Soutenir la recherche sur le cancer pédiatrique et les soins aux familles

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Votre don va à 100 % à des organisations à but non lucratif vérifiées qui financent le traitement, la recherche et le soutien aux familles, sans frais de plateforme. Ayez un impact fiable sur les enfants et les familles confrontés au cancer pédiatrique.

  • New York (NY)

    • Ville

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.
urgent

Faits concernant le cancer chez l'enfant

Chaque année, des centaines de milliers d'enfants dans le monde sont confrontés à un diagnostic de cancer, ce qui change à jamais leur vie et celle de leur famille. Bien que les progrès des traitements aient considérablement amélioré les taux de survie, le cancer de l'enfant reste l'une des principales causes de décès par maladie chez les enfants, ce qui nécessite de poursuivre la recherche, le soutien et les soins avec compassion.

400 000 enfants par an

Chaque année, environ 400 000 enfants et adolescents dans le monde développent un cancer, touchant des familles de tous les pays et de tous les milieux.

15 000 diagnostics aux États-Unis

Rien qu'aux États-Unis, on estime que 15 000 enfants seront diagnostiqués d'un cancer en 2024, chaque famille étant confrontée à des défis médicaux, émotionnels et financiers uniques.

Taux de survie à cinq ans de 85

Bien que les taux de survie se soient considérablement améliorés au fil des décennies, environ 15 % des enfants diagnostiqués avec un cancer aux États-Unis ne survivent toujours pas au-delà de cinq ans, ce qui souligne le besoin urgent de meilleurs traitements.

Cancer pédiatrique
Dernières nouvelles

Le ministère de la santé et des services sociaux double le financement de la recherche sur le cancer de l'enfant soutenu par l'IA

30 septembre 2025

Le département américain de la santé et des services sociaux double le financement de la recherche sur le cancer chez l'enfant, en investissant 100 millions de dollars pour accélérer les diagnostics et les traitements pilotés par l'IA.

En savoir plus

Mois de la sensibilisation au cancer de l'enfant 2025

1er septembre 2025

Dans le monde, 400 000 enfants sont diagnostiqués chaque année, dont 90 % dans les pays à faible revenu où les taux de survie sont plus faibles, ce qui met en évidence d'importantes inégalités en matière de soins au niveau mondial.

En savoir plus

Pourquoi cet essai clinique donne de l'espoir à certains jeunes patients atteints de cancer

1er novembre 2025

Un nouvel essai clinique teste des thérapies innovantes pour les tumeurs solides pédiatriques, offrant l'espoir d'une amélioration des résultats thérapeutiques pour les jeunes patients atteints de ces cancers difficiles.

En savoir plus

Les modifications apportées à la politique américaine signifient que les enfants canadiens atteints de cancer ne peuvent plus accéder à certains essais cliniques

25 septembre 2025

Les enfants canadiens atteints de cancer perdent l'accès à certains essais cliniques en raison des changements de financement et de politique aux États-Unis, ce qui a un impact sur les possibilités de recherche et les options de traitement.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don à la recherche sur le cancer pédiatrique et m'assurer que ma contribution fait la différence ?

Vous pouvez faire un don directement à la recherche sur le cancer pédiatrique sur cette page. Toutes les organisations listées sont des organisations à but non lucratif vérifiées 501(c)(3), et Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif sans frais de plateforme, soutenant ainsi son travail important.

Les dons aux fondations de lutte contre les cancers de l'enfant sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des organisations vérifiées de type 501(c)(3) qui luttent contre le cancer chez les enfants sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu après avoir fait votre don, ce qui vous facilitera la tâche au moment de payer vos impôts.

Quelles sont les meilleures organisations caritatives pour le financement de la recherche sur le cancer pédiatrique ?

Cette page présente une liste d'organisations à but non lucratif vérifiées qui se consacrent à la recherche sur le cancer pédiatrique. Zeffy s'assure que 100 % de votre don va directement à ces organisations, soutenant ainsi leurs efforts pour trouver de nouveaux traitements et remèdes.

Comment puis-je aider les familles touchées par le cancer de l'enfant ?

De nombreuses organisations apportent un soutien aux familles confrontées au cancer de l'enfant, notamment une aide financière, des conseils et d'autres ressources. En faisant un don par l'intermédiaire de Zeffy, vous pouvez être sûr que votre contribution soutiendra directement ces programmes vitaux.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons concernant le cancer de l'enfant ?

Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui garantit une expérience de don sûre et pratique.

Où va mon don pour la lutte contre le cancer de l'enfant lorsque je fais un don par l'intermédiaire de Zeffy ?

Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, 100 % de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif vérifiée que vous avez choisie. Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, de sorte que l'intégralité de votre contribution soutient sa mission de lutte contre le cancer chez les enfants.

Comment Zeffy s'assure-t-il que mon don à une fondation de lutte contre le cancer pédiatrique est sécurisé ?

Zeffy vérifie que toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sont enregistrées en tant qu'organisations 501(c)(3) et utilise un système de paiement sécurisé pour protéger vos informations. Vous recevrez immédiatement un reçu de don pour vos dossiers.

