Faire un don pour l'aide humanitaire à Gaza | Verified Relief Nonprofits

Soutenez l'aide médicale en Palestine par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif vérifiées. Aidez les familles palestiniennes en leur fournissant de la nourriture, de l'eau et des services essentiels - 100 % de votre don est reversé à la cause, sans frais de plateforme.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
Les familles de Palestine sont confrontées à des défis humanitaires extraordinaires dans un contexte de déplacement continu et d'insécurité alimentaire. Le soutien que vous apportez aujourd'hui permet de fournir des ressources essentielles aux communautés où les enfants et les familles souffrent d'une grave pénurie de nourriture, d'abris et de produits de première nécessité.
Près de six millions de Palestiniens sont enregistrés pour recevoir une aide humanitaire, beaucoup d'entre eux vivant dans des abris temporaires sans accès aux services de base.
Malgré les problèmes logistiques, les organisations humanitaires ont mobilisé une aide alimentaire d'urgence à Gaza, mais les besoins continuent de dépasser les ressources disponibles.
Des familles passent des jours sans manger et des enfants souffrent de malnutrition aiguë dans des conditions qui, selon les experts humanitaires, ont atteint le seuil de la famine.
UN reports ongoing hostilities disrupt humanitarian operations in Gaza, with most hospitals partially functional and many patients needing urgent evacuation.
UN News • November 27, 2025
The UK criticizes significant delays in aid delivery to Gaza, highlighting the urgent need for shelter as 1.5 million people require it amid worsening winter conditions.
BBC News • December 02, 2025
A ceasefire offers hope, but Gaza faces a catastrophic humanitarian disaster with severe malnutrition, a collapsed health system, and urgent needs for shelter and aid.
Red Cross • November 12, 2025
The controversial US-backed Gaza Humanitarian Foundation is halting operations after its aid distribution sites were linked to violence and deaths of Palestinians.
Al Jazeera • November 25, 2025
Vous pouvez faire un don directement sur cette page - toutes les organisations listées sont des organisations à but non lucratif vérifiées 501(c)(3), et Zeffy s'assure que 100% de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif sans frais de plateforme. Votre don soutiendra les efforts d'aide d'urgence.
Oui - tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy vont à des organisations vérifiées de type 501(c)(3) et sont déductibles des impôts. Vous recevrez un reçu automatique après avoir fait un don à l'un des fonds d'aide à la Palestine figurant sur cette page.
Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui vous permet de soutenir l'aide humanitaire de la Palestine en toute confiance.
Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, ce qui signifie que 100 % de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif vérifiée que vous avez choisie. Nous couvrons nos coûts grâce aux contributions optionnelles des donateurs, ce qui garantit que chaque centime que vous donnez soutient la Palestine.
De nombreuses organisations listées ici se concentrent sur l'aide et le soutien aux enfants palestiniens, y compris l'accès à la nourriture, aux soins médicaux et à l'éducation. Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, 100 % de votre contribution est affectée à ces programmes vitaux.
Votre don permettra de répondre à des besoins essentiels tels que la nourriture, l'eau, les abris et l'assistance médicale pour les habitants de Gaza. Zeffy s'associe à des organisations à but non lucratif vérifiées sur le terrain pour s'assurer que votre contribution a un impact direct et significatif.
Chaque organisation à but non lucratif répertoriée sur cette page est une organisation 501(c)(3) vérifiée. Zeffy s'assure que toutes les organisations répondent à des critères stricts de légitimité et d'impact, afin que vous puissiez faire un don en toute confiance.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)
. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite
- nous couvrons tous les frais, de sorte que plus d'argent va à votre mission.