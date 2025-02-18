Votre association a un impact réel chaque jour, mais vos sympathisants voient-ils vraiment la différence qu'ils contribuent à faire ? Même les donateurs et les bénévoles les plus engagés peuvent s'éloigner s'ils ne comprennent pas pleinement l'impact de leurs contributions.

Les bulletins d'information efficaces comblent cette lacune en partageant des résultats tangibles, des histoires convaincantes et des appels clairs à l'action. Qu'il s'agisse de montrer comment les dons ont transformé des vies, de souligner les réalisations des bénévoles ou d'annoncer les initiatives à venir, une lettre d'information bien conçue permet aux sympathisants de rester en contact avec votre mission.

Dans ce guide, nous vous proposons 11 exemples de lettres d'information pratiques qui trouvent un écho auprès des sympathisants, ainsi que des stratégies éprouvées pour créer un contenu qui suscite l'engagement et renforce les relations.

‍

11 exemples de contenu de lettres d'information pour les organisations à but non lucratif

‍

Pourquoi votre association a-t-elle besoin d'une lettre d'information électronique ?

Une lettre d'information par courrier électronique est un moyen de communication efficace pour informer et mobiliser vos sympathisants.

Il sert de ligne directe pour partager des mises à jour, souligner les événements à venir, célébrer les étapes importantes de la campagne et promouvoir les collectes de dons, le tout dans un seul courriel bien organisé. Cela permet de gagner du temps et de garantir la cohérence et l'impact de votre communication.

Avec une lettre d'information électronique, vous pouvez

Mettre en évidence l'impact des dons mensuels, en montrant aux donateurs comment leurs contributions ont été utilisées.

Annoncer les événements à l'aide de photos des rassemblements précédents afin d'inciter d'autres bénévoles à se joindre à eux.

Partager un contenu éducatif qui explique les statistiques locales et l'importance de leur soutien

Célébrer les succès de la campagne et partager les plans de croissance pour maintenir l'engagement des donateurs.

Inclure un calendrier pour rappeler aux supporters les événements de collecte de fonds et les opportunités de bénévolat à venir.

‍

7 éléments à inclure dans la lettre d'information de votre association

1. Une ligne d'objet et un texte de prévisualisation convaincants

Votre ligne d'objet est la première chose que les lecteurs voient. Elle doit attirer l'attention et mettre en évidence la valeur qu'elle contient. Au lieu d'utiliser des lignes génériques comme "Notre lettre d'information mensuelle", optez pour quelque chose d'impactant comme "Notre lettre d'information mensuelle" :

"Voyez comment vous avez contribué à la construction de 25 logements le mois dernier".

"Votre soutien permet de lutter contre la faim - en voici la preuve".

Associez à cela un texte de prévisualisation fort qui développe le sujet et donne aux lecteurs une raison supplémentaire de cliquer. Par exemple, "Votre soutien a permis de fournir de l'eau potable à 500 familles, voyez la suite !".

‍

2. Une mise en page bien organisée

Votre lettre d'information doit être facile à lire, en particulier sur les appareils mobiles. Vous devez utiliser :

En-têtes : Identifier clairement chaque section afin que les lecteurs puissent rechercher ce qui les intéresse le plus.

Identifier clairement chaque section afin que les lecteurs puissent rechercher ce qui les intéresse le plus. Des paragraphes courts : Évitez de submerger les lecteurs avec de gros blocs de texte

Évitez de submerger les lecteurs avec de gros blocs de texte Espace blanc : Laissez de l'espace entre les sections pour que la conception reste propre et lisible.

Laissez de l'espace entre les sections pour que la conception reste propre et lisible. Points à puces : Décomposer les informations clés pour plus de clarté

La plupart des lecteurs liront rapidement votre courrier électronique. Il convient donc de bien le structurer pour qu'il soit le plus accessible possible.

‍

3. Contenu personnalisé

L'adaptation de votre lettre d'information aux différents segments de votre public lui donne plus d'impact. Les donateurs réguliers peuvent apprécier des mises à jour sur l'utilisation de leurs contributions, tandis que les bénévoles peuvent apprécier des informations sur les opportunités à venir.

L'utilisation d'éléments de personnalisation, comme le fait de s'adresser aux lecteurs par leur prénom, ajoute une touche de prévenance. Par exemple : "Bonjour Sarah, votre soutien nous a permis d'offrir une éducation à des enfants défavorisés".

‍

4. Des visuels attrayants

Les éléments visuels sont essentiels pour découper le texte et renforcer l'engagement émotionnel. Incluez des photos qui mettent en évidence les personnes ou les projets qui bénéficient de votre travail, des infographies qui simplifient des données complexes comme l'impact des dons, ou de courtes vidéos qui présentent vos derniers événements.

Les éléments visuels peuvent rendre votre message plus mémorable et plus compréhensible en montrant votre mission en action.

‍

5. Un appel à l'action (CTA) stratégique

Chaque lettre d'information doit comporter un CTA clair, qu'il s'agisse de faire un don, de s'inscrire à un événement ou de partager votre campagne.

Placez votre CTA à un endroit où il suit naturellement une histoire captivante ou une statistique percutante, et utilisez un langage fort, orienté vers l'action, comme "Aidez 50 familles supplémentaires aujourd'hui" ou "Faites du bénévolat ce week-end".

En vous concentrant sur une action principale par section, vous gardez un message clair et évitez de submerger votre public avec trop de demandes.

Chaque lettre d'information doit comporter une action claire que vous souhaitez que les lecteurs entreprennent. Faites ressortir vos CTA avec :

Des boutons aux couleurs vives et contrastées qui attirent l'attention

Un texte en gras, orienté vers l'action, comme "Aidez à nourrir les familles aujourd'hui".

Placement stratégique après des histoires convaincantes ou des statistiques d'impact

Espace blanc généreux autour des boutons pour attirer l'attention

Taille des boutons adaptée aux mobiles pour une utilisation facile

Restez concentré - un seul CTA principal par section est plus efficace que plusieurs demandes concurrentes.

‍

6. Coordonnées et options d'assistance

Veillez à ce que votre lettre d'information indique clairement comment les gens peuvent vous contacter par courriel, téléphone, médias sociaux ou courrier direct s'ils ont des questions ou besoin d'aide. Incluez des liens simples qui leur permettent de faire un don, de s'inscrire comme bénévole ou de participer à un événement.

Des coordonnées claires et des actions faciles à mettre en œuvre aident les sympathisants à s'engager immédiatement en faveur de votre cause.

‍

7. Indicateurs de suivi de l'engagement

Ajoutez une petite section à la fin de votre lettre d'information pour encourager les lecteurs à poursuivre leur engagement. Par exemple, vous pouvez inclure :

Un sondage rapide pour évaluer leur opinion sur votre contenu

Liens vers les médias sociaux pour plus d'informations

Un outil de suivi pour les campagnes en cours, montrant à quel point vous êtes proche de vos objectifs.

Cela favorise la communication dans les deux sens et vous aide à comprendre ce qui trouve le plus d'écho auprès de votre public.

‍

11 exemples de contenu de lettres d'information pour les organisations à but non lucratif

1. Histoires de réussite

Montrez aux sympathisants l'impact tangible de leurs contributions et présentez les transformations réelles qui se produisent dans votre communauté.

Partagez des photos avant et après votre projet communautaire récemment achevé, incluez des témoignages de personnes qui en ont bénéficié et fournissez des données concrètes, comme le nombre de personnes touchées. Montrez comment les contributions des donateurs ont rendu le projet possible et décrivez le soutien nécessaire pour le maintenir.

Par exemple, GAF s'est associé au projet 2024 Carter Work d'Habitat for Humanity pour construire des logements abordables. 50 employés ont participé à la construction de 130 à 150 maisons. En 13 ans, ce partenariat a permis de fournir des toits à 15 500 personnes dans le cadre de 3 800 projets.

La lettre d'information présente des histoires personnelles, comme les contributions joyeuses de la bénévole Leslie Sather, ainsi que des photos de l'équipe en action. Il met également en lumière les efforts à venir, tels que l'installation de 40 systèmes de toiture solaire pour réduire les coûts énergétiques des familles.

‍

2. Événements à venir

Votre logiciel de marketing par courriel peut vous aider à promouvoir efficacement des événements importants pour votre communauté. Incluez des détails essentiels tels que les dates, les besoins en bénévoles et les liens d'inscription.

Ajoutez des boutons ou des liens permettant aux gens de s'inscrire avec les frais de participation et expliquez comment les fonds soutiennent votre mission. Ajoutez des boutons d'inscription simples comme "Inscrivez-vous maintenant" après chaque description d'événement pour faciliter la participation de vos supporters.

Par exemple, le bulletin d'information de la campagne de collecte de Noël 2024 de la banque alimentaire Second Harvest explique clairement comment participer, en précisant les lieux de dépôt, les périodes de collecte et les différentes façons de contribuer. Elle souligne qu'un don de 10 dollars permet de fournir 30 repas et indique comment faire un don en ligne ou par téléphone.

En simplifiant le processus et en incluant des exemples spécifiques, la lettre d'information a permis aux sympathisants de passer facilement à l'action, en montrant comment chaque effort s'ajoute à l'impact significatif sur la communauté.

‍

3. Pleins feux sur les bénévoles

Créez dans votre bulletin d'information des sections dédiées à la reconnaissance des bénévoles actifs. Faites part de leurs contributions spécifiques, comme l'organisation de collectes de dons ou l'animation de séances de formation. Mentionnez leur rôle, la durée de leur service et les projets particuliers qu'ils ont soutenus afin d'encourager la fidélisation des bénévoles à long terme et d'inspirer de nouvelles inscriptions.

Par exemple, le bulletin d'information de Feeding America a présenté Carson, son gestionnaire de subventions, dans une série de questions-réponses. L'article mettait en avant sa réussite dans l'extension du programme de repas d'été Gather 2 Grow grâce à une subvention importante et partageait sa motivation pour ce travail. En présentant les personnes qui se cachent derrière leur mission, la lettre d'information a inspiré les bénévoles actuels et en a attiré de nouveaux.

‍

4. Mesures d'impact

Partagez les résultats de votre organisation au moyen de tableaux et de graphiques simples dans votre bulletin d'information. Montrez comment vous avez aidé la communauté chaque mois - par exemple, 500 repas servis ou 50 familles logées - afin que les donateurs voient leur impact.

Montrez comment les dons couvrent les besoins essentiels tels que le personnel, les fournitures et l'équipement, affichez la croissance d'une année sur l'autre de l'impact sur la communauté, des partenariats avec les entreprises, des taux de participation des bénévoles et de la portée géographique de vos services.

Par exemple, le bulletin d'information de charity : water utilise des visuels clairs pour mettre en évidence l'impact. Un graphique avant-après met en évidence les améliorations en matière d'accès à l'eau, comme la baisse des niveaux d'inquiétude de 71,1 % à 14,6 %.

La lettre d'information met en évidence les données recueillies dans 22 pays, montrant clairement comment chaque don entraîne un changement mesurable, aidant ainsi les donateurs à comprendre facilement leur impact.

‍

5. Campagnes saisonnières

Alignez votre contenu sur les moments de dons naturels et les périodes de sensibilisation tout au long de l'année. Qu'il s'agisse de campagnes de dons de fin d'année, de collectes de fournitures scolaires ou de programmes de bénévolat d'été, créez des contenus thématiques qui correspondent à ces moments de générosité naturelle.

Par exemple :

Campagnes de sensibilisation au cancer du sein d'octobre avec des récits de survivantes

Campagnes de dons pour les fêtes de fin d'année répondant à des besoins spécifiques de la communauté

Initiatives de la Journée de la Terre en lien avec des programmes environnementaux

Collecte de fournitures pour la rentrée scolaire avec des listes d'achats claires

Montrez les besoins spécifiques et les opportunités propres à chaque saison et associez-les à des histoires d'impact qui incitent à l'action.

‍

6. Contenu éducatif

Transformez des questions complexes en idées accessibles. Décomposez les résultats des recherches, les changements politiques ou les tendances sectorielles qui affectent votre cause.

Aidez les supporters à comprendre pourquoi votre travail est important et comment il répond aux besoins de la communauté. Incluez des données et des points de vue d'experts tout en gardant un langage clair et praticable.

Par exemple, la lettre d'information Get Healthy DeSoto simplifie la santé du sommeil avec des conseils pratiques tels que "évitez la caféine en fin de journée" et "gardez votre chambre fraîche et sombre". Les conseils sont étayés par des données, telles qu'une étude établissant un lien entre 66 % des accidents survenant tard dans la nuit et l'état d'ébriété.

‍

7. Aperçu des coulisses

Partagez des informations utiles sur les activités quotidiennes de votre organisation afin d'aider les sympathisants à comprendre comment leurs contributions font la différence.

Expliquez comment votre équipe participe à des ateliers, suit des cours en ligne et reçoit une formation spécialisée pour mieux servir la communauté.

Par exemple, le bulletin d'information de Meals on Wheels People emmène ses lecteurs dans les coulisses avec "A Day in the Life of a Meal" (Une journée dans la vie d'un repas), qui montre comment le personnel prépare 6 400 repas par jour à partir de 5 h 30 du matin. Il détaille les livraisons, y compris les milliers de kilos de nourriture, et met en lumière le travail d'équipe entre le personnel et les bénévoles. Ce récit clair aide les sympathisants à voir comment leurs dons ont un impact direct sur la communauté.

‍

8. Appel aux volontaires

Dressez la liste des postes de bénévoles actuels en précisant les compétences requises, le temps à consacrer et la formation dispensée. Indiquez la date de la prochaine formation des bénévoles et la manière de s'inscrire. Faites savoir aux gens comment ils peuvent faire du bénévolat à partir de chez eux et ce dont ils ont besoin pour le faire.

Par exemple, il pourrait s'agir de -

Rejoignez notre programme de repas du week-end !

Nous avons besoin de 15 volontaires pour préparer et livrer les repas ce samedi.

Deux postes disponibles : 9h00-12h00 pour la préparation des repas ou 12h00-15h00 pour les livraisons.

Aucune expérience n'est nécessaire - nous vous formerons !

Inscrivez-vous ici [bouton] ou contactez [email].

‍

9. Remerciements aux donateurs

Utilisez votre lettre d'information pour remercier tous ceux qui soutiennent votre travail, qu'il s'agisse des donateurs ou des donateurs mensuels qui soutiennent vos programmes. Donnez des exemples concrets pour montrer comment leurs contributions profitent directement à la communauté.

En présentant les histoires de vos donateurs, vous mettez en évidence l'impact positif de leur soutien et vous incitez les autres à voir la différence que leur aide peut faire.

Par exemple, le bulletin d'information de United Way met en lumière le parcours de Steve et Teresa Baker, qui ont fait un seul don lorsqu'ils étaient étudiants à l'université et qui s'impliquent dans la communauté depuis des décennies. Il présente leur soutien à cinq initiatives et montre comment leurs contributions ont un impact positif sur la vie des gens.

‍

10. Mises à jour sur les activités de plaidoyer

Partagez des mises à jour claires et exploitables sur les changements politiques qui affectent votre mission. Expliquez l'impact d'une législation ou d'une réglementation spécifique sur votre travail et votre communauté.

Fournir des moyens simples pour aider les sympathisants - de la signature de pétitions à la prise de contact avec les représentants - tout en mettant en évidence les résultats directs des efforts de plaidoyer.

Le bulletin d'information du Sierra Club fournit des mises à jour essentielles sur la conservation du papillon monarque. Elle couvre les débats clés, tels que l'inscription sur la liste de l'Endangered Species Act et une demande de financement de 100 millions de dollars au Congrès. En décomposant des questions complexes telles que les risques liés à l'élevage des papillons en vue de leur libération, la lettre d'information aide les partisans à comprendre l'importance de la politique et à agir en connaissance de cause.

‍

11. Défis et objectifs de l'organisation

Faites part des défis opérationnels spécifiques auxquels votre association est confrontée, tels que les limitations de capacité ou les besoins d'infrastructure. Expliquez comment un soutien supplémentaire peut vous aider à surmonter ces obstacles. Cela vous permettra d'étendre vos services et d'atteindre davantage de personnes dans le besoin.

‍

9 conseils et meilleures pratiques pour les lettres d'information des organisations à but non lucratif

Avant de vous lancer dans la rédaction de votre prochaine lettre d'information, prenez en compte ces pratiques éprouvées qui permettent de maximiser l'engagement tout en respectant le temps et l'attention de vos sympathisants :

Respectez un calendrier d'envoi cohérent - mensuel ou bimensuel - pour maintenir l'engagement. Donnez l'exemple avec votre contenu le plus fort et vos histoires les plus convaincantes Utiliser des mises en page claires, faciles à scanner, avec des en-têtes et des paragraphes courts. Inclure un appel à l'action principal par section Testez différentes lignes d'objet et différents types de contenu pour voir ce qui résonne. Faciliter le partage grâce à des boutons de médias sociaux et des options d'envoi aux amis Veiller à ce que tous les contenus soient adaptés aux mobiles Suivre les taux d'ouverture et de clics pour améliorer le contenu futur Toujours inclure des options de désabonnement et des informations de contact

‍

5 lettres d'information auxquelles les organisations à but non lucratif devraient s'abonner en 2025

1. Nonprofit Quarterly (NPQ)

Nonprofit Quarterly propose des analyses réfléchies et des plongées approfondies dans les tendances des organisations à but non lucratif, la gouvernance et les questions de justice sociale.

Connu pour ses reportages perspicaces, il s'agit d'une ressource utile pour les dirigeants d'organisations à but non lucratif qui souhaitent se tenir informés des évolutions du secteur.

‍

2. La Chronique de la philanthropie

Largement considérée comme la principale publication pour les professionnels des organisations à but non lucratif, The Chronicle of Philanthropy couvre les stratégies de collecte de fonds, l'engagement des donateurs et les dernières nouvelles du secteur.

‍

3. Le temps des organisations à but non lucratif

Le NonProfit Times propose des conseils et des outils pratiques pour la gestion des organisations à but non lucratif, allant de la collecte de fonds à la comptabilité en passant par les stratégies de marketing. Il est particulièrement populaire auprès des professionnels qui souhaitent obtenir des conseils pratiques pour améliorer leurs activités.

‍

4. Journal de la philanthropie

Le Philanthropy Journal est une source fiable d'informations et de ressources sur les organisations à but non lucratif. Il fournit des mises à jour sur les tendances, les réussites et les défis dans l'ensemble du secteur. Il est idéal pour ceux qui recherchent l'inspiration et des exemples concrets.

‍

5. Bulletin d'information de 1832 Communications

La lettre d'information From Survival to Thirval de 1832 Communications est spécialisée dans la communication et la narration à but non lucratif. Elle fournit des conseils pratiques pour élaborer des messages convaincants, améliorer l'engagement des donateurs et renforcer les liens avec votre public.

‍

Dernières réflexions sur les lettres d'information pour les organisations à but non lucratif

Votre bulletin d'information est une forme de communication vitale qui permet aux sympathisants de rester en contact avec votre mission et votre impact. En partageant des histoires captivantes, des mises à jour claires et des opportunités significatives d'aide, vous renforcez les liens qui rendent votre travail possible.

La plateforme de gestion des donateurs 100% gratuite de Zeffy comprend des outils de messagerie intégrés qui vous permettent de créer et d'envoyer des lettres d'information par courrier électronique. Des modèles personnalisables à la gestion des donateurs, vous disposez de tout ce qu'il faut pour communiquer efficacement avec votre communauté, le tout sans frais.

‍

FAQ sur les lettres d'information électroniques pour les organisations à but non lucratif

Dois-je segmenter l'audience de ma lettre d'information et comment commencer ? Oui, la segmentation de votre public vous permet d'envoyer un contenu pertinent à différents groupes. Commencez par diviser votre public en donateurs, bénévoles et participants à des événements. Utilisez des outils pour suivre leur engagement passé et adapter les mises à jour à leurs centres d'intérêt, comme les histoires d'impact pour les donateurs ou les opportunités à venir pour les bénévoles. Lisez notre guide pour en savoir plus sur la segmentation des donateurs pour les organisations à but non lucratif.

Les lettres d'information électroniques peuvent-elles contribuer à fidéliser les donateurs ? Absolument ! En communiquant régulièrement avec vos donateurs par le biais d'une lettre d'information, vous les informez de votre impact et leur montrez comment leurs contributions font la différence. L'inclusion de témoignages, de mises à jour sur les projets financés et d'informations exclusives sur les donateurs peut renforcer leur attachement à votre cause. Découvrez les meilleurs conseils et stratégies pour fidéliser les donateurs de votre organisation à but non lucratif.

Puis-je utiliser des lettres d'information électroniques pour attirer des entreprises mécènes ? Oui. Inclure une section mettant en évidence les partenariats d'entreprises réussis et l'impact qu'ils ont eu. Utilisez des témoignages de sponsors existants et indiquez comment les entreprises peuvent s'impliquer, par exemple en parrainant des événements ou en versant des dons équivalents. Consultez notre guide pour savoir comment trouver et obtenir des parrainages d'entreprises.