La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
Bien que des progrès considérables aient été accomplis en matière de droits des femmes dans le monde entier, des lacunes critiques subsistent en matière de financement et de politiques. Votre soutien permet d'accélérer les progrès vers l'égalité des sexes en soutenant les organisations qui travaillent à la mise en œuvre d'une législation protectrice et à la création d'un changement durable pour les femmes et les filles dans le monde entier.
Les experts identifient un déficit de financement substantiel qui doit être comblé chaque année pour parvenir à une véritable égalité entre les hommes et les femmes dans le monde.
Trois décennies après la déclaration de Pékin, des examens détaillés révèlent des progrès significatifs dans la législation sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les pays.
La grande majorité des pays du monde ont donné la priorité à la lutte contre la violence à l'égard des femmes en mettant en place des protections juridiques.
8 mars 2025
ONU Femmes annonce le thème et les événements clés de la Journée internationale de la femme 2025, axée sur les droits, l'égalité et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles.
4 mars 2025
Ce guide propose des moyens pratiques de célébrer la Journée internationale de la femme, notamment des idées de collecte de fonds et la mise en avant d'organisations caritatives, en fournissant aux donateurs des mesures concrètes.
27 septembre 2025
Cet article met en lumière diverses organisations caritatives axées sur les femmes et leur travail, et encourage les dons pour soutenir les initiatives en faveur de l'égalité des sexes au-delà de la Journée internationale de la femme.
23 septembre 2025
Les dirigeants mondiaux se sont engagés à prendre plus de 212 mesures en faveur de l'égalité des sexes lors de l'AGNU80, soulignant ainsi son importance pour le multilatéralisme et le progrès mondial.
16 octobre 2025
Un nouveau rapport met en évidence les graves conséquences de la crise de l'éducation en Afghanistan pour les filles et les femmes, et appelle à la réouverture des établissements d'enseignement.
Vous pouvez faire un don à des organisations à but non lucratif vérifiées dans le domaine des droits de la femme directement sur cette page. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation sans frais de plateforme. Chaque organisation à but non lucratif répertoriée est une organisation enregistrée 501(c)(3).
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir les droits des femmes et l'éducation des filles sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don. Zeffy ne travaille qu'avec des organisations à but non lucratif certifiées 501(c)(3).
Les dons effectués à l'occasion de la Journée internationale de la femme permettent de soutenir toute une série de programmes essentiels, depuis les initiatives en faveur de l'éducation des filles jusqu'aux refuges pour femmes et à l'aide juridique. Votre contribution permet à ces organisations à but non lucratif de faire progresser l'égalité des sexes et d'autonomiser les femmes et les filles dans le monde entier.
Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités en toute sécurité par Zeffy, et 100 % de votre don sera directement versé à l'organisation à but non lucratif que vous avez choisie.
Chaque organisation à but non lucratif répertoriée sur cette page est une organisation vérifiée 501(c)(3). Zeffy s'assure que toutes les organisations respectent les normes juridiques et financières nécessaires, ce qui vous donne l'assurance que votre don sera utilisé de manière responsable pour aider les femmes dans le besoin.
100 % de votre don va directement à l'association de défense des droits des femmes que vous avez choisie. Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, de sorte que l'intégralité de votre don soutient sa mission d'autonomisation des femmes et des jeunes filles par le biais de divers programmes.
Oui, vous pouvez faire un don à des refuges pour femmes et à d'autres organisations soutenant les femmes dans le besoin par l'intermédiaire de cette page. Zeffy vérifie toutes les organisations à but non lucratif répertoriées, ce qui garantit que votre don est versé à une cause légitime et utile.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
