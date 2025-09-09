Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite en Amérique du Nord, conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Zeffy offre une gamme complète d'outils pour la collecte de fonds en ligne, la billetterie d'événements et plus encore, tous conçus pour aider les organisations à but non lucratif à maximiser leur impact et à simplifier leurs opérations.

Comment puis-je faire un don à la recherche sur le cancer du sang et être sûr que mon don est sécurisé ?

Vous pouvez faire un don à la recherche sur le cancer du sang en toute sécurité sur cette page. Zeffy vérifie tous les organismes à but non lucratif répertoriés, et nous utilisons un traitement de paiement sécurisé pour protéger vos informations. Nous acceptons les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH.

Les dons aux associations de lutte contre le cancer du sang sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir la recherche et le traitement du cancer du sang sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don. Chaque organisation à but non lucratif répertoriée ici est une organisation vérifiée 501(c)(3).

Comment puis-je contribuer à la lutte contre la leucémie par des dons ?

Votre don peut aider à financer des recherches cruciales sur de nouveaux traitements, à apporter un soutien aux patients et à leurs familles et à sensibiliser le public à la leucémie. Tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy sont directement versés à des organisations à but non lucratif vérifiées, et 100 % de votre contribution est affectée à la cause.

Quelles sont les meilleures associations de lutte contre le cancer du sang auxquelles faire un don ?

La "meilleure" organisation caritative dépend de vos valeurs personnelles, mais toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sur cette page sont des organisations vérifiées de type 501(c)(3) qui se consacrent à la lutte contre les cancers du sang tels que la leucémie et le lymphome. Vous pouvez examiner leurs missions et leurs programmes pour trouver celui qui vous convient le mieux. Zeffy s'assure que 100 % de vos dons parviennent à l'association sans frais de plateforme.

Où va mon don à la Fondation du cancer du sang ?

Votre don permet de soutenir toute une série d'activités, notamment la recherche, les soins aux patients, la défense des droits et l'éducation. Les organisations à but non lucratif utilisent ces fonds pour améliorer les options de traitement, offrir des services de soutien et travailler à la recherche d'un remède. Zeffy traite tous les dons, garantissant que 100 % de votre contribution va directement à l'organisation à but non lucratif.

Comment les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy soutiennent-ils la recherche sur le cancer du sang ?

Zeffy est une plateforme à frais zéro, donc 100% de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif de recherche sur le cancer du sang que vous avez choisie. Cela signifie qu'une plus grande partie de votre argent sert à financer la recherche vitale, le soutien aux patients et la recherche d'un remède.

Puis-je faire un don à la Leukemia and Lymphoma Society par l'intermédiaire de cette page ?

Cette page présente des organisations à but non lucratif vérifiées qui se consacrent au soutien des personnes touchées par les cancers du sang, y compris les organisations axées sur la leucémie et le lymphome. Vous pouvez faire un don en toute confiance, sachant que Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation caritative sans frais de plateforme.