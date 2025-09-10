Soutenir les centres de soins et la recherche sur la démence

Comprendre l'impact de la démence

La démence touche des millions d'Américains dans toutes les tranches d'âge, créant de profonds défis pour les individus, les familles et les soignants. La prévalence de la maladie augmentant au sein de notre population vieillissante, le soutien à la recherche, aux ressources de soins et à l'aide aux familles n'a jamais été aussi crucial.

7,2 millions d'Américains touchés

D'ici 2025, plus de 7 millions de personnes âgées américaines vivront avec la maladie d'Alzheimer, nécessitant des soins spécialisés et des services d'assistance.

200 000 jeunes Américains

La maladie d'Alzheimer ne touche pas seulement les personnes âgées : des centaines de milliers de personnes de moins de 65 ans sont confrontées à une démence précoce, souvent au cours de leurs années les plus productives.

1 personne âgée sur 9

Environ 11 % des personnes âgées de plus de 65 ans sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, ce qui en fait une affection courante qui touche presque toutes les familles élargies.

Marcher quelques milliers de pas par jour peut réduire le déclin cognitif chez les personnes âgées

3 novembre 2025

La marche quotidienne peut ralentir le déclin cognitif chez les personnes âgées présentant un risque d'Alzheimer, ce qui met en évidence les interventions sur le mode de vie pour la prévention.

En savoir plus

Frank Residences redéfinit les soins de la mémoire avec des programmes novateurs axés sur la personne à l'approche du Mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer.

3 novembre 2025

Frank Residences met en lumière des programmes primés qui transforment les soins de la mémoire, en présentant des approches novatrices en matière de soutien aux personnes atteintes de démence.

En savoir plus

Un don de 100 millions de dollars pour faire progresser la recherche et les soins en matière de démence à l'UCSF

24 octobre 2025

Un don de 100 millions de dollars à l'UCSF permettra d'accélérer la recherche et les soins en matière de démence, ce qui témoigne d'un investissement important dans l'avancement des traitements et de l'assistance.

En savoir plus

Un chercheur du Manitoba obtient un financement pour un traitement de la maladie d'Alzheimer

1er novembre 2025

Un chercheur du Manitoba a reçu un financement pour étudier un nouveau composé susceptible de protéger les cellules cérébrales des dommages causés par la maladie d'Alzheimer, ce qui témoigne de l'importance des efforts de recherche.

En savoir plus

Augmentation de 15 millions de dollars pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer

10 septembre 2025

La Chambre des représentants a proposé une augmentation de 15 millions de dollars pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et la démence au sein des NIH pour l'année fiscale 26, suite à une augmentation de 100 millions de dollars au Sénat.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don à la recherche sur la démence en toute sécurité et m'assurer que ma contribution fait la différence ?

Vous pouvez faire un don directement sur cette page à des organisations à but non lucratif vérifiées (501(c)(3)) qui se consacrent à la recherche sur la démence. Zeffy s'assure que 100% de votre don est reversé à l'organisation, sans frais de plateforme.

Les dons à la recherche sur la maladie d'Alzheimer sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir la recherche sur la maladie d'Alzheimer ou d'autres causes liées à la démence sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don.

Quelles sont les meilleures organisations caritatives pour la recherche sur la démence ?

Cette page présente une liste d'organisations à but non lucratif vérifiées, de type 501(c)(3), qui se consacrent à la recherche sur la démence et la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez être sûr que votre don soutiendra leur travail important.

Quels sont les modes de paiement acceptés pour les dons en faveur de la recherche sur la maladie d'Alzheimer ?

Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy.

Où va mon don à la recherche sur la maladie d'Alzheimer ?

Votre don va directement à l'organisation à but non lucratif vérifiée que vous avez choisie, soutenant ainsi ses efforts de recherche. Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, ce qui garantit que 100 % de votre contribution est affectée à la mission de l'organisation.

Comment Zeffy s'assure-t-il que mon don à la recherche sur la démence est sécurisé ?

Zeffy utilise un traitement sécurisé des paiements pour protéger vos informations financières lorsque vous faites un don à la recherche sur la démence ou à d'autres causes. Nous acceptons les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH, et 100 % de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif.

Faire un don par l'intermédiaire de l'Association Alzheimer est-il le seul moyen de contribuer à la recherche sur les démences ?

Bien que l'Alzheimer's Association soit une excellente option, cette page propose une variété d'organisations à but non lucratif vérifiées qui se consacrent à la recherche sur la démence et la maladie d'Alzheimer. En faisant un don par l'intermédiaire de Zeffy, vous vous assurez que 100 % de votre contribution parvient à l'organisation, soutenant ainsi directement son travail.

Vérifié par Zeffy

What does it mean ?

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

Comment Zeffy est-il libre ?
Pas de frais, jamais.
Même les frais de carte de crédit ne sont pas déduits
100 % de transparence.
Savoir exactement où va votre don
Impact maximal.
Plus d'argent pour les missions, pas pour les intermédiaires
Inscrivez votre organisation à but non lucratif
DécoratifComment Zeffy peut être gratuit ?

