Faire un don à Yemen Humanitarian Aid | Verified Crisis Relief

La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Crise au Yémen : L'impact humain

Le Yémen reste confronté à l'une des situations d'urgence humanitaire les plus graves au monde. Avec des millions de familles qui luttent pour accéder à la nourriture, aux soins de santé et aux produits de première nécessité, votre soutien peut aider à apporter une aide immédiate aux enfants et aux familles pris dans cette crise prolongée.

19,5 millions de personnes dans le besoin

Près des deux tiers de la population du Yémen ont besoin d'une aide humanitaire pour répondre à leurs besoins essentiels de survie.

17,1 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire

La faim généralisée touche les familles du Yémen, des millions d'entre elles étant confrontées chaque jour à l'incertitude de savoir d'où viendra leur prochain repas.

13 millions d'enfants touchés

Ce sont les enfants qui portent le plus lourd fardeau de cette crise, avec un accès limité à l'éducation, aux soins de santé et à la nutrition nécessaire à un développement sain.