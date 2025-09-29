La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Comprendre la sclérose en plaques

La sclérose en plaques touche des millions de personnes dans le monde entier et affecte considérablement la qualité de vie des personnes diagnostiquées. Avec une prévalence croissante et des besoins de recherche permanents, votre soutien permet de financer des traitements essentiels, des améliorations de l'accessibilité et des recherches qui peuvent transformer des vies.

2,8 millions de personnes touchées

La communauté mondiale de la SEP comptera 2,8 millions de personnes en 2020, ce qui représente une augmentation de 30 % depuis 2013 et met en évidence le besoin croissant de services de soutien.

1,8+ million dans le monde

Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 1,8 million de personnes vivent avec la sclérose en plaques dans le monde, ce qui crée un besoin urgent de soins et d'options thérapeutiques accessibles.

Diminution de la qualité de vie

Les personnes atteintes de SEP ont une qualité de vie nettement inférieure à celle des autres, et sont confrontées à des défis quotidiens que des programmes spécialisés et la recherche peuvent aider à relever.