La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Comprendre l'autisme aujourd'hui

L'autisme touche des millions de familles dans le monde, et les diagnostics ont augmenté ces dernières années. Soutenir les causes de l'autisme permet de fournir des ressources essentielles pour l'intervention précoce, l'éducation spécialisée et les services d'aide aux familles qui peuvent améliorer de manière significative la qualité de vie et réduire les coûts à long terme.

1 sur 127 dans le monde

Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'autisme touche environ une personne sur 127 dans le monde, ce qui en fait une maladie courante nécessitant un soutien et une compréhension généralisés.

1 enfant américain sur 31

Aux États-Unis, les taux d'autisme sont encore plus élevés : un enfant sur 31 est identifié comme souffrant d'un trouble du spectre autistique, ce qui souligne le besoin croissant de services spécialisés et de soutien communautaire.

17 081 $ coût annuel

Les familles sont confrontées à d'importantes difficultés financières, les dépenses liées à l'autisme s'élevant en moyenne à plus de 17 000 dollars par an, ce qui les empêche d'accéder à des thérapies et à des services de soutien essentiels.