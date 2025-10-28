Aidez les familles à payer les frais de traitement et les médicaments par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif vérifiées. 100 % de votre don va aux patients dans le besoin, sans aucun frais de plateforme.
Aidez les familles à payer les frais de traitement et les médicaments par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif vérifiées. 100 % de votre don va aux patients dans le besoin, sans aucun frais de plateforme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
Le cancer du poumon reste l'un des problèmes de santé les plus importants au monde, touchant des centaines de milliers d'Américains chaque année et des millions de personnes dans le monde. Bien que les progrès des traitements aient entraîné une baisse encourageante des taux de mortalité, il est essentiel de continuer à soutenir la recherche, le dépistage précoce et les soins aux patients afin de poursuivre ces progrès et d'aider les personnes confrontées à ce diagnostic.
Plus de 218 000 Américains ont été diagnostiqués avec un cancer du poumon en une seule année, ce qui en fait l'un des diagnostics de cancer grave les plus courants aux États-Unis.
Le cancer du poumon est la principale cause de mortalité par cancer dans le monde, représentant près d'un décès par cancer sur cinq selon l'Organisation mondiale de la santé.
Grâce à la réduction du tabagisme et à l'amélioration des traitements, les taux de mortalité par cancer du poumon ont chuté de façon spectaculaire au cours des trois dernières décennies, démontrant l'efficacité de la prévention et de la recherche.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
Le cancer du poumon reste l'un des problèmes de santé les plus importants au monde, touchant des centaines de milliers d'Américains chaque année et des millions de personnes dans le monde. Bien que les progrès des traitements aient entraîné une baisse encourageante des taux de mortalité, il est essentiel de continuer à soutenir la recherche, le dépistage précoce et les soins aux patients afin de poursuivre ces progrès et d'aider les personnes confrontées à ce diagnostic.
Plus de 218 000 Américains ont été diagnostiqués avec un cancer du poumon en une seule année, ce qui en fait l'un des diagnostics de cancer grave les plus courants aux États-Unis.
Le cancer du poumon est la principale cause de mortalité par cancer dans le monde, représentant près d'un décès par cancer sur cinq selon l'Organisation mondiale de la santé.
Grâce à la réduction du tabagisme et à l'amélioration des traitements, les taux de mortalité par cancer du poumon ont chuté de façon spectaculaire au cours des trois dernières décennies, démontrant l'efficacité de la prévention et de la recherche.
Le nouveau plan d'action du Canada vise à réduire de 30 % le nombre de décès dus au cancer du poumon sur une période de dix ans, en mettant l'accent sur la prévention, le dépistage précoce et l'amélioration des traitements.
Canadian Cancer Society • November 02, 2025
Un programme en ligne a permis d'améliorer les taux de dépistage du cancer du poumon en proposant des vidéos éducatives et des outils d'évaluation des risques et des avantages, ce qui a contribué à un diagnostic plus précoce.
Caring Ambassadors • October 28, 2025
Memorial Sloan Kettering a présenté à l'ESMO 2025 de nouvelles recherches sur les traitements du cancer du poumon, y compris des résultats d'essais préliminaires pour de nouvelles thérapies.
Memorial Sloan Kettering Cancer Center • October 21, 2025
La CMT 2025 a mis en lumière les progrès réalisés dans le traitement du cancer du poumon métastatique, en explorant les combinaisons de chimiothérapie, de thérapie ciblée et d'immunothérapie virale.
LUNGevity Foundation • October 02, 2025
Vous pouvez faire un don à la recherche sur le cancer du poumon en toute sécurité sur cette page. Zeffy vérifie tous les organismes à but non lucratif répertoriés, et nous utilisons un traitement de paiement sécurisé pour tous les dons. Nous acceptons les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH.
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des associations de lutte contre le cancer du poumon sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don. Chaque organisation à but non lucratif répertoriée ici est une organisation vérifiée 501(c)(3).
Cette page présente une liste d'organisations à but non lucratif vérifiées, de type 501(c)(3), qui se consacrent à la lutte contre le cancer du poumon par le biais de la recherche, du soutien et de la défense des droits. Vous pouvez examiner leurs missions et leurs programmes pour trouver celui qui correspond le mieux à vos objectifs de don. Zeffy s'assure que 100 % de vos dons parviennent à l'association sans frais de plateforme.
Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à la fondation de lutte contre le cancer du poumon que vous avez choisie, car nous ne facturons pas de frais de plateforme. Ces organisations sont des organisations à but non lucratif certifiées 501(c)(3), qui se consacrent à l'utilisation efficace des fonds pour la recherche, l'aide aux patients et les programmes de sensibilisation.
Lorsque vous faites un don à la recherche sur le cancer du poumon par l'intermédiaire de Zeffy, 100 % de votre contribution va directement à l'organisation à but non lucratif que vous avez choisie. Zeffy ne prélève pas de frais de plateforme, ce qui garantit que l'intégralité de votre don est affectée à sa mission.
Votre don peut aider à financer une variété de services de soutien, y compris l'éducation des patients, les groupes de soutien et les programmes d'aide financière pour les personnes et les familles touchées par le cancer du poumon. Les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy vont directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui offrent ces services vitaux.
De nombreuses associations de lutte contre le cancer du poumon offrent la possibilité de faire un don en l'honneur ou à la mémoire d'une personne. Veuillez vérifier auprès de l'organisation concernée si elle propose cette option. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait un don par l'intermédiaire de Zeffy.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)
. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite
- nous couvrons tous les frais, de sorte que plus d'argent va à votre mission.