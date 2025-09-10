Soutenir la recherche sur la santé masculine par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif vérifiées dans le cadre de Movember

Votre don soutient la sensibilisation au cancer de la prostate et les programmes de santé mentale pour les hommes par l'intermédiaire d'organisations de confiance. 100 % vont directement à des organisations à but non lucratif vérifiées dont l'impact est mesurable.

Crise de la santé masculine

Les problèmes de santé masculine continuent d'avoir des effets dévastateurs dans le monde entier. En mettant l'accent sur le cancer de la prostate, la santé mentale et le bien-être général, Movember contribue à combler les lacunes importantes en matière de soins de santé masculins et fournit des ressources vitales pour la prévention, le traitement et le soutien.

1,41 million de cas

Le cancer de la prostate reste l'un des cancers les plus répandus dans le monde, touchant des pères, des frères et des amis dans toutes les communautés.

727 000 suicides par an

Chaque minute, quelque part dans le monde, un homme meurt par suicide, ce qui souligne le besoin urgent d'améliorer le soutien et la prévention en matière de santé mentale.

40 % d'années perdues en plus

Les hommes perdent beaucoup plus d'années de vie potentielle que les femmes, alors qu'un grand nombre de ces décès pourraient être évités par une intervention et des soins précoces.

Movember
Dernières nouvelles

10 projets de santé masculine financés par vos dons en 2025

10 septembre 2025

Détaille 10 projets financés par la communauté Movember, montrant l'impact des dons sur les initiatives en faveur de la santé mentale des hommes, du cancer de la prostate et du cancer des testicules.

En savoir plus

Movember sensibilise à la santé masculine

30 octobre 2025

Souligne le rôle de Movember dans le financement de plus de 1 300 projets de santé axés sur le dépistage précoce, la recherche sur le cancer, le soutien à la santé mentale et la prévention du suicide.

En savoir plus

Qu'est-ce que Movember et pourquoi tous ces visages poilus ?

03 novembre 2025

Explique que Movember est un mouvement mondial de sensibilisation aux problèmes de santé masculine, notamment le cancer de la prostate et des testicules, et aux problèmes de santé mentale.

En savoir plus

Le Prince Harry se joint aux leaders de Movember pour faire face à la crise de la santé masculine en Amérique

09 octobre 2025

Reportage sur l'engagement du Prince Harry auprès des dirigeants de Movember, mettant en lumière la crise actuelle de la santé masculine et l'approche de Movember qui consiste à favoriser les liens par le biais de projets communs.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don à Movember et soutenir la santé masculine ?

Vous pouvez faire un don à Movember directement sur cette page. Toutes les organisations listées sont des organisations à but non lucratif vérifiées 501(c)(3) dédiées aux initiatives de santé masculine, et Zeffy garantit que 100 % de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif sans frais de plateforme.

Mon don pour Movember est-il déductible des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir Movember et la santé masculine sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour mon don Movember ?

Vous pouvez faire un don à Movember en utilisant n'importe quelle carte de crédit, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy.

Comment puis-je savoir que mon don à Movember est destiné à une organisation caritative légitime ?

Chaque organisation à but non lucratif répertoriée sur cette page est une organisation vérifiée 501(c)(3), ce qui garantit que votre don à Movember soutient des programmes légitimes et efficaces en faveur de la santé masculine. Zeffy vérifie chaque organisation pour votre tranquillité d'esprit.

Où va mon don à la Fondation Movember ?

Votre don soutient une série d'initiatives en faveur de la santé masculine, notamment la santé mentale et la prévention du suicide, la recherche sur le cancer de la prostate et le cancer des testicules. Zeffy veille à ce que 100 % de votre don soit affecté à ces programmes importants.

Pourquoi devrais-je faire un don par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir Movember ?

Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, de sorte que 100 % de votre don va directement à la Movember Foundation ou à d'autres organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé masculine. Vous recevrez également un reçu fiscal automatique et l'assurance que vous faites un don à une organisation à but non lucratif vérifiée.

Comment puis-je être sûr que mon don en faveur de la santé masculine est sécurisé ?

Tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy sont traités de manière sécurisée. Nous acceptons les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH, ce qui garantit la protection de vos informations financières lorsque vous faites un don pour soutenir la santé masculine.

Vérifié par Zeffy

What does it mean ?

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

Comment Zeffy est-il libre ?
Pas de frais, jamais.
Même les frais de carte de crédit ne sont pas déduits
100 % de transparence.
Savoir exactement où va votre don
Impact maximal.
Plus d'argent pour les missions, pas pour les intermédiaires
