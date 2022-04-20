Nous avons une nouvelle identité et une nouvelle image, mais pas d'inquiétudes : notre mission, nos services et notre tarification restent les mêmes. Voici ce que vous pouvez faire pour nous soutenir.
La simplicité étant l’une de nos valeurs fondatrices, il nous était essentiel d’avoir un nom mémorable, simple à prononcer et à écrire dans toutes les langues. Le nom Zeffy fait aussi référence à la politique de gratuité (zero-fee) de notre entreprise.
"Nous voulions un nom qui symbolise notre mission, à savoir nous impliquer et soutenir les organisations à but non lucratif dans toutes les langues et cultures. Le nom Zeffy a été inspiré par le mot zephyr, défini comme une brise légère. En tant que Zeffy, nous devenons le vent qui propulse les organisations à but non lucratif vers leurs missions. Notre objectif est d'être une force qui donne du pouvoir aux organisations à but non lucratif, et ce gratuitement".
a déclaré Thibaut Jaurou, directeur technique et cofondateur de Simplyk.
Nous sommes gratuits et le resterons toujours. Nous avons un nouveau nom et une nouvelle image, mais notre mission reste la même: donner plus de pouvoir aux OBNL grâce à une technologie entièrement gratuite.
Vous pouvez vous attendre à des changements esthétiques dans le tableau de bord au cours des prochaines semaines. Par esthétique, nous entendons un nouveau logo, de nouvelles polices et de nouvelles couleurs ! Mais c'est tout.
Vos donateurs peuvent continuer à donner par le biais de vos formulaires actuels, mais il est préférable de mettre à jour tous les formulaires sur votre site avec nos nouveaux liens, car ils contiendront notre nouveau nom et obtiendront une meilleure adhésion de vos donateurs !
Si votre site web contient un lien vers notre site, vous pouvez le mettre à jour avec notre nouvelle adresse - zeffy.com. Si votre site web ou vos communications externes mentionnent Simplyk, vous pouvez le remplacer par notre nouveau nom, Zeffy.
Pour effectuer la mise à jour tout en veillant à ce que vos paramètres personnalisés soient conservés, il suffit d'ouvrir l'éditeur de votre site Web et de modifier le code HTML du formulaire intégré comme suit :
Si votre site web contient un bouton qui dirige vers un formulaire de don ou de billetterie de Simplyk, vous pouvez facilement mettre à jour le lien.
Pour ce faire, allez dans votre tableau de bord > Donation ou Billetterie (selon votre type de formulaire) > mes formulaires et ensuite partager.
Vos donateurs seront peut-être intéressés d'apprendre que votre plateforme de collecte de fonds va recevoir un nouveau nom. N'hésitez pas à partager la phrase ci-dessous dans vos prochaines communications ou campagnes :
"Simplyk, la plateforme gratuite de collecte de fonds que nous utilisons, s'appelle désormais Zeffy. Elle reste 100% gratuite et entièrement financée par vos généreuses contributions."
À partir de la semaine prochaine, nos adresses courriel passeront de @simplyk.io à @zeffy.com. Pas d’inquiétude - tous les courriels envoyés aux anciennes adresses Simplyk arriveront à destination.
N'hésitez pas à nous contacter à [email protected] si vous avez des questions ou des préoccupations.
