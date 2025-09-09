La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

L'importance des APT

Les associations de parents d'élèves créent des liens vitaux entre les familles et les écoles tout en fournissant un financement essentiel pour les ressources éducatives. Votre soutien permet de combler les déficits de financement et de garantir que tous les élèves ont accès à des programmes enrichissants, quel que soit le quartier ou le statut économique de leur école.

425-781 millions de dollars par an

Les PTA génèrent des centaines de millions de dollars en financement scolaire chaque année, en fournissant tout, des fournitures scolaires à la technologie et aux programmes d'enrichissement.

10 à 15 % de réussite en plus

Les élèves des écoles où les parents s'impliquent activement par l'intermédiaire des associations de parents d'élèves obtiennent des résultats scolaires nettement meilleurs et s'investissent davantage.

58% de disparité de financement

La majorité des groupes de collecte de fonds scolaires sont concentrés dans le quart des écoles les plus riches, ce qui crée un vide pour les élèves des communautés moins aisées.