Chaque année, les enseignants américains mettent la main à la poche pour fournir des fournitures essentielles à leurs élèves. Alors que les coûts continuent d'augmenter et que les besoins des classes s'accroissent, les enseignants doivent supporter une charge financière de plus en plus lourde qui a un impact à la fois sur leurs moyens de subsistance et sur les expériences d'apprentissage de leurs élèves.
Les éducateurs dépensent chaque année des centaines d'euros pour s'assurer que les élèves disposent des fournitures de base dont ils ont besoin pour apprendre efficacement.
Les enseignants ont payé près de 900 dollars de leur poche l'année dernière, ce qui met en évidence le sacrifice financier personnel important que les éducateurs font pour leurs élèves.
La charge financière pesant sur les enseignants a augmenté de 45 dollars par rapport à l'année scolaire 2023-24, reflétant l'augmentation des coûts des fournitures scolaires essentielles.
26 septembre 2025
L'augmentation du coût des fournitures pour la rentrée scolaire est un fardeau pour les familles. Cet article montre comment un district scolaire s'efforce d'alléger cette pression financière.
21 août 2025
Les changements de politique sous l'administration Trump créent de l'incertitude dans l'éducation, impactant potentiellement le financement des écoles et les services de soutien aux étudiants, ce que les donateurs pourraient souhaiter aborder.
10 juillet 2025
Les familles sont confrontées à un stress financier et à des coûts accrus pour les achats de rentrée scolaire en raison des tarifs. Ce rapport détaille les habitudes de consommation et les stratégies d'épargne, soulignant la nécessité d'un soutien.
18 août 2025
Une étude montre que les parents canadiens sont stressés par le budget de la rentrée scolaire. L'article propose des conseils, soulignant les défis financiers auxquels les familles sont confrontées et la nécessité d'un soutien en matière d'éducation financière.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
