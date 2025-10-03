Don à Sudan Humanitarian Aid | Verified Relief Nonprofits

La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Mise à jour sur la crise au Soudan

Le Soudan est confronté à l'une des urgences humanitaires les plus graves au monde, avec des millions de familles prises dans une crise de plus en plus grave. Alors que le conflit continue de s'étendre, les communautés subissent des niveaux sans précédent de déplacement, de faim et de perte, ce qui rend l'aide immédiate essentielle pour aider les familles vulnérables à survivre.

24,6 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire

Près de la moitié de la population soudanaise n'a pas d'accès fiable à la nourriture, ce qui expose des millions d'enfants et de familles au risque de malnutrition et aux complications sanitaires qui en découlent.

12 millions de personnes déplacées

Depuis avril 2023, des familles ont été forcées de fuir leur domicile. 7,7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Soudan, dont plus de la moitié sont des enfants.

août 2024

La famine a été officiellement confirmée dans certaines régions du Soudan, marquant un niveau de famine catastrophique qui nécessite une intervention humanitaire urgente pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines.