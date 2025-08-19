La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Crise de santé mentale

Les problèmes de santé mentale touchent des milliards de personnes dans le monde, des enfants aux adultes. Avec un soutien et un traitement appropriés, la guérison et la gestion sont possibles, mais de nombreuses personnes n'ont toujours pas accès aux soins dont elles ont besoin.

59,3 millions d'adultes américains

Plus d'un adulte américain sur cinq vit avec une maladie mentale, ce qui affecte les familles, les lieux de travail et les communautés dans tout le pays.

1,1 milliard d'euros au niveau mondial

Près d'une personne sur sept dans le monde souffre de troubles mentaux, ce qui en fait une véritable priorité sanitaire mondiale.

15% des adolescents

Un jeune sur sept âgé de 10 à 19 ans est confronté à des troubles mentaux au cours d'années critiques de son développement, ce qui conditionne son bien-être futur.