Votre don permet de soutenir la recherche sur le lupus et d'aider les patients en leur apportant une aide financière par l'intermédiaire d'organisations vérifiées. 100% vont à la cause, sans frais de plateforme.
Le lupus est une maladie auto-immune grave qui touche des centaines de milliers d'Américains, avec des conséquences particulièrement graves pour certaines populations. Votre soutien permet de financer la recherche, l'accès aux traitements et les ressources communautaires pour les personnes confrontées à cette maladie complexe et souvent dévastatrice.
Plus de 200 000 personnes aux États-Unis vivent avec un lupus érythémateux systémique (LED), nécessitant des soins médicaux et des systèmes de soutien permanents.
Les patients atteints de lupus néphrétique sont confrontés à des taux de mortalité six fois supérieurs à ceux de la population générale, ce qui souligne la nécessité urgente d'améliorer les traitements.
Les Américains d'origine asiatique atteints de lupus ont un taux de mortalité quatre fois plus élevé, tandis que les femmes hispaniques et latines ont un taux de mortalité six fois plus élevé, ce qui souligne la nécessité d'une prise en charge équitable.
04 novembre 2025
Fournit les dernières nouvelles, des avis d'experts et une couverture de la recherche sur le lupus et de l'évolution des traitements.
15 octobre 2025
Rapports sur un essai clinique de phase 3 pour un nouveau traitement du lupus, indiquant des progrès dans le développement de thérapies plus sûres et plus efficaces.
02 octobre 2025
Se concentre sur la recherche génétique concernant le lupus infantile, les possibilités d'amélioration des traitements et l'impact dévastateur de la maladie.
03 septembre 2025
Elle met en lumière la façon dont les événements Walk to End Lupus Now favorisent les liens et l'espoir tout en collectant des fonds et en sensibilisant à la lutte contre le lupus.
26 août 2025
Met en lumière un événement de collecte de fonds impliquant les New York Jets, démontrant le soutien de la communauté et les efforts pour faire avancer la recherche sur le lupus en vue d'une guérison.
Vous pouvez faire un don à des organisations à but non lucratif qui fournissent une aide financière directe aux patients atteints de lupus et à leurs familles. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à ces organisations vérifiées (501(c)(3)), fournissant un soutien crucial pour les factures médicales, les traitements et autres besoins essentiels.
De nombreuses associations de sensibilisation au lupus proposent des ressources et des programmes éducatifs pour les patients, les familles et le public. Votre don par l'intermédiaire de Zeffy soutient directement ces initiatives, en contribuant à la sensibilisation, à l'amélioration de la compréhension et à la promotion d'un diagnostic précoce du lupus.
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des associations de recherche sur le lupus agréées 501(c)(3) sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après votre don, et 100 % de votre contribution servira à financer des initiatives cruciales en matière de recherche sur le lupus.
Votre don peut permettre aux organisations de défense du lupus de lutter pour des changements de politique, un financement accru de la recherche et un meilleur accès aux soins pour les personnes touchées par le lupus. Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, 100 % de votre contribution soutient ces efforts vitaux de défense des droits.
Oui, Zeffy héberge des pages de dons pour des organisations à but non lucratif vérifiées qui gèrent des groupes de soutien aux personnes atteintes de lupus et des programmes connexes. Votre don permet à ces groupes d'apporter un soutien émotionnel, des conseils pratiques et un sentiment d'appartenance à la communauté pour les patients atteints de lupus et leurs familles.
Zeffy s'assure que votre don est sécurisé en traitant tous les paiements via des canaux cryptés et sécurisés. Nous acceptons toutes les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH. De plus, 100 % de votre don est reversé à l'association de lutte contre le lupus que vous avez choisie.
Zeffy répertorie les organisations caritatives vérifiées de type 501(c)(3) qui se consacrent à la sensibilisation au lupus, à la recherche et à l'aide aux patients. Nous veillons à ce que 100 % de votre don aille directement à l'organisation, l'aidant ainsi à sensibiliser le public et à fournir des ressources vitales, sans frais de plateforme.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)
. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite
- nous couvrons tous les frais, de sorte que plus d'argent va à votre mission.