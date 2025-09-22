Soutenir les soins palliatifs par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif vérifiées

L'importance des soins palliatifs

Les soins palliatifs apportent un confort et une dignité essentiels à des millions d'Américains au cours des derniers mois de leur vie. Près de la moitié des bénéficiaires de Medicare reçoivent aujourd'hui ces soins de compassion en fin de vie. Votre soutien permet de garantir que les patients et leurs familles reçoivent le soutien émotionnel, spirituel et physique dont ils ont besoin au cours de l'une des transitions les plus difficiles de la vie.

23,1 milliards de dollars de soins

En 2021, les services de soins palliatifs de Medicare ont soutenu plus de 1,7 million de bénéficiaires, fournissant des soins spécialisés de fin de vie qui mettent l'accent sur le confort plutôt que sur le traitement curatif.

1,72 million de patients servis

Les programmes d'hospices américains ont prodigué des soins de compassion à plus de 1,7 million de bénéficiaires de Medicare en 2022, en offrant une prise en charge de la douleur, un soutien émotionnel et un répit aux familles.

49,1 % des décès dans le cadre de l'assurance maladie

Près de la moitié des bénéficiaires de Medicare décédés en 2022 ont reçu des soins palliatifs, ce qui témoigne d'une reconnaissance croissante de la manière dont ce soutien spécialisé améliore la qualité de vie dans les derniers jours.

Hospice/Soins palliatifs
Dernières nouvelles

Des femmes de la région font un don de 15 100 $ à Hospice Niagara

30 octobre 2025

Le don d'un groupe local met en lumière la mission d'Hospice Niagara, qui est d'apporter confort et dignité, et démontre l'impact du soutien de la communauté.

En savoir plus

Pourquoi nous devons nous attaquer à la crise des soins de fin de vie

2 novembre 2025

Cet article appelle à une action urgente et à un financement durable pour faire face à la crise des soins de fin de vie, en insistant sur la nécessité d'améliorer les services de soins palliatifs.

En savoir plus

Les services d'hospice et de soins palliatifs permettent d'obtenir une qualité élevée et de réaliser des économies

22 septembre 2025

La recherche montre que les soins palliatifs améliorent l'état de santé des patients et réduisent de manière significative les coûts des soins de santé, démontrant ainsi leur valeur et leur efficacité.

En savoir plus

La réglementation expirée sur la télésanté "perturbe" les patients des centres de soins palliatifs ruraux mal desservis

31 octobre 2025

L'expiration de la réglementation sur la télésanté pose des problèmes d'accès aux soins palliatifs, en particulier pour les populations rurales mal desservies, ce qui met en évidence un besoin permanent.

En savoir plus

État des lieux de la couverture communautaire des soins palliatifs pédiatriques

9 octobre 2025

L'accès aux soins palliatifs pédiatriques reste limité, en particulier dans les zones rurales, en raison d'un manque de personnel et d'une couverture inadéquate, ce qui souligne le besoin crucial de soutien.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don aux patients en soins palliatifs et m'assurer que ma contribution aide ceux qui en ont besoin ?

Vous pouvez faire un don directement aux organisations de soins palliatifs par le biais de cette page. Zeffy vérifie toutes les organisations à but non lucratif répertoriées, garantissant que 100 % de votre don parvient à l'organisation sans frais de plateforme.

Les dons aux organismes de soins palliatifs sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des organismes de soins palliatifs agréés 501(c)(3) sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir effectué votre don.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons de soins palliatifs ?

Vous pouvez faire un don pour soutenir les soins palliatifs en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy.

Comment puis-je savoir que mon don d'hospice est sûr et qu'il sera utilisé de manière responsable ?

Zeffy vérifie que toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sont des organisations agréées 501(c)(3). Nous veillons également à ce que 100 % de votre don à l'hospice parvienne à l'organisation car Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme.

Où va mon don pour les soins palliatifs lorsque je fais un don par l'intermédiaire de Zeffy ?

Votre don va directement à l'organisation à but non lucratif vérifiée que vous avez choisi de soutenir. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation pour l'aider à fournir des services de soins palliatifs vitaux.

Comment trouver les meilleures organisations caritatives de soins palliatifs auxquelles faire un don ?

Cette page présente une liste d'organisations à but non lucratif vérifiées, de type 501(c)(3), qui se consacrent aux soins palliatifs. Vous pouvez faire un don en toute confiance, sachant que Zeffy s'assure que l'intégralité de votre don soutient leur mission.

Quel est l'impact d'un don de soins palliatifs ?

Votre don peut contribuer à apporter du réconfort, des soins et du soutien aux patients et aux familles confrontés à des maladies graves. En faisant un don par l'intermédiaire de Zeffy, vous vous assurez que 100 % de votre contribution soutienne directement ces services vitaux, sans que des frais de plateforme ne soient déduits.

Vérifié par Zeffy

What does it mean ?

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

Comment Zeffy est-il libre ?
Pas de frais, jamais.
Même les frais de carte de crédit ne sont pas déduits
100 % de transparence.
Savoir exactement où va votre don
Impact maximal.
Plus d'argent pour les missions, pas pour les intermédiaires
Inscrivez votre organisation à but non lucratif
DécoratifComment Zeffy peut être gratuit ?

