Comment puis-je faire un don à la recherche sur la maladie de Parkinson et être sûr que mon don est sécurisé ?

Vous pouvez faire un don à la recherche sur la maladie de Parkinson directement sur cette page. Toutes les organisations listées sont des organisations à but non lucratif vérifiées 501(c)(3), et Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif sans frais de plateforme. Nous utilisons un système de paiement sécurisé pour tous les dons.

Les dons aux associations de lutte contre la maladie de Parkinson sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir la recherche sur la maladie de Parkinson sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu après votre don, que vous pourrez utiliser à des fins fiscales.

Quelles sont les meilleures associations de lutte contre la maladie de Parkinson auxquelles faire un don ?

La "meilleure" organisation caritative dépend de vos préférences personnelles, mais toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sur cette page sont des organisations vérifiées de type 501(c)(3) qui se consacrent à la recherche sur la maladie de Parkinson, aux soins aux patients et à l'aide aux malades. Vous pouvez consulter leurs missions et leurs programmes pour trouver celle qui correspond à vos valeurs.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons aux fondations de la maladie de Parkinson ?

Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités en toute sécurité par Zeffy, et 100 % de votre don sera reversé à l'organisation que vous avez choisie.

Comment mon don peut-il aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ?

Votre don peut soutenir la recherche vitale pour de meilleurs traitements et une guérison, fournir des ressources et des groupes de soutien pour les patients et les familles, et accroître la sensibilisation à la maladie de Parkinson. Zeffy s'assure que 100% de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif.

Je souhaite contribuer à la lutte contre la maladie de Parkinson. Où va mon don ?

Votre don ira directement à l'organisation à but non lucratif vérifiée que vous choisissez sur cette page. Ces organisations utilisent les dons pour financer la recherche, fournir des soins aux patients, proposer des groupes de soutien et défendre la communauté de la maladie de Parkinson. Zeffy ne prend pas de frais, donc 100% va à la cause.

Comment puis-je trouver des groupes de soutien pour la maladie de Parkinson près de chez moi ?

De nombreuses organisations énumérées sur cette page proposent ou soutiennent des groupes de soutien locaux pour la maladie de Parkinson. Vous pouvez visiter leurs sites Web ou les contacter directement pour trouver des ressources et du soutien dans votre communauté.