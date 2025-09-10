La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Comprendre l'impact de la démence

La démence touche des millions d'Américains dans toutes les tranches d'âge, créant de profonds défis pour les individus, les familles et les soignants. La prévalence de la maladie augmentant au sein de notre population vieillissante, le soutien à la recherche, aux ressources de soins et à l'aide aux familles n'a jamais été aussi crucial.

7,2 millions d'Américains touchés

D'ici 2025, plus de 7 millions de personnes âgées américaines vivront avec la maladie d'Alzheimer, nécessitant des soins spécialisés et des services d'assistance.

200 000 jeunes Américains

La maladie d'Alzheimer ne touche pas seulement les personnes âgées : des centaines de milliers de personnes de moins de 65 ans sont confrontées à une démence précoce, souvent au cours de leurs années les plus productives.

1 personne âgée sur 9

Environ 11 % des personnes âgées de plus de 65 ans sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, ce qui en fait une affection courante qui touche presque toutes les familles élargies.