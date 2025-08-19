Trouvez des organisations à but non lucratif vérifiées qui élargissent l'accès des jeunes aux conseils et aux thérapies en matière de santé mentale. 100 % de votre don est reversé à des organisations de confiance, sans frais de plateforme.
Trouvez des organisations à but non lucratif vérifiées qui élargissent l'accès des jeunes aux conseils et aux thérapies en matière de santé mentale. 100 % de votre don est reversé à des organisations de confiance, sans frais de plateforme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
Les problèmes de santé mentale touchent des milliards de personnes dans le monde, des enfants aux adultes. Avec un soutien et un traitement appropriés, la guérison et la gestion sont possibles, mais de nombreuses personnes n'ont toujours pas accès aux soins dont elles ont besoin.
Plus d'un adulte américain sur cinq vit avec une maladie mentale, ce qui affecte les familles, les lieux de travail et les communautés dans tout le pays.
Près d'une personne sur sept dans le monde souffre de troubles mentaux, ce qui en fait une véritable priorité sanitaire mondiale.
Un jeune sur sept âgé de 10 à 19 ans est confronté à des troubles mentaux au cours d'années critiques de son développement, ce qui conditionne son bien-être futur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
Les problèmes de santé mentale touchent des milliards de personnes dans le monde, des enfants aux adultes. Avec un soutien et un traitement appropriés, la guérison et la gestion sont possibles, mais de nombreuses personnes n'ont toujours pas accès aux soins dont elles ont besoin.
Plus d'un adulte américain sur cinq vit avec une maladie mentale, ce qui affecte les familles, les lieux de travail et les communautés dans tout le pays.
Près d'une personne sur sept dans le monde souffre de troubles mentaux, ce qui en fait une véritable priorité sanitaire mondiale.
Un jeune sur sept âgé de 10 à 19 ans est confronté à des troubles mentaux au cours d'années critiques de son développement, ce qui conditionne son bien-être futur.
De nouveaux rapports de l'OMS révèlent que plus d'un milliard de personnes vivent avec des problèmes de santé mentale, ce qui souligne l'urgence de renforcer les services et les investissements au niveau mondial.
World Health Organization • September 2, 2025
Les données de l'OMS montrent que plus d'un milliard de personnes souffrent de troubles mentaux, l'anxiété et la dépression étant les plus courantes. Des actions et des investissements urgents sont nécessaires à l'échelle mondiale.
World Health Organization • September 2, 2025
UN News rapporte des données de l'OMS indiquant que plus d'un milliard de personnes dans le monde sont affectées par des troubles de la santé mentale, ce qui met en évidence les lacunes critiques en matière de soins et de services.
UN News • September 2, 2025
Une étude récente révèle que près d'un adulte américain sur dix a traversé une crise de santé mentale au cours de l'année écoulée, ce qui indique un besoin important et continu de soutien.
Johns Hopkins Public Health • August 19, 2025
Vous pouvez faire un don directement sur cette page à des organisations à but non lucratif vérifiées (501(c)(3)) dans le domaine de la santé mentale. Zeffy s'assure que 100 % de vos dons parviennent à l'association sans frais de plateforme, soutenant ainsi son travail essentiel.
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des organisations de santé mentale agréées 501(c)(3) sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu après avoir fait un don, ce qui vous facilitera la tâche au moment de payer vos impôts.
Les organisations à but non lucratif répertoriées sur cette page sont toutes des organisations vérifiées de type 501(c)(3) qui se consacrent au soutien, à la recherche et à la défense de la santé mentale. Vous pouvez consulter leurs missions et leurs programmes pour trouver celui qui correspond le mieux à vos valeurs.
Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui garantit la protection de vos informations financières.
100 % de votre don va directement à l'association de santé mentale que vous avez choisie. Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, de sorte que l'intégralité de votre don soutient leur mission.
Vous pouvez trouver l'Anxiety and Depression Association of America et la NAMI sur notre plateforme, si elles y participent. Zeffy vérifie toutes les organisations à but non lucratif afin de s'assurer que votre don parvient à une organisation de confiance.
Zeffy utilise un traitement sécurisé des paiements pour tous les dons. Nous acceptons les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH, ce qui garantit la protection de vos informations financières lorsque vous faites un don à des initiatives de santé mentale.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)
. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite
- nous couvrons tous les frais, de sorte que plus d'argent va à votre mission.