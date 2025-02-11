L'organisation d'événements de collecte de fonds implique souvent de trouver un équilibre entre les coûts, les efforts et les bénéfices potentiels. Alors que de nombreuses organisations à but non lucratif optent par défaut pour des galas ou des ventes aux enchères, les tournois de cornhole apparaissent comme une alternative de plus en plus populaire qui produit systématiquement de bons résultats avec un investissement minimal.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les tournois de cornhole typiques peuvent réunir 20 à 40 équipes, générer des frais d'inscription de 25 à 100 dollars par équipe et recueillir des fonds supplémentaires par le biais de parrainages et de concessions - tout cela en ne nécessitant qu'un équipement de base et un espace d'accueil.
Dans ce guide, nous vous montrons comment organiser un tournoi de cornhole réussi qui renforce la communauté tout en finançant votre mission.
Table des matières
Comment fonctionne un tournoi de cornhole ?
7 étapes pour organiser un tournoi de cornhole réussi
5 conseils pour l'organisation d'une collecte de fonds au moyen de trous de maïs pour les organisations à but non lucratif
Dernières réflexions sur la collecte de fonds pour le tournoi de cornhole
FAQs sur la collecte de fonds pour le cornhole
Le cornhole est un jeu ou un tournoi de plein air amusant où les joueurs lancent des sacs de haricots sur une planche inclinée percée d'un trou à l'une de ses extrémités. Lorsque l'on joue en équipe, chaque joueur reçoit quatre sacs par tour. Ils lancent leurs sacs à tour de rôle, en essayant de les faire atterrir sur la planche ou de les faire passer par le trou.
Structurez votre tournoi en fonction de vos objectifs de collecte de fonds et des attentes des participants :
Étape 1 : Décider du type de tournoi et de ses règles
Étape 2 : Fixer les frais de participation et le prix à gagner
Étape 3 : Choisir la date et le lieu de l'événement
Étape 4 : Prévoir l'équipement pour le jeu de cornhole
Etape 5 : Enregistrement des participants à l'événement
Étape 6 : Promouvoir votre événement
Étape 7 : Préparer le jour de l'événement
Vous devez choisir le type de tournoi qui correspond le mieux à la taille et au calendrier de votre événement.
Le format à élimination simple est parfait pour les événements de courte durée, en particulier lorsque le cornhole fait partie d'un festival ou d'une foire de plus grande envergure. Si le cornhole est votre événement principal, envisagez les formats à double élimination ou à tournoi à la ronde, qui permettent aux joueurs de disputer plus de parties et d'avoir plus de temps de jeu.
Après avoir choisi votre format, définissez clairement les règles du tournoi de cornhole en ce qui concerne les scores, la durée du jeu et le comportement des joueurs. Décidez des points nécessaires pour gagner un match, de ce qui est considéré comme une faute de lancer et si vous suivrez les règles standard de l'American Cornhole Association ou si vous créerez vos propres règles.
Veillez à communiquer ces règles à toutes les équipes avant le début du tournoi et à mettre des copies imprimées à disposition pendant l'événement.
Fixez des frais d'inscription/de participation qui couvrent les coûts de votre événement tout en collectant des fonds importants pour votre cause. Lorsque vous calculez les frais, tenez compte des dépenses telles que la location du lieu, l'équipement, les rafraîchissements et le matériel de marketing, puis ajoutez un montant qui bénéficiera à votre organisation caritative.
Pour les prix, créez un mélange de récompenses attrayantes qui attirera les participants. Envisagez d'offrir un prix en espèces important ou des cartes-cadeaux de grande valeur pour la première place, ainsi que des prix en espèces plus modestes ou des paquets-cadeaux sponsorisés pour les seconds.
Conseil de pro: vous pouvez également inclure des articles de marque de votre organisation ou de sponsors locaux pour créer des places supplémentaires.
Planifiez votre collecte de fonds au printemps, en été ou en automne, lorsque le temps chaud rend les événements en plein air agréables. Programmez votre événement pendant les mois les plus secs afin d'éviter les interruptions dues à la pluie. Envisagez de l'intégrer à des événements communautaires existants, tels que votre festival d'automne ou votre foire d'été.
Si vous souhaitez l'organiser en plein air, vous pouvez utiliser un parc local, une plage, un parking, un campus scolaire ou une arrière-cour. Pour l'intérieur, vous avez le choix entre les centres communautaires, les gymnases locaux et les centres de loisirs.
Une fois que vous avez planifié le format de votre tournoi, déterminez le nombre de plateaux dont vous aurez besoin pour que les parties se déroulent sans heurts et pour réduire les temps d'attente entre les matchs. Envisagez les options suivantes pour vous procurer l'équipement pour le jeu de cornhole :
N'oubliez pas d'acheter suffisamment de sacs de cornhole pour chaque jeu de planche et pour remplacer ceux qui pourraient être endommagés pendant le jeu. Il est bon d'avoir des jeux assortis pour que la compétition reste équitable et professionnelle.
Utilisez la plateforme de gestion de billets d'événements 100% gratuite de Zeffy pour faciliter la participation des supporters à votre tournoi de cornhole. Avec ce système, vous pouvez :
Prévoyez des inscriptions de dernière minute en installant une table d'inscription sur le lieu de l'événement, où vous pourrez effectuer des paiements en ligne et hors ligne. Veillez à ce qu'une signalisation claire indique les frais d'inscription et les détails du tournoi pour les participants de passage.
Conseil de pro: vous pouvez également utiliser la solution de paiement à la carte 100% gratuite de Zeffy pour accepter des fonds lors de l'événement.
Faites connaître votre tournoi en mettant en avant le format du tournoi et les prix intéressants dans tout votre matériel promotionnel.
Voici quelques-uns des moyens de commercialiser votre collecte de fonds de type "cornhole" :
Partagez votre lien d'inscription en ligne avec toutes les promotions et faites savoir aux équipes qu'elles peuvent également s'inscrire sur place lors du tournoi.
Commencez votre événement tôt pour vous assurer que tout est prêt lorsque les joueurs arrivent. Commencez par installer vos aires de jeu de cornhole en laissant suffisamment d'espace entre les joueurs et les spectateurs pour qu'ils puissent se déplacer confortablement.
Vous devez mettre en place des domaines clés, notamment :
Vos bénévoles doivent connaître leur rôle et disposer de toutes les informations nécessaires au bon déroulement du tournoi. Essayez de faire une dernière visite avant l'ouverture pour vous assurer que tout est en place.
Lors de l'organisation de votre tournoi de cornhole, veillez à ce qu'il y ait des options pour les joueurs de tous niveaux. Mettez de côté des jeux avec des distances plus courtes et des règles simplifiées pour que les débutants se sentent à l'aise et bienvenus.
Pour les joueurs les plus expérimentés de votre communauté, vous pouvez créer une catégorie distincte avec des frais d'inscription plus élevés et des prix plus importants.
Vous pouvez réduire les coûts de l'événement en vous associant à des entreprises sponsors pour votre collecte de fonds. Ces sponsors peuvent vous aider en fournissant de la nourriture, des boissons, des fournitures ou de l'argent, et en retour, ils peuvent mettre en avant leur marque lors de votre événement.
Lorsque vous recherchez des sponsors potentiels, commencez par des entreprises qui s'intéressent à la cause de votre organisation. Les entreprises liées au sport et les centres de loisirs sont souvent intéressés par le soutien de tels événements car ils correspondent à leurs intérêts.
Pour que le parrainage vaille la peine pour les entreprises, voici quelques moyens de mettre en valeur leur soutien :
Bien que le jeu de cornhole soit l'événement principal, l'inclusion d'autres jeux peut rendre votre collecte de fonds encore plus divertissante et inclusive. Vous pouvez également attirer plus de joueurs, en particulier ceux qui ne sont pas intéressés par le tournoi principal de cornhole. Voici trois jeux faciles à mettre en œuvre pour attirer les foules :
Ces jeux utilisent un équipement simple, sont rapides à jouer et permettent aux joueurs et aux spectateurs de se divertir entre les matchs du tournoi. Vous pouvez également faire payer une somme modique pour chaque partie afin de collecter des fonds supplémentaires pour votre cause.
Vous pouvez rendre votre collecte de fonds par trou de maïs plus vivante et plus mémorable en ajoutant des éléments supplémentaires qui maintiendront l'attention de tous les participants. Voici ce que vous pouvez inclure :
Pour que votre collecte de fonds au cornhole soit adaptée aux besoins des familles, aménagez un coin réservé aux enfants.
Vous pouvez recruter des bénévoles responsables, tels que des lycéens ayant besoin d'effectuer des travaux d'intérêt général, pour superviser l'espace réservé aux enfants. Ces bénévoles peuvent animer des activités amusantes et veiller à ce que les enfants soient en sécurité et se divertissent pendant toute la durée de l'événement.
Form - https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/d0779ff1-9fd0-4683-a7ff-27241784eb30
Nom de l'organisme - CEDAR PARK BASEBALL BOOSTER CLUB
Montant collecté : 8 281 $ CAD
Frais économisés : 414 CAD
Site web - https://www.cphswolvesbaseball.com/teams/?u=CPHSTIMBERWOLVES&s=baseball
Les tournois de cornhole sont des collectes de fonds rentables qui rassemblent votre communauté tout en collectant des fonds. Ne nécessitant qu'un minimum d'équipement et présentant un large attrait, ces événements mobilisent systématiquement divers sympathisants - des familles aux équipes d'entreprises.
Le format accueille des participants de tous âges et de toutes capacités, transformant un simple jeu en un soutien significatif pour votre cause.
Rendez votre tournoi de cornhole simple et rentable grâce à la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy. Des inscriptions en ligne aux outils de collecte de fonds hors ligne, vous aurez tout ce qu'il faut pour organiser un tournoi réussi tout en conservant 100 % des fonds collectés pour votre mission.
Première collecte de fonds pour le golf ? Pas de problème. Apprenez à planifier un tournoi de golf de bienfaisance en 10 étapes simples, ajoutez plus de 25 idées de revenus et organisez le tout sur une plateforme sans frais - aucune expérience du golf n'est nécessaire.
Découvrez comment planifier une collecte de fonds de 5 km réussie à l'aide de notre guide complet, étape par étape. Consultez notre liste de contrôle gratuite et engagez votre communauté !
Apprenez tout ce que vous devez savoir sur l'organisation d'un Marathon de lecture. Apprenez comment lancer un tel événement et découvrez les meilleures astuces pour collecter davantage de fonds.