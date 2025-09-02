Votre don aide des organisations à but non lucratif vérifiées à fournir une aide au traitement, un financement de la recherche et des services aux survivants. 100 % vont à des organisations de confiance dont l'impact est mesurable.
Le cancer du sein continue d'affecter des millions de vies dans le monde, nécessitant une recherche, un traitement et un soutien continus. Avec des millions de nouveaux diagnostics chaque année et des centaines de milliers de décès, votre soutien permet de financer des programmes essentiels de détection précoce, d'accès aux traitements et de recherche de pointe.
Rien qu'en 2022, environ 2,3 millions de personnes dans le monde ont reçu un diagnostic de cancer du sein qui a bouleversé leur vie, affectant les patients et leurs familles.
Le cancer du sein a coûté la vie à 670 000 personnes dans le monde en 2022, ce qui souligne le besoin urgent d'améliorer les traitements et le dépistage précoce.
Le cancer du sein représente plus d'un diagnostic de cancer sur dix dans le monde, ce qui en fait l'une des formes de cancer les plus répandues dans les communautés du monde entier.
2 septembre 2025
La recherche met en évidence une stratégie permettant d'identifier et de traiter les cellules cancéreuses dormantes, ce qui pourrait prévenir les récidives et donner de l'espoir aux personnes atteintes d'une rechute incurable.
16 septembre 2025
Met en lumière les découvertes récentes de la recherche sur l'alimentation, les cancers agressifs et les cellules dormantes, offrant l'espoir de meilleurs traitements et informant les donateurs des progrès accomplis.
15 octobre 2025
Il traite des progrès réalisés dans les soins de la MBC, des défis auxquels sont confrontés les jeunes patients et de la recherche de remèdes, et informe les donateurs des besoins critiques en matière de recherche et de soutien aux patients.
23 octobre 2025
Explique la charge financière croissante que représente l'assurance maladie pour les patients atteints de cancer et propose des conseils, soulignant le besoin crucial de services de soutien financier.
23 octobre 2025
Une survivante doit faire face à des primes d'assurance doublées, ce qui illustre la vulnérabilité financière des patientes et la nécessité de continuer à soutenir les soins liés au cancer du sein.
Vous pouvez faire un don à la recherche sur le cancer du sein directement sur cette page. Toutes les organisations listées sont des organisations à but non lucratif vérifiées 501(c)(3), et Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif sans frais de plateforme, soutenant ainsi son travail important.
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des organisations vérifiées de lutte contre le cancer du sein (501(c)(3)) sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu après votre don, ce qui vous permettra de le déduire facilement de vos impôts.
Les organisations caritatives de lutte contre le cancer du sein répertoriées sur cette page sont toutes des organisations vérifiées de type 501(c)(3) qui se consacrent à la recherche sur le cancer du sein. Vous pouvez consulter leurs missions et programmes individuels pour trouver celui qui correspond le mieux à vos objectifs de don.
De nombreuses organisations de lutte contre le cancer du sein proposent des programmes qui soutiennent directement les patients et leur famille. Consultez la liste des organisations à but non lucratif pour trouver celles qui fournissent des soins aux patients, une aide financière et des services de soutien.
Vous pouvez faire un don à la recherche sur le cancer du sein et aux programmes de soutien en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui garantit la protection de vos informations.
Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, 100 % de votre don va directement à l'organisation de lutte contre le cancer du sein que vous avez choisie. Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, de sorte que l'intégralité de votre don soutient leur mission.
Chaque organisation à but non lucratif répertoriée sur Zeffy est une organisation 501(c)(3) vérifiée. Nous examinons soigneusement chaque organisation afin de nous assurer que votre don est versé à une cause légitime et utile.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)
. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite
- nous couvrons tous les frais, de sorte que plus d'argent va à votre mission.