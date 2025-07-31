La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Comprendre l'impact de la maladie d'Alzheimer

La maladie d'Alzheimer touche des millions d'Américains, les privant progressivement de leur mémoire et de leur autonomie. Avec un nombre de cas qui devrait presque doubler d'ici 2050, le soutien à la recherche, les ressources pour les soignants et le dépistage précoce sont essentiels pour aider les familles confrontées à cette maladie dévastatrice.

7,2 millions d'Américains touchés

On estime que 7,2 millions d'Américains âgés de 65 ans et plus vivent actuellement avec la maladie d'Alzheimer, et qu'environ une personne âgée sur neuf en est atteinte.

13 millions d'ici 2050

Le nombre d'Américains atteints de la maladie d'Alzheimer devrait presque doubler pour atteindre 13 millions d'ici 2050, ce qui crée un besoin urgent de meilleurs traitements et de systèmes d'aide.

413 milliards de dollars en valeur de soins

En 2024, les aidants familiaux fourniront plus de 19 milliards d'heures de soins non rémunérés, d'une valeur de plus de 413 milliards de dollars, ce qui met en évidence l'énorme coût caché de cette maladie.