L'importance des soins palliatifs

Les soins palliatifs apportent un confort et une dignité essentiels à des millions d'Américains au cours des derniers mois de leur vie. Près de la moitié des bénéficiaires de Medicare reçoivent aujourd'hui ces soins de compassion en fin de vie. Votre soutien permet de garantir que les patients et leurs familles reçoivent le soutien émotionnel, spirituel et physique dont ils ont besoin au cours de l'une des transitions les plus difficiles de la vie.

23,1 milliards de dollars de soins

En 2021, les services de soins palliatifs de Medicare ont soutenu plus de 1,7 million de bénéficiaires, fournissant des soins spécialisés de fin de vie qui mettent l'accent sur le confort plutôt que sur le traitement curatif.

1,72 million de patients servis

Les programmes d'hospices américains ont prodigué des soins de compassion à plus de 1,7 million de bénéficiaires de Medicare en 2022, en offrant une prise en charge de la douleur, un soutien émotionnel et un répit aux familles.

49,1 % des décès dans le cadre de l'assurance maladie

Près de la moitié des bénéficiaires de Medicare décédés en 2022 ont reçu des soins palliatifs, ce qui témoigne d'une reconnaissance croissante de la manière dont ce soutien spécialisé améliore la qualité de vie dans les derniers jours.