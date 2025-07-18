La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Impact du fonds commémoratif

Les fonds commémoratifs transforment le deuil en un changement positif durable en soutenant des causes essentielles telles que la recherche sur le cancer infantile. Lorsque vous contribuez à un fonds commémoratif, vous honorez non seulement la mémoire d'un être cher, mais vous contribuez également à faire progresser les traitements et les systèmes de soutien qui profitent à d'innombrables familles confrontées à des défis similaires.

9 550 enfants diagnostiqués chaque année

En 2025, des milliers de familles américaines seront confrontées à un diagnostic de cancer infantile, soulignant le besoin urgent de poursuivre la recherche et les services de soutien.

Taux de survie de 85 %

Les recherches financées par de généreux donateurs ont permis d'augmenter considérablement le taux de survie des enfants atteints d'un cancer, qui est passé de seulement 10 % à plus de 85 % aujourd'hui, démontrant ainsi que les dons collectifs sont le moteur d'un réel progrès.

Don commémoratif moyen de 236 $

Les dons commémoratifs sont en moyenne deux fois plus élevés que les dons caritatifs habituels, ce qui reflète le lien personnel profond que ressentent les donateurs lorsqu'ils rendent hommage à un être cher tout en soutenant une cause importante.