Faire un don pour l'aide humanitaire à Gaza | Verified Relief Nonprofits

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Soutenez l'aide médicale en Palestine par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif vérifiées. Aidez les familles palestiniennes en leur fournissant de la nourriture, de l'eau et des services essentiels - 100 % de votre don est reversé à la cause, sans frais de plateforme.

Pourquoi soutenir la Palestine

Les familles de Palestine sont confrontées à des défis humanitaires extraordinaires dans un contexte de déplacement continu et d'insécurité alimentaire. Le soutien que vous apportez aujourd'hui permet de fournir des ressources essentielles aux communautés où les enfants et les familles souffrent d'une grave pénurie de nourriture, d'abris et de produits de première nécessité.

5,9 millions de personnes déplacées

Près de six millions de Palestiniens sont enregistrés pour recevoir une aide humanitaire, beaucoup d'entre eux vivant dans des abris temporaires sans accès aux services de base.

1 800 camions-restaurants livrés

Malgré les problèmes logistiques, les organisations humanitaires ont mobilisé une aide alimentaire d'urgence à Gaza, mais les besoins continuent de dépasser les ressources disponibles.

39% souffrent de pénuries alimentaires

Des familles passent des jours sans manger et des enfants souffrent de malnutrition aiguë dans des conditions qui, selon les experts humanitaires, ont atteint le seuil de la famine.

Dernières nouvelles

Aid access and hospital operations remain constrained in Gaza

UN reports ongoing hostilities disrupt humanitarian operations in Gaza, with most hospitals partially functional and many patients needing urgent evacuation.

UN News • November 27, 2025

En savoir plus

UK criticises Gaza aid delays as tents take year to arrive

The UK criticizes significant delays in aid delivery to Gaza, highlighting the urgent need for shelter as 1.5 million people require it amid worsening winter conditions.

BBC News • December 02, 2025

En savoir plus

What's happening in Gaza? A desperate humanitarian crisis

A ceasefire offers hope, but Gaza faces a catastrophic humanitarian disaster with severe malnutrition, a collapsed health system, and urgent needs for shelter and aid.

Red Cross • November 12, 2025

En savoir plus

US-backed GHF 'aid mission' in Gaza ends – a timeline of violence

The controversial US-backed Gaza Humanitarian Foundation is halting operations after its aid distribution sites were linked to violence and deaths of Palestinians.

Al Jazeera • November 25, 2025

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don à Gaza en toute sécurité et m'assurer que ma contribution parviendra à ceux qui en ont besoin ?

Vous pouvez faire un don directement sur cette page - toutes les organisations listées sont des organisations à but non lucratif vérifiées 501(c)(3), et Zeffy s'assure que 100% de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif sans frais de plateforme. Votre don soutiendra les efforts d'aide d'urgence.

Les dons aux fonds d'aide à la Palestine sont-ils déductibles des impôts ?

Oui - tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy vont à des organisations vérifiées de type 501(c)(3) et sont déductibles des impôts. Vous recevrez un reçu automatique après avoir fait un don à l'un des fonds d'aide à la Palestine figurant sur cette page.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons à la Palestine ?

Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui vous permet de soutenir l'aide humanitaire de la Palestine en toute confiance.

Comment Zeffy s'assure-t-il que 100 % de mon don parvient aux organisations qui apportent une aide à la Palestine ?

Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, ce qui signifie que 100 % de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif vérifiée que vous avez choisie. Nous couvrons nos coûts grâce aux contributions optionnelles des donateurs, ce qui garantit que chaque centime que vous donnez soutient la Palestine.

Comment puis-je aider les enfants palestiniens par des dons ?

De nombreuses organisations listées ici se concentrent sur l'aide et le soutien aux enfants palestiniens, y compris l'accès à la nourriture, aux soins médicaux et à l'éducation. Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, 100 % de votre contribution est affectée à ces programmes vitaux.

Où va réellement mon don aux efforts d'aide à Gaza ?

Votre don permettra de répondre à des besoins essentiels tels que la nourriture, l'eau, les abris et l'assistance médicale pour les habitants de Gaza. Zeffy s'associe à des organisations à but non lucratif vérifiées sur le terrain pour s'assurer que votre contribution a un impact direct et significatif.

Comment les fonds d'aide à la Palestine présentés sur cette page sont-ils contrôlés ?

Chaque organisation à but non lucratif répertoriée sur cette page est une organisation 501(c)(3) vérifiée. Zeffy s'assure que toutes les organisations répondent à des critères stricts de légitimité et d'impact, afin que vous puissiez faire un don en toute confiance.

