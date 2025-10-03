Don à Sudan Humanitarian Aid | Verified Relief Nonprofits

Mise à jour sur la crise au Soudan

Le Soudan est confronté à l'une des urgences humanitaires les plus graves au monde, avec des millions de familles prises dans une crise de plus en plus grave. Alors que le conflit continue de s'étendre, les communautés subissent des niveaux sans précédent de déplacement, de faim et de perte, ce qui rend l'aide immédiate essentielle pour aider les familles vulnérables à survivre.

24,6 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire

Près de la moitié de la population soudanaise n'a pas d'accès fiable à la nourriture, ce qui expose des millions d'enfants et de familles au risque de malnutrition et aux complications sanitaires qui en découlent.

12 millions de personnes déplacées

Depuis avril 2023, des familles ont été forcées de fuir leur domicile. 7,7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Soudan, dont plus de la moitié sont des enfants.

août 2024

La famine a été officiellement confirmée dans certaines régions du Soudan, marquant un niveau de famine catastrophique qui nécessite une intervention humanitaire urgente pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines.

Soudan
Décoratif

Dernières nouvelles

Près de 400 000 personnes meurent de faim au Soudan, selon un nouveau rapport

3 novembre 2025

La famine s'étend à de nouvelles régions, mettant en évidence la faim extrême, la malnutrition et la mort, ainsi que l'impact du conflit en cours.

En savoir plus

La famine s'étend à deux autres régions du Soudan, alors que la crise humanitaire la plus grave au monde s'aggrave

3 novembre 2025

La déclaration de famine dans de nouvelles régions, l'ampleur de l'insécurité alimentaire et les appels au cessez-le-feu et à l'accès à l'aide sont détaillés.

En savoir plus

La catastrophe humanitaire s'aggrave au Soudan après la prise de contrôle d'El Fasher par la RSF

2 novembre 2025

Détaille l'aggravation de la situation humanitaire après la prise de contrôle d'El Fasher par RSF, en mettant l'accent sur les besoins criants et le manque d'aide.

En savoir plus

Les milices du RSF ont tué 460 personnes à l'hôpital d'El-Fasher, selon l'OMS

30 octobre 2025

RSF, citant l'OMS, fait état de massacres à l'hôpital d'El-Fasher, soulignant l'extrême violence.

En savoir plus

L'ONU met en garde contre une crise humanitaire "catastrophique" au Darfour (Soudan)

3 octobre 2025

L'ONU met en garde contre la catastrophe au Darfour, le blocage de l'aide, la faim, les maladies et les violences sexuelles, en détaillant l'ampleur de la crise.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don aux efforts d'aide au Soudan en toute sécurité et m'assurer que ma contribution parviendra à ceux qui en ont besoin ?

Vous pouvez faire un don directement sur cette page. Toutes les organisations listées sont des organisations à but non lucratif vérifiées 501(c)(3), et Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif sans frais de plateforme. Nous traitons votre don en toute sécurité.

Les dons en faveur de l'aide humanitaire au Soudan sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir le Soudan sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu après votre don, que vous pourrez utiliser à des fins fiscales. Chaque organisation à but non lucratif répertoriée ici est une organisation vérifiée 501(c)(3).

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons au Soudan ?

Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui garantit la protection de vos informations financières.

Comment Zeffy s'assure-t-il que 100 % de mon don est affecté à l'appel d'urgence pour le Soudan ?

Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, de sorte que 100 % de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif que vous avez choisi de soutenir au Soudan. Nous nous engageons à être transparents et à maximiser l'impact de votre générosité.

Où va mon don lorsque je soutiens le Soudan par l'intermédiaire de cette page ?

Votre don va directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui apportent une aide cruciale au Soudan. Ces organisations s'efforcent de fournir de la nourriture, de l'eau, des soins médicaux et d'autres services essentiels aux personnes touchées par la crise.

Comment puis-je aider le Soudan par le biais d'un fonds d'aide au Soudan ?

Vous pouvez aider le Soudan en faisant un don à une organisation à but non lucratif vérifiée par l'intermédiaire de Zeffy. Toutes les organisations listées sont activement impliquées dans l'aide et le soutien aux personnes touchées par la crise au Soudan. Votre contribution peut avoir un impact significatif.

Quelles sont les meilleures associations caritatives pour le Soudan que je peux soutenir ?

Les organisations à but non lucratif répertoriées sur cette page sont toutes des organisations vérifiées de type 501(c)(3) qui se consacrent à l'aide et au soutien au Soudan. Nous avons soigneusement contrôlé ces organisations afin de nous assurer que vos dons parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. Zeffy s'assure que 100 % de vos dons parviennent à l'organisation sans frais de plateforme.

Vérifié par Zeffy

What does it mean ?

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

Comment Zeffy est-il libre ?
Pas de frais, jamais.
Même les frais de carte de crédit ne sont pas déduits
100 % de transparence.
Savoir exactement où va votre don
Impact maximal.
Plus d'argent pour les missions, pas pour les intermédiaires
