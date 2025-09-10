La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Le VIH/SIDA aujourd'hui

Le VIH/sida continue d'affecter des millions de vies dans le monde, nécessitant un soutien et des ressources constants. Si l'accès aux traitements s'est amélioré, des millions de personnes ont encore besoin de soins, de services de prévention et du soutien de la communauté pour gérer cette maladie et prévenir de nouvelles infections.

40,8 millions de personnes vivant avec le VIH

En 2024, plus de 40 millions de personnes dans le monde sont atteintes du VIH, et nombre d'entre elles dépendent d'un accès constant à des médicaments et à des soins de santé vitaux.

1,3 million de nouvelles infections

Malgré les efforts de prévention, plus d'un million de personnes ont contracté le VIH en 2024, ce qui souligne le besoin urgent d'élargir les programmes d'éducation et de prévention.

630 000 décès liés au sida

Des centaines de milliers de vies sont encore perdues chaque année à cause de maladies liées au sida, en particulier dans les régions où l'accès aux traitements reste limité.