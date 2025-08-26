Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite en Amérique du Nord, conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Zeffy offre une gamme complète d'outils pour la collecte de fonds en ligne, la billetterie d'événements et plus encore, tous conçus pour aider les organisations à but non lucratif à maximiser leur impact et à simplifier leurs opérations.

Comment puis-je aider les patients atteints de lupus à obtenir une aide financière ?

Vous pouvez faire un don à des organisations à but non lucratif qui fournissent une aide financière directe aux patients atteints de lupus et à leurs familles. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à ces organisations vérifiées (501(c)(3)), fournissant un soutien crucial pour les factures médicales, les traitements et autres besoins essentiels.

Où puis-je faire un don pour les programmes d'éducation sur le lupus ?

De nombreuses associations de sensibilisation au lupus proposent des ressources et des programmes éducatifs pour les patients, les familles et le public. Votre don par l'intermédiaire de Zeffy soutient directement ces initiatives, en contribuant à la sensibilisation, à l'amélioration de la compréhension et à la promotion d'un diagnostic précoce du lupus.

Les dons aux associations de recherche sur le lupus sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des associations de recherche sur le lupus agréées 501(c)(3) sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après votre don, et 100 % de votre contribution servira à financer des initiatives cruciales en matière de recherche sur le lupus.

Comment puis-je soutenir les organisations de défense du lupus ?

Votre don peut permettre aux organisations de défense du lupus de lutter pour des changements de politique, un financement accru de la recherche et un meilleur accès aux soins pour les personnes touchées par le lupus. Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, 100 % de votre contribution soutient ces efforts vitaux de défense des droits.

Puis-je faire un don à des groupes de soutien aux personnes atteintes de lupus par l'intermédiaire de cette plateforme ?

Oui, Zeffy héberge des pages de dons pour des organisations à but non lucratif vérifiées qui gèrent des groupes de soutien aux personnes atteintes de lupus et des programmes connexes. Votre don permet à ces groupes d'apporter un soutien émotionnel, des conseils pratiques et un sentiment d'appartenance à la communauté pour les patients atteints de lupus et leurs familles.

Comment puis-je savoir que mon don destiné à aider les survivants du lupus et leurs familles est sécurisé ?

Zeffy s'assure que votre don est sécurisé en traitant tous les paiements via des canaux cryptés et sécurisés. Nous acceptons toutes les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH. De plus, 100 % de votre don est reversé à l'association de lutte contre le lupus que vous avez choisie.

Où puis-je trouver les meilleures associations de sensibilisation au lupus auxquelles faire un don ?

Zeffy répertorie les organisations caritatives vérifiées de type 501(c)(3) qui se consacrent à la sensibilisation au lupus, à la recherche et à l'aide aux patients. Nous veillons à ce que 100 % de votre don aille directement à l'organisation, l'aidant ainsi à sensibiliser le public et à fournir des ressources vitales, sans frais de plateforme.