Collecte de fonds sans frais pour les organisations humanitaires internationales

Lancer un fonds d'aide d'urgence
Mettez en place un formulaire en ligne dédié à la collecte de contributions immédiates pour les communautés frappées par des catastrophes, en vous assurant que chaque dollar est affecté à l'aide urgente grâce à l'absence de frais de plateforme.
Lancer un programme mensuel de parrainage d'une famille
Invitez les donateurs à s'engager à soutenir mensuellement les familles vulnérables à l'étranger, créant ainsi un financement durable pour les besoins essentiels tels que la nourriture et l'éducation.
Lancer une campagne communautaire de pair-à-pair
Permettez aux bénévoles et aux sympathisants de collecter des fonds en votre nom grâce à des pages de collecte de fonds personnalisées qui amplifient la portée et favorisent l'impact collectif.
Organiser un gala virtuel de vente aux enchères à des fins caritatives
Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne avec des articles donnés, permettant aux sympathisants d'enchérir en temps réel et de canaliser des dons de grande valeur vers des opérations de secours essentielles, sans frais.
Ouvrir une boutique d'artisanat équitable
Vendre de l'artisanat provenant des communautés partenaires afin de générer des revenus et de mettre en avant les moyens de subsistance locaux, le tout par le biais d'une boutique en ligne 100 % gratuite.
Organiser une tombola Global Aid
Offrez des prix attrayants, comme des bons de voyage ou des paniers-cadeaux culturels, pour encourager les dons et collecter des fonds pour l'aide internationale, sans frais cachés.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
💧 10 000 litres d'eau propre
Fournir de l'eau potable aux familles dans les zones de crise
🩺 250 visites médicales
Veiller à ce que les communautés vulnérables reçoivent des soins vitaux
🥖 5 000 repas d'urgence
Nourrir les enfants et les mères confrontés à l'insécurité alimentaire
📚 200 kits scolaires
Fournir aux enfants déplacés des outils pour continuer à apprendre
🌱 Formation agricole pour 50 familles
Donner aux communautés les moyens de cultiver leur propre nourriture de manière durable
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Agences d'aide internationale
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Agences d'aide internationale
🌍 Passeport pique-nique mondial
Vendez des tickets de pique-nique avec des postes de restauration internationaux. Les participants collectent des timbres de passeport, s'informent sur les efforts d'aide internationale et soutiennent les programmes d'aide par des dons et des tirages au sort.
🏃 Relais de marche de secours
Organisez un relais de 5 km dans votre quartier ou une course virtuelle où les participants recueillent des sponsors par kilomètre pour financer des projets d'approvisionnement en eau, d'abris et d'aide d'urgence dans le monde entier.
📱 Relais d'histoires d'été
Partagez de courtes vidéos de l'impact de l'aide internationale sur les médias sociaux. Les sympathisants étiquettent leurs amis et ajoutent des autocollants de donation pour renforcer la sensibilisation et financer les interventions en cas de catastrophe.
🍦 Une saveur pour le soulagement
Partenariat avec des vendeurs de glaces locaux pour qu'ils reversent un pourcentage des ventes de l'été. Les fans se régalent tout en finançant des programmes d'aide et de redressement essentiels dans le monde entier.
🎸 Sérénade virtuelle au coucher du soleil
Diffuser des spectacles acoustiques en direct au coucher du soleil avec des liens de donation intégrés. Suscitez l'intérêt des sympathisants et partagez des témoignages sur le terrain afin d'alimenter les missions d'aide et de développement à l'échelle mondiale.
✉️ Cartes postales de l'espoir
Distribuez des cartes postales d'été imprimables contenant des récits d'aide et des codes QR. Les donateurs personnalisent les messages et soutiennent facilement les actions internationales d'urgence et de développement.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 organismes d'aide gratuits Agences d'aide internationale idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Agences d'aide internationale en 2025
Subventions de l'USAID
USAID
N/A
Fournit de petites subventions concurrentielles aux ONG américaines pour le transport de biens donnés.
Subventions des fondations internationales
La Fondation internationale
N/A
Accorde des subventions à des organisations à but non lucratif basées aux États-Unis qui répondent à des besoins humains.
Programme de subventions de la Fondation ISTAT
Fondation ISTAT
$80,000
Offre des subventions à des organisations du monde entier qui font progresser l'aviation commerciale ou s'engagent dans des efforts humanitaires liés à l'aviation ; donne la priorité à la dimension internationale et aux thèmes liés à l'aviation et à la durabilité ; la date limite de candidature pour 2025 était le 26 mai 2025.
Financement d'impact (aide humanitaire et programmes d'urgence)
Financement de l'impact
$150,000 - $250,000
Subventions pour des organisations locales et/ou nationales à but non lucratif ancrées dans le Sud global.
Principales entreprises qui font des dons à Agences d'aide internationale en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good, qui peut englober des actions d'aide internationale.
Comité international de secours (IRC)
Partenaire des entreprises pour l'aide humanitaire et le développement dans les régions touchées par les crises.
Choix Humanitaire
soutient les efforts mondiaux visant à réduire la pauvreté et à créer des communautés résilientes dans le monde entier.
Microsoft
Autonomiser les personnes et les communautés dans le monde entier grâce à la technologie et à l'accès aux opportunités, y compris en soutenant des initiatives internationales.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les organisations humanitaires internationales ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les agences d'aide internationale ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Zeffy maintient son modèle de gratuité grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui croient au maintien de la gratuité de la plateforme pour les organisations comme la vôtre. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les organisations humanitaires internationales peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les organisations humanitaires internationales peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, gérer des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Cela signifie que chaque dollar donné par vos sympathisants est directement affecté à votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations humanitaires internationales peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les agences d'aide internationale peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Cela inclut les collectes de fonds de pair à pair, les événements à billets et les campagnes de dons récurrents. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy offre une solution flexible et gratuite.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations humanitaires internationales ?
Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les agences d'aide internationale car elle est vraiment 100% gratuite. Les autres plateformes ont souvent des frais cachés qui peuvent réduire vos dons, mais Zeffy s'assure que chaque centime collecté va directement à votre cause, ce qui renforce la confiance de vos donateurs et maximise votre impact.