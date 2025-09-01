La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Faits concernant le cancer chez l'enfant

Chaque année, des centaines de milliers d'enfants dans le monde sont confrontés à un diagnostic de cancer, ce qui change à jamais leur vie et celle de leur famille. Bien que les progrès des traitements aient considérablement amélioré les taux de survie, le cancer de l'enfant reste l'une des principales causes de décès par maladie chez les enfants, ce qui nécessite de poursuivre la recherche, le soutien et les soins avec compassion.

400 000 enfants par an

Chaque année, environ 400 000 enfants et adolescents dans le monde développent un cancer, touchant des familles de tous les pays et de tous les milieux.

15 000 diagnostics aux États-Unis

Rien qu'aux États-Unis, on estime que 15 000 enfants seront diagnostiqués d'un cancer en 2024, chaque famille étant confrontée à des défis médicaux, émotionnels et financiers uniques.

Taux de survie à cinq ans de 85

Bien que les taux de survie se soient considérablement améliorés au fil des décennies, environ 15 % des enfants diagnostiqués avec un cancer aux États-Unis ne survivent toujours pas au-delà de cinq ans, ce qui souligne le besoin urgent de meilleurs traitements.