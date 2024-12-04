Faire un don à des organisations à but non lucratif vérifiées à l'occasion de Giving Tuesday 2025

La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Mouvement mondial des dons

Le mardi de la générosité est devenu une puissante journée de générosité mondiale, réunissant des millions de personnes pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. Alors que ce mouvement continue de battre des records chaque année, votre participation contribue à alimenter le travail vital des organisations à but non lucratif et à créer un impact significatif sur la communauté.

3,6 milliards de dollars en 24 heures

En 2024, les Américains ont donné un montant record de 3,6 milliards de dollars lors du Giving Tuesday, démontrant ainsi le pouvoir collectif de la générosité individuelle.

36,1 millions de participants

Plus de personnes que jamais ont rejoint le mouvement en 2024, la participation ayant augmenté de plus de 2 millions de donneurs par rapport à l'année précédente.

Un milliard de dollars en ligne

En 2022, pour la première fois, les dons en ligne du Giving Tuesday aux États-Unis ont dépassé le milliard de dollars, ce qui montre l'impact numérique croissant de cette journée mondiale de dons.