Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Équipes d'intervention en cas de catastrophe

Course et rallye de secours

Participez à une course/marche amusante de 5 km afin de collecter des fonds pour les interventions d'urgence ; les participants recueillent des promesses de dons, construisent une communauté et renforcent la sensibilisation.

🌊 Défi Préparer et Partager

Les sympathisants publient des photos de leurs kits d'urgence, nomment des amis et font des dons pour équiper les équipes d'intervention en cas de catastrophe, stimulant ainsi la préparation et l'engagement en ligne.

🏕️ Campement pour la résilience

Organiser un camp d'été de nuit avec des jeux d'équipe, des démonstrations de sécurité et un feu de joie pour collecter des fonds, afin d'encourager les familles à se préparer aux catastrophes.

🎶 Concert pour l'aide humanitaire

Organiser un concert nocturne en plein air avec des artistes locaux ; les participants font un don à l'entrée pour financer l'équipement et la formation en matière d'intervention rapide.

📚 Story Stream Live

Des histoires personnelles de volontaires et de survivants sont diffusées en direct, avec des compteurs de dons en temps réel pour financer les fournitures de secours et la formation des volontaires.

🌽 Cookout for a Cause

BBQ communautaire avec un menu basé sur les dons ; les invités dégustent les plats préférés de l'été tout en s'informant sur l'impact des secours en cas de catastrophe et en contribuant à la mission.

