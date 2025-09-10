Soutenir l'aide d'urgence au VIH/SIDA par l'intermédiaire d'organisations non lucratives vérifiées

Le VIH/SIDA aujourd'hui

Le VIH/sida continue d'affecter des millions de vies dans le monde, nécessitant un soutien et des ressources constants. Si l'accès aux traitements s'est amélioré, des millions de personnes ont encore besoin de soins, de services de prévention et du soutien de la communauté pour gérer cette maladie et prévenir de nouvelles infections.

40,8 millions de personnes vivant avec le VIH

En 2024, plus de 40 millions de personnes dans le monde sont atteintes du VIH, et nombre d'entre elles dépendent d'un accès constant à des médicaments et à des soins de santé vitaux.

1,3 million de nouvelles infections

Malgré les efforts de prévention, plus d'un million de personnes ont contracté le VIH en 2024, ce qui souligne le besoin urgent d'élargir les programmes d'éducation et de prévention.

630 000 décès liés au sida

Des centaines de milliers de vies sont encore perdues chaque année à cause de maladies liées au sida, en particulier dans les régions où l'accès aux traitements reste limité.

VIH/SIDA
Dernières nouvelles

Rapport sur les résultats 2025 - Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

10 septembre 2025

Ce rapport détaille les progrès réalisés par le Fonds mondial dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, en soulignant les 70 millions de vies sauvées et les 25,6 millions de personnes bénéficiant d'un traitement contre le VIH en 2024.

En savoir plus

La recherche sur le VIH/sida a sauvé des millions de vies dans le monde et permis des avancées novatrices dans de nombreuses maladies.

27 octobre 2025

La recherche sur le VIH a permis de sauver des millions de vies dans le monde et de réaliser des percées dans les domaines de l'immunologie, du cancer et de la mise au point de vaccins, ce qui s'est traduit par des avantages considérables pour la santé.

En savoir plus

Il est temps d'innover, pas de paniquer. Voici comment l'Afrique du Sud devrait planifier la lutte contre le VIH sans l'aide des donateurs

24 octobre 2025

Cet article examine la stratégie de l'Afrique du Sud pour assurer un financement durable de la lutte contre le VIH alors que l'aide des donateurs diminue, en mettant l'accent sur l'innovation et la mobilisation des ressources nationales.

En savoir plus

Les propositions contradictoires du GOP plongent les services de lutte contre le VIH dans une profonde incertitude

31 octobre 2025

Les réductions budgétaires proposées aux États-Unis par les législateurs du GOP créent une incertitude pour les services essentiels de lutte contre le VIH, risquant de compromettre les progrès accomplis dans la lutte contre l'épidémie.

En savoir plus

Un accord historique ouvre la voie à un vaccin anti-VIH moins cher

24 septembre 2025

Un nouveau médicament de prévention du VIH, le lenacapavir, deviendra plus abordable dans plus de 100 pays à faible revenu, ce qui élargira considérablement l'accès à cet outil de prévention.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don à la recherche sur le sida et m'assurer que ma contribution fait la différence ?

Vous pouvez faire un don à la recherche sur le SIDA par l'intermédiaire de l'une des organisations à but non lucratif vérifiées figurant sur cette page. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation, ce qui lui permet de se concentrer sur la recherche essentielle et de soutenir les programmes sans frais de plateforme.

Quelles sont les organisations caritatives les plus efficaces dans la lutte contre le VIH/sida ?

Les organisations à but non lucratif répertoriées sur cette page sont toutes des organisations vérifiées de type 501(c)(3) qui se consacrent à la lutte contre le VIH/SIDA. Vous pouvez examiner leurs missions et leurs programmes afin de trouver celui qui correspond le mieux à vos objectifs de don.

Les dons aux organisations de lutte contre le VIH/sida sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à ces organisations de lutte contre le VIH/sida sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don.

Comment puis-je soutenir au mieux les personnes vivant avec le VIH ?

Votre don peut contribuer à fournir des soins médicaux essentiels, des services de soutien et des actions de sensibilisation aux personnes vivant avec le VIH. Les organisations à but non lucratif répertoriées ici proposent un éventail de programmes visant à améliorer la vie des personnes touchées par le VIH/sida.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons en faveur de la lutte contre le VIH/sida ?

Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui garantit la protection de vos informations financières.

Où va mon don lorsque je fais un don pour la lutte contre le sida par l'intermédiaire de Zeffy ?

100 % de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif que vous avez choisi de soutenir. Zeffy ne prélève pas de frais de plateforme, de sorte que l'intégralité de votre contribution soutient leur mission de lutte contre le sida.

Comment puis-je être sûr que mon don à un fonds d'aide à la lutte contre le sida est sécurisé ?

Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, vous pouvez être sûr que votre don est sécurisé. Nous vérifions toutes les organisations à but non lucratif et traitons les paiements à l'aide d'une technologie sécurisée et cryptée. Votre don ira directement à une organisation de confiance.

Vérifié par Zeffy

What does it mean ?

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

Comment Zeffy est-il libre ?
Pas de frais, jamais.
Même les frais de carte de crédit ne sont pas déduits
100 % de transparence.
Savoir exactement où va votre don
Impact maximal.
Plus d'argent pour les missions, pas pour les intermédiaires
Inscrivez votre organisation à but non lucratif
DécoratifComment Zeffy peut être gratuit ?

