Faire un don à des organisations à but non lucratif vérifiées à l'occasion de Giving Tuesday 2025

Soutenez l'éducation des jeunes, l'aide aux familles et bien d'autres choses encore par le biais d'organisations à but non lucratif vérifiées à 100 % et sans frais de plateforme. Chaque dollar a un impact réel sur votre communauté.
Soutenez l'éducation des jeunes, l'aide aux familles et bien d'autres choses encore par le biais d'organisations à but non lucratif vérifiées à 100 % et sans frais de plateforme. Chaque dollar a un impact réel sur votre communauté.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
Le mardi de la générosité est devenu une puissante journée de générosité mondiale, réunissant des millions de personnes pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. Alors que ce mouvement continue de battre des records chaque année, votre participation contribue à alimenter le travail vital des organisations à but non lucratif et à créer un impact significatif sur la communauté.
En 2024, les Américains ont donné un montant record de 3,6 milliards de dollars lors du Giving Tuesday, démontrant ainsi le pouvoir collectif de la générosité individuelle.
Plus de personnes que jamais ont rejoint le mouvement en 2024, la participation ayant augmenté de plus de 2 millions de donneurs par rapport à l'année précédente.
En 2022, pour la première fois, les dons en ligne du Giving Tuesday aux États-Unis ont dépassé le milliard de dollars, ce qui montre l'impact numérique croissant de cette journée mondiale de dons.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
Le mardi de la générosité est devenu une puissante journée de générosité mondiale, réunissant des millions de personnes pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. Alors que ce mouvement continue de battre des records chaque année, votre participation contribue à alimenter le travail vital des organisations à but non lucratif et à créer un impact significatif sur la communauté.
En 2024, les Américains ont donné un montant record de 3,6 milliards de dollars lors du Giving Tuesday, démontrant ainsi le pouvoir collectif de la générosité individuelle.
Plus de personnes que jamais ont rejoint le mouvement en 2024, la participation ayant augmenté de plus de 2 millions de donneurs par rapport à l'année précédente.
En 2022, pour la première fois, les dons en ligne du Giving Tuesday aux États-Unis ont dépassé le milliard de dollars, ce qui montre l'impact numérique croissant de cette journée mondiale de dons.
27 octobre 2025
Cet article explique comment GivingTuesday permet de soutenir les refuges pour animaux et les centres de réhabilitation des animaux sauvages, en soulignant l'impact des dons sur les animaux vulnérables.
04 décembre 2024
Ce rapport détaille les étapes financières et participatives importantes franchies lors du GivingTuesday 2024, mettant en évidence l'impact mondial croissant du mouvement.
14 septembre 2025
Ce guide de ressources pour les organisations caritatives explique comment la participation à GivingTuesday augmente les dons et fournit des outils pour les aider à maximiser leurs efforts de collecte de fonds.
01 novembre 2025
Cet article propose des stratégies permettant aux organisations à but non lucratif de tirer parti des dons jumelés lors du Mardi de la générosité, en informant les donateurs de la manière dont leurs contributions peuvent être amplifiées.
Giving Tuesday est une journée mondiale de générosité qui suit Thanksgiving et encourage les gens à redonner à leur communauté et à soutenir des causes importantes. Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, 100 % de votre contribution va directement à l'organisation à but non lucratif, ce qui amplifie votre impact.
Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, votre transaction est sécurisée. Nous acceptons les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH, et toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sont des organisations vérifiées 501(c)(3).
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des organisations vérifiées de type 501(c)(3) sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don.
Vous pouvez faire un don à l'une des organisations à but non lucratif vérifiées figurant sur cette page à l'occasion de Giving Tuesday. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation sans frais de plateforme.
Toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sur cette page Zeffy sont des organisations vérifiées 501(c)(3), vous pouvez donc être sûr que votre don du mardi de la générosité fera la différence. Nous vous recommandons de faire des recherches sur chaque organisation pour trouver la cause qui vous tient le plus à cœur.
Certaines organisations à but non lucratif peuvent offrir des dons équivalents à l'occasion du Mardi de la générosité. Vérifiez les détails sur la page de chaque organisation pour voir si votre don peut être doublé et avoir un impact encore plus important. Zeffy veille à ce que la contrepartie soit affectée à l'organisation caritative que vous avez choisie.
Pensez à faire des dons à des causes qui vous tiennent à cœur, comme le soutien aux communautés locales, l'éducation ou la protection de l'environnement. Zeffy facilite la recherche et le soutien d'organisations à but non lucratif vérifiées qui correspondent à vos valeurs à l'occasion du Mardi de la générosité.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)
. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite
- nous couvrons tous les frais, de sorte que plus d'argent va à votre mission.