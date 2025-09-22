Votre don va directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui offrent des bourses d'études à des jeunes défavorisés. 100 % des dons vont à des programmes de bourses d'études fiables, sans frais de plateforme.
Les coûts de l'enseignement supérieur ont explosé alors que les bourses d'études restent rares pour la plupart des étudiants. Votre don aux fonds de bourses d'études contribue à faire tomber les barrières financières et donne aux étudiants talentueux la possibilité d'achever leurs études sans s'endetter lourdement.
Près de 9 étudiants sur 10 ne bénéficient d'aucune bourse, ce qui laisse des millions d'étudiants prometteurs dans l'incapacité de payer leurs études.
Les frais d'inscription à l'université ont plus que doublé depuis 2001, ce qui représente une charge financière de plus en plus lourde pour les étudiants et les familles qui n'ont pas d'aide.
Les étudiants qui bénéficient d'une bourse ont beaucoup plus de chances d'obtenir leur diplôme à temps, ce qui prouve que l'aide financière se traduit directement par la réussite scolaire.
03 novembre 2025
Scholarship America, l'un des principaux administrateurs de bourses d'études, récompense les sponsors pour leurs approches novatrices, mettant en évidence l'ampleur et la diversité des méthodes de soutien aux étudiants.
03 novembre 2025
Le Madison College a reçu un don de 4,5 millions de dollars pour renforcer ses fonds de bourses d'études, ce qui témoigne du soutien continu de la communauté et des institutions en faveur de l'accès à l'enseignement supérieur.
10 octobre 2025
MacKenzie Scott a fait don de 42 millions de dollars à 10 000 Degrees, une organisation à but non lucratif qui soutient les étudiants à faibles revenus en leur offrant des bourses d'études, soulignant ainsi l'importance de l'investissement philanthropique dans l'éducation.
13 octobre 2025
La Arthur M. Blank Family Foundation s'est engagée à verser 50 millions de dollars sur 10 ans pour financer des bourses d'études dans les HBCU d'Atlanta, ce qui témoigne d'un investissement important dans l'enseignement supérieur destiné aux minorités.
22 septembre 2025
Une campagne vise à collecter 15 millions de dollars d'ici 2028 pour soutenir 1 000 boursières réfugiées, mettant en évidence un besoin critique et un effort philanthropique ciblé pour les personnes déplacées.
Sur cette page, vous pouvez faire un don directement à des organisations à but non lucratif approuvées qui offrent des bourses d'études aux étudiants à faibles revenus. Zeffy veille à ce que 100 % de votre don parvienne au fonds de bourses d'études concerné, afin de soutenir les étudiants dans le besoin.
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des organisations vérifiées (501(c)(3)) offrant des bourses d'études sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir effectué votre don.
Cette page présente une liste d'organisations à but non lucratif vérifiées qui se consacrent à l'octroi de bourses d'études de la maternelle à la terminale. Chaque organisation a été vérifiée par Zeffy pour s'assurer que votre don a un impact direct sur la vie des étudiants.
Vous pouvez soutenir directement les bourses d'études pour les jeunes défavorisés en faisant un don aux organisations à but non lucratif énumérées sur cette page. Zeffy traite tous les dons en toute sécurité, garantissant que 100 % de votre contribution est affectée au financement de ces bourses d'études cruciales.
Oui, vous pouvez trouver et faire des dons à des organisations à but non lucratif qui offrent des bourses d'études dans le domaine de la musique et des STIM par l'intermédiaire de cette page. Zeffy garantit un processus de don sécurisé et vous recevrez un reçu fiscal pour votre contribution.
Zeffy veille à ce que tous les dons versés aux fonds de bourses d'études soient traités en toute sécurité. Nous acceptons les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH. De plus, chaque organisation à but non lucratif répertoriée est une organisation vérifiée 501(c)(3).
Vous pouvez faire un don aux fonds d'aide financière et de bourses d'études en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, et 100 % de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)
. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite
- nous couvrons tous les frais, de sorte que plus d'argent va à votre mission.