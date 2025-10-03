Don à Sudan Humanitarian Aid | Verified Relief Nonprofits

Soutenez les réfugiés soudanais par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif vérifiées qui leur fournissent de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux. 100 % de votre don va à ceux qui en ont besoin, sans frais de plateforme.
Soutenez les réfugiés soudanais par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif vérifiées qui leur fournissent de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux. 100 % de votre don va à ceux qui en ont besoin, sans frais de plateforme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
Le Soudan est confronté à l'une des urgences humanitaires les plus graves au monde, avec des millions de familles prises dans une crise de plus en plus grave. Alors que le conflit continue de s'étendre, les communautés subissent des niveaux sans précédent de déplacement, de faim et de perte, ce qui rend l'aide immédiate essentielle pour aider les familles vulnérables à survivre.
Près de la moitié de la population soudanaise n'a pas d'accès fiable à la nourriture, ce qui expose des millions d'enfants et de familles au risque de malnutrition et aux complications sanitaires qui en découlent.
Depuis avril 2023, des familles ont été forcées de fuir leur domicile. 7,7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Soudan, dont plus de la moitié sont des enfants.
La famine a été officiellement confirmée dans certaines régions du Soudan, marquant un niveau de famine catastrophique qui nécessite une intervention humanitaire urgente pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
Le Soudan est confronté à l'une des urgences humanitaires les plus graves au monde, avec des millions de familles prises dans une crise de plus en plus grave. Alors que le conflit continue de s'étendre, les communautés subissent des niveaux sans précédent de déplacement, de faim et de perte, ce qui rend l'aide immédiate essentielle pour aider les familles vulnérables à survivre.
Près de la moitié de la population soudanaise n'a pas d'accès fiable à la nourriture, ce qui expose des millions d'enfants et de familles au risque de malnutrition et aux complications sanitaires qui en découlent.
Depuis avril 2023, des familles ont été forcées de fuir leur domicile. 7,7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Soudan, dont plus de la moitié sont des enfants.
La famine a été officiellement confirmée dans certaines régions du Soudan, marquant un niveau de famine catastrophique qui nécessite une intervention humanitaire urgente pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines.
3 novembre 2025
La famine s'étend à de nouvelles régions, mettant en évidence la faim extrême, la malnutrition et la mort, ainsi que l'impact du conflit en cours.
3 novembre 2025
La déclaration de famine dans de nouvelles régions, l'ampleur de l'insécurité alimentaire et les appels au cessez-le-feu et à l'accès à l'aide sont détaillés.
2 novembre 2025
Détaille l'aggravation de la situation humanitaire après la prise de contrôle d'El Fasher par RSF, en mettant l'accent sur les besoins criants et le manque d'aide.
30 octobre 2025
RSF, citant l'OMS, fait état de massacres à l'hôpital d'El-Fasher, soulignant l'extrême violence.
3 octobre 2025
L'ONU met en garde contre la catastrophe au Darfour, le blocage de l'aide, la faim, les maladies et les violences sexuelles, en détaillant l'ampleur de la crise.
Vous pouvez faire un don directement sur cette page. Toutes les organisations listées sont des organisations à but non lucratif vérifiées 501(c)(3), et Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif sans frais de plateforme. Nous traitons votre don en toute sécurité.
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir le Soudan sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu après votre don, que vous pourrez utiliser à des fins fiscales. Chaque organisation à but non lucratif répertoriée ici est une organisation vérifiée 501(c)(3).
Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui garantit la protection de vos informations financières.
Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, de sorte que 100 % de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif que vous avez choisi de soutenir au Soudan. Nous nous engageons à être transparents et à maximiser l'impact de votre générosité.
Votre don va directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui apportent une aide cruciale au Soudan. Ces organisations s'efforcent de fournir de la nourriture, de l'eau, des soins médicaux et d'autres services essentiels aux personnes touchées par la crise.
Vous pouvez aider le Soudan en faisant un don à une organisation à but non lucratif vérifiée par l'intermédiaire de Zeffy. Toutes les organisations listées sont activement impliquées dans l'aide et le soutien aux personnes touchées par la crise au Soudan. Votre contribution peut avoir un impact significatif.
Les organisations à but non lucratif répertoriées sur cette page sont toutes des organisations vérifiées de type 501(c)(3) qui se consacrent à l'aide et au soutien au Soudan. Nous avons soigneusement contrôlé ces organisations afin de nous assurer que vos dons parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. Zeffy s'assure que 100 % de vos dons parviennent à l'organisation sans frais de plateforme.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)
. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite
- nous couvrons tous les frais, de sorte que plus d'argent va à votre mission.