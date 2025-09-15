Faire un don à Yemen Humanitarian Aid | Verified Crisis Relief

Soutenez l'aide à la famine et aidez les familles yéménites par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif de confiance. 100 % de votre don va à des organisations vérifiées, sans frais, pour un impact maximal.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
Le Yémen reste confronté à l'une des situations d'urgence humanitaire les plus graves au monde. Avec des millions de familles qui luttent pour accéder à la nourriture, aux soins de santé et aux produits de première nécessité, votre soutien peut aider à apporter une aide immédiate aux enfants et aux familles pris dans cette crise prolongée.
Près des deux tiers de la population du Yémen ont besoin d'une aide humanitaire pour répondre à leurs besoins essentiels de survie.
La faim généralisée touche les familles du Yémen, des millions d'entre elles étant confrontées chaque jour à l'incertitude de savoir d'où viendra leur prochain repas.
Ce sont les enfants qui portent le plus lourd fardeau de cette crise, avec un accès limité à l'éducation, aux soins de santé et à la nutrition nécessaire à un développement sain.
Vous pouvez faire un don directement sur cette page. Toutes les organisations listées sont des organisations à but non lucratif vérifiées 501(c)(3), et Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif sans frais de plateforme, afin que vous puissiez soutenir efficacement le Yémen.
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir le Yémen sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu après votre don, que vous pourrez utiliser à des fins fiscales.
Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui garantit une transaction sûre lorsque vous aidez le Yémen.
Votre don permettra de répondre à des besoins essentiels tels que la nourriture, l'eau, les soins médicaux et les abris pour les personnes touchées par la crise au Yémen. Zeffy s'assure que 100 % de votre don va directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui fournissent de l'aide.
Chaque organisation à but non lucratif répertoriée ici est une organisation 501(c)(3) vérifiée, et Zeffy traite tous les dons en toute sécurité. Nous veillons à ce que votre don parvienne à une organisation légitime qui se consacre à l'aide au Yémen.
Votre don va directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui travaillent sur le terrain au Yémen, apportant une aide humanitaire et un soutien aux personnes touchées par la crise actuelle. Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, de sorte que l'intégralité de votre don est affectée à la mission.
Oui, de nombreuses organisations à but non lucratif répertoriées ici se concentrent sur l'aide et le soutien aux enfants touchés par la crise au Yémen. Votre don contribuera directement à leur bien-être, et Zeffy veille à ce que 100 % de votre don parvienne à ces organisations.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
