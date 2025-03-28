Soutenez l'aide médicale et aidez les familles libanaises en crise par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif vérifiées. 100 % de votre don va à l'aide humanitaire sans frais de plateforme.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
Le Liban est confronté à des défis humanitaires croissants qui affectent des millions de personnes vulnérables. Avec l'augmentation des déplacements de population, l'insécurité alimentaire généralisée et les lacunes importantes en matière de financement, votre soutien peut aider à fournir des services essentiels aux familles prises dans cette crise persistante.
Le Liban accueille plus d'un million de Syriens déplacés, avec 120 000 nouveaux arrivants depuis décembre 2024, ce qui crée des besoins urgents en matière d'abris, de soins de santé et de produits de première nécessité.
Près d'un quart de la population libanaise (1,24 million de personnes) n'a pas accès à une nutrition adéquate, ce qui expose les enfants et les adultes vulnérables à de graves risques sanitaires.
Les organisations humanitaires ont besoin d'un financement substantiel en 2025 pour maintenir les opérations de sauvetage qui fournissent de la nourriture, un abri, des soins médicaux et une protection aux personnes les plus démunies.
3 novembre 2025
Rapports sur les récentes frappes israéliennes dans le sud du Liban, indiquant le conflit en cours et son impact sur les civils.
2 octobre 2025
Détail d'un partenariat fournissant une assistance en espèces aux familles déplacées au Liban, afin de les aider dans leurs efforts de rétablissement et de reconstruction.
23 septembre 2025
Met l'accent sur les déplacements et les besoins humanitaires au Liban, un an après une escalade majeure, malgré un cessez-le-feu.
30 septembre 2025
Présente une vue d'ensemble du travail du HCR au Liban, y compris les données sur les réfugiés et les besoins de financement critiques pour l'aide humanitaire.
28 mars 2025
Détaille l'escalade des hostilités au Liban à partir de mars 2025, en soulignant les besoins humanitaires et les efforts de réponse.
