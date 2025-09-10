Votre don permet d'apporter une aide financière d'urgence et une aide au logement aux personnes vivant avec le VIH/sida. 100 % des dons vont à des organisations à but non lucratif vérifiées, sans frais de plateforme.
Le VIH/sida continue d'affecter des millions de vies dans le monde, nécessitant un soutien et des ressources constants. Si l'accès aux traitements s'est amélioré, des millions de personnes ont encore besoin de soins, de services de prévention et du soutien de la communauté pour gérer cette maladie et prévenir de nouvelles infections.
En 2024, plus de 40 millions de personnes dans le monde sont atteintes du VIH, et nombre d'entre elles dépendent d'un accès constant à des médicaments et à des soins de santé vitaux.
Malgré les efforts de prévention, plus d'un million de personnes ont contracté le VIH en 2024, ce qui souligne le besoin urgent d'élargir les programmes d'éducation et de prévention.
Des centaines de milliers de vies sont encore perdues chaque année à cause de maladies liées au sida, en particulier dans les régions où l'accès aux traitements reste limité.
10 septembre 2025
Ce rapport détaille les progrès réalisés par le Fonds mondial dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, en soulignant les 70 millions de vies sauvées et les 25,6 millions de personnes bénéficiant d'un traitement contre le VIH en 2024.
27 octobre 2025
La recherche sur le VIH a permis de sauver des millions de vies dans le monde et de réaliser des percées dans les domaines de l'immunologie, du cancer et de la mise au point de vaccins, ce qui s'est traduit par des avantages considérables pour la santé.
24 octobre 2025
Cet article examine la stratégie de l'Afrique du Sud pour assurer un financement durable de la lutte contre le VIH alors que l'aide des donateurs diminue, en mettant l'accent sur l'innovation et la mobilisation des ressources nationales.
31 octobre 2025
Les réductions budgétaires proposées aux États-Unis par les législateurs du GOP créent une incertitude pour les services essentiels de lutte contre le VIH, risquant de compromettre les progrès accomplis dans la lutte contre l'épidémie.
24 septembre 2025
Un nouveau médicament de prévention du VIH, le lenacapavir, deviendra plus abordable dans plus de 100 pays à faible revenu, ce qui élargira considérablement l'accès à cet outil de prévention.
Vous pouvez faire un don à la recherche sur le SIDA par l'intermédiaire de l'une des organisations à but non lucratif vérifiées figurant sur cette page. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation, ce qui lui permet de se concentrer sur la recherche essentielle et de soutenir les programmes sans frais de plateforme.
Les organisations à but non lucratif répertoriées sur cette page sont toutes des organisations vérifiées de type 501(c)(3) qui se consacrent à la lutte contre le VIH/SIDA. Vous pouvez examiner leurs missions et leurs programmes afin de trouver celui qui correspond le mieux à vos objectifs de don.
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à ces organisations de lutte contre le VIH/sida sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don.
Votre don peut contribuer à fournir des soins médicaux essentiels, des services de soutien et des actions de sensibilisation aux personnes vivant avec le VIH. Les organisations à but non lucratif répertoriées ici proposent un éventail de programmes visant à améliorer la vie des personnes touchées par le VIH/sida.
Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui garantit la protection de vos informations financières.
100 % de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif que vous avez choisi de soutenir. Zeffy ne prélève pas de frais de plateforme, de sorte que l'intégralité de votre contribution soutient leur mission de lutte contre le sida.
Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, vous pouvez être sûr que votre don est sécurisé. Nous vérifions toutes les organisations à but non lucratif et traitons les paiements à l'aide d'une technologie sécurisée et cryptée. Votre don ira directement à une organisation de confiance.
