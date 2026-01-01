Collecte de fonds sans frais pour les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés

data-usecase-icon="donation_form"
Lancer un fonds d'aide d'urgence
Mettez en place un formulaire de don dédié afin de collecter des contributions urgentes pour les réfugiés confrontés à des crises, garantissant ainsi un soutien rapide et sans frais pour les besoins essentiels.
Lancer des cercles de parrainage mensuels
Permettre aux sympathisants de s'engager à faire des dons mensuels, fournissant ainsi un financement fiable pour les services aux réfugiés à long terme tels que les cours de langue et les conseils.
Lancement d'une campagne de pairs sur les voix de la communauté
Mobiliser les membres de la communauté pour collecter des fonds par le biais de pages personnelles partageant des histoires de réfugiés, en amplifiant la portée et en approfondissant l'engagement des donateurs.
Organiser un gala culturel
Vendez des billets pour une soirée de musique, de nourriture et de spectacles donnés par des réfugiés, afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour l'événement, le tout sans frais.
Ouvrir une boutique en ligne Artisan Bazaar
Présenter et vendre en ligne de l'artisanat et des produits fabriqués par des réfugiés, afin de créer des sources de revenus durables tout en sensibilisant le public.
Créer un programme de parrainage familial
Proposer des niveaux d'adhésion qui mettent les donateurs en contact avec les familles de réfugiés, en leur fournissant des mises à jour exclusives et en favorisant des relations de soutien à long terme.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏠 10 séjours d'une semaine dans des logements familiaux
Garantir un abri sûr pendant les premiers jours des réfugiés dans un nouveau pays
📚 6 mois de cours d'anglais langue seconde pour 30 adultes
Renforcer les compétences linguistiques pour l'indépendance et l'intégration dans la communauté
🍲 500 repas chauds pour les nouveaux arrivants
Nourrir les familles qui commencent à reconstruire leur vie
👨⚕️ 50 séances de conseil tenant compte des traumatismes
Fournir un soutien essentiel en matière de santé mentale pour favoriser la guérison et la résilience
🎒 100 kits de fournitures scolaires pour enfants
Donner aux enfants réfugiés les moyens d'apprendre et de s'épanouir
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés
Course et rallye pour les réfugiés
Organiser une course/marche de 5 km pendant l'été, où les participants collectent des fonds par kilomètre pour soutenir les programmes d'aide aux réfugiés.
🌐 Global Home Cook-Off (concours mondial de cuisine familiale)
Organiser des cours de cuisine virtuels animés par des chefs réfugiés, en vendant des tickets et des kits de recettes pour collecter des fonds et célébrer la diversité des cultures.
🎨 Canevas pour le changement
Invitez les membres de la communauté à peindre une peinture murale publique, sponsorisée par coup de pinceau, afin d'accroître la visibilité et le financement de l'aide aux réfugiés.
🍧 Summer Social & Scoop
S'associer avec des magasins locaux pour organiser une fête de la glace, en faisant don des recettes de chaque boule aux services de réinstallation des réfugiés.
📚 Histoires sous les étoiles
Organisez un événement de narration en plein air mettant en scène des voix de réfugiés, en vendant des billets et des rafraîchissements pour susciter l'empathie et les dons.
🎧 Des battements pour l'appartenance
Organiser un concert d'été avec des artistes réfugiés, en offrant des billets en direct et des dons sur place pour soutenir les programmes d'intégration.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 programmes gratuits Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Jusqu'à 100 000
Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.
Subventions discrétionnaires pour l'aide aux réfugiés et aux entrants
ADMINISTRATION FOR CHILDREN AND FAMILIES, HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF
$1,845,432,199
Les objectifs comprennent le renforcement des capacités des réfugiés, l'aide aux réfugiés à faibles revenus et la promotion de l'intégration.
Possibilités de financement
Département d'État des États-Unis, Bureau de la population, des réfugiés et des migrations (PRM)
Non spécifié
Finance des projets qui s'inscrivent dans le cadre de la mission de la PRM, qui consiste à fournir une protection et une aide vitale aux réfugiés et aux victimes de conflits.
Principales entreprises qui font des dons à Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés en 2025
Walmart
Soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, d'un tour de table, de registres et d'un outil de demande d'espace.
Comité américain pour les réfugiés et les immigrés (USCRI)
Accueille les entreprises et les organisations qui les parrainent pour soutenir leur mission.
HIAS
Partenaire des entreprises pour répondre à la crise des réfugiés par des subventions, des dons et le développement de la main-d'œuvre.
Airbnb.org
Fournit des logements de courte durée aux réfugiés en partenariat avec HIAS.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous nous autofinançons grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui partagent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar que vous collectez. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des types de dons spécifiques ?
Absolument ! Les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, gérer la vente de billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar donné est directement affecté au soutien de votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés peuvent mener une grande variété de campagnes avec Zeffy ! Vous pouvez lancer des collectes de fonds de pair à pair, organiser des événements payants tels que des soirées de gala culturelles, ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy est équipé pour vous aider.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés. Alors que d'autres plateformes peuvent avoir des coûts cachés ou des frais de traitement, nous nous assurons que plus d'argent va directement à votre cause. Cette transparence favorise la confiance de vos donateurs et a un impact positif sur votre mission.