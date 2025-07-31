Faire un don pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les programmes d'aide aux aidants

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Soutenez des organisations à but non lucratif vérifiées qui aident les familles touchées par la maladie d'Alzheimer. 100 % de votre don est reversé à la cause. Pas de frais de plateforme, un impact mesurable sur la recherche et les services communautaires.

  • New York (NY)

    • Ville

Comprendre l'impact de la maladie d'Alzheimer

La maladie d'Alzheimer touche des millions d'Américains, les privant progressivement de leur mémoire et de leur autonomie. Avec un nombre de cas qui devrait presque doubler d'ici 2050, le soutien à la recherche, les ressources pour les soignants et le dépistage précoce sont essentiels pour aider les familles confrontées à cette maladie dévastatrice.

7,2 millions d'Américains touchés

On estime que 7,2 millions d'Américains âgés de 65 ans et plus vivent actuellement avec la maladie d'Alzheimer, et qu'environ une personne âgée sur neuf en est atteinte.

13 millions d'ici 2050

Le nombre d'Américains atteints de la maladie d'Alzheimer devrait presque doubler pour atteindre 13 millions d'ici 2050, ce qui crée un besoin urgent de meilleurs traitements et de systèmes d'aide.

413 milliards de dollars en valeur de soins

En 2024, les aidants familiaux fourniront plus de 19 milliards d'heures de soins non rémunérés, d'une valeur de plus de 413 milliards de dollars, ce qui met en évidence l'énorme coût caché de cette maladie.

Quelques milliers de pas par jour suffisent à ralentir le déclin de la maladie d'Alzheimer

Une étude montre qu'une marche quotidienne, même modeste, peut retarder de manière significative le déclin cognitif, soulignant ainsi l'impact du mode de vie sur la progression de la maladie d'Alzheimer.

Nature • November 3, 2025

En savoir plus

Santé Canada approuve le premier médicament destiné à ralentir la maladie d'Alzheimer

Santé Canada a approuvé le premier médicament capable de ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer, offrant ainsi un nouvel espoir aux patients et à leurs familles.

Global News • November 1, 2025

En savoir plus

L'Alzheimer's Association se félicite de l'autorisation par la FDA du premier test sanguin destiné à être utilisé en soins primaires pour exclure la pathologie amyloïde liée à la maladie d'Alzheimer

La FDA a autorisé le premier test sanguin pour la pathologie amyloïde liée à la maladie d'Alzheimer, marquant ainsi une étape importante pour la détection et le diagnostic précoces dans le cadre des soins primaires.

Alzheimer's Association • October 13, 2025

En savoir plus

La commission sénatoriale des finances approuve une augmentation de 100 millions de dollars pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer

La commission sénatoriale des finances a approuvé une augmentation de 100 millions de dollars pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les démences au sein des NIH, ce qui témoigne d'un investissement continu dans la recherche de traitements et de remèdes.

Alzheimer's Association • July 31, 2025

En savoir plus

Comment puis-je faire un don à la recherche sur la maladie d'Alzheimer et m'assurer que ma contribution fait la différence ?

Vous pouvez faire un don directement sur cette page à des organisations à but non lucratif vérifiées (501(c)(3)) qui se consacrent à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation, ce qui lui permet de se concentrer sur la recherche de traitements et d'un remède.

Les dons aux associations de lutte contre la maladie d'Alzheimer sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des organisations reconnues de lutte contre la maladie d'Alzheimer sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don.

Quelles sont les meilleures associations de lutte contre la maladie d'Alzheimer auxquelles faire un don ?

Cette page présente une liste d'organisations à but non lucratif vérifiées, de type 501(c)(3), qui se consacrent à la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez être sûr que votre don soutiendra leur travail important.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons en faveur de la lutte contre la maladie d'Alzheimer ?

Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui garantit la protection de vos informations financières.

Comment mon don soutiendra-t-il les programmes de soutien aux aidants de la maladie d'Alzheimer ?

Votre don peut aider à financer des programmes vitaux de soutien aux aidants, en fournissant des ressources, de l'éducation et des soins de répit aux personnes qui s'occupent de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Zeffy s'assure que 100 % de votre don est directement affecté à ces programmes.

Où va le financement de la recherche sur la maladie d'Alzheimer ?

Le financement permet de soutenir une série d'initiatives de recherche, notamment des études visant à comprendre les causes de la maladie d'Alzheimer, à mettre au point de nouveaux traitements et à améliorer les méthodes de diagnostic. Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, 100 % de votre contribution est versée à l'organisation à but non lucratif, ce qui maximise l'impact sur les efforts de recherche.

Comment puis-je savoir que mon don à l'Association Alzheimer est sécurisé ?

Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, votre don est traité en toute sécurité et 100 % de votre don est reversé à l'Association Alzheimer ou à une autre organisation à but non lucratif répertoriée. Nous vérifions toutes les organisations et traitons les paiements avec le plus grand soin.

