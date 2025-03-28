La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Mise à jour sur la crise au Liban

Le Liban est confronté à des défis humanitaires croissants qui affectent des millions de personnes vulnérables. Avec l'augmentation des déplacements de population, l'insécurité alimentaire généralisée et les lacunes importantes en matière de financement, votre soutien peut aider à fournir des services essentiels aux familles prises dans cette crise persistante.

1,12 million de Syriens déplacés

Le Liban accueille plus d'un million de Syriens déplacés, avec 120 000 nouveaux arrivants depuis décembre 2024, ce qui crée des besoins urgents en matière d'abris, de soins de santé et de produits de première nécessité.

23% sont confrontés à l'insécurité alimentaire

Près d'un quart de la population libanaise (1,24 million de personnes) n'a pas accès à une nutrition adéquate, ce qui expose les enfants et les adultes vulnérables à de graves risques sanitaires.

Un déficit de financement de 679,6 millions de dollars

Les organisations humanitaires ont besoin d'un financement substantiel en 2025 pour maintenir les opérations de sauvetage qui fournissent de la nourriture, un abri, des soins médicaux et une protection aux personnes les plus démunies.