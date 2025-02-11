L'organisation d'événements de collecte de fonds implique souvent de trouver un équilibre entre les coûts, les efforts et les bénéfices potentiels. Alors que de nombreuses organisations à but non lucratif optent par défaut pour des galas ou des ventes aux enchères, les tournois de cornhole apparaissent comme une alternative de plus en plus populaire qui produit systématiquement de bons résultats avec un investissement minimal.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les tournois de cornhole typiques peuvent réunir 20 à 40 équipes, générer des frais d'inscription de 25 à 100 dollars par équipe et recueillir des fonds supplémentaires par le biais de parrainages et de concessions - tout cela en ne nécessitant qu'un équipement de base et un espace d'accueil.

Dans ce guide, nous vous montrons comment organiser un tournoi de cornhole réussi qui renforce la communauté tout en finançant votre mission.

Table des matières

Comment fonctionne un tournoi de cornhole ?

7 étapes pour organiser un tournoi de cornhole réussi

5 conseils pour l'organisation d'une collecte de fonds au moyen de trous de maïs pour les organisations à but non lucratif

Dernières réflexions sur la collecte de fonds pour le tournoi de cornhole

FAQs sur la collecte de fonds pour le cornhole

Comment fonctionne un tournoi de cornhole ?

Le cornhole est un jeu ou un tournoi de plein air amusant où les joueurs lancent des sacs de haricots sur une planche inclinée percée d'un trou à l'une de ses extrémités. Lorsque l'on joue en équipe, chaque joueur reçoit quatre sacs par tour. Ils lancent leurs sacs à tour de rôle, en essayant de les faire atterrir sur la planche ou de les faire passer par le trou.

Structurez votre tournoi en fonction de vos objectifs de collecte de fonds et des attentes des participants :

Simple élimination : Format rapide où les équipes jouent jusqu'à ce qu'elles perdent une fois - idéal pour les grands groupes ou les événements où le temps est compté. Il crée une excitation naturelle au fur et à mesure que les équipes progressent dans les catégories.

: Format rapide où les équipes jouent jusqu'à ce qu'elles perdent une fois - idéal pour les grands groupes ou les événements où le temps est compté. Il crée une excitation naturelle au fur et à mesure que les équipes progressent dans les catégories. Double élimination : Les équipes ont deux chances avant d'être éliminées, ce qui permet à un plus grand nombre de donateurs de s'engager plus longtemps. C'est l'idéal lorsque la création d'une communauté est aussi importante que la collecte de fonds.

: Les équipes ont deux chances avant d'être éliminées, ce qui permet à un plus grand nombre de donateurs de s'engager plus longtemps. C'est l'idéal lorsque la création d'une communauté est aussi importante que la collecte de fonds. Tournoi à la ronde: tout le monde joue contre tout le monde - maximise la participation et l'interaction sociale. Idéal pour les petits groupes où l'établissement de relations est essentiel.

7 étapes pour organiser un tournoi de cornhole réussi

Étape 1 : Décider du type de tournoi et de ses règles

Étape 2 : Fixer les frais de participation et le prix à gagner

Étape 3 : Choisir la date et le lieu de l'événement

Étape 4 : Prévoir l'équipement pour le jeu de cornhole

Etape 5 : Enregistrement des participants à l'événement

Étape 6 : Promouvoir votre événement

Étape 7 : Préparer le jour de l'événement

1. Décider du type de tournoi et de ses règles

Vous devez choisir le type de tournoi qui correspond le mieux à la taille et au calendrier de votre événement.

Le format à élimination simple est parfait pour les événements de courte durée, en particulier lorsque le cornhole fait partie d'un festival ou d'une foire de plus grande envergure. Si le cornhole est votre événement principal, envisagez les formats à double élimination ou à tournoi à la ronde, qui permettent aux joueurs de disputer plus de parties et d'avoir plus de temps de jeu.

Après avoir choisi votre format, définissez clairement les règles du tournoi de cornhole en ce qui concerne les scores, la durée du jeu et le comportement des joueurs. Décidez des points nécessaires pour gagner un match, de ce qui est considéré comme une faute de lancer et si vous suivrez les règles standard de l'American Cornhole Association ou si vous créerez vos propres règles.

Veillez à communiquer ces règles à toutes les équipes avant le début du tournoi et à mettre des copies imprimées à disposition pendant l'événement.

2. Décider des frais de participation et des prix

Fixez des frais d'inscription/de participation qui couvrent les coûts de votre événement tout en collectant des fonds importants pour votre cause. Lorsque vous calculez les frais, tenez compte des dépenses telles que la location du lieu, l'équipement, les rafraîchissements et le matériel de marketing, puis ajoutez un montant qui bénéficiera à votre organisation caritative.

Pour les prix, créez un mélange de récompenses attrayantes qui attirera les participants. Envisagez d'offrir un prix en espèces important ou des cartes-cadeaux de grande valeur pour la première place, ainsi que des prix en espèces plus modestes ou des paquets-cadeaux sponsorisés pour les seconds.

Conseil de pro: vous pouvez également inclure des articles de marque de votre organisation ou de sponsors locaux pour créer des places supplémentaires.

3. Choisir la date et le lieu de l'événement.

Planifiez votre collecte de fonds au printemps, en été ou en automne, lorsque le temps chaud rend les événements en plein air agréables. Programmez votre événement pendant les mois les plus secs afin d'éviter les interruptions dues à la pluie. Envisagez de l'intégrer à des événements communautaires existants, tels que votre festival d'automne ou votre foire d'été.

Si vous souhaitez l'organiser en plein air, vous pouvez utiliser un parc local, une plage, un parking, un campus scolaire ou une arrière-cour. Pour l'intérieur, vous avez le choix entre les centres communautaires, les gymnases locaux et les centres de loisirs.

4. Prévoir l'équipement pour le cornhole

Une fois que vous avez planifié le format de votre tournoi, déterminez le nombre de plateaux dont vous aurez besoin pour que les parties se déroulent sans heurts et pour réduire les temps d'attente entre les matchs. Envisagez les options suivantes pour vous procurer l'équipement pour le jeu de cornhole :

Emprunter des planches aux ligues locales de cornhole ou aux clubs sportifs.

Demandez aux membres de la communauté ou aux participants d'apporter leurs propres tableaux de régulation.

Louer du matériel auprès d'entreprises de location de matériel événementiel

N'oubliez pas d'acheter suffisamment de sacs de cornhole pour chaque jeu de planche et pour remplacer ceux qui pourraient être endommagés pendant le jeu. Il est bon d'avoir des jeux assortis pour que la compétition reste équitable et professionnelle.

5. Mise en place de l'inscription à l'événement

Utilisez la plateforme de gestion de billets d'événements 100% gratuite de Zeffy pour faciliter la participation des supporters à votre tournoi de cornhole. Avec ce système, vous pouvez :

Lever des fonds sans frais de plateforme ou de transaction - 100 % gratuit

Vendre des inscriptions de joueurs individuels et d'équipes

Accepter des dons supplémentaires lors de l'achat des billets

Gérer les inscriptions pour plusieurs dates d'événements

Envoi automatique de reçus fiscaux aux donateurs

Recueillir des informations importantes sur les joueurs

Prévoyez des inscriptions de dernière minute en installant une table d'inscription sur le lieu de l'événement, où vous pourrez effectuer des paiements en ligne et hors ligne. Veillez à ce qu'une signalisation claire indique les frais d'inscription et les détails du tournoi pour les participants de passage.

Conseil de pro: vous pouvez également utiliser la solution de paiement à la carte 100% gratuite de Zeffy pour accepter des fonds lors de l'événement.

6. Promouvoir votre événement

Faites connaître votre tournoi en mettant en avant le format du tournoi et les prix intéressants dans tout votre matériel promotionnel.

Voici quelques-uns des moyens de commercialiser votre collecte de fonds de type "cornhole" :

Créez un événement Facebook dédié et publiez des mises à jour régulières sur vos plateformes de médias sociaux afin de susciter l'enthousiasme pour l'événement.

Mettre en place des dépliants accrocheurs dans les lieux publics, les entreprises locales et les lieux de sport.

Contacter les journaux locaux et les stations de radio pour faire passer le message.

Envoyez des invitations par courrier électronique aux sympathisants de votre organisation et aux anciens participants à l'événement.

Partagez votre lien d'inscription en ligne avec toutes les promotions et faites savoir aux équipes qu'elles peuvent également s'inscrire sur place lors du tournoi.

7. Préparer le jour de l'événement

Commencez votre événement tôt pour vous assurer que tout est prêt lorsque les joueurs arrivent. Commencez par installer vos aires de jeu de cornhole en laissant suffisamment d'espace entre les joueurs et les spectateurs pour qu'ils puissent se déplacer confortablement.

Vous devez mettre en place des domaines clés, notamment :

Une table d'accueil pour les inscriptions et les contrôles

Sponsoriser des stands dans des lieux très fréquentés

Stations de restauration et de boissons avec une signalisation claire

Station de comptage des points avec affichage des résultats du tournoi

Zone d'équipement avec des sacs et des fournitures de cornhole supplémentaires

Vos bénévoles doivent connaître leur rôle et disposer de toutes les informations nécessaires au bon déroulement du tournoi. Essayez de faire une dernière visite avant l'ouverture pour vous assurer que tout est en place.

5 conseils pour l'organisation d'une collecte de fonds au moyen de trous de maïs pour les organisations à but non lucratif

1. Prévoir des niveaux de compétence différents

Lors de l'organisation de votre tournoi de cornhole, veillez à ce qu'il y ait des options pour les joueurs de tous niveaux. Mettez de côté des jeux avec des distances plus courtes et des règles simplifiées pour que les débutants se sentent à l'aise et bienvenus.

Pour les joueurs les plus expérimentés de votre communauté, vous pouvez créer une catégorie distincte avec des frais d'inscription plus élevés et des prix plus importants.

2. Trouver une entreprise sponsor

Vous pouvez réduire les coûts de l'événement en vous associant à des entreprises sponsors pour votre collecte de fonds. Ces sponsors peuvent vous aider en fournissant de la nourriture, des boissons, des fournitures ou de l'argent, et en retour, ils peuvent mettre en avant leur marque lors de votre événement.

Lorsque vous recherchez des sponsors potentiels, commencez par des entreprises qui s'intéressent à la cause de votre organisation. Les entreprises liées au sport et les centres de loisirs sont souvent intéressés par le soutien de tels événements car ils correspondent à leurs intérêts.

Pour que le parrainage vaille la peine pour les entreprises, voici quelques moyens de mettre en valeur leur soutien :

Placer leurs logos sur les panneaux d'affichage des tournois et sur les aires de jeu

Créer des bannières accrocheuses avec le nom des sponsors aux endroits clés de l'événement.

Concevoir des t-shirts spéciaux pour le tournoi et y faire figurer le nom des sponsors.

Reconnaissance spéciale lors de l'annonce des tournois et des cérémonies de remise des prix.

Partagez les points forts des sponsors et les messages de remerciement sur vos canaux de médias sociaux.

Nommer les caractéristiques spéciales du tournoi en fonction des principaux sponsors, comme "La ronde de championnat de [l'entreprise]".

3. Inclure des mini-jeux ou des défis parallèles

Bien que le jeu de cornhole soit l'événement principal, l'inclusion d'autres jeux peut rendre votre collecte de fonds encore plus divertissante et inclusive. Vous pouvez également attirer plus de joueurs, en particulier ceux qui ne sont pas intéressés par le tournoi principal de cornhole. Voici trois jeux faciles à mettre en œuvre pour attirer les foules :

Lancer d'anneaux : Installez des bouteilles et laissez les joueurs lancer des anneaux pour gagner de petits prix. Ce jeu est simple à apprendre et amusant pour tous les âges.

Installez des bouteilles et laissez les joueurs lancer des anneaux pour gagner de petits prix. Ce jeu est simple à apprendre et amusant pour tous les âges. Le jeu du sac de haricots : Dessinez des cercles sur le sol avec de la craie, chacun valant différents points. Les joueurs lancent des sacs de haricots pour marquer des points. Ce jeu est similaire au cornhole, mais beaucoup plus simple.

Dessinez des cercles sur le sol avec de la craie, chacun valant différents points. Les joueurs lancent des sacs de haricots pour marquer des points. Ce jeu est similaire au cornhole, mais beaucoup plus simple. Lancer de seaux : Placez des seaux à différentes distances, chacun valant différents points. Les joueurs essaient de lancer des balles dans les seaux. Plus le seau est éloigné, plus ils gagnent de points.

Ces jeux utilisent un équipement simple, sont rapides à jouer et permettent aux joueurs et aux spectateurs de se divertir entre les matchs du tournoi. Vous pouvez également faire payer une somme modique pour chaque partie afin de collecter des fonds supplémentaires pour votre cause.

4. Ajouter des spectacles en direct

Vous pouvez rendre votre collecte de fonds par trou de maïs plus vivante et plus mémorable en ajoutant des éléments supplémentaires qui maintiendront l'attention de tous les participants. Voici ce que vous pouvez inclure :

Diffusez de la musique entraînante sur des haut-parleurs ou invitez un groupe local à se produire. La bonne musique maintient l'énergie à un niveau élevé et crée une ambiance festive.

Installez une zone photo où les équipes peuvent prendre des photos et les partager sur les médias sociaux. Créez un hashtag pour l'événement et encouragez les joueurs à taguer votre organisation.

Placez des boîtes à dons à des endroits clés, avec des histoires ou des faits courts et convaincants sur la façon dont les dons sont utiles, afin que les gens puissent facilement contribuer tout au long de l'événement.

Établissez des partenariats avec des camions-restaurants et des vendeurs locaux qui peuvent payer une petite somme pour participer à l'événement. Ils permettront à tout le monde d'être bien nourri tout en ajoutant une autre source de financement.

5. Créer un coin pour les enfants

Pour que votre collecte de fonds au cornhole soit adaptée aux besoins des familles, aménagez un coin réservé aux enfants.

Vous pouvez recruter des bénévoles responsables, tels que des lycéens ayant besoin d'effectuer des travaux d'intérêt général, pour superviser l'espace réservé aux enfants. Ces bénévoles peuvent animer des activités amusantes et veiller à ce que les enfants soient en sécurité et se divertissent pendant toute la durée de l'événement.

Étude de cas

Form - https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/d0779ff1-9fd0-4683-a7ff-27241784eb30

Nom de l'organisme - CEDAR PARK BASEBALL BOOSTER CLUB

Montant collecté : 8 281 $ CAD

Frais économisés : 414 CAD

Site web - https://www.cphswolvesbaseball.com/teams/?u=CPHSTIMBERWOLVES&s=baseball

Dernières réflexions sur la collecte de fonds pour le tournoi de cornhole

Les tournois de cornhole sont des collectes de fonds rentables qui rassemblent votre communauté tout en collectant des fonds. Ne nécessitant qu'un minimum d'équipement et présentant un large attrait, ces événements mobilisent systématiquement divers sympathisants - des familles aux équipes d'entreprises.

Le format accueille des participants de tous âges et de toutes capacités, transformant un simple jeu en un soutien significatif pour votre cause.

Rendez votre tournoi de cornhole simple et rentable grâce à la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy. Des inscriptions en ligne aux outils de collecte de fonds hors ligne, vous aurez tout ce qu'il faut pour organiser un tournoi réussi tout en conservant 100 % des fonds collectés pour votre mission.

FAQs sur la collecte de fonds pour le cornhole

Pourquoi collecter des fonds par le biais d'un tournoi de cornhole ? Le jeu de cornhole est un excellent choix pour la collecte de fonds, car il accueille des personnes de tous âges et de toutes capacités. Vous pouvez l'organiser de manière autonome ou l'ajouter à d'autres activités de collecte de fonds. Le jeu permet de rassembler les gens et de s'amuser, ce qui renforce la communauté autour de votre cause. Comme le cornhole est un jeu populaire, de nombreux bénévoles ou membres peuvent déjà avoir le matériel chez eux, ce qui facilite l'organisation.

Avez-vous besoin de permis ou de licences spéciales pour organiser une collecte de fonds de type "cornhole" ? Vous devez vous renseigner auprès de votre administration locale sur les permis de manifestation, en particulier si vous organisez un événement en plein air ou dans un espace public. Certaines régions exigent une licence de jeu ou de tombola si vous collectez de l'argent par le biais de frais de tournoi ou de paris. Pour les événements en intérieur dans des lieux privés, travaillez avec le responsable du lieu pour comprendre ses exigences. Il est également utile de vérifier si vous avez besoin d'une couverture d'assurance pour l'événement.