L'impact mondial du cancer

Le cancer touche presque toutes les familles à un moment ou à un autre, et des millions de personnes sont confrontées chaque année à un diagnostic et à un traitement. Votre soutien permet de financer des recherches essentielles, des programmes de détection précoce et des soins de compassion qui améliorent les taux de survie et la qualité de vie des patients et de leurs familles.

1 personne sur 5

Le cancer touchera environ 20 % des personnes au cours de leur vie, ce qui en fait l'un des problèmes de santé les plus répandus auxquels les familles sont confrontées aujourd'hui.

613 349 vies perdues

Rien qu'en 2023, le cancer a fait plus de 600 000 victimes aux États-Unis, ce qui souligne le besoin urgent de meilleurs traitements et de meilleures stratégies de prévention.

20 000 décès évitables

Chaque année, les cancers associés à l'alcool causent 20 000 décès aux États-Unis, ce qui montre que les changements de mode de vie et l'éducation peuvent sauver des vies.

Cancer
Une nouvelle thérapie ciblée s'avère prometteuse pour les patients atteints d'un cancer avancé de la vessie

22 octobre 2025

Une nouvelle thérapie s'avère prometteuse pour le traitement du cancer avancé de la vessie, mettant en lumière les efforts de recherche en cours pour trouver des traitements efficaces.

En savoir plus

Une chute, une bosse, une ligne de vie : Comment Marlen a trouvé force et soutien dans son parcours contre le cancer

23 octobre 2025

L'histoire de ce patient illustre l'impact personnel du cancer et l'importance des systèmes de soutien pour les personnes touchées.

En savoir plus

Accords Célestes 2025 : Une soirée pleine d'espoir

29 octobre 2025

Une collecte de fonds a permis de réunir des sommes importantes pour la recherche sur le cancer, démontrant ainsi le soutien de la communauté aux avancées scientifiques.

En savoir plus

Les coupes budgétaires fédérales frappent la recherche sur le cancer malgré le soutien de l'opinion publique

01 novembre 2025

La réduction du financement fédéral de la recherche sur le cancer pose un défi, soulignant la nécessité d'un soutien public et privé continu pour les progrès scientifiques vitaux.

En savoir plus

Les patients atteints d'un cancer du sang demandent aux fonctionnaires de reprendre les négociations sur la tarification d'un traitement coûteux

03 novembre 2025

Les coûts de traitement élevés pour les patients atteints d'un cancer du sang mettent en évidence la charge financière des thérapies avancées et la nécessité d'avoir des soins accessibles.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don à la recherche sur le cancer et être sûr qu'il sera utilisé efficacement ?

Vous pouvez faire un don à la recherche sur le cancer directement sur cette page. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif vérifiée 501(c)(3). Vous pouvez donc être sûr que votre contribution soutient leur mission sans frais de plateforme.

Les dons à la recherche sur le cancer sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir la recherche sur le cancer sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir effectué votre don.

Quelles sont les meilleures associations de lutte contre le cancer auxquelles faire un don pour soutenir les patients atteints de cancer ?

Cette page présente des organisations vérifiées de type 501(c)(3) qui fournissent des services complets de soutien aux patients atteints de cancer. Vous pouvez être sûr que 100 % de votre don ira directement à l'organisation à but non lucratif sélectionnée, car Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme.

Comment puis-je contribuer aux frais de traitement du cancer pour les patients dans le besoin ?

Vous pouvez faire un don à des organisations qui fournissent une aide financière pour le traitement du cancer par le biais de cette page. Zeffy traite tous les dons en toute sécurité et vous recevrez un reçu fiscal pour votre contribution.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons en faveur de la recherche sur le cancer ?

Vous pouvez faire un don à la recherche sur le cancer en utilisant n'importe quelle carte de crédit, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy.

Puis-je faire un don à la Leukemia and Lymphoma Society par l'intermédiaire de cette plateforme ?

Cette page présente un certain nombre d'organisations à but non lucratif vérifiées qui se consacrent à la recherche sur le cancer du sang et à l'aide aux patients. Zeffy s'assure que 100 % de vos dons parviennent à ces organisations, car nous ne facturons pas de frais de plateforme.

Comment puis-je faire un don à la recherche sur le cancer du sein en toute sécurité ?

Vous pouvez faire un don à la recherche sur le cancer du sein sur cette page en toute confiance. Zeffy vérifie toutes les organisations à but non lucratif figurant sur la liste 501(c)(3) et votre don sera traité en toute sécurité. De plus, Zeffy ne prélève pas de frais de plateforme, de sorte que 100 % de votre don est affecté à la recherche sur le cancer du sein.

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

