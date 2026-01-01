Collecte de fonds sans frais pour les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés

Course et rallye pour les réfugiés

Organiser une course/marche de 5 km pendant l'été, où les participants collectent des fonds par kilomètre pour soutenir les programmes d'aide aux réfugiés.

‍

🌐 Global Home Cook-Off (concours mondial de cuisine familiale)

Organiser des cours de cuisine virtuels animés par des chefs réfugiés, en vendant des tickets et des kits de recettes pour collecter des fonds et célébrer la diversité des cultures.

‍

🎨 Canevas pour le changement

Invitez les membres de la communauté à peindre une peinture murale publique, sponsorisée par coup de pinceau, afin d'accroître la visibilité et le financement de l'aide aux réfugiés.

‍

🍧 Summer Social & Scoop

S'associer avec des magasins locaux pour organiser une fête de la glace, en faisant don des recettes de chaque boule aux services de réinstallation des réfugiés.

‍

📚 Histoires sous les étoiles

Organisez un événement de narration en plein air mettant en scène des voix de réfugiés, en vendant des billets et des rafraîchissements pour susciter l'empathie et les dons.

‍

🎧 Des battements pour l'appartenance

Organiser un concert d'été avec des artistes réfugiés, en offrant des billets en direct et des dons sur place pour soutenir les programmes d'intégration.

‍