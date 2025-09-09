Aidez les enfants atteints de leucémie et les familles confrontées au cancer du sang par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif vérifiées. 100 % de votre don va à des organisations de confiance dont l'impact est mesurable.
Aidez les enfants atteints de leucémie et les familles confrontées au cancer du sang par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif vérifiées. 100 % de votre don va à des organisations de confiance dont l'impact est mesurable.
Le cancer du sang affecte chaque année des centaines de milliers de vies dans le monde, la leucémie, le lymphome et le myélome touchant des personnes de tous âges. Votre soutien permet de financer des recherches cruciales pour améliorer les traitements, de fournir des services essentiels aux patients et d'apporter de l'espoir aux familles confrontées à des diagnostics difficiles.
La leucémie à elle seule fait plus de 320 000 victimes chaque année dans le monde, ce qui fait des cancers du sang l'un des principaux problèmes de santé liés au cancer dans le monde.
Aux États-Unis, une personne meurt d'un cancer du sang toutes les neuf minutes environ, ce qui représente environ 157 personnes par jour qui laissent derrière elles des familles en deuil.
Chaque année, environ 460 000 personnes dans le monde reçoivent un diagnostic de cancer du sang qui bouleverse leur vie, ce qui crée un besoin urgent d'améliorer les traitements et les services de soutien.
23 septembre 2025
Un don philanthropique majeur permet de faire face aux réductions du financement fédéral et de soutenir la recherche sur les cancers du sang pédiatriques et les programmes d'aide aux patients.
09 septembre 2025
Les progrès de la médecine personnalisée, de l'immunothérapie et de la thérapie CAR T permettent d'améliorer les résultats et de prolonger la survie des patients atteints d'un cancer du sang.
03 novembre 2025
Les nouvelles données sur la thérapie cellulaire présentées à l'ASH 2025 démontrent les progrès continus dans la transformation du traitement du cancer du sang et l'amélioration des soins aux patients.
01 novembre 2025
Un nouveau médicament fait preuve d'une efficacité sans précédent pour tuer les cellules leucémiques avec des effets secondaires minimes, ce qui représente une avancée significative dans le domaine de la recherche.
Vous pouvez faire un don à la recherche sur le cancer du sang en toute sécurité sur cette page. Zeffy vérifie tous les organismes à but non lucratif répertoriés, et nous utilisons un traitement de paiement sécurisé pour protéger vos informations. Nous acceptons les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH.
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir la recherche et le traitement du cancer du sang sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don. Chaque organisation à but non lucratif répertoriée ici est une organisation vérifiée 501(c)(3).
Votre don peut aider à financer des recherches cruciales sur de nouveaux traitements, à apporter un soutien aux patients et à leurs familles et à sensibiliser le public à la leucémie. Tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy sont directement versés à des organisations à but non lucratif vérifiées, et 100 % de votre contribution est affectée à la cause.
La "meilleure" organisation caritative dépend de vos valeurs personnelles, mais toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sur cette page sont des organisations vérifiées de type 501(c)(3) qui se consacrent à la lutte contre les cancers du sang tels que la leucémie et le lymphome. Vous pouvez examiner leurs missions et leurs programmes pour trouver celui qui vous convient le mieux. Zeffy s'assure que 100 % de vos dons parviennent à l'association sans frais de plateforme.
Votre don permet de soutenir toute une série d'activités, notamment la recherche, les soins aux patients, la défense des droits et l'éducation. Les organisations à but non lucratif utilisent ces fonds pour améliorer les options de traitement, offrir des services de soutien et travailler à la recherche d'un remède. Zeffy traite tous les dons, garantissant que 100 % de votre contribution va directement à l'organisation à but non lucratif.
Zeffy est une plateforme à frais zéro, donc 100% de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif de recherche sur le cancer du sang que vous avez choisie. Cela signifie qu'une plus grande partie de votre argent sert à financer la recherche vitale, le soutien aux patients et la recherche d'un remède.
Cette page présente des organisations à but non lucratif vérifiées qui se consacrent au soutien des personnes touchées par les cancers du sang, y compris les organisations axées sur la leucémie et le lymphome. Vous pouvez faire un don en toute confiance, sachant que Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation caritative sans frais de plateforme.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)
. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite
- nous couvrons tous les frais, de sorte que plus d'argent va à votre mission.