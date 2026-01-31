data-usecase-icon="donation_form"
Collecte de fonds pour l'aide immédiate
Lancez une campagne à l'aide d'un simple formulaire de don en ligne afin de collecter des dons ponctuels pour des actions urgentes de secours en cas de catastrophe. Il est rapide à mettre en place et chaque dollar va directement à ceux qui en ont besoin, sans frais.
Cercle mensuel de soutien au sauvetage
Invitez les donateurs à rejoindre un programme de dons récurrents qui fournit un financement régulier pour les fournitures, la logistique et les équipes sur le terrain. Un soutien mensuel fiable vous permet de planifier les opérations de secours en toute confiance.
Défi communautaire de sauvetage
Donnez aux bénévoles et aux champions locaux les moyens de collecter des fonds en votre nom grâce aux pages peer-to-peer. La compétition amicale et les histoires personnelles stimulent la participation et élargissent votre base de donateurs.
Gala de l'aide et soirée de réseautage
Vendez des billets pour un événement de collecte de fonds en personne ou virtuel au cours duquel les supporters se connectent, écoutent les témoignages des survivants et soutiennent votre prochaine mission d'aide. La gestion facile des billets permet de se concentrer sur l'impact.
Tombola du matériel d'urgence
Proposez des billets de tombola pour avoir une chance de gagner des kits d'aide essentiels ou des articles donnés, en transformant les ventes de petits billets en un soutien important. C'est un moyen amusant et peu contraignant de collecter rapidement des fonds.
Boutique de matériel de secours en cas de catastrophe
Ouvrez une boutique en ligne pour vendre des produits de marque tels que des t-shirts, des casquettes et des bracelets. Les sympathisants font preuve de solidarité et achètent des articles, ce qui permet de collecter des fonds pour les futures opérations de secours, sans frais de plateforme.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏕️ 25 kits d'abris d'urgence
Pour que les familles déplacées disposent d'un endroit sûr et sec où dormir
🍲 1 000 repas chauds
Nourrir les familles lorsqu'elles en ont le plus besoin
💧 2 500 comprimés de purification de l'eau
Garantir de l'eau potable à des centaines de personnes en situation de crise
500 trousses de premiers secours
Traiter rapidement les blessures sur le terrain
🔦 200 lanternes solaires
Éclairer les centres d'évacuation en toute sécurité la nuit
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes d'intervention en cas de catastrophe
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Équipes d'intervention en cas de catastrophe
Course et rallye de secours
Participez à une course/marche amusante de 5 km afin de collecter des fonds pour les interventions d'urgence ; les participants recueillent des promesses de dons, construisent une communauté et renforcent la sensibilisation.
🌊 Défi Préparer et Partager
Les sympathisants publient des photos de leurs kits d'urgence, nomment des amis et font des dons pour équiper les équipes d'intervention en cas de catastrophe, stimulant ainsi la préparation et l'engagement en ligne.
🏕️ Campement pour la résilience
Organiser un camp d'été de nuit avec des jeux d'équipe, des démonstrations de sécurité et un feu de joie pour collecter des fonds, afin d'encourager les familles à se préparer aux catastrophes.
🎶 Concert pour l'aide humanitaire
Organiser un concert nocturne en plein air avec des artistes locaux ; les participants font un don à l'entrée pour financer l'équipement et la formation en matière d'intervention rapide.
📚 Story Stream Live
Des histoires personnelles de volontaires et de survivants sont diffusées en direct, avec des compteurs de dons en temps réel pour financer les fournitures de secours et la formation des volontaires.
🌽 Cookout for a Cause
BBQ communautaire avec un menu basé sur les dons ; les invités dégustent les plats préférés de l'été tout en s'informant sur l'impact des secours en cas de catastrophe et en contribuant à la mission.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 équipes d'intervention gratuites Équipes d'intervention en cas de catastrophe idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Équipes d'intervention en cas de catastrophe en 2025
Exercice 2025-26 Subventions pour la prévention des incendies de forêt
Département des forêts et de la protection contre les incendies
$135,000,000
Financement de projets et d'activités de prévention des incendies à l'intérieur et à proximité des communautés menacées par les incendies ; date limite : 6 août 2025.
2025 Programme de subventions dirigées pour la résilience des forêts et des incendies de forêt
Société de conservation de la Sierra Nevada
$10,000,000
Soutient les projets qui apportent des avantages multiples aux bassins versants, aux écosystèmes et aux communautés ; date limite : 31 janvier 2026.
Programme de subventions orientées vers les loisirs durables, le tourisme et l'accès équitable aux activités de plein air (2025-2027)
Société de conservation de la Sierra Nevada
$4,100,000
Soutient les efforts visant à améliorer, promouvoir et développer les possibilités de loisirs et de tourisme durables et à accroître l'accès de tous aux terres publiques ; date limite : 31 décembre 2027.
Programme d'aide à la reconstruction en cas de catastrophe pour l'exercice 2025
Service des parcs nationaux
$48,000,000
Attribue des fonds pour la réparation et le rétablissement des ressources historiques et culturelles dans les zones ayant fait l'objet d'une déclaration de catastrophe majeure ; la date limite de dépôt des demandes de subventions pour la préservation est fixée au 15 juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons aux équipes d'intervention en cas de catastrophe en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et du programme Spark Good.
Vision mondiale
S'associe à des entreprises pour apporter une aide en cas de catastrophe par le biais de dons de produits, d'argent et de campagnes de collecte de fonds.
Secours direct
Fournit aux médecins et aux infirmières des ressources médicales pour les secours en cas de catastrophe et l'accès aux soins de santé.
Croix-Rouge américaine
Offre diverses possibilités de dons et de programmes de parrainage pour les entreprises afin de soutenir leurs efforts de secours en cas de catastrophe.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes d'intervention en cas de catastrophe ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100 % gratuit pour votre équipe d'intervention en cas de catastrophe ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, ni de coûts cachés. Nous comptons sur la générosité des donateurs pour continuer à fonctionner, en veillant à ce que chaque dollar que vous récoltez soutienne votre mission essentielle. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les équipes d'intervention en cas de catastrophe peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons d'aide d'urgence ?
Absolument ! Les équipes d'intervention en cas de catastrophe peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons d'aide d'urgence, gérer des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Chaque dollar donné est directement affecté à votre travail vital dans le cadre des opérations de secours.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes d'intervention en cas de catastrophe peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les équipes d'intervention en cas de catastrophe peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, telles que des collectes de fonds de pair à pair, des événements avec billetterie et des programmes de dons continus. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy fournit les outils nécessaires pour soutenir vos efforts sans aucun coût.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes d'intervention en cas de catastrophe ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes d'intervention en cas de catastrophe. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent facturer des coûts cachés ou des frais de traitement, Zeffy garantit que chaque dollar collecté va exactement là où il doit aller : soutenir votre mission et votre communauté.