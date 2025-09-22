La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Crise de l'accès à l'éducation

Les coûts de l'enseignement supérieur ont explosé alors que les bourses d'études restent rares pour la plupart des étudiants. Votre don aux fonds de bourses d'études contribue à faire tomber les barrières financières et donne aux étudiants talentueux la possibilité d'achever leurs études sans s'endetter lourdement.

Seuls 12,5 % reçoivent une bourse d'études

Près de 9 étudiants sur 10 ne bénéficient d'aucune bourse, ce qui laisse des millions d'étudiants prometteurs dans l'incapacité de payer leurs études.

Augmentation des coûts de 161,1

Les frais d'inscription à l'université ont plus que doublé depuis 2001, ce qui représente une charge financière de plus en plus lourde pour les étudiants et les familles qui n'ont pas d'aide.

Des taux d'obtention de diplôme 30 % plus élevés

Les étudiants qui bénéficient d'une bourse ont beaucoup plus de chances d'obtenir leur diplôme à temps, ce qui prouve que l'aide financière se traduit directement par la réussite scolaire.