Soutenir les programmes locaux de l'association des parents d'élèves et l'enrichissement scolaire

Votre don est directement affecté à des programmes scolaires vérifiés, finançant des ressources pour les classes, l'appréciation des enseignants et des activités qui aident les élèves à s'épanouir. 100 % des fonds vont aux écoles qui en ont le plus besoin.

  • New York (NY)

    • Ville

  • New York (NY)

    • Ville

L'importance des APT

Les associations de parents d'élèves créent des liens vitaux entre les familles et les écoles tout en fournissant un financement essentiel pour les ressources éducatives. Votre soutien permet de combler les déficits de financement et de garantir que tous les élèves ont accès à des programmes enrichissants, quel que soit le quartier ou le statut économique de leur école.

425-781 millions de dollars par an

Les PTA génèrent des centaines de millions de dollars en financement scolaire chaque année, en fournissant tout, des fournitures scolaires à la technologie et aux programmes d'enrichissement.

10 à 15 % de réussite en plus

Les élèves des écoles où les parents s'impliquent activement par l'intermédiaire des associations de parents d'élèves obtiennent des résultats scolaires nettement meilleurs et s'investissent davantage.

58% de disparité de financement

La majorité des groupes de collecte de fonds scolaires sont concentrés dans le quart des écoles les plus riches, ce qui crée un vide pour les élèves des communautés moins aisées.

National PTA Marks 'Back-to-School Week'

National PTA's annual Back-to-School Week aims to inspire, support, and connect families, schools, and communities for the new academic year.

PR Newswire • September 09, 2025

L'association nationale des parents d'élèves dénonce les derniers licenciements massifs au sein du ministère américain de l'éducation

National PTA issued a statement denouncing recent mass layoffs at the U.S. Department of Education, highlighting their concern for public school students and families.

National PTA • October 14, 2025

National PTA Awards Over $1M to PTAs to Support Digital Safety, Healthy Lifestyles, Arts and STEM Programs Nationwide

National PTA awarded over $1 million to support PTAs nationwide in areas like digital safety, healthy lifestyles, arts, and STEM programs.

National PTA • November 20, 2024

PTA Shines a Light on the Critical Work of Educators During Teacher Appreciation Week

PTA highlights the critical work of educators during Teacher Appreciation Week, emphasizing the importance of supporting teachers.

National PTA • May 06, 2025

Questions fréquentes

Comment mon don peut-il soutenir les programmes d'enrichissement de la PTA ?

Votre don peut aider à financer une variété de programmes d'enrichissement de la PTA, tels que les programmes artistiques et musicaux, les activités après l'école et les sorties scolaires. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement reversé à l'association des parents d'élèves, ce qui permet de soutenir ces expériences éducatives précieuses.

Mon don contribuera-t-il à fournir des fournitures scolaires aux élèves dans le besoin ?

Oui, votre contribution peut aider les associations de parents d'élèves à fournir des fournitures scolaires essentielles aux élèves qui n'ont pas les moyens de se les offrir. En faisant un don par l'intermédiaire de Zeffy, vous vous assurez que 100 % de votre don est utilisé pour aider les élèves à obtenir les ressources dont ils ont besoin pour réussir.

Les dons aux associations de parents d'élèves sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des associations de parents d'élèves agréées 501(c)(3) sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don.

Comment puis-je contribuer au financement des événements familiaux de la PTA ?

Votre don peut soutenir directement les événements familiaux organisés par l'association des parents d'élèves qui renforcent la communauté scolaire. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'APE, ce qui lui permet de créer des expériences mémorables et attrayantes pour les élèves et leurs familles.

Mon don peut-il soutenir les efforts d'appréciation des enseignants de la PTA ?

Absolument ! Votre don peut aider l'association des parents d'élèves à manifester sa reconnaissance envers les enseignants par le biais d'événements spéciaux, de cadeaux et de ressources. Zeffy ne prélevant aucun frais de plateforme, l'intégralité de votre don est affectée au soutien de nos enseignants dévoués.

Comment fonctionne la collecte de fonds de l'association locale des parents d'élèves par l'intermédiaire de Zeffy ?

Faire un don par l'intermédiaire de Zeffy garantit que 100 % de votre contribution va directement à l'association locale de parents d'élèves, sans que des frais de plateforme ne soient déduits. Nous acceptons les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH, et votre don est traité en toute sécurité.

Mon don contribuera-t-il à soutenir les assistants d'enseignement dans les écoles ?

Oui, votre don peut contribuer à financer des postes d'assistants d'enseignement et à leur fournir les ressources nécessaires. En faisant un don par l'intermédiaire de Zeffy, vous soutenez directement ces membres précieux de l'équipe éducative, puisque 100 % de votre don est reversé à l'association des parents d'élèves.

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

