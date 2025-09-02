Soutenir les survivantes du cancer du sein et la recherche

Impact du cancer du sein

Le cancer du sein continue d'affecter des millions de vies dans le monde, nécessitant une recherche, un traitement et un soutien continus. Avec des millions de nouveaux diagnostics chaque année et des centaines de milliers de décès, votre soutien permet de financer des programmes essentiels de détection précoce, d'accès aux traitements et de recherche de pointe.

2,3 millions de nouveaux cas

Rien qu'en 2022, environ 2,3 millions de personnes dans le monde ont reçu un diagnostic de cancer du sein qui a bouleversé leur vie, affectant les patients et leurs familles.

670 000 décès par an

Le cancer du sein a coûté la vie à 670 000 personnes dans le monde en 2022, ce qui souligne le besoin urgent d'améliorer les traitements et le dépistage précoce.

11,6 % de tous les cancers

Le cancer du sein représente plus d'un diagnostic de cancer sur dix dans le monde, ce qui en fait l'une des formes de cancer les plus répandues dans les communautés du monde entier.

Cancer du sein
Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don à la recherche sur le cancer du sein et m'assurer que mon don est utilisé efficacement ?

Vous pouvez faire un don à la recherche sur le cancer du sein directement sur cette page. Toutes les organisations listées sont des organisations à but non lucratif vérifiées 501(c)(3), et Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif sans frais de plateforme, soutenant ainsi son travail important.

Les dons aux organisations de lutte contre le cancer du sein sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des organisations vérifiées de lutte contre le cancer du sein (501(c)(3)) sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu après votre don, ce qui vous permettra de le déduire facilement de vos impôts.

Quelles sont les meilleures associations de lutte contre le cancer du sein auxquelles faire des dons pour la recherche ?

Les organisations caritatives de lutte contre le cancer du sein répertoriées sur cette page sont toutes des organisations vérifiées de type 501(c)(3) qui se consacrent à la recherche sur le cancer du sein. Vous pouvez consulter leurs missions et programmes individuels pour trouver celui qui correspond le mieux à vos objectifs de don.

Comment puis-je soutenir directement les patientes atteintes d'un cancer du sein par des dons ?

De nombreuses organisations de lutte contre le cancer du sein proposent des programmes qui soutiennent directement les patients et leur famille. Consultez la liste des organisations à but non lucratif pour trouver celles qui fournissent des soins aux patients, une aide financière et des services de soutien.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons liés au cancer du sein ?

Vous pouvez faire un don à la recherche sur le cancer du sein et aux programmes de soutien en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui garantit la protection de vos informations.

Où va mon don pour la sensibilisation au cancer du sein lorsque je fais un don par l'intermédiaire de Zeffy ?

Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, 100 % de votre don va directement à l'organisation de lutte contre le cancer du sein que vous avez choisie. Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, de sorte que l'intégralité de votre don soutient leur mission.

Comment Zeffy s'assure-t-il de la légitimité des organisations de lutte contre le cancer du sein répertoriées ?

Chaque organisation à but non lucratif répertoriée sur Zeffy est une organisation 501(c)(3) vérifiée. Nous examinons soigneusement chaque organisation afin de nous assurer que votre don est versé à une cause légitime et utile.

