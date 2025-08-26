Soutenir la recherche sur le lupus et l'aide aux patients | Verified Nonprofits

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Votre don permet de soutenir la recherche sur le lupus et d'aider les patients en leur apportant une aide financière par l'intermédiaire d'organisations vérifiées. 100% vont à la cause, sans frais de plateforme.

  • New York (NY)

    • Ville

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.
urgent

Soutenir la recherche sur le lupus et l'aide aux patients | Verified Nonprofits

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Votre don permet de soutenir la recherche sur le lupus et d'aider les patients en leur apportant une aide financière par l'intermédiaire d'organisations vérifiées. 100% vont à la cause, sans frais de plateforme.

  • New York (NY)

    • Ville

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Collecte de fonds tendance

Besoin d'aide urgente

Organismes à but non lucratif vérifiés uniquement. Qu'est-ce que cela signifie ?

Une famille

Aidez les enfants à se préparer à une année scolaire brillante ! long tite

4 225 $ collectés à ce jour

-

nb de donateurs

Houston, TX
Aucun résultat, mais votre générosité mérite une correspondance. Réessayez ou explorez les environs !

Comprendre l'impact du lupus

Le lupus est une maladie auto-immune grave qui touche des centaines de milliers d'Américains, avec des conséquences particulièrement graves pour certaines populations. Votre soutien permet de financer la recherche, l'accès aux traitements et les ressources communautaires pour les personnes confrontées à cette maladie complexe et souvent dévastatrice.

Plus de 200 000 Américains touchés

Plus de 200 000 personnes aux États-Unis vivent avec un lupus érythémateux systémique (LED), nécessitant des soins médicaux et des systèmes de soutien permanents.

Taux de mortalité 6x plus élevé

Les patients atteints de lupus néphrétique sont confrontés à des taux de mortalité six fois supérieurs à ceux de la population générale, ce qui souligne la nécessité urgente d'améliorer les traitements.

Importantes disparités en matière de santé

Les Américains d'origine asiatique atteints de lupus ont un taux de mortalité quatre fois plus élevé, tandis que les femmes hispaniques et latines ont un taux de mortalité six fois plus élevé, ce qui souligne la nécessité d'une prise en charge équitable.

Lupus
Décoratif

Comprendre l'impact du lupus

Le lupus est une maladie auto-immune grave qui touche des centaines de milliers d'Américains, avec des conséquences particulièrement graves pour certaines populations. Votre soutien permet de financer la recherche, l'accès aux traitements et les ressources communautaires pour les personnes confrontées à cette maladie complexe et souvent dévastatrice.

Plus de 200 000 Américains touchés

Plus de 200 000 personnes aux États-Unis vivent avec un lupus érythémateux systémique (LED), nécessitant des soins médicaux et des systèmes de soutien permanents.

Taux de mortalité 6x plus élevé

Les patients atteints de lupus néphrétique sont confrontés à des taux de mortalité six fois supérieurs à ceux de la population générale, ce qui souligne la nécessité urgente d'améliorer les traitements.

Importantes disparités en matière de santé

Les Américains d'origine asiatique atteints de lupus ont un taux de mortalité quatre fois plus élevé, tandis que les femmes hispaniques et latines ont un taux de mortalité six fois plus élevé, ce qui souligne la nécessité d'une prise en charge équitable.

Lupus
Décoratif

Dernières nouvelles

Nouvelles sur le lupus

04 novembre 2025

Fournit les dernières nouvelles, des avis d'experts et une couverture de la recherche sur le lupus et de l'évolution des traitements.

En savoir plus

Essai de phase 3 du télitacicept dans le traitement du lupus érythémateux disséminé

15 octobre 2025

Rapports sur un essai clinique de phase 3 pour un nouveau traitement du lupus, indiquant des progrès dans le développement de thérapies plus sûres et plus efficaces.

En savoir plus

Le séquençage de l'ADN pour trouver de nouveaux traitements contre le lupus

02 octobre 2025

Se concentre sur la recherche génétique concernant le lupus infantile, les possibilités d'amélioration des traitements et l'impact dévastateur de la maladie.

En savoir plus

Les événements Walk to End Lupus Now® apportent connexion, espoir et impact dans la lutte contre le lupus à travers le monde.

03 septembre 2025

Elle met en lumière la façon dont les événements Walk to End Lupus Now favorisent les liens et l'espoir tout en collectant des fonds et en sensibilisant à la lutte contre le lupus.

En savoir plus

Les New York Jets contribuent à faire avancer la recherche lors du déjeuner 2025 et de la journée de sensibilisation au lupus

26 août 2025

Met en lumière un événement de collecte de fonds impliquant les New York Jets, démontrant le soutien de la communauté et les efforts pour faire avancer la recherche sur le lupus en vue d'une guérison.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je aider les patients atteints de lupus à obtenir une aide financière ?

Vous pouvez faire un don à des organisations à but non lucratif qui fournissent une aide financière directe aux patients atteints de lupus et à leurs familles. Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à ces organisations vérifiées (501(c)(3)), fournissant un soutien crucial pour les factures médicales, les traitements et autres besoins essentiels.

Où puis-je faire un don pour les programmes d'éducation sur le lupus ?

De nombreuses associations de sensibilisation au lupus proposent des ressources et des programmes éducatifs pour les patients, les familles et le public. Votre don par l'intermédiaire de Zeffy soutient directement ces initiatives, en contribuant à la sensibilisation, à l'amélioration de la compréhension et à la promotion d'un diagnostic précoce du lupus.

Les dons aux associations de recherche sur le lupus sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des associations de recherche sur le lupus agréées 501(c)(3) sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après votre don, et 100 % de votre contribution servira à financer des initiatives cruciales en matière de recherche sur le lupus.

Comment puis-je soutenir les organisations de défense du lupus ?

Votre don peut permettre aux organisations de défense du lupus de lutter pour des changements de politique, un financement accru de la recherche et un meilleur accès aux soins pour les personnes touchées par le lupus. Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire de Zeffy, 100 % de votre contribution soutient ces efforts vitaux de défense des droits.

Puis-je faire un don à des groupes de soutien aux personnes atteintes de lupus par l'intermédiaire de cette plateforme ?

Oui, Zeffy héberge des pages de dons pour des organisations à but non lucratif vérifiées qui gèrent des groupes de soutien aux personnes atteintes de lupus et des programmes connexes. Votre don permet à ces groupes d'apporter un soutien émotionnel, des conseils pratiques et un sentiment d'appartenance à la communauté pour les patients atteints de lupus et leurs familles.

Comment puis-je savoir que mon don destiné à aider les survivants du lupus et leurs familles est sécurisé ?

Zeffy s'assure que votre don est sécurisé en traitant tous les paiements via des canaux cryptés et sécurisés. Nous acceptons toutes les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH. De plus, 100 % de votre don est reversé à l'association de lutte contre le lupus que vous avez choisie.

Où puis-je trouver les meilleures associations de sensibilisation au lupus auxquelles faire un don ?

Zeffy répertorie les organisations caritatives vérifiées de type 501(c)(3) qui se consacrent à la sensibilisation au lupus, à la recherche et à l'aide aux patients. Nous veillons à ce que 100 % de votre don aille directement à l'organisation, l'aidant ainsi à sensibiliser le public et à fournir des ressources vitales, sans frais de plateforme.

Vérifié par Zeffy

What does it mean ?

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

Comment Zeffy est-il libre ?
Pas de frais, jamais.
Même les frais de carte de crédit ne sont pas déduits
100 % de transparence.
Savoir exactement où va votre don
Impact maximal.
Plus d'argent pour les missions, pas pour les intermédiaires
Inscrivez votre organisation à but non lucratif
DécoratifComment Zeffy peut être gratuit ?

Parcourir d'autres organismes à but non lucratif vérifiés par État

Faire un don à l'Indiana

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arkansas

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arizona

Faire un don
Décoratif

Autres causes louables

Faire un don à l'Indiana

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arkansas

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arizona

Faire un don
Décoratif

Autres besoins urgents

Faire un don à l'Indiana

Faire un don
Décoratif
urgent

Faire un don à l'Arkansas

Faire un don
Décoratif
urgent

Faire un don à l'Arizona

Faire un don
Décoratif
urgent
Décoratif
Aide en cas de crise et de catastrophe
Ukraine
Aide au Liban
Yémen
Soudan
Palestine
Campagnes/mois de sensibilisation
Mardi de la générosité
Journée internationale de la femme
Movember
Soutien communautaire
Les vétérans
Aide aux personnes âgées
Religieux/Fondé sur la foi
Soutien communautaire
Maladies et pathologies
Cancer du sang
Hospice/Soins palliatifs
VIH/SIDA
Santé mentale
Cancer pédiatrique
Cancer du poumon
zeffy
Lancer une collecte de fondsRépertoriez votre organisation à but non lucratifPourquoi Zeffy est-il gratuit ?À proposPresseMentions légales et confidentialité

2025 Zeffy, inc. Tous droits réservés.