Merci ! Votre demande a été reçue !
Faire un don à Yemen Humanitarian Aid | Verified Crisis Relief

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Soutenez l'aide à la famine et aidez les familles yéménites par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif de confiance. 100 % de votre don va à des organisations vérifiées, sans frais, pour un impact maximal.

  • New York (NY)

    • Ville

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Crise au Yémen : L'impact humain

Le Yémen reste confronté à l'une des situations d'urgence humanitaire les plus graves au monde. Avec des millions de familles qui luttent pour accéder à la nourriture, aux soins de santé et aux produits de première nécessité, votre soutien peut aider à apporter une aide immédiate aux enfants et aux familles pris dans cette crise prolongée.

19,5 millions de personnes dans le besoin

Près des deux tiers de la population du Yémen ont besoin d'une aide humanitaire pour répondre à leurs besoins essentiels de survie.

17,1 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire

La faim généralisée touche les familles du Yémen, des millions d'entre elles étant confrontées chaque jour à l'incertitude de savoir d'où viendra leur prochain repas.

13 millions d'enfants touchés

Ce sont les enfants qui portent le plus lourd fardeau de cette crise, avec un accès limité à l'éducation, aux soins de santé et à la nutrition nécessaire à un développement sain.

Yémen
Dernières nouvelles

Yémen : L'ONU tire la sonnette d'alarme alors que la famine, les combats et les détentions de travailleurs humanitaires exacerbent la crise

15 septembre 2025

Les rapports sur l'escalade des hostilités, les risques de famine et les détentions de travailleurs humanitaires soulignent l'interconnexion de la crise du Yémen avec l'instabilité régionale.

En savoir plus

L'UE augmente son aide au Yémen face à l'aggravation de la crise humanitaire

24 septembre 2025

Détaille l'augmentation de l'aide humanitaire de l'UE au Yémen, en mettant l'accent sur la grave insécurité alimentaire, la malnutrition et l'effondrement du système de santé, ainsi que sur la nécessité d'un accès sans entrave à l'aide.

En savoir plus

Crise au Yémen

23 octobre 2025

Donne un aperçu de la crise humanitaire actuelle au Yémen, en détaillant l'impact sur les enfants, y compris la malnutrition, le manque de services et la vulnérabilité à l'exploitation, ainsi que la réponse de l'UNICEF.

En savoir plus

La crise de la faim s'aggrave au Yémen : Près de la moitié de la population lutte pour trouver suffisamment de nourriture

27 octobre 2025

Souligne la gravité de la crise de la faim, des millions de personnes étant confrontées à une faim aiguë et des milliers à un risque de famine, ce qui met en évidence la nécessité urgente d'une aide alimentaire.

En savoir plus

Yémen | Oxfam International

16 octobre 2025

Ce document explique comment des années de conflit ont dévasté l'économie et les infrastructures du Yémen, entraînant une pauvreté généralisée et un manque de services essentiels, et présente le travail d'Oxfam.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don au Yémen et m'assurer que ma contribution aide les personnes dans le besoin ?

Vous pouvez faire un don directement sur cette page. Toutes les organisations listées sont des organisations à but non lucratif vérifiées 501(c)(3), et Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif sans frais de plateforme, afin que vous puissiez soutenir efficacement le Yémen.

Les dons aux fonds d'aide au Yémen sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir le Yémen sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu après votre don, que vous pourrez utiliser à des fins fiscales.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons au Yémen ?

Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui garantit une transaction sûre lorsque vous aidez le Yémen.

Comment puis-je contribuer à la crise humanitaire au Yémen par des dons ?

Votre don permettra de répondre à des besoins essentiels tels que la nourriture, l'eau, les soins médicaux et les abris pour les personnes touchées par la crise au Yémen. Zeffy s'assure que 100 % de votre don va directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui fournissent de l'aide.

Comment puis-je savoir que le fonds d'aide au Yémen est légitime et que mon don est en sécurité ?

Chaque organisation à but non lucratif répertoriée ici est une organisation 501(c)(3) vérifiée, et Zeffy traite tous les dons en toute sécurité. Nous veillons à ce que votre don parvienne à une organisation légitime qui se consacre à l'aide au Yémen.

Où va mon don lorsque je soutiens le Yémen par l'intermédiaire de cette page ?

Votre don va directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui travaillent sur le terrain au Yémen, apportant une aide humanitaire et un soutien aux personnes touchées par la crise actuelle. Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, de sorte que l'intégralité de votre don est affectée à la mission.

Puis-je faire un don pour aider les enfants du Yémen par l'intermédiaire de cette plateforme ?

Oui, de nombreuses organisations à but non lucratif répertoriées ici se concentrent sur l'aide et le soutien aux enfants touchés par la crise au Yémen. Votre don contribuera directement à leur bien-être, et Zeffy veille à ce que 100 % de votre don parvienne à ces organisations.

Vérifié par Zeffy

What does it mean ?

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

Comment Zeffy est-il libre ?
Pas de frais, jamais.
Même les frais de carte de crédit ne sont pas déduits
100 % de transparence.
Savoir exactement où va votre don
Impact maximal.
Plus d'argent pour les missions, pas pour les intermédiaires
Inscrivez votre organisation à but non lucratif
DécoratifComment Zeffy peut être gratuit ?

Décoratif
