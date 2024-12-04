Faire un don à des organisations à but non lucratif vérifiées à l'occasion de Giving Tuesday 2025

Soutenez l'éducation des jeunes, l'aide aux familles et bien d'autres choses encore par le biais d'organisations à but non lucratif vérifiées à 100 % et sans frais de plateforme. Chaque dollar a un impact réel sur votre communauté.

Mouvement mondial des dons

Le mardi de la générosité est devenu une puissante journée de générosité mondiale, réunissant des millions de personnes pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. Alors que ce mouvement continue de battre des records chaque année, votre participation contribue à alimenter le travail vital des organisations à but non lucratif et à créer un impact significatif sur la communauté.

3,6 milliards de dollars en 24 heures

En 2024, les Américains ont donné un montant record de 3,6 milliards de dollars lors du Giving Tuesday, démontrant ainsi le pouvoir collectif de la générosité individuelle.

36,1 millions de participants

Plus de personnes que jamais ont rejoint le mouvement en 2024, la participation ayant augmenté de plus de 2 millions de donneurs par rapport à l'année précédente.

Un milliard de dollars en ligne

En 2022, pour la première fois, les dons en ligne du Giving Tuesday aux États-Unis ont dépassé le milliard de dollars, ce qui montre l'impact numérique croissant de cette journée mondiale de dons.

Libérez votre générosité : Comment GivingTuesday transforme la vie des animaux en détresse

27 octobre 2025

Cet article explique comment GivingTuesday permet de soutenir les refuges pour animaux et les centres de réhabilitation des animaux sauvages, en soulignant l'impact des dons sur les animaux vulnérables.

En savoir plus

GivingTuesday 2024 : 3,6 milliards de dollars de dons et 36,1 millions de personnes participantes

04 décembre 2024

Ce rapport détaille les étapes financières et participatives importantes franchies lors du GivingTuesday 2024, mettant en évidence l'impact mondial croissant du mouvement.

En savoir plus

Ressources pour les associations caritatives dans le cadre de GivingTuesday

14 septembre 2025

Ce guide de ressources pour les organisations caritatives explique comment la participation à GivingTuesday augmente les dons et fournit des outils pour les aider à maximiser leurs efforts de collecte de fonds.

En savoir plus

Les dons jumelés à l'occasion du mardi de la générosité : Les meilleures stratégies pour réussir

01 novembre 2025

Cet article propose des stratégies permettant aux organisations à but non lucratif de tirer parti des dons jumelés lors du Mardi de la générosité, en informant les donateurs de la manière dont leurs contributions peuvent être amplifiées.

En savoir plus

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le mardi de la générosité et pourquoi devrais-je faire un don ?

Giving Tuesday est une journée mondiale de générosité qui suit Thanksgiving et encourage les gens à redonner à leur communauté et à soutenir des causes importantes. Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, 100 % de votre contribution va directement à l'organisation à but non lucratif, ce qui amplifie votre impact.

Comment puis-je m'assurer que mon don du mardi de la générosité est sécurisé ?

Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, votre transaction est sécurisée. Nous acceptons les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH, et toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sont des organisations vérifiées 501(c)(3).

Les dons effectués à l'occasion du mardi de la générosité sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des organisations vérifiées de type 501(c)(3) sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don.

Où puis-je faire un don pour le mardi de la générosité ?

Vous pouvez faire un don à l'une des organisations à but non lucratif vérifiées figurant sur cette page à l'occasion de Giving Tuesday. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation sans frais de plateforme.

Comment trouver les meilleures organisations caritatives pour le Mardi de la générosité ?

Toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sur cette page Zeffy sont des organisations vérifiées 501(c)(3), vous pouvez donc être sûr que votre don du mardi de la générosité fera la différence. Nous vous recommandons de faire des recherches sur chaque organisation pour trouver la cause qui vous tient le plus à cœur.

Les dons effectués dans le cadre du mardi de la générosité sont-ils assortis de possibilités de contrepartie ?

Certaines organisations à but non lucratif peuvent offrir des dons équivalents à l'occasion du Mardi de la générosité. Vérifiez les détails sur la page de chaque organisation pour voir si votre don peut être doublé et avoir un impact encore plus important. Zeffy veille à ce que la contrepartie soit affectée à l'organisation caritative que vous avez choisie.

Quelles sont les idées de dons pour le mardi de la générosité ?

Pensez à faire des dons à des causes qui vous tiennent à cœur, comme le soutien aux communautés locales, l'éducation ou la protection de l'environnement. Zeffy facilite la recherche et le soutien d'organisations à but non lucratif vérifiées qui correspondent à vos valeurs à l'occasion du Mardi de la générosité.

Vérifié par Zeffy

What does it mean ?

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

Comment Zeffy est-il libre ?
Pas de frais, jamais.
Même les frais de carte de crédit ne sont pas déduits
100 % de transparence.
Savoir exactement où va votre don
Impact maximal.
Plus d'argent pour les missions, pas pour les intermédiaires
Inscrivez votre organisation à but non lucratif
DécoratifComment Zeffy peut être gratuit ?

zeffy
