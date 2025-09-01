Votre don va à 100 % à des organisations à but non lucratif vérifiées qui financent le traitement, la recherche et le soutien aux familles, sans frais de plateforme. Ayez un impact fiable sur les enfants et les familles confrontés au cancer pédiatrique.
Chaque année, des centaines de milliers d'enfants dans le monde sont confrontés à un diagnostic de cancer, ce qui change à jamais leur vie et celle de leur famille. Bien que les progrès des traitements aient considérablement amélioré les taux de survie, le cancer de l'enfant reste l'une des principales causes de décès par maladie chez les enfants, ce qui nécessite de poursuivre la recherche, le soutien et les soins avec compassion.
Chaque année, environ 400 000 enfants et adolescents dans le monde développent un cancer, touchant des familles de tous les pays et de tous les milieux.
Rien qu'aux États-Unis, on estime que 15 000 enfants seront diagnostiqués d'un cancer en 2024, chaque famille étant confrontée à des défis médicaux, émotionnels et financiers uniques.
Bien que les taux de survie se soient considérablement améliorés au fil des décennies, environ 15 % des enfants diagnostiqués avec un cancer aux États-Unis ne survivent toujours pas au-delà de cinq ans, ce qui souligne le besoin urgent de meilleurs traitements.
30 septembre 2025
Le département américain de la santé et des services sociaux double le financement de la recherche sur le cancer chez l'enfant, en investissant 100 millions de dollars pour accélérer les diagnostics et les traitements pilotés par l'IA.
1er septembre 2025
Dans le monde, 400 000 enfants sont diagnostiqués chaque année, dont 90 % dans les pays à faible revenu où les taux de survie sont plus faibles, ce qui met en évidence d'importantes inégalités en matière de soins au niveau mondial.
1er novembre 2025
Un nouvel essai clinique teste des thérapies innovantes pour les tumeurs solides pédiatriques, offrant l'espoir d'une amélioration des résultats thérapeutiques pour les jeunes patients atteints de ces cancers difficiles.
25 septembre 2025
Les enfants canadiens atteints de cancer perdent l'accès à certains essais cliniques en raison des changements de financement et de politique aux États-Unis, ce qui a un impact sur les possibilités de recherche et les options de traitement.
