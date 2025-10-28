Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite en Amérique du Nord, conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Zeffy offre une gamme complète d'outils pour la collecte de fonds en ligne, la billetterie d'événements et plus encore, tous conçus pour aider les organisations à but non lucratif à maximiser leur impact et à simplifier leurs opérations.

Comment puis-je faire un don à la recherche sur le cancer du poumon en toute sécurité ?

Vous pouvez faire un don à la recherche sur le cancer du poumon en toute sécurité sur cette page. Zeffy vérifie tous les organismes à but non lucratif répertoriés, et nous utilisons un traitement de paiement sécurisé pour tous les dons. Nous acceptons les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH.

Les dons aux associations de lutte contre le cancer du poumon sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des associations de lutte contre le cancer du poumon sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don. Chaque organisation à but non lucratif répertoriée ici est une organisation vérifiée 501(c)(3).

Quelles sont les meilleures associations de lutte contre le cancer du poumon auxquelles faire un don ?

Cette page présente une liste d'organisations à but non lucratif vérifiées, de type 501(c)(3), qui se consacrent à la lutte contre le cancer du poumon par le biais de la recherche, du soutien et de la défense des droits. Vous pouvez examiner leurs missions et leurs programmes pour trouver celui qui correspond le mieux à vos objectifs de don. Zeffy s'assure que 100 % de vos dons parviennent à l'association sans frais de plateforme.

Comment puis-je être sûr que mon don à la Fondation du cancer du poumon sera utilisé efficacement ?

Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à la fondation de lutte contre le cancer du poumon que vous avez choisie, car nous ne facturons pas de frais de plateforme. Ces organisations sont des organisations à but non lucratif certifiées 501(c)(3), qui se consacrent à l'utilisation efficace des fonds pour la recherche, l'aide aux patients et les programmes de sensibilisation.

Où va mon don pour la recherche sur le cancer du poumon lorsque je fais un don par l'intermédiaire de Zeffy ?

Lorsque vous faites un don à la recherche sur le cancer du poumon par l'intermédiaire de Zeffy, 100 % de votre contribution va directement à l'organisation à but non lucratif que vous avez choisie. Zeffy ne prélève pas de frais de plateforme, ce qui garantit que l'intégralité de votre don est affectée à sa mission.

Quels types de soutien au cancer du poumon mon don peut-il apporter ?

Votre don peut aider à financer une variété de services de soutien, y compris l'éducation des patients, les groupes de soutien et les programmes d'aide financière pour les personnes et les familles touchées par le cancer du poumon. Les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy vont directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui offrent ces services vitaux.

Puis-je faire un don à la recherche sur le cancer du poumon au nom d'une personne ?

De nombreuses associations de lutte contre le cancer du poumon offrent la possibilité de faire un don en l'honneur ou à la mémoire d'une personne. Veuillez vérifier auprès de l'organisation concernée si elle propose cette option. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait un don par l'intermédiaire de Zeffy.