L'importance du diabète

Le diabète touche des millions de personnes dans le monde, créant à la fois des problèmes de santé et des contraintes économiques pour les individus et les systèmes de santé. Avec des taux de prévalence en hausse et une mortalité importante, il n'a jamais été aussi essentiel de soutenir la recherche, la prévention et les soins en matière de diabète pour aider les personnes concernées à vivre en meilleure santé.

1,6 million de décès par an

En 2021, le diabète a causé directement 1,6 million de décès dans le monde, affectant les familles et les communautés du monde entier.

14% des adultes touchés

En 2022, un adulte sur sept dans le monde vivra avec le diabète, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 7 % de 1990.

Coût annuel de 412,9 milliards de dollars

Le fardeau économique du diabète aux États-Unis a atteint 412,9 milliards de dollars en 2022, affectant à la fois les systèmes de santé et les familles.