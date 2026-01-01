Collecte de fonds sans frais pour les organisations humanitaires internationales

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Agences d'aide internationale

🌍 Passeport pique-nique mondial

Vendez des tickets de pique-nique avec des postes de restauration internationaux. Les participants collectent des timbres de passeport, s'informent sur les efforts d'aide internationale et soutiennent les programmes d'aide par des dons et des tirages au sort.

🏃 Relais de marche de secours

Organisez un relais de 5 km dans votre quartier ou une course virtuelle où les participants recueillent des sponsors par kilomètre pour financer des projets d'approvisionnement en eau, d'abris et d'aide d'urgence dans le monde entier.

📱 Relais d'histoires d'été

Partagez de courtes vidéos de l'impact de l'aide internationale sur les médias sociaux. Les sympathisants étiquettent leurs amis et ajoutent des autocollants de donation pour renforcer la sensibilisation et financer les interventions en cas de catastrophe.

🍦 Une saveur pour le soulagement

Partenariat avec des vendeurs de glaces locaux pour qu'ils reversent un pourcentage des ventes de l'été. Les fans se régalent tout en finançant des programmes d'aide et de redressement essentiels dans le monde entier.

🎸 Sérénade virtuelle au coucher du soleil

Diffuser des spectacles acoustiques en direct au coucher du soleil avec des liens de donation intégrés. Suscitez l'intérêt des sympathisants et partagez des témoignages sur le terrain afin d'alimenter les missions d'aide et de développement à l'échelle mondiale.

✉️ Cartes postales de l'espoir

Distribuez des cartes postales d'été imprimables contenant des récits d'aide et des codes QR. Les donateurs personnalisent les messages et soutiennent facilement les actions internationales d'urgence et de développement.

