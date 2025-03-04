La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Progrès en matière d'égalité entre les hommes et les femmes

Bien que des progrès considérables aient été accomplis en matière de droits des femmes dans le monde entier, des lacunes critiques subsistent en matière de financement et de politiques. Votre soutien permet d'accélérer les progrès vers l'égalité des sexes en soutenant les organisations qui travaillent à la mise en œuvre d'une législation protectrice et à la création d'un changement durable pour les femmes et les filles dans le monde entier.

360 milliards de dollars par an

Les experts identifient un déficit de financement substantiel qui doit être comblé chaque année pour parvenir à une véritable égalité entre les hommes et les femmes dans le monde.

30 ans de progrès mesurables

Trois décennies après la déclaration de Pékin, des examens détaillés révèlent des progrès significatifs dans la législation sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les pays.

89% des gouvernements prennent des mesures

La grande majorité des pays du monde ont donné la priorité à la lutte contre la violence à l'égard des femmes en mettant en place des protections juridiques.