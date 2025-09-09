Soutenir la recherche et les soins liés à la maladie de Parkinson

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Entrez en contact avec des organisations à but non lucratif vérifiées qui font progresser la recherche, les programmes communautaires et l'aide aux patients. 100% de votre don est reversé à la cause qui vous tient à cœur.

  • New York (NY)

    • Ville

urgent

Comprendre l'impact de la maladie de Parkinson

La maladie de Parkinson touche des millions de familles dans le monde, avec une prévalence et un impact croissants. Alors que les taux de diagnostic augmentent et que la mortalité continue de croître, il n'a jamais été aussi important de soutenir la recherche et les initiatives de soins pour améliorer la qualité de vie et trouver de meilleurs traitements.

90 000 nouveaux diagnostics par an

Près de 90 000 Américains sont diagnostiqués avec la maladie de Parkinson chaque année, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport aux estimations précédentes.

5,8 millions d'années de vie perdues

La maladie de Parkinson a entraîné 5,8 millions d'années de vie corrigées du facteur invalidité dans le monde, ce qui témoigne de son impact profond sur la qualité de vie.

Augmentation de 100 % de la mortalité

Le nombre de décès dus à la maladie de Parkinson a plus que doublé dans le monde depuis 2000, ce qui souligne l'urgence d'améliorer les traitements.

Ce que nous finançons : 67 millions de dollars pour le diagnostic et le traitement de la maladie de Parkinson

Détaille 67 millions de dollars de subventions finançant la recherche pour des définitions plus claires de la maladie, des progrès dans les traitements et des essais cliniques plus rapides, montrant ainsi l'impact direct des dons.

The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research • October 31, 2025

En savoir plus

Les défenseurs de la maladie de Parkinson se rassemblent à Washington pour demander au Congrès d'augmenter le financement de la recherche et d'interdire les produits chimiques liés à la maladie de Parkinson

Il met en lumière les efforts de plaidoyer en faveur d'une augmentation du financement fédéral de la recherche et de changements politiques, démontrant la nécessité du soutien de la communauté et des donateurs dans l'élaboration des priorités de recherche.

Parkinson's Foundation • September 9, 2025

En savoir plus

Lancement de l'essai clinique le plus important au monde pour tester les traitements de la maladie de Parkinson.

Annonce du lancement de l'essai clinique le plus important pour les traitements de la maladie de Parkinson, signalant des progrès significatifs et des percées potentielles pour les patients.

News-Medical.net • October 16, 2025

En savoir plus

De nouveaux médicaments contre la maladie de Parkinson ciblant l'apathie et les chutes progressent

Rapports sur les progrès réalisés dans le développement de nouveaux médicaments pour des symptômes spécifiques de la maladie de Parkinson tels que l'apathie et les chutes, indiquant les efforts en cours pour améliorer la qualité de vie des patients.

Parkinson's News Today • November 3, 2025

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don à la recherche sur la maladie de Parkinson et être sûr que mon don est sécurisé ?

Vous pouvez faire un don à la recherche sur la maladie de Parkinson directement sur cette page. Toutes les organisations listées sont des organisations à but non lucratif vérifiées 501(c)(3), et Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif sans frais de plateforme. Nous utilisons un système de paiement sécurisé pour tous les dons.

Les dons aux associations de lutte contre la maladie de Parkinson sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir la recherche sur la maladie de Parkinson sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu après votre don, que vous pourrez utiliser à des fins fiscales.

Quelles sont les meilleures associations de lutte contre la maladie de Parkinson auxquelles faire un don ?

La "meilleure" organisation caritative dépend de vos préférences personnelles, mais toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sur cette page sont des organisations vérifiées de type 501(c)(3) qui se consacrent à la recherche sur la maladie de Parkinson, aux soins aux patients et à l'aide aux malades. Vous pouvez consulter leurs missions et leurs programmes pour trouver celle qui correspond à vos valeurs.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons aux fondations de la maladie de Parkinson ?

Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités en toute sécurité par Zeffy, et 100 % de votre don sera reversé à l'organisation que vous avez choisie.

Comment mon don peut-il aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ?

Votre don peut soutenir la recherche vitale pour de meilleurs traitements et une guérison, fournir des ressources et des groupes de soutien pour les patients et les familles, et accroître la sensibilisation à la maladie de Parkinson. Zeffy s'assure que 100% de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif.

Je souhaite contribuer à la lutte contre la maladie de Parkinson. Où va mon don ?

Votre don ira directement à l'organisation à but non lucratif vérifiée que vous choisissez sur cette page. Ces organisations utilisent les dons pour financer la recherche, fournir des soins aux patients, proposer des groupes de soutien et défendre la communauté de la maladie de Parkinson. Zeffy ne prend pas de frais, donc 100% va à la cause.

Comment puis-je trouver des groupes de soutien pour la maladie de Parkinson près de chez moi ?

De nombreuses organisations énumérées sur cette page proposent ou soutiennent des groupes de soutien locaux pour la maladie de Parkinson. Vous pouvez visiter leurs sites Web ou les contacter directement pour trouver des ressources et du soutien dans votre communauté.

Décoratif
