Votre don aide des organisations de confiance à fournir des soins de fin de vie compatissants aux enfants, aux personnes âgées et aux patients atteints d'une maladie en phase terminale. 100 % des dons vont directement à ces organismes sans but lucratif vérifiés, sans frais de plateforme.
Les soins palliatifs apportent un confort et une dignité essentiels à des millions d'Américains au cours des derniers mois de leur vie. Près de la moitié des bénéficiaires de Medicare reçoivent aujourd'hui ces soins de compassion en fin de vie. Votre soutien permet de garantir que les patients et leurs familles reçoivent le soutien émotionnel, spirituel et physique dont ils ont besoin au cours de l'une des transitions les plus difficiles de la vie.
En 2021, les services de soins palliatifs de Medicare ont soutenu plus de 1,7 million de bénéficiaires, fournissant des soins spécialisés de fin de vie qui mettent l'accent sur le confort plutôt que sur le traitement curatif.
Les programmes d'hospices américains ont prodigué des soins de compassion à plus de 1,7 million de bénéficiaires de Medicare en 2022, en offrant une prise en charge de la douleur, un soutien émotionnel et un répit aux familles.
Près de la moitié des bénéficiaires de Medicare décédés en 2022 ont reçu des soins palliatifs, ce qui témoigne d'une reconnaissance croissante de la manière dont ce soutien spécialisé améliore la qualité de vie dans les derniers jours.
30 octobre 2025
Le don d'un groupe local met en lumière la mission d'Hospice Niagara, qui est d'apporter confort et dignité, et démontre l'impact du soutien de la communauté.
2 novembre 2025
Cet article appelle à une action urgente et à un financement durable pour faire face à la crise des soins de fin de vie, en insistant sur la nécessité d'améliorer les services de soins palliatifs.
22 septembre 2025
La recherche montre que les soins palliatifs améliorent l'état de santé des patients et réduisent de manière significative les coûts des soins de santé, démontrant ainsi leur valeur et leur efficacité.
31 octobre 2025
L'expiration de la réglementation sur la télésanté pose des problèmes d'accès aux soins palliatifs, en particulier pour les populations rurales mal desservies, ce qui met en évidence un besoin permanent.
9 octobre 2025
L'accès aux soins palliatifs pédiatriques reste limité, en particulier dans les zones rurales, en raison d'un manque de personnel et d'une couverture inadéquate, ce qui souligne le besoin crucial de soutien.
Vous pouvez faire un don directement aux organisations de soins palliatifs par le biais de cette page. Zeffy vérifie toutes les organisations à but non lucratif répertoriées, garantissant que 100 % de votre don parvient à l'organisation sans frais de plateforme.
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des organismes de soins palliatifs agréés 501(c)(3) sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir effectué votre don.
Vous pouvez faire un don pour soutenir les soins palliatifs en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy.
Zeffy vérifie que toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sont des organisations agréées 501(c)(3). Nous veillons également à ce que 100 % de votre don à l'hospice parvienne à l'organisation car Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme.
Votre don va directement à l'organisation à but non lucratif vérifiée que vous avez choisi de soutenir. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation pour l'aider à fournir des services de soins palliatifs vitaux.
Cette page présente une liste d'organisations à but non lucratif vérifiées, de type 501(c)(3), qui se consacrent aux soins palliatifs. Vous pouvez faire un don en toute confiance, sachant que Zeffy s'assure que l'intégralité de votre don soutient leur mission.
Votre don peut contribuer à apporter du réconfort, des soins et du soutien aux patients et aux familles confrontés à des maladies graves. En faisant un don par l'intermédiaire de Zeffy, vous vous assurez que 100 % de votre contribution soutienne directement ces services vitaux, sans que des frais de plateforme ne soient déduits.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
