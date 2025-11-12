Faire un don pour l'aide humanitaire à Gaza | Verified Relief Nonprofits

La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Pourquoi soutenir la Palestine

Les familles de Palestine sont confrontées à des défis humanitaires extraordinaires dans un contexte de déplacement continu et d'insécurité alimentaire. Le soutien que vous apportez aujourd'hui permet de fournir des ressources essentielles aux communautés où les enfants et les familles souffrent d'une grave pénurie de nourriture, d'abris et de produits de première nécessité.

5,9 millions de personnes déplacées

Près de six millions de Palestiniens sont enregistrés pour recevoir une aide humanitaire, beaucoup d'entre eux vivant dans des abris temporaires sans accès aux services de base.

1 800 camions-restaurants livrés

Malgré les problèmes logistiques, les organisations humanitaires ont mobilisé une aide alimentaire d'urgence à Gaza, mais les besoins continuent de dépasser les ressources disponibles.

39% souffrent de pénuries alimentaires

Des familles passent des jours sans manger et des enfants souffrent de malnutrition aiguë dans des conditions qui, selon les experts humanitaires, ont atteint le seuil de la famine.