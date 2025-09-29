Soutenir la recherche sur la sclérose en plaques et les services aux patients

Comprendre la sclérose en plaques

La sclérose en plaques touche des millions de personnes dans le monde entier et affecte considérablement la qualité de vie des personnes diagnostiquées. Avec une prévalence croissante et des besoins de recherche permanents, votre soutien permet de financer des traitements essentiels, des améliorations de l'accessibilité et des recherches qui peuvent transformer des vies.

2,8 millions de personnes touchées

La communauté mondiale de la SEP comptera 2,8 millions de personnes en 2020, ce qui représente une augmentation de 30 % depuis 2013 et met en évidence le besoin croissant de services de soutien.

1,8+ million dans le monde

Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 1,8 million de personnes vivent avec la sclérose en plaques dans le monde, ce qui crée un besoin urgent de soins et d'options thérapeutiques accessibles.

Diminution de la qualité de vie

Les personnes atteintes de SEP ont une qualité de vie nettement inférieure à celle des autres, et sont confrontées à des défis quotidiens que des programmes spécialisés et la recherche peuvent aider à relever.

Sclérose en plaques
Nouveautés dans la recherche sur la SEP - Septembre 2025

29 septembre 2025

Détails de 13 résultats de recherche récents, offrant aux donateurs un aperçu des progrès scientifiques et des futurs traitements potentiels de la SEP.

Un projet financé par la National MS Society identifie des marqueurs précoces de la SEP

20 octobre 2025

Rapport sur un projet financé visant à découvrir des marqueurs précoces de la sclérose en plaques, soulignant l'impact des dons sur l'avancement de la recherche diagnostique.

L'initiative "Shaping Tomorrow Together" valorise l'expertise vécue par les personnes atteintes de sclérose en plaques

22 octobre 2025

Cette initiative documente les expériences vécues par les personnes atteintes de SEP, ce qui permet aux donateurs de mieux comprendre l'impact humain de la maladie.

Le premier patient britannique atteint de sclérose en plaques reçoit une thérapie CAR T dans le cadre d'un essai révolutionnaire

24 octobre 2025

Une étape importante dans le traitement de la sclérose en plaques est franchie avec le premier patient britannique recevant une thérapie par cellules CAR T, ce qui témoigne des progrès réalisés dans les thérapies innovantes.

Comment la sclérose en plaques endommage le cerveau bien avant l'apparition des symptômes

20 octobre 2025

Explique comment la sclérose en plaques endommage le cerveau des années avant que les symptômes ne se manifestent, soulignant la nécessité d'un dépistage précoce et d'une recherche continue.

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don à la recherche sur la sclérose en plaques et être sûr que mon don est sécurisé ?

Vous pouvez faire un don à la recherche sur la sclérose en plaques en toute sécurité sur cette page. Zeffy s'assure que toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sont des organisations 501(c)(3) vérifiées, et que 100 % de votre don leur parvient sans frais de plateforme.

Les dons aux fondations de lutte contre la sclérose en plaques sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy aux fondations de lutte contre la sclérose en plaques sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal immédiatement après avoir effectué votre don.

Comment puis-je aider les personnes atteintes de sclérose en plaques par des dons ?

Votre don peut aider les personnes atteintes de sclérose en plaques en soutenant la recherche, en fournissant des ressources et en proposant des programmes de soutien. Zeffy s'assure que 100% de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif vérifiée, maximisant ainsi votre impact.

Quelles sont les meilleures organisations à but non lucratif pour la recherche et le soutien dans le domaine de la sclérose en plaques ?

Les organisations à but non lucratif répertoriées sur cette page sont toutes des organisations vérifiées de type 501(c)(3) qui se consacrent à la recherche sur la sclérose en plaques et à l'aide aux personnes atteintes de cette maladie. Vous pouvez faire un don en toute confiance, sachant que Zeffy s'assure que votre contribution est directement affectée à leur mission.

D'où vient le financement de la recherche sur la sclérose en plaques et comment puis-je y contribuer ?

Le financement de la recherche sur la SEP provient de diverses sources, notamment de dons individuels, de subventions et de parrainages d'entreprises. Vous pouvez contribuer directement par l'intermédiaire de Zeffy, qui garantit que 100 % de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif, sans que des frais de plateforme ne soient déduits.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons en faveur de la recherche sur la sclérose en plaques ?

Vous pouvez faire un don pour guérir la SEP en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui garantit la protection de vos informations financières.

Comment Zeffy s'assure-t-il que mon don à une association de lutte contre la sclérose en plaques atteint la cause ?

Zeffy vérifie que toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sont des organisations enregistrées en vertu de l'article 501(c)(3) et s'assure que 100 % de votre don est versé à l'association de la SEP, sans déduire de frais de plateforme. Vous recevrez également un reçu fiscal automatique pour vos dossiers.

