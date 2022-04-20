Simplyk, la première plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite en Amérique du Nord, a révelé aujourd'hui sa nouvelle identité, Zeffy, et poursuit son expansion aux États-Unis.

Zeffy s'inspire du mot zéphyr, défini comme une brise légère, ce qui correspond au rôle que l'entreprise souhaite jouer en tant que force bienveillante mais puissante propulsant les organisations à but non lucratif vers l'avant. La nouvelle marque reflète également la valeur fondamentale de l'entreprise en tant que première plateforme de collecte de fonds en ligne qui couvre tous les frais pour les organisations à but non lucratif. En servant plus de 4 000 OBNL, la startup basée à Montréal s'est imposée comme un acteur clé de l'industrie à but non lucratif. Elle a récemment obtenu un capital d'amorçage de 3,7 millions de dollars canadiens pour alimenter sa croissance aux États-Unis. Depuis novembre 2021, plus de 500 000 dollars ont déjà été levés par des OBNL américains via la plateforme.

"Le bouche à oreille est essentiel à notre stratégie de croissance. Avec plus de 200 organisations américaines qui s'inscrivent chez nous chaque mois, nous avions besoin d'un nom mémorable et simple à prononcer pour profiter pleinement de l'effet boule de neige."

explique François de Kerret, cofondateur et directeur général.

‍

Pourquoi le nom Zeffy ?

"Nous voulions un nom qui symbolise notre implication et notre soutien aux organisations à but non lucratif à travers chaque langue et culture", a déclaré Thibaut Jaurou, CTO et cofondateur de Simplyk. "Le nom Zeffy a été inspiré par le mot zephyr, défini comme une brise légère. En tant que Zeffy, nous devenons le vent qui propulse les organisations à but non lucratif vers leurs missions. Notre objectif est d'être une force gratuite qui donne du pouvoir aux OBNL."

En Amérique du Nord, les organismes à but non lucratif dépensent plus de 10 milliards de dollars par an en frais de collecte de fonds en ligne, et ce chiffre augmente de plus de 10 % chaque année. Le nom Zeffy fait aussi allusion à la politique de gratuité de l'entreprise et incarne sa mission, qui consiste à aider les OBNL à maintenir de frais de gestion bas afin de maximiser leur impact.

Lisez notre FAQ pour plus d'informations.

‍

À propos de Zeffy (anciennement Simplyk)

Zeffy est la première et la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organismes à but non lucratif en Amérique du Nord. La société a été fondée par Thibaut Jaurou et François de Kerret, qui, en tant qu'étudiants à l'université, ont créé la plus grande plateforme de bénévolat au Québec et ont consacré leur carrière à la création de technologies qui accélèrent l'impact des organismes sans but lucratif.

Zeffy permet à plus de 4 000 OBNL et organismes de bienfaisance en Amérique du Nord d'accroître leur impact social en recueillant 30 % de fonds de plus que leurs concurrents. Le modèle de revenus innovant de Zeffy est fondé sur les contributions volontaires des donateurs via son interface intuitive. En moins de trois ans, Zeffy a connu une croissance exponentielle et en 2021, Capterra a désigné Zeffy comme le logiciel à but non lucratif présentant la meilleure facilité d'utilisation et le meilleur rapport qualité-prix.