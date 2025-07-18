Votre don rend hommage à vos proches tout en finançant des programmes de santé mentale et des services d'aide à la jeunesse vérifiés. 100 % des fonds sont reversés à des associations à but non lucratif, sans frais de plateforme.
La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.
Les fonds commémoratifs transforment le deuil en un changement positif durable en soutenant des causes essentielles telles que la recherche sur le cancer infantile. Lorsque vous contribuez à un fonds commémoratif, vous honorez non seulement la mémoire d'un être cher, mais vous contribuez également à faire progresser les traitements et les systèmes de soutien qui profitent à d'innombrables familles confrontées à des défis similaires.
En 2025, des milliers de familles américaines seront confrontées à un diagnostic de cancer infantile, soulignant le besoin urgent de poursuivre la recherche et les services de soutien.
Les recherches financées par de généreux donateurs ont permis d'augmenter considérablement le taux de survie des enfants atteints d'un cancer, qui est passé de seulement 10 % à plus de 85 % aujourd'hui, démontrant ainsi que les dons collectifs sont le moteur d'un réel progrès.
Les dons commémoratifs sont en moyenne deux fois plus élevés que les dons caritatifs habituels, ce qui reflète le lien personnel profond que ressentent les donateurs lorsqu'ils rendent hommage à un être cher tout en soutenant une cause importante.
25 août 2025
La Fondation Jason Elliott Memorial a fait un don de 20 000 dollars pour soutenir les services de santé mentale dans les écoles, en hommage au frère du fondateur.
23 septembre 2025
La famille O'Brien a créé la bourse Charlie Kirk Memorial Scholarship en l'honneur de l'activiste conservateur assassiné, en donnant la priorité aux candidats de l'Utah.
14 octobre 2025
La Fondation pour la recherche sur le cancer du sein explique comment les donateurs peuvent rendre hommage à leurs proches en faisant des dons commémoratifs afin de soutenir la recherche contre le cancer.
18 juillet 2025
La Taylorville Memorial Foundation a attribué des bourses à des diplômés du secondaire qui souhaitent poursuivre une carrière dans le domaine de la santé, poursuivant ainsi sa tradition de soutien aux étudiants.
Vous pouvez faire un don directement via cette page afin de soutenir les initiatives de soutien psychologique. Toutes les organisations répertoriées sont des associations à but non lucratif certifiées 501(c)(3), et Zeffy garantit que 100 % de votre don sera reversé à l'association sans frais de plateforme.
Oui, tous les dons effectués via Zeffy à des fonds commémoratifs soutenant des programmes destinés aux jeunes et aux familles sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu après avoir fait votre don, que vous pourrez utiliser pour remplir votre déclaration d'impôts.
Les dons effectués via Zeffy pour les bourses commémoratives sont directement versés à des organisations à but non lucratif vérifiées qui gèrent ces bourses. Zeffy ne facture aucun frais de plateforme, de sorte que le montant total de votre contribution sert à financer l'éducation des étudiants.
Votre don est directement versé à des organisations à but non lucratif vérifiées qui viennent en aide aux patients atteints de cancer, en mémoire d'un être cher. Zeffy traite tous les dons de manière sécurisée, et 100 % de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif choisie.
Vous pouvez faire un don à des programmes de prévention du suicide via cette page. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à ces organisations à but non lucratif vérifiées, soutenant ainsi leur travail essentiel dans la prévention et la sensibilisation au suicide.
Oui, c'est sûr. Tous les dons effectués via Zeffy sont traités de manière sécurisée, et toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sont des organisations 501(c)(3) vérifiées. Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit courante, Apple Pay, Google Pay ou ACH.
Les dons destinés à la restauration de projets historiques commémoratifs sont utilisés par des organisations à but non lucratif vérifiées pour financer la préservation et l'entretien de ces sites importants. Zeffy ne facture aucun frais de plateforme, de sorte que l'intégralité de votre don est consacrée aux efforts de restauration.
