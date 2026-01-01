Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre organisation humanitaire internationale - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les organisations humanitaires internationales, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of International Relief Agencies

Collecte de fonds sans frais pour les organisations humanitaires internationales

Comment Zeffy aide les organisations humanitaires internationales à collecter des fonds

Les agences de secours internationales utilisent Zeffy pour tout financer, du fonds d'aide d'urgence au programme mensuel de parrainage d'une famille, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Lancer un fonds d'aide d'urgence

Mettez en place un formulaire en ligne dédié à la collecte de contributions immédiates pour les communautés frappées par des catastrophes, en vous assurant que chaque dollar est affecté à l'aide urgente grâce à l'absence de frais de plateforme.

Lancer un programme mensuel de parrainage d'une famille

Invitez les donateurs à s'engager à soutenir mensuellement les familles vulnérables à l'étranger, créant ainsi un financement durable pour les besoins essentiels tels que la nourriture et l'éducation.

Lancer une campagne communautaire de pair-à-pair

Permettez aux bénévoles et aux sympathisants de collecter des fonds en votre nom grâce à des pages de collecte de fonds personnalisées qui amplifient la portée et favorisent l'impact collectif.

Organiser un gala virtuel de vente aux enchères à des fins caritatives

Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne avec des articles donnés, permettant aux sympathisants d'enchérir en temps réel et de canaliser des dons de grande valeur vers des opérations de secours essentielles, sans frais.

Ouvrir une boutique d'artisanat équitable

Vendre de l'artisanat provenant des communautés partenaires afin de générer des revenus et de mettre en avant les moyens de subsistance locaux, le tout par le biais d'une boutique en ligne 100 % gratuite.

Organiser une tombola Global Aid

Offrez des prix attrayants, comme des bons de voyage ou des paniers-cadeaux culturels, pour encourager les dons et collecter des fonds pour l'aide internationale, sans frais cachés.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre organisation humanitaire internationale.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

💧 10 000 litres d'eau propre

Fournir de l'eau potable aux familles dans les zones de crise

🩺 250 visites médicales

Veiller à ce que les communautés vulnérables reçoivent des soins vitaux

🥖 5 000 repas d'urgence

Nourrir les enfants et les mères confrontés à l'insécurité alimentaire

📚 200 kits scolaires

Fournir aux enfants déplacés des outils pour continuer à apprendre

🌱 Formation agricole pour 50 familles

Donner aux communautés les moyens de cultiver leur propre nourriture de manière durable

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Agences d'aide internationale

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Agences d'aide internationale

🌍 Passeport pique-nique mondial

Vendez des tickets de pique-nique avec des postes de restauration internationaux. Les participants collectent des timbres de passeport, s'informent sur les efforts d'aide internationale et soutiennent les programmes d'aide par des dons et des tirages au sort.

🏃 Relais de marche de secours

Organisez un relais de 5 km dans votre quartier ou une course virtuelle où les participants recueillent des sponsors par kilomètre pour financer des projets d'approvisionnement en eau, d'abris et d'aide d'urgence dans le monde entier.

📱 Relais d'histoires d'été

Partagez de courtes vidéos de l'impact de l'aide internationale sur les médias sociaux. Les sympathisants étiquettent leurs amis et ajoutent des autocollants de donation pour renforcer la sensibilisation et financer les interventions en cas de catastrophe.

🍦 Une saveur pour le soulagement

Partenariat avec des vendeurs de glaces locaux pour qu'ils reversent un pourcentage des ventes de l'été. Les fans se régalent tout en finançant des programmes d'aide et de redressement essentiels dans le monde entier.

🎸 Sérénade virtuelle au coucher du soleil

Diffuser des spectacles acoustiques en direct au coucher du soleil avec des liens de donation intégrés. Suscitez l'intérêt des sympathisants et partagez des témoignages sur le terrain afin d'alimenter les missions d'aide et de développement à l'échelle mondiale.

✉️ Cartes postales de l'espoir

Distribuez des cartes postales d'été imprimables contenant des récits d'aide et des codes QR. Les donateurs personnalisent les messages et soutiennent facilement les actions internationales d'urgence et de développement.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 organismes d'aide gratuits Agences d'aide internationale idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites agence internationale de secours idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Agences d'aide internationale en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre organisation humanitaire internationale. Ces options constituent un excellent point de départ.

Subventions de l'USAID

USAID

N/A

Fournit de petites subventions concurrentielles aux ONG américaines pour le transport de biens donnés.

Postuler

Subventions des fondations internationales

La Fondation internationale

N/A

Accorde des subventions à des organisations à but non lucratif basées aux États-Unis qui répondent à des besoins humains.

Postuler

Programme de subventions de la Fondation ISTAT

Fondation ISTAT

$80,000

Offre des subventions à des organisations du monde entier qui font progresser l'aviation commerciale ou s'engagent dans des efforts humanitaires liés à l'aviation ; donne la priorité à la dimension internationale et aux thèmes liés à l'aviation et à la durabilité ; la date limite de candidature pour 2025 était le 26 mai 2025.

Postuler

Financement d'impact (aide humanitaire et programmes d'urgence)

Financement de l'impact

$150,000 - $250,000

Subventions pour des organisations locales et/ou nationales à but non lucratif ancrées dans le Sud global.

Postuler

En savoir plus agence internationale de secours subventions

Principales entreprises qui font des dons à Agences d'aide internationale en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre organisation humanitaire internationale ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good, qui peut englober des actions d'aide internationale.

Prendre contact

Comité international de secours (IRC)

Partenaire des entreprises pour l'aide humanitaire et le développement dans les régions touchées par les crises.

Prendre contact

Choix Humanitaire

soutient les efforts mondiaux visant à réduire la pauvreté et à créer des communautés résilientes dans le monde entier.

Prendre contact

Microsoft

Autonomiser les personnes et les communautés dans le monde entier grâce à la technologie et à l'accès aux opportunités, y compris en soutenant des initiatives internationales.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les organisations humanitaires internationales ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les agences d'aide internationale ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Zeffy maintient son modèle de gratuité grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui croient au maintien de la gratuité de la plateforme pour les organisations comme la vôtre. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les organisations humanitaires internationales peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les organisations humanitaires internationales peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, gérer des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Cela signifie que chaque dollar donné par vos sympathisants est directement affecté à votre mission.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations humanitaires internationales peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les agences d'aide internationale peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Cela inclut les collectes de fonds de pair à pair, les événements à billets et les campagnes de dons récurrents. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy offre une solution flexible et gratuite.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations humanitaires internationales ?

Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les agences d'aide internationale car elle est vraiment 100% gratuite. Les autres plateformes ont souvent des frais cachés qui peuvent réduire vos dons, mais Zeffy s'assure que chaque centime collecté va directement à votre cause, ce qui renforce la confiance de vos donateurs et maximise votre impact.

Comment obtenir un financement pour...

Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés
Équipes d'intervention en cas de catastrophe

