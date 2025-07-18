Soutien au service de consultation en santé mentale Memorial

Soutien au service de consultation en santé mentale Memorial

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Votre don rend hommage à vos proches tout en finançant des programmes de santé mentale et des services d'aide à la jeunesse vérifiés. 100 % des fonds sont reversés à des associations à but non lucratif, sans frais de plateforme.

  • New York (NY)

    • Ville

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Impact du fonds commémoratif

Les fonds commémoratifs transforment le deuil en un changement positif durable en soutenant des causes essentielles telles que la recherche sur le cancer infantile. Lorsque vous contribuez à un fonds commémoratif, vous honorez non seulement la mémoire d'un être cher, mais vous contribuez également à faire progresser les traitements et les systèmes de soutien qui profitent à d'innombrables familles confrontées à des défis similaires.

9 550 enfants diagnostiqués chaque année

En 2025, des milliers de familles américaines seront confrontées à un diagnostic de cancer infantile, soulignant le besoin urgent de poursuivre la recherche et les services de soutien.

Taux de survie de 85 %

Les recherches financées par de généreux donateurs ont permis d'augmenter considérablement le taux de survie des enfants atteints d'un cancer, qui est passé de seulement 10 % à plus de 85 % aujourd'hui, démontrant ainsi que les dons collectifs sont le moteur d'un réel progrès.

Don commémoratif moyen de 236 $

Les dons commémoratifs sont en moyenne deux fois plus élevés que les dons caritatifs habituels, ce qui reflète le lien personnel profond que ressentent les donateurs lorsqu'ils rendent hommage à un être cher tout en soutenant une cause importante.

Fonds commémoratifs
Dernières nouvelles

Une fondation commémorative fait un don pour financer des services de santé mentale dans les écoles

25 août 2025

La Fondation Jason Elliott Memorial a fait un don de 20 000 dollars pour soutenir les services de santé mentale dans les écoles, en hommage au frère du fondateur.

En savoir plus

La famille O'Brien finance la bourse d'études Charlie Kirk Memorial Scholarship

23 septembre 2025

La famille O'Brien a créé la bourse Charlie Kirk Memorial Scholarship en l'honneur de l'activiste conservateur assassiné, en donnant la priorité aux candidats de l'Utah.

En savoir plus

Dons commémoratifs : rendre hommage à vos proches

14 octobre 2025

La Fondation pour la recherche sur le cancer du sein explique comment les donateurs peuvent rendre hommage à leurs proches en faisant des dons commémoratifs afin de soutenir la recherche contre le cancer.

En savoir plus

La Taylorville Memorial Foundation attribue des bourses à des étudiants de la région

18 juillet 2025

La Taylorville Memorial Foundation a attribué des bourses à des diplômés du secondaire qui souhaitent poursuivre une carrière dans le domaine de la santé, poursuivant ainsi sa tradition de soutien aux étudiants.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don aux programmes de soutien psychologique commémoratifs ?

Vous pouvez faire un don directement via cette page afin de soutenir les initiatives de soutien psychologique. Toutes les organisations répertoriées sont des associations à but non lucratif certifiées 501(c)(3), et Zeffy garantit que 100 % de votre don sera reversé à l'association sans frais de plateforme.

Les dons versés à des fonds commémoratifs destinés à des programmes pour les jeunes et les familles sont-ils déductibles d'impôt ?

Oui, tous les dons effectués via Zeffy à des fonds commémoratifs soutenant des programmes destinés aux jeunes et aux familles sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu après avoir fait votre don, que vous pourrez utiliser pour remplir votre déclaration d'impôts.

Comment les bourses commémoratives pour les étudiants sont-elles financées par des dons ?

Les dons effectués via Zeffy pour les bourses commémoratives sont directement versés à des organisations à but non lucratif vérifiées qui gèrent ces bourses. Zeffy ne facture aucun frais de plateforme, de sorte que le montant total de votre contribution sert à financer l'éducation des étudiants.

Où va mon don destiné à l'aide aux patients atteints de cancer ?

Votre don est directement versé à des organisations à but non lucratif vérifiées qui viennent en aide aux patients atteints de cancer, en mémoire d'un être cher. Zeffy traite tous les dons de manière sécurisée, et 100 % de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif choisie.

Comment puis-je soutenir les programmes de prévention du suicide par des dons ?

Vous pouvez faire un don à des programmes de prévention du suicide via cette page. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à ces organisations à but non lucratif vérifiées, soutenant ainsi leur travail essentiel dans la prévention et la sensibilisation au suicide.

Est-il sûr de faire un don à des fonds de soutien aux anciens combattants via Zeffy ?

Oui, c'est sûr. Tous les dons effectués via Zeffy sont traités de manière sécurisée, et toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sont des organisations 501(c)(3) vérifiées. Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit courante, Apple Pay, Google Pay ou ACH.

Comment les dons contribuent-ils à la restauration de projets historiques commémoratifs ?

Les dons destinés à la restauration de projets historiques commémoratifs sont utilisés par des organisations à but non lucratif vérifiées pour financer la préservation et l'entretien de ces sites importants. Zeffy ne facture aucun frais de plateforme, de sorte que l'intégralité de votre don est consacrée aux efforts de restauration.

Vérifié par Zeffy

What does it mean ?

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

Comment Zeffy est-il libre ?
Pas de frais, jamais.
Même les frais de carte de crédit ne sont pas déduits
100 % de transparence.
Savoir exactement où va votre don
Impact maximal.
Plus d'argent pour les missions, pas pour les intermédiaires
Inscrivez votre organisation à but non lucratif
DécoratifComment Zeffy peut être gratuit ?

