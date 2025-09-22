Soutenir les fonds de bourses d'études pour les étudiants à faibles revenus

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Votre don va directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui offrent des bourses d'études à des jeunes défavorisés. 100 % des dons vont à des programmes de bourses d'études fiables, sans frais de plateforme.

  • New York (NY)

    • Ville

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.
urgent

Soutenir les fonds de bourses d'études pour les étudiants à faibles revenus

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Votre don va directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui offrent des bourses d'études à des jeunes défavorisés. 100 % des dons vont à des programmes de bourses d'études fiables, sans frais de plateforme.

  • New York (NY)

    • Ville

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Collecte de fonds tendance

Besoin d'aide urgente

Organismes à but non lucratif vérifiés uniquement. Qu'est-ce que cela signifie ?

Une famille

Aidez les enfants à se préparer à une année scolaire brillante ! long tite

4 225 $ collectés à ce jour

-

nb de donateurs

Houston, TX
Aucun résultat, mais votre générosité mérite une correspondance. Réessayez ou explorez les environs !

Crise de l'accès à l'éducation

Les coûts de l'enseignement supérieur ont explosé alors que les bourses d'études restent rares pour la plupart des étudiants. Votre don aux fonds de bourses d'études contribue à faire tomber les barrières financières et donne aux étudiants talentueux la possibilité d'achever leurs études sans s'endetter lourdement.

Seuls 12,5 % reçoivent une bourse d'études

Près de 9 étudiants sur 10 ne bénéficient d'aucune bourse, ce qui laisse des millions d'étudiants prometteurs dans l'incapacité de payer leurs études.

Augmentation des coûts de 161,1

Les frais d'inscription à l'université ont plus que doublé depuis 2001, ce qui représente une charge financière de plus en plus lourde pour les étudiants et les familles qui n'ont pas d'aide.

Des taux d'obtention de diplôme 30 % plus élevés

Les étudiants qui bénéficient d'une bourse ont beaucoup plus de chances d'obtenir leur diplôme à temps, ce qui prouve que l'aide financière se traduit directement par la réussite scolaire.

Fonds de bourses d'études
Décoratif

Crise de l'accès à l'éducation

Les coûts de l'enseignement supérieur ont explosé alors que les bourses d'études restent rares pour la plupart des étudiants. Votre don aux fonds de bourses d'études contribue à faire tomber les barrières financières et donne aux étudiants talentueux la possibilité d'achever leurs études sans s'endetter lourdement.

Seuls 12,5 % reçoivent une bourse d'études

Près de 9 étudiants sur 10 ne bénéficient d'aucune bourse, ce qui laisse des millions d'étudiants prometteurs dans l'incapacité de payer leurs études.

Augmentation des coûts de 161,1

Les frais d'inscription à l'université ont plus que doublé depuis 2001, ce qui représente une charge financière de plus en plus lourde pour les étudiants et les familles qui n'ont pas d'aide.

Des taux d'obtention de diplôme 30 % plus élevés

Les étudiants qui bénéficient d'une bourse ont beaucoup plus de chances d'obtenir leur diplôme à temps, ce qui prouve que l'aide financière se traduit directement par la réussite scolaire.

Fonds de bourses d'études
Décoratif

Dernières nouvelles

Scholarship America annonce les lauréats du prix de l'innovation Irving 2025

03 novembre 2025

Scholarship America, l'un des principaux administrateurs de bourses d'études, récompense les sponsors pour leurs approches novatrices, mettant en évidence l'ampleur et la diversité des méthodes de soutien aux étudiants.

En savoir plus

Un don de 4,5 millions de dollars au Madison College pour financer des bourses d'études

03 novembre 2025

Le Madison College a reçu un don de 4,5 millions de dollars pour renforcer ses fonds de bourses d'études, ce qui témoigne du soutien continu de la communauté et des institutions en faveur de l'accès à l'enseignement supérieur.

En savoir plus

La philanthrope MacKenzie Scott fait don de 42 millions de dollars à une organisation à but non lucratif de la région de la Baie pour les étudiants à faibles revenus

10 octobre 2025

MacKenzie Scott a fait don de 42 millions de dollars à 10 000 Degrees, une organisation à but non lucratif qui soutient les étudiants à faibles revenus en leur offrant des bourses d'études, soulignant ainsi l'importance de l'investissement philanthropique dans l'éducation.

En savoir plus

La Fondation de la famille Arthur M. Blank annonce un engagement de 50 millions de dollars en faveur des étudiants des HBCU d'Atlanta.

13 octobre 2025

La Arthur M. Blank Family Foundation s'est engagée à verser 50 millions de dollars sur 10 ans pour financer des bourses d'études dans les HBCU d'Atlanta, ce qui témoigne d'un investissement important dans l'enseignement supérieur destiné aux minorités.

En savoir plus

Les femmes leaders s'unissent pour financer 15 millions de dollars de bourses d'études pour les réfugiés

22 septembre 2025

Une campagne vise à collecter 15 millions de dollars d'ici 2028 pour soutenir 1 000 boursières réfugiées, mettant en évidence un besoin critique et un effort philanthropique ciblé pour les personnes déplacées.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don pour des bourses d'études destinées à des étudiants à faibles revenus ?

Sur cette page, vous pouvez faire un don directement à des organisations à but non lucratif approuvées qui offrent des bourses d'études aux étudiants à faibles revenus. Zeffy veille à ce que 100 % de votre don parvienne au fonds de bourses d'études concerné, afin de soutenir les étudiants dans le besoin.

Les dons aux fonds de bourses d'études sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des organisations vérifiées (501(c)(3)) offrant des bourses d'études sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir effectué votre don.

Quelles sont les meilleures organisations à but non lucratif pour les bourses d'études de la maternelle à la 12e année ?

Cette page présente une liste d'organisations à but non lucratif vérifiées qui se consacrent à l'octroi de bourses d'études de la maternelle à la terminale. Chaque organisation a été vérifiée par Zeffy pour s'assurer que votre don a un impact direct sur la vie des étudiants.

Comment puis-je contribuer au financement de bourses d'études pour des jeunes défavorisés ?

Vous pouvez soutenir directement les bourses d'études pour les jeunes défavorisés en faisant un don aux organisations à but non lucratif énumérées sur cette page. Zeffy traite tous les dons en toute sécurité, garantissant que 100 % de votre contribution est affectée au financement de ces bourses d'études cruciales.

Puis-je faire un don à des bourses d'études musicales ou STEM par l'intermédiaire de Zeffy ?

Oui, vous pouvez trouver et faire des dons à des organisations à but non lucratif qui offrent des bourses d'études dans le domaine de la musique et des STIM par l'intermédiaire de cette page. Zeffy garantit un processus de don sécurisé et vous recevrez un reçu fiscal pour votre contribution.

Comment puis-je savoir que mon don à un fonds de bourses d'études est sécurisé ?

Zeffy veille à ce que tous les dons versés aux fonds de bourses d'études soient traités en toute sécurité. Nous acceptons les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH. De plus, chaque organisation à but non lucratif répertoriée est une organisation vérifiée 501(c)(3).

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons aux fonds d'aide financière et de bourses d'études ?

Vous pouvez faire un don aux fonds d'aide financière et de bourses d'études en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, et 100 % de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif.

Vérifié par Zeffy

What does it mean ?

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

Comment Zeffy est-il libre ?
Pas de frais, jamais.
Même les frais de carte de crédit ne sont pas déduits
100 % de transparence.
Savoir exactement où va votre don
Impact maximal.
Plus d'argent pour les missions, pas pour les intermédiaires
Inscrivez votre organisation à but non lucratif
DécoratifComment Zeffy peut être gratuit ?

Parcourir d'autres organismes à but non lucratif vérifiés par État

Faire un don à l'Indiana

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arkansas

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arizona

Faire un don
Décoratif

Autres causes louables

Faire un don à l'Indiana

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arkansas

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arizona

Faire un don
Décoratif

Autres besoins urgents

Faire un don à l'Indiana

Faire un don
Décoratif
urgent

Faire un don à l'Arkansas

Faire un don
Décoratif
urgent

Faire un don à l'Arizona

Faire un don
Décoratif
urgent
Décoratif
Aide en cas de crise et de catastrophe
Ukraine
Aide au Liban
Yémen
Soudan
Palestine
Campagnes/mois de sensibilisation
Mardi de la générosité
Journée internationale de la femme
Movember
Soutien communautaire
Les vétérans
Aide aux personnes âgées
Religieux/Fondé sur la foi
Soutien communautaire
Maladies et pathologies
Cancer du sang
Hospice/Soins palliatifs
VIH/SIDA
Santé mentale
Cancer pédiatrique
Cancer du poumon
zeffy
Lancer une collecte de fondsRépertoriez votre organisation à but non lucratifPourquoi Zeffy est-il gratuit ?À proposPresseMentions légales et confidentialité

2025 Zeffy, inc. Tous droits réservés.