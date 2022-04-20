Simplyk révèle sa nouvelle identité: Zeffy. Voici pourquoi nous avons décidé de changer le nom de l’entreprise.

Nous avons une nouvelle identité et une nouvelle image, mais pas d'inquiétudes : notre mission, nos services et notre tarification restent les mêmes. Voici ce que vous pouvez faire pour nous soutenir.

Pourquoi avez-vous décidé de changer le nom de l'entreprise ?

La simplicité étant l’une de nos valeurs fondatrices, il nous était essentiel d’avoir un nom mémorable, simple à prononcer et à écrire dans toutes les langues. Le nom Zeffy fait aussi référence à la politique de gratuité (zero-fee) de notre entreprise.

‍

Pourquoi avez-vous choisi le nom de Zeffy ?

"Nous voulions un nom qui symbolise notre mission, à savoir nous impliquer et soutenir les organisations à but non lucratif dans toutes les langues et cultures. Le nom Zeffy a été inspiré par le mot zephyr, défini comme une brise légère. En tant que Zeffy, nous devenons le vent qui propulse les organisations à but non lucratif vers leurs missions. Notre objectif est d'être une force qui donne du pouvoir aux organisations à but non lucratif, et ce gratuitement".

a déclaré Thibaut Jaurou, directeur technique et cofondateur de Simplyk.

‍

Est-ce que Zeffy sera toujours 100% libre ?

Nous sommes gratuits et le resterons toujours. Nous avons un nouveau nom et une nouvelle image, mais notre mission reste la même: donner plus de pouvoir aux OBNL grâce à une technologie entièrement gratuite.

‍

Le produit va-t-il changer ?

Vous pouvez vous attendre à des changements esthétiques dans le tableau de bord au cours des prochaines semaines. Par esthétique, nous entendons un nouveau logo, de nouvelles polices et de nouvelles couleurs ! Mais c'est tout.

‍

Que signifie ce changement pour mon organisation ?

Vos donateurs peuvent continuer à donner par le biais de vos formulaires actuels, mais il est préférable de mettre à jour tous les formulaires sur votre site avec nos nouveaux liens, car ils contiendront notre nouveau nom et obtiendront une meilleure adhésion de vos donateurs !

‍

Étape 1 - Mettez à jour les liens de votre site Web

Si votre site web contient un lien vers notre site, vous pouvez le mettre à jour avec notre nouvelle adresse - zeffy.com. Si votre site web ou vos communications externes mentionnent Simplyk, vous pouvez le remplacer par notre nouveau nom, Zeffy.

‍

Si vous avez des formulaires intégrés

Pour effectuer la mise à jour tout en veillant à ce que vos paramètres personnalisés soient conservés, il suffit d'ouvrir l'éditeur de votre site Web et de modifier le code HTML du formulaire intégré comme suit :

Pour les boutons

Si votre site web contient un bouton qui dirige vers un formulaire de don ou de billetterie de Simplyk, vous pouvez facilement mettre à jour le lien.

Pour ce faire, allez dans votre tableau de bord > Donation ou Billetterie (selon votre type de formulaire) > mes formulaires et ensuite partager.

Étape 2 - Informer vos donateurs de la transition

Vos donateurs seront peut-être intéressés d'apprendre que votre plateforme de collecte de fonds va recevoir un nouveau nom. N'hésitez pas à partager la phrase ci-dessous dans vos prochaines communications ou campagnes :



"Simplyk, la plateforme gratuite de collecte de fonds que nous utilisons, s'appelle désormais Zeffy. Elle reste 100% gratuite et entièrement financée par vos généreuses contributions."

‍

Comment puis-je contacter l'équipe ?

À partir de la semaine prochaine, nos adresses courriel passeront de @simplyk.io à @zeffy.com. Pas d’inquiétude - tous les courriels envoyés aux anciennes adresses Simplyk arriveront à destination.

N'hésitez pas à nous contacter à [email protected] si vous avez des questions ou des préoccupations.