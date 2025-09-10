Aidez les familles touchées par la démence en vous adressant à des organisations à but non lucratif vérifiées. 100 % de votre don va à des organisations de confiance dont l'impact est mesurable.
La démence touche des millions d'Américains dans toutes les tranches d'âge, créant de profonds défis pour les individus, les familles et les soignants. La prévalence de la maladie augmentant au sein de notre population vieillissante, le soutien à la recherche, aux ressources de soins et à l'aide aux familles n'a jamais été aussi crucial.
D'ici 2025, plus de 7 millions de personnes âgées américaines vivront avec la maladie d'Alzheimer, nécessitant des soins spécialisés et des services d'assistance.
La maladie d'Alzheimer ne touche pas seulement les personnes âgées : des centaines de milliers de personnes de moins de 65 ans sont confrontées à une démence précoce, souvent au cours de leurs années les plus productives.
Environ 11 % des personnes âgées de plus de 65 ans sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, ce qui en fait une affection courante qui touche presque toutes les familles élargies.
3 novembre 2025
La marche quotidienne peut ralentir le déclin cognitif chez les personnes âgées présentant un risque d'Alzheimer, ce qui met en évidence les interventions sur le mode de vie pour la prévention.
3 novembre 2025
Frank Residences met en lumière des programmes primés qui transforment les soins de la mémoire, en présentant des approches novatrices en matière de soutien aux personnes atteintes de démence.
24 octobre 2025
Un don de 100 millions de dollars à l'UCSF permettra d'accélérer la recherche et les soins en matière de démence, ce qui témoigne d'un investissement important dans l'avancement des traitements et de l'assistance.
1er novembre 2025
Un chercheur du Manitoba a reçu un financement pour étudier un nouveau composé susceptible de protéger les cellules cérébrales des dommages causés par la maladie d'Alzheimer, ce qui témoigne de l'importance des efforts de recherche.
10 septembre 2025
La Chambre des représentants a proposé une augmentation de 15 millions de dollars pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et la démence au sein des NIH pour l'année fiscale 26, suite à une augmentation de 100 millions de dollars au Sénat.
Vous pouvez faire un don directement sur cette page à des organisations à but non lucratif vérifiées (501(c)(3)) qui se consacrent à la recherche sur la démence. Zeffy s'assure que 100% de votre don est reversé à l'organisation, sans frais de plateforme.
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir la recherche sur la maladie d'Alzheimer ou d'autres causes liées à la démence sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don.
Cette page présente une liste d'organisations à but non lucratif vérifiées, de type 501(c)(3), qui se consacrent à la recherche sur la démence et la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez être sûr que votre don soutiendra leur travail important.
Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy.
Votre don va directement à l'organisation à but non lucratif vérifiée que vous avez choisie, soutenant ainsi ses efforts de recherche. Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, ce qui garantit que 100 % de votre contribution est affectée à la mission de l'organisation.
Zeffy utilise un traitement sécurisé des paiements pour protéger vos informations financières lorsque vous faites un don à la recherche sur la démence ou à d'autres causes. Nous acceptons les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et ACH, et 100 % de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif.
Bien que l'Alzheimer's Association soit une excellente option, cette page propose une variété d'organisations à but non lucratif vérifiées qui se consacrent à la recherche sur la démence et la maladie d'Alzheimer. En faisant un don par l'intermédiaire de Zeffy, vous vous assurez que 100 % de votre contribution parvient à l'organisation, soutenant ainsi directement son travail.
Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:
We verify the organization’s official nonprofit registration
We confirm the identity of the people managing the account
We run platform security and risk checks
The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.
Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.
