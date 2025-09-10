La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Crise de la santé masculine

Les problèmes de santé masculine continuent d'avoir des effets dévastateurs dans le monde entier. En mettant l'accent sur le cancer de la prostate, la santé mentale et le bien-être général, Movember contribue à combler les lacunes importantes en matière de soins de santé masculins et fournit des ressources vitales pour la prévention, le traitement et le soutien.

1,41 million de cas

Le cancer de la prostate reste l'un des cancers les plus répandus dans le monde, touchant des pères, des frères et des amis dans toutes les communautés.

727 000 suicides par an

Chaque minute, quelque part dans le monde, un homme meurt par suicide, ce qui souligne le besoin urgent d'améliorer le soutien et la prévention en matière de santé mentale.

40 % d'années perdues en plus

Les hommes perdent beaucoup plus d'années de vie potentielle que les femmes, alors qu'un grand nombre de ces décès pourraient être évités par une intervention et des soins précoces.