La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

L'impact mondial du cancer

Le cancer touche presque toutes les familles à un moment ou à un autre, et des millions de personnes sont confrontées chaque année à un diagnostic et à un traitement. Votre soutien permet de financer des recherches essentielles, des programmes de détection précoce et des soins de compassion qui améliorent les taux de survie et la qualité de vie des patients et de leurs familles.

1 personne sur 5

Le cancer touchera environ 20 % des personnes au cours de leur vie, ce qui en fait l'un des problèmes de santé les plus répandus auxquels les familles sont confrontées aujourd'hui.

613 349 vies perdues

Rien qu'en 2023, le cancer a fait plus de 600 000 victimes aux États-Unis, ce qui souligne le besoin urgent de meilleurs traitements et de meilleures stratégies de prévention.

20 000 décès évitables

Chaque année, les cancers associés à l'alcool causent 20 000 décès aux États-Unis, ce qui montre que les changements de mode de vie et l'éducation peuvent sauver des vies.