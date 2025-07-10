Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite en Amérique du Nord, conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Zeffy offre une gamme complète d'outils pour la collecte de fonds en ligne, la billetterie d'événements et plus encore, tous conçus pour aider les organisations à but non lucratif à maximiser leur impact et à simplifier leurs opérations.

Comment puis-je aider les enfants à retourner à l'école ?

Vous pouvez faire un don directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui fournissent des programmes d'aide à la rentrée scolaire par l'intermédiaire de cette page. Votre contribution peut aider à fournir des fournitures essentielles, des vêtements et d'autres ressources dont les élèves ont besoin pour réussir. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation à but non lucratif.

Où puis-je faire un don de fournitures scolaires près de chez moi ?

Cette page présente des associations vérifiées qui acceptent des dons pour acheter et distribuer des fournitures scolaires. Même si vous ne donnez pas directement des fournitures, votre contribution financière permet à ces organisations de fournir efficacement les articles dont les élèves ont le plus besoin. Zeffy traite tous les dons en toute sécurité.

Mon don pour la rentrée scolaire est-il déductible des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy aux organisations à but non lucratif répertoriées sont déductibles des impôts. Chaque organisation à but non lucratif est une organisation vérifiée 501(c)(3), et vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don.

Que signifie parrainer un élève pour la rentrée scolaire ?

Le parrainage d'un élève consiste généralement à fournir les fonds nécessaires à l'achat de fournitures scolaires, de vêtements et d'autres articles essentiels. En faisant un don par l'intermédiaire de Zeffy, vous pouvez contribuer à la réussite du retour à l'école d'un élève. Zeffy ne prélève pas de frais de plateforme, de sorte que 100 % de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif.

Comment puis-je savoir si les organisations à but non lucratif répertoriées pour la rentrée scolaire sont légitimes ?

Zeffy vérifie le statut 501(c)(3) de chaque organisation à but non lucratif répertoriée sur cette page, ce qui garantit que votre don sera versé à une organisation légitime et efficace. Nous privilégions la transparence et la confiance dans le processus de donation.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons de rentrée scolaire ?

Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Zeffy traite tous les paiements de manière sécurisée afin de garantir la protection de vos informations financières.

Quel est l'impact d'un don pour la rentrée scolaire ?

Votre don peut fournir aux élèves les outils dont ils ont besoin pour réussir sur le plan scolaire, renforcer leur confiance en eux et les préparer à une année scolaire réussie. En soutenant ces programmes d'aide à la rentrée scolaire, vous investissez dans l'avenir des élèves. Zeffy s'assure que 100 % de votre don va directement à l'organisation à but non lucratif.