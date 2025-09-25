Aidez les enfants atteints de diabète de type 1 et soutenez des programmes d'éducation par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif vérifiées. 100 % de votre don est reversé à la cause, sans frais de plateforme.
Le diabète touche des millions de personnes dans le monde, créant à la fois des problèmes de santé et des contraintes économiques pour les individus et les systèmes de santé. Avec des taux de prévalence en hausse et une mortalité importante, il n'a jamais été aussi essentiel de soutenir la recherche, la prévention et les soins en matière de diabète pour aider les personnes concernées à vivre en meilleure santé.
En 2021, le diabète a causé directement 1,6 million de décès dans le monde, affectant les familles et les communautés du monde entier.
En 2022, un adulte sur sept dans le monde vivra avec le diabète, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 7 % de 1990.
Le fardeau économique du diabète aux États-Unis a atteint 412,9 milliards de dollars en 2022, affectant à la fois les systèmes de santé et les familles.
09 octobre 2025
Des chercheurs ont mis au point une nouvelle protéine combinant l'insuline et le glucagon, qui s'avère prometteuse pour réguler la glycémie et réduire l'hypoglycémie dans le diabète de type 1.
29 septembre 2025
Cet article met en lumière les progrès réalisés dans l'administration automatisée d'insuline, la thérapie par cellules souches, la transplantation d'îlots de Langerhans et les thérapies génétiquement modifiées pour le diabète de type 1.
29 septembre 2025
Les systèmes automatisés d'administration d'insuline sont présentés comme une avancée technologique essentielle pour améliorer le contrôle de la glycémie et la qualité de vie des enfants atteints de diabète de type 1.
25 septembre 2025
Un don important de 10 millions de livres sterling permettra d'accélérer la recherche révolutionnaire et les initiatives de soins pour le diabète de type 1 à l'Université d'Oxford.
30 octobre 2025
Un investissement substantiel du Canucks For Kids Fund vise à soutenir les efforts de Breakthrough T1D Canada pour faire avancer la recherche en vue de trouver un remède au diabète de type 1.
Vous pouvez faire un don à la recherche sur le diabète sur cette page, où toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sont des organisations vérifiées de type 501(c)(3). Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation caritative, soutenant ainsi son travail sans frais de plateforme.
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir la recherche sur le diabète sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir effectué votre don.
Cette page présente une liste d'organisations à but non lucratif vérifiées, de type 501(c)(3), qui se consacrent à la recherche sur le diabète. Vous pouvez être sûr que votre don soutiendra directement leur important travail.
Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui garantit la protection de vos informations financières.
De nombreuses associations de lutte contre le diabète utilisent les dons pour fournir des produits essentiels aux personnes et aux familles. Votre contribution peut aider à garantir l'accès à ces ressources essentielles.
Zeffy vérifie toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sur cette page et s'assure qu'elles sont bien enregistrées en tant qu'organisations 501(c)(3). De plus, Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, de sorte que 100 % de votre don est directement affecté au soutien de la recherche et des programmes sur le diabète.
Votre don financera directement des initiatives de recherche, aidant les scientifiques et les professionnels de la santé à mieux comprendre, traiter et finalement guérir le diabète. Les organisations à but non lucratif peuvent également utiliser les fonds pour des programmes de soutien et d'éducation des patients.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
