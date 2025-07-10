Soutenir les programmes de rentrée scolaire et aider les élèves à réussir

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Choisissez parmi des organisations à but non lucratif vérifiées qui fournissent des fournitures, des bourses et un soutien éducatif aux élèves à faibles revenus. 100 % de votre don va directement aux programmes de retour à l'école, sans frais de plateforme.

  • New York (NY)

    • Ville

urgent

Collecte de fonds tendance

Besoin d'aide urgente

Organismes à but non lucratif vérifiés uniquement. Qu'est-ce que cela signifie ?

Une famille

Aidez les enfants à se préparer à une année scolaire brillante ! long tite

4 225 $ collectés à ce jour

nb de donateurs

Houston, TX
Aucun résultat, mais votre générosité mérite une correspondance. Réessayez ou explorez les environs !

Crise du soutien aux enseignants

Chaque année, les enseignants américains mettent la main à la poche pour fournir des fournitures essentielles à leurs élèves. Alors que les coûts continuent d'augmenter et que les besoins des classes s'accroissent, les enseignants doivent supporter une charge financière de plus en plus lourde qui a un impact à la fois sur leurs moyens de subsistance et sur les expériences d'apprentissage de leurs élèves.

500 à 900 dollars par an

Les éducateurs dépensent chaque année des centaines d'euros pour s'assurer que les élèves disposent des fournitures de base dont ils ont besoin pour apprendre efficacement.

895 $ en moyenne en 2024-2025

Les enseignants ont payé près de 900 dollars de leur poche l'année dernière, ce qui met en évidence le sacrifice financier personnel important que les éducateurs font pour leurs élèves.

45 $ d'augmentation par rapport à l'année précédente

La charge financière pesant sur les enseignants a augmenté de 45 dollars par rapport à l'année scolaire 2023-24, reflétant l'augmentation des coûts des fournitures scolaires essentielles.

Retour à l'école
Dernières nouvelles

Les coûts de la rentrée scolaire augmentent. Comment un district scolaire allège le fardeau

26 septembre 2025

L'augmentation du coût des fournitures pour la rentrée scolaire est un fardeau pour les familles. Cet article montre comment un district scolaire s'efforce d'alléger cette pression financière.

En savoir plus

La rentrée des classes sera différente sous Trump 2.0

21 août 2025

Les changements de politique sous l'administration Trump créent de l'incertitude dans l'éducation, impactant potentiellement le financement des écoles et les services de soutien aux étudiants, ce que les donateurs pourraient souhaiter aborder.

En savoir plus

Rapport sur les achats de la rentrée scolaire 2025

10 juillet 2025

Les familles sont confrontées à un stress financier et à des coûts accrus pour les achats de rentrée scolaire en raison des tarifs. Ce rapport détaille les habitudes de consommation et les stratégies d'épargne, soulignant la nécessité d'un soutien.

En savoir plus

Une nouvelle étude de Mydoh révèle les difficultés budgétaires des parents canadiens pour la rentrée scolaire

18 août 2025

Une étude montre que les parents canadiens sont stressés par le budget de la rentrée scolaire. L'article propose des conseils, soulignant les défis financiers auxquels les familles sont confrontées et la nécessité d'un soutien en matière d'éducation financière.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je aider les enfants à retourner à l'école ?

Vous pouvez faire un don directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui fournissent des programmes d'aide à la rentrée scolaire par l'intermédiaire de cette page. Votre contribution peut aider à fournir des fournitures essentielles, des vêtements et d'autres ressources dont les élèves ont besoin pour réussir. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif.

Où puis-je faire un don de fournitures scolaires près de chez moi ?

Cette page présente des associations vérifiées qui acceptent des dons pour acheter et distribuer des fournitures scolaires. Même si vous ne donnez pas directement des fournitures, votre contribution financière permet à ces organisations de fournir efficacement les articles dont les élèves ont le plus besoin. Zeffy traite tous les dons en toute sécurité.

Mon don pour la rentrée scolaire est-il déductible des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy aux organisations à but non lucratif répertoriées sont déductibles des impôts. Chaque organisation à but non lucratif est une organisation vérifiée 501(c)(3), et vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don.

Que signifie parrainer un élève pour la rentrée scolaire ?

Le parrainage d'un élève consiste généralement à fournir les fonds nécessaires à l'achat de fournitures scolaires, de vêtements et d'autres articles essentiels. En faisant un don par l'intermédiaire de Zeffy, vous pouvez contribuer à la réussite du retour à l'école d'un élève. Zeffy ne prélève pas de frais de plateforme, de sorte que 100 % de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif.

Comment puis-je savoir si les organisations à but non lucratif répertoriées pour la rentrée scolaire sont légitimes ?

Zeffy vérifie le statut 501(c)(3) de chaque organisation à but non lucratif répertoriée sur cette page, ce qui garantit que votre don sera versé à une organisation légitime et efficace. Nous privilégions la transparence et la confiance dans le processus de donation.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons de rentrée scolaire ?

Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Zeffy traite tous les paiements de manière sécurisée afin de garantir la protection de vos informations financières.

Quel est l'impact d'un don pour la rentrée scolaire ?

Votre don peut fournir aux élèves les outils dont ils ont besoin pour réussir sur le plan scolaire, renforcer leur confiance en eux et les préparer à une année scolaire réussie. En soutenant ces programmes d'aide à la rentrée scolaire, vous investissez dans l'avenir des élèves. Zeffy s'assure que 100 % de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif.

Vérifié par Zeffy

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

