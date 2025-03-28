Faire un don à l'aide d'urgence au Liban

Mise à jour sur la crise au Liban

Le Liban est confronté à des défis humanitaires croissants qui affectent des millions de personnes vulnérables. Avec l'augmentation des déplacements de population, l'insécurité alimentaire généralisée et les lacunes importantes en matière de financement, votre soutien peut aider à fournir des services essentiels aux familles prises dans cette crise persistante.

1,12 million de Syriens déplacés

Le Liban accueille plus d'un million de Syriens déplacés, avec 120 000 nouveaux arrivants depuis décembre 2024, ce qui crée des besoins urgents en matière d'abris, de soins de santé et de produits de première nécessité.

23% sont confrontés à l'insécurité alimentaire

Près d'un quart de la population libanaise (1,24 million de personnes) n'a pas accès à une nutrition adéquate, ce qui expose les enfants et les adultes vulnérables à de graves risques sanitaires.

Un déficit de financement de 679,6 millions de dollars

Les organisations humanitaires ont besoin d'un financement substantiel en 2025 pour maintenir les opérations de sauvetage qui fournissent de la nourriture, un abri, des soins médicaux et une protection aux personnes les plus démunies.

Aide au Liban
Dernières nouvelles

Deux morts dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban

3 novembre 2025

Rapports sur les récentes frappes israéliennes dans le sud du Liban, indiquant le conflit en cours et son impact sur les civils.

En savoir plus

Reconstruire des vies au Liban : USA for UNHCR et Embrace Relief USA s'associent pour donner de l'espoir grâce à une aide éligible à la Zakat

2 octobre 2025

Détail d'un partenariat fournissant une assistance en espèces aux familles déplacées au Liban, afin de les aider dans leurs efforts de rétablissement et de reconstruction.

En savoir plus

Le Liban, un an après : Incertitude et besoins croissants

23 septembre 2025

Met l'accent sur les déplacements et les besoins humanitaires au Liban, un an après une escalade majeure, malgré un cessez-le-feu.

En savoir plus

Liban

30 septembre 2025

Présente une vue d'ensemble du travail du HCR au Liban, y compris les données sur les réfugiés et les besoins de financement critiques pour l'aide humanitaire.

En savoir plus

Liban : Flash Update #65 - escalade des hostilités au Liban, à partir du 28 mars 2025

28 mars 2025

Détaille l'escalade des hostilités au Liban à partir de mars 2025, en soulignant les besoins humanitaires et les efforts de réponse.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don à l'aide d'urgence au Liban en toute sécurité ?

Vous pouvez faire un don directement sur cette page. Toutes les organisations listées sont des organisations à but non lucratif vérifiées 501(c)(3), et Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif sans frais de plateforme. Nous traitons tous les dons en toute sécurité.

Mon don aux efforts d'aide au Liban est-il déductible des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir l'aide au Liban sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu après votre don. Chaque organisation à but non lucratif répertoriée ici est une organisation vérifiée 501(c)(3).

Comment mon don soutiendra-t-il l'aide médicale au Liban ?

Votre don peut contribuer à fournir des fournitures médicales essentielles, des traitements et un soutien aux personnes dans le besoin. Zeffy s'assure que 100 % de votre don va directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui fournissent de l'aide sur le terrain.

Quels types de programmes d'aide aux familles au Liban puis-je soutenir grâce à mon don ?

Vous pouvez soutenir des programmes qui fournissent une aide alimentaire, un abri et d'autres services essentiels aux familles libanaises en crise. Zeffy ne prélève aucuns frais de plateforme, de sorte que votre don soutient l'ensemble de la mission.

Comment puis-je aider les familles libanaises déplacées ?

Votre don peut permettre de fournir un abri, de la nourriture et des fournitures essentielles aux familles déplacées. Tous les dons sur cette page sont traités par Zeffy, et 100 % vont à l'organisation à but non lucratif.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons au Liban ?

Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy.

Comment puis-je m'assurer que mon don parviendra aux enfants touchés par la crise au Liban ?

Votre don soutiendra des programmes qui fournissent de la nourriture, un abri, des soins médicaux et un soutien éducatif aux enfants. Chaque organisation à but non lucratif répertoriée ici est une organisation vérifiée 501(c)(3) qui se consacre à l'aide aux personnes dans le besoin.

Vérifié par Zeffy

What does it mean ?

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

