Conservez 100 % des dons de votre équipe d'intervention en cas de catastrophe - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les équipes d'intervention en cas de catastrophe, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Disaster Response Teams

Collecte de fonds gratuite pour les équipes d'intervention en cas de catastrophe

Comment Zeffy aide les équipes d'intervention en cas de catastrophe à collecter des fonds

Les équipes d'intervention en cas de catastrophe utilisent Zeffy pour tout financer, depuis les campagnes d'aide d'urgence jusqu'aux magasins de matériel de secours, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Collecte de fonds pour l'aide immédiate

Lancez une campagne à l'aide d'un simple formulaire de don en ligne afin de collecter des dons ponctuels pour des actions urgentes de secours en cas de catastrophe. Il est rapide à mettre en place et chaque dollar va directement à ceux qui en ont besoin, sans frais.

Cercle mensuel de soutien au sauvetage

Invitez les donateurs à rejoindre un programme de dons récurrents qui fournit un financement régulier pour les fournitures, la logistique et les équipes sur le terrain. Un soutien mensuel fiable vous permet de planifier les opérations de secours en toute confiance.

Défi communautaire de sauvetage

Donnez aux bénévoles et aux champions locaux les moyens de collecter des fonds en votre nom grâce aux pages peer-to-peer. La compétition amicale et les histoires personnelles stimulent la participation et élargissent votre base de donateurs.

Gala de l'aide et soirée de réseautage

Vendez des billets pour un événement de collecte de fonds en personne ou virtuel au cours duquel les supporters se connectent, écoutent les témoignages des survivants et soutiennent votre prochaine mission d'aide. La gestion facile des billets permet de se concentrer sur l'impact.

Tombola du matériel d'urgence

Proposez des billets de tombola pour avoir une chance de gagner des kits d'aide essentiels ou des articles donnés, en transformant les ventes de petits billets en un soutien important. C'est un moyen amusant et peu contraignant de collecter rapidement des fonds.

Boutique de matériel de secours en cas de catastrophe

Ouvrez une boutique en ligne pour vendre des produits de marque tels que des t-shirts, des casquettes et des bracelets. Les sympathisants font preuve de solidarité et achètent des articles, ce qui permet de collecter des fonds pour les futures opérations de secours, sans frais de plateforme.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectée par votre équipe d'intervention en cas de catastrophe.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🏕️ 25 kits d'abris d'urgence

Pour que les familles déplacées disposent d'un endroit sûr et sec où dormir

🍲 1 000 repas chauds

Nourrir les familles lorsqu'elles en ont le plus besoin

💧 2 500 comprimés de purification de l'eau

Garantir de l'eau potable à des centaines de personnes en situation de crise

500 trousses de premiers secours

Traiter rapidement les blessures sur le terrain

🔦 200 lanternes solaires

Éclairer les centres d'évacuation en toute sécurité la nuit

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes d'intervention en cas de catastrophe

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Équipes d'intervention en cas de catastrophe

Course et rallye de secours

Participez à une course/marche amusante de 5 km afin de collecter des fonds pour les interventions d'urgence ; les participants recueillent des promesses de dons, construisent une communauté et renforcent la sensibilisation.

🌊 Défi Préparer et Partager

Les sympathisants publient des photos de leurs kits d'urgence, nomment des amis et font des dons pour équiper les équipes d'intervention en cas de catastrophe, stimulant ainsi la préparation et l'engagement en ligne.

🏕️ Campement pour la résilience

Organiser un camp d'été de nuit avec des jeux d'équipe, des démonstrations de sécurité et un feu de joie pour collecter des fonds, afin d'encourager les familles à se préparer aux catastrophes.

🎶 Concert pour l'aide humanitaire

Organiser un concert nocturne en plein air avec des artistes locaux ; les participants font un don à l'entrée pour financer l'équipement et la formation en matière d'intervention rapide.

📚 Story Stream Live

Des histoires personnelles de volontaires et de survivants sont diffusées en direct, avec des compteurs de dons en temps réel pour financer les fournitures de secours et la formation des volontaires.

🌽 Cookout for a Cause

BBQ communautaire avec un menu basé sur les dons ; les invités dégustent les plats préférés de l'été tout en s'informant sur l'impact des secours en cas de catastrophe et en contribuant à la mission.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 équipes d'intervention gratuites Équipes d'intervention en cas de catastrophe idées de collecte de fonds

Tous les articles équipe d'intervention en cas de catastrophe idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Équipes d'intervention en cas de catastrophe en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre équipe d'intervention en cas de catastrophe. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Exercice 2025-26 Subventions pour la prévention des incendies de forêt

Département des forêts et de la protection contre les incendies

$135,000,000

Financement de projets et d'activités de prévention des incendies à l'intérieur et à proximité des communautés menacées par les incendies ; date limite : 6 août 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

2025 Programme de subventions dirigées pour la résilience des forêts et des incendies de forêt

Société de conservation de la Sierra Nevada

$10,000,000

Soutient les projets qui apportent des avantages multiples aux bassins versants, aux écosystèmes et aux communautés ; date limite : 31 janvier 2026.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programme de subventions orientées vers les loisirs durables, le tourisme et l'accès équitable aux activités de plein air (2025-2027)

Société de conservation de la Sierra Nevada

$4,100,000

Soutient les efforts visant à améliorer, promouvoir et développer les possibilités de loisirs et de tourisme durables et à accroître l'accès de tous aux terres publiques ; date limite : 31 décembre 2027.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programme d'aide à la reconstruction en cas de catastrophe pour l'exercice 2025

Service des parcs nationaux

$48,000,000

Attribue des fonds pour la réparation et le rétablissement des ressources historiques et culturelles dans les zones ayant fait l'objet d'une déclaration de catastrophe majeure ; la date limite de dépôt des demandes de subventions pour la préservation est fixée au 15 juillet 2025.

Postuler

En savoir plus équipe d'intervention en cas de catastrophe subventions

Principales entreprises qui font des dons aux équipes d'intervention en cas de catastrophe en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre équipe d'intervention en cas de catastrophe ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et du programme Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Vision mondiale

S'associe à des entreprises pour apporter une aide en cas de catastrophe par le biais de dons de produits, d'argent et de campagnes de collecte de fonds.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Secours direct

Fournit aux médecins et aux infirmières des ressources médicales pour les secours en cas de catastrophe et l'accès aux soins de santé.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Croix-Rouge américaine

Offre diverses possibilités de dons et de programmes de parrainage pour les entreprises afin de soutenir leurs efforts de secours en cas de catastrophe.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes d'intervention en cas de catastrophe ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100 % gratuit pour votre équipe d'intervention en cas de catastrophe ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, ni de coûts cachés. Nous comptons sur la générosité des donateurs pour continuer à fonctionner, en veillant à ce que chaque dollar que vous récoltez soutienne votre mission essentielle. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les équipes d'intervention en cas de catastrophe peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons d'aide d'urgence ?

Absolument ! Les équipes d'intervention en cas de catastrophe peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons d'aide d'urgence, gérer des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Chaque dollar donné est directement affecté à votre travail vital dans le cadre des opérations de secours.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes d'intervention en cas de catastrophe peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes d'intervention en cas de catastrophe peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, telles que des collectes de fonds de pair à pair, des événements avec billetterie et des programmes de dons continus. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy fournit les outils nécessaires pour soutenir vos efforts sans aucun coût.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes d'intervention en cas de catastrophe ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes d'intervention en cas de catastrophe. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent facturer des coûts cachés ou des frais de traitement, Zeffy garantit que chaque dollar collecté va exactement là où il doit aller : soutenir votre mission et votre communauté.

