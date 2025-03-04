Soutenir l'autonomisation des femmes par le biais d'organisations non lucratives vérifiées

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Faites un don à des programmes d'éducation, de santé et de leadership pour les femmes par l'intermédiaire d'organisations de confiance. 100 % de votre don va directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui ont un impact mesurable.

  • New York (NY)

    • Ville

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.
urgent

Soutenir l'autonomisation des femmes par le biais d'organisations non lucratives vérifiées

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Faites un don à des programmes d'éducation, de santé et de leadership pour les femmes par l'intermédiaire d'organisations de confiance. 100 % de votre don va directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui ont un impact mesurable.

  • New York (NY)

    • Ville

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Collecte de fonds tendance

Besoin d'aide urgente

Organismes à but non lucratif vérifiés uniquement. Qu'est-ce que cela signifie ?

Une famille

Aidez les enfants à se préparer à une année scolaire brillante ! long tite

4 225 $ collectés à ce jour

-

nb de donateurs

Houston, TX
Aucun résultat, mais votre générosité mérite une correspondance. Réessayez ou explorez les environs !

Progrès en matière d'égalité entre les hommes et les femmes

Bien que des progrès considérables aient été accomplis en matière de droits des femmes dans le monde entier, des lacunes critiques subsistent en matière de financement et de politiques. Votre soutien permet d'accélérer les progrès vers l'égalité des sexes en soutenant les organisations qui travaillent à la mise en œuvre d'une législation protectrice et à la création d'un changement durable pour les femmes et les filles dans le monde entier.

360 milliards de dollars par an

Les experts identifient un déficit de financement substantiel qui doit être comblé chaque année pour parvenir à une véritable égalité entre les hommes et les femmes dans le monde.

30 ans de progrès mesurables

Trois décennies après la déclaration de Pékin, des examens détaillés révèlent des progrès significatifs dans la législation sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les pays.

89% des gouvernements prennent des mesures

La grande majorité des pays du monde ont donné la priorité à la lutte contre la violence à l'égard des femmes en mettant en place des protections juridiques.

Journée internationale de la femme
Décoratif

Progrès en matière d'égalité entre les hommes et les femmes

Bien que des progrès considérables aient été accomplis en matière de droits des femmes dans le monde entier, des lacunes critiques subsistent en matière de financement et de politiques. Votre soutien permet d'accélérer les progrès vers l'égalité des sexes en soutenant les organisations qui travaillent à la mise en œuvre d'une législation protectrice et à la création d'un changement durable pour les femmes et les filles dans le monde entier.

360 milliards de dollars par an

Les experts identifient un déficit de financement substantiel qui doit être comblé chaque année pour parvenir à une véritable égalité entre les hommes et les femmes dans le monde.

30 ans de progrès mesurables

Trois décennies après la déclaration de Pékin, des examens détaillés révèlent des progrès significatifs dans la législation sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les pays.

89% des gouvernements prennent des mesures

La grande majorité des pays du monde ont donné la priorité à la lutte contre la violence à l'égard des femmes en mettant en place des protections juridiques.

Journée internationale de la femme
Décoratif

Dernières nouvelles

Journée internationale de la femme 2025 (8 mars) : "Pour TOUTES les femmes et les filles : Droits. Égalité. Autonomisation".

8 mars 2025

ONU Femmes annonce le thème et les événements clés de la Journée internationale de la femme 2025, axée sur les droits, l'égalité et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles.

En savoir plus

Journée internationale de la femme 2025 : Comment la célébrer | Nonprofit Blog

4 mars 2025

Ce guide propose des moyens pratiques de célébrer la Journée internationale de la femme, notamment des idées de collecte de fonds et la mise en avant d'organisations caritatives, en fournissant aux donateurs des mesures concrètes.

En savoir plus

À l'occasion de la Journée internationale de la femme et au-delà, soutenez les organisations caritatives axées sur les femmes et leur action déterminante.

27 septembre 2025

Cet article met en lumière diverses organisations caritatives axées sur les femmes et leur travail, et encourage les dons pour soutenir les initiatives en faveur de l'égalité des sexes au-delà de la Journée internationale de la femme.

En savoir plus

Les dirigeants mondiaux placent l'émancipation des femmes et l'égalité des sexes au cœur du multilatéralisme à l'occasion de l'ouverture de la semaine de haut niveau de l'AGNU80

23 septembre 2025

Les dirigeants mondiaux se sont engagés à prendre plus de 212 mesures en faveur de l'égalité des sexes lors de l'AGNU80, soulignant ainsi son importance pour le multilatéralisme et le progrès mondial.

En savoir plus

Un nouveau rapport met en garde contre la crise de l'éducation en Afghanistan, qui menace l'avenir de toute une génération.

16 octobre 2025

Un nouveau rapport met en évidence les graves conséquences de la crise de l'éducation en Afghanistan pour les filles et les femmes, et appelle à la réouverture des établissements d'enseignement.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don aux organisations caritatives de la Journée internationale de la femme en toute sécurité ?

Vous pouvez faire un don à des organisations à but non lucratif vérifiées dans le domaine des droits de la femme directement sur cette page. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation sans frais de plateforme. Chaque organisation à but non lucratif répertoriée est une organisation enregistrée 501(c)(3).

Les dons en faveur des droits des femmes sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir les droits des femmes et l'éducation des filles sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don. Zeffy ne travaille qu'avec des organisations à but non lucratif certifiées 501(c)(3).

Quel est l'impact des dons de la Journée internationale de la femme ?

Les dons effectués à l'occasion de la Journée internationale de la femme permettent de soutenir toute une série de programmes essentiels, depuis les initiatives en faveur de l'éducation des filles jusqu'aux refuges pour femmes et à l'aide juridique. Votre contribution permet à ces organisations à but non lucratif de faire progresser l'égalité des sexes et d'autonomiser les femmes et les filles dans le monde entier.

Quels moyens de paiement puis-je utiliser pour faire des dons à des associations caritatives pour les femmes ?

Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités en toute sécurité par Zeffy, et 100 % de votre don sera directement versé à l'organisation à but non lucratif que vous avez choisie.

Comment savoir si les meilleures organisations caritatives pour les femmes sont légitimes ?

Chaque organisation à but non lucratif répertoriée sur cette page est une organisation vérifiée 501(c)(3). Zeffy s'assure que toutes les organisations respectent les normes juridiques et financières nécessaires, ce qui vous donne l'assurance que votre don sera utilisé de manière responsable pour aider les femmes dans le besoin.

Où va mon don lorsque je soutiens des associations de défense des droits des femmes par l'intermédiaire de Zeffy ?

100 % de votre don va directement à l'association de défense des droits des femmes que vous avez choisie. Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, de sorte que l'intégralité de votre don soutient sa mission d'autonomisation des femmes et des jeunes filles par le biais de divers programmes.

Puis-je faire un don à un refuge pour femmes par l'intermédiaire de cette page ?

Oui, vous pouvez faire un don à des refuges pour femmes et à d'autres organisations soutenant les femmes dans le besoin par l'intermédiaire de cette page. Zeffy vérifie toutes les organisations à but non lucratif répertoriées, ce qui garantit que votre don est versé à une cause légitime et utile.

Vérifié par Zeffy

What does it mean ?

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

Comment Zeffy est-il libre ?
Pas de frais, jamais.
Même les frais de carte de crédit ne sont pas déduits
100 % de transparence.
Savoir exactement où va votre don
Impact maximal.
Plus d'argent pour les missions, pas pour les intermédiaires
Inscrivez votre organisation à but non lucratif
DécoratifComment Zeffy peut être gratuit ?

Parcourir d'autres organismes à but non lucratif vérifiés par État

Faire un don à l'Indiana

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arkansas

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arizona

Faire un don
Décoratif

Autres causes louables

Faire un don à l'Indiana

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arkansas

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arizona

Faire un don
Décoratif

Autres besoins urgents

Faire un don à l'Indiana

Faire un don
Décoratif
urgent

Faire un don à l'Arkansas

Faire un don
Décoratif
urgent

Faire un don à l'Arizona

Faire un don
Décoratif
urgent
Décoratif
Aide en cas de crise et de catastrophe
Ukraine
Aide au Liban
Yémen
Soudan
Palestine
Campagnes/mois de sensibilisation
Mardi de la générosité
Journée internationale de la femme
Movember
Soutien communautaire
Les vétérans
Aide aux personnes âgées
Religieux/Fondé sur la foi
Soutien communautaire
Maladies et pathologies
Cancer du sang
Hospice/Soins palliatifs
VIH/SIDA
Santé mentale
Cancer pédiatrique
Cancer du poumon
zeffy
Lancer une collecte de fondsRépertoriez votre organisation à but non lucratifPourquoi Zeffy est-il gratuit ?À proposPresseMentions légales et confidentialité

2025 Zeffy, inc. Tous droits réservés.