Soutenir les programmes de recherche et d'éducation sur le diabète

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Aidez les enfants atteints de diabète de type 1 et soutenez des programmes d'éducation par l'intermédiaire d'organisations à but non lucratif vérifiées. 100 % de votre don est reversé à la cause, sans frais de plateforme.

  • New York (NY)

    • Ville

urgent

L'importance du diabète

Le diabète touche des millions de personnes dans le monde, créant à la fois des problèmes de santé et des contraintes économiques pour les individus et les systèmes de santé. Avec des taux de prévalence en hausse et une mortalité importante, il n'a jamais été aussi essentiel de soutenir la recherche, la prévention et les soins en matière de diabète pour aider les personnes concernées à vivre en meilleure santé.

1,6 million de décès par an

En 2021, le diabète a causé directement 1,6 million de décès dans le monde, affectant les familles et les communautés du monde entier.

14% des adultes touchés

En 2022, un adulte sur sept dans le monde vivra avec le diabète, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 7 % de 1990.

Coût annuel de 412,9 milliards de dollars

Le fardeau économique du diabète aux États-Unis a atteint 412,9 milliards de dollars en 2022, affectant à la fois les systèmes de santé et les familles.

Diabète
Décoratif

Dernières nouvelles

Une nouvelle "insuline intelligente" promet de réduire les crises d'hypoglycémie

09 octobre 2025

Des chercheurs ont mis au point une nouvelle protéine combinant l'insuline et le glucagon, qui s'avère prometteuse pour réguler la glycémie et réduire l'hypoglycémie dans le diabète de type 1.

En savoir plus

Principales avancées de la recherche sur le diabète de type 1 à surveiller en 2025

29 septembre 2025

Cet article met en lumière les progrès réalisés dans l'administration automatisée d'insuline, la thérapie par cellules souches, la transplantation d'îlots de Langerhans et les thérapies génétiquement modifiées pour le diabète de type 1.

En savoir plus

Amélioration des résultats pour les enfants diabétiques à haut risque grâce à l'administration automatisée d'insuline

29 septembre 2025

Les systèmes automatisés d'administration d'insuline sont présentés comme une avancée technologique essentielle pour améliorer le contrôle de la glycémie et la qualité de vie des enfants atteints de diabète de type 1.

En savoir plus

L'Université d'Oxford accélère la recherche et les soins sur le diabète de type 1 grâce à un don de 10 millions de livres sterling

25 septembre 2025

Un don important de 10 millions de livres sterling permettra d'accélérer la recherche révolutionnaire et les initiatives de soins pour le diabète de type 1 à l'Université d'Oxford.

En savoir plus

La guérison du diabète de type 1 pourrait être l'héritage du Canada

30 octobre 2025

Un investissement substantiel du Canucks For Kids Fund vise à soutenir les efforts de Breakthrough T1D Canada pour faire avancer la recherche en vue de trouver un remède au diabète de type 1.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don à la recherche sur le diabète et m'assurer que ma contribution fait la différence ?

Vous pouvez faire un don à la recherche sur le diabète sur cette page, où toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sont des organisations vérifiées de type 501(c)(3). Zeffy s'assure que 100 % de votre don parvient à l'organisation caritative, soutenant ainsi son travail sans frais de plateforme.

Les dons à la recherche sur le diabète sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir la recherche sur le diabète sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir effectué votre don.

Quelles sont les meilleures associations caritatives pour la recherche sur le diabète ?

Cette page présente une liste d'organisations à but non lucratif vérifiées, de type 501(c)(3), qui se consacrent à la recherche sur le diabète. Vous pouvez être sûr que votre don soutiendra directement leur important travail.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons aux associations de lutte contre le diabète ?

Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui garantit la protection de vos informations financières.

Comment puis-je contribuer à l'achat de fournitures pour diabétiques pour les personnes dans le besoin ?

De nombreuses associations de lutte contre le diabète utilisent les dons pour fournir des produits essentiels aux personnes et aux familles. Votre contribution peut aider à garantir l'accès à ces ressources essentielles.

Comment puis-je savoir que mon don à une association de lutte contre le diabète est sûr et sécurisé ?

Zeffy vérifie toutes les organisations à but non lucratif répertoriées sur cette page et s'assure qu'elles sont bien enregistrées en tant qu'organisations 501(c)(3). De plus, Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, de sorte que 100 % de votre don est directement affecté au soutien de la recherche et des programmes sur le diabète.

Où va réellement mon don en faveur de la recherche sur le diabète ?

Votre don financera directement des initiatives de recherche, aidant les scientifiques et les professionnels de la santé à mieux comprendre, traiter et finalement guérir le diabète. Les organisations à but non lucratif peuvent également utiliser les fonds pour des programmes de soutien et d'éducation des patients.

Vérifié par Zeffy

What does it mean ?

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

Comment Zeffy est-il libre ?
Pas de frais, jamais.
Même les frais de carte de crédit ne sont pas déduits
100 % de transparence.
Savoir exactement où va votre don
Impact maximal.
Plus d'argent pour les missions, pas pour les intermédiaires
Inscrivez votre organisation à but non lucratif
DécoratifComment Zeffy peut être gratuit ?

