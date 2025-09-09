Votre don est directement affecté à des programmes scolaires vérifiés, finançant des ressources pour les classes, l'appréciation des enseignants et des activités qui aident les élèves à s'épanouir. 100 % des fonds vont aux écoles qui en ont le plus besoin.
Votre don est directement affecté à des programmes scolaires vérifiés, finançant des ressources pour les classes, l'appréciation des enseignants et des activités qui aident les élèves à s'épanouir. 100 % des fonds vont aux écoles qui en ont le plus besoin.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
Les associations de parents d'élèves créent des liens vitaux entre les familles et les écoles tout en fournissant un financement essentiel pour les ressources éducatives. Votre soutien permet de combler les déficits de financement et de garantir que tous les élèves ont accès à des programmes enrichissants, quel que soit le quartier ou le statut économique de leur école.
Les PTA génèrent des centaines de millions de dollars en financement scolaire chaque année, en fournissant tout, des fournitures scolaires à la technologie et aux programmes d'enrichissement.
Les élèves des écoles où les parents s'impliquent activement par l'intermédiaire des associations de parents d'élèves obtiennent des résultats scolaires nettement meilleurs et s'investissent davantage.
La majorité des groupes de collecte de fonds scolaires sont concentrés dans le quart des écoles les plus riches, ce qui crée un vide pour les élèves des communautés moins aisées.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
Les associations de parents d'élèves créent des liens vitaux entre les familles et les écoles tout en fournissant un financement essentiel pour les ressources éducatives. Votre soutien permet de combler les déficits de financement et de garantir que tous les élèves ont accès à des programmes enrichissants, quel que soit le quartier ou le statut économique de leur école.
Les PTA génèrent des centaines de millions de dollars en financement scolaire chaque année, en fournissant tout, des fournitures scolaires à la technologie et aux programmes d'enrichissement.
Les élèves des écoles où les parents s'impliquent activement par l'intermédiaire des associations de parents d'élèves obtiennent des résultats scolaires nettement meilleurs et s'investissent davantage.
La majorité des groupes de collecte de fonds scolaires sont concentrés dans le quart des écoles les plus riches, ce qui crée un vide pour les élèves des communautés moins aisées.
National PTA's annual Back-to-School Week aims to inspire, support, and connect families, schools, and communities for the new academic year.
PR Newswire • September 09, 2025
National PTA issued a statement denouncing recent mass layoffs at the U.S. Department of Education, highlighting their concern for public school students and families.
National PTA • October 14, 2025
National PTA awarded over $1 million to support PTAs nationwide in areas like digital safety, healthy lifestyles, arts, and STEM programs.
National PTA • November 20, 2024
PTA highlights the critical work of educators during Teacher Appreciation Week, emphasizing the importance of supporting teachers.
National PTA • May 06, 2025
Votre don peut aider à financer une variété de programmes d'enrichissement de la PTA, tels que les programmes artistiques et musicaux, les activités après l'école et les sorties scolaires. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement reversé à l'association des parents d'élèves, ce qui permet de soutenir ces expériences éducatives précieuses.
Oui, votre contribution peut aider les associations de parents d'élèves à fournir des fournitures scolaires essentielles aux élèves qui n'ont pas les moyens de se les offrir. En faisant un don par l'intermédiaire de Zeffy, vous vous assurez que 100 % de votre don est utilisé pour aider les élèves à obtenir les ressources dont ils ont besoin pour réussir.
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des associations de parents d'élèves agréées 501(c)(3) sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don.
Votre don peut soutenir directement les événements familiaux organisés par l'association des parents d'élèves qui renforcent la communauté scolaire. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'APE, ce qui lui permet de créer des expériences mémorables et attrayantes pour les élèves et leurs familles.
Absolument ! Votre don peut aider l'association des parents d'élèves à manifester sa reconnaissance envers les enseignants par le biais d'événements spéciaux, de cadeaux et de ressources. Zeffy ne prélevant aucun frais de plateforme, l'intégralité de votre don est affectée au soutien de nos enseignants dévoués.
Faire un don par l'intermédiaire de Zeffy garantit que 100 % de votre contribution va directement à l'association locale de parents d'élèves, sans que des frais de plateforme ne soient déduits. Nous acceptons les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH, et votre don est traité en toute sécurité.
Oui, votre don peut contribuer à financer des postes d'assistants d'enseignement et à leur fournir les ressources nécessaires. En faisant un don par l'intermédiaire de Zeffy, vous soutenez directement ces membres précieux de l'équipe éducative, puisque 100 % de votre don est reversé à l'association des parents d'élèves.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)
. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite
- nous couvrons tous les frais, de sorte que plus d'argent va à votre mission.