Soutenir l'éducation à l'autisme et les programmes pour les familles

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Votre don va directement à des organisations à but non lucratif vérifiées qui fournissent des services, des thérapies et un soutien aux familles dans le domaine de l'autisme et dont l'impact est mesurable.

  • New York (NY)

    • Ville

Comprendre l'autisme aujourd'hui

L'autisme touche des millions de familles dans le monde, et les diagnostics ont augmenté ces dernières années. Soutenir les causes de l'autisme permet de fournir des ressources essentielles pour l'intervention précoce, l'éducation spécialisée et les services d'aide aux familles qui peuvent améliorer de manière significative la qualité de vie et réduire les coûts à long terme.

1 sur 127 dans le monde

Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'autisme touche environ une personne sur 127 dans le monde, ce qui en fait une maladie courante nécessitant un soutien et une compréhension généralisés.

1 enfant américain sur 31

Aux États-Unis, les taux d'autisme sont encore plus élevés : un enfant sur 31 est identifié comme souffrant d'un trouble du spectre autistique, ce qui souligne le besoin croissant de services spécialisés et de soutien communautaire.

17 081 $ coût annuel

Les familles sont confrontées à d'importantes difficultés financières, les dépenses liées à l'autisme s'élevant en moyenne à plus de 17 000 dollars par an, ce qui les empêche d'accéder à des thérapies et à des services de soutien essentiels.

Le président Trump et le secrétaire d'État Kennedy annoncent des mesures audacieuses pour lutter contre l'épidémie d'autisme

22 septembre 2025

Cette annonce détaille les nouvelles mesures prises pour lutter contre l'autisme, notamment une voie de traitement potentielle reconnue par la FDA et un investissement important dans la recherche.

En savoir plus

L'augmentation des taux d'autisme - et pourquoi cela pourrait conduire à plus de ...

03 novembre 2025

Le rapport fait état de la forte augmentation de la prévalence de l'autisme aux États-Unis, soulignant le besoin croissant de compréhension et de soutien.

En savoir plus

La FDA prend des mesures pour mettre à disposition un traitement des symptômes de l'autisme

22 septembre 2025

La FDA commence à approuver les comprimés de leucovorine calcique, établissant ainsi le premier traitement reconnu par la FDA pour les enfants souffrant d'une carence cérébrale en folates et de symptômes autistiques.

En savoir plus

Les NIH lancent une initiative de 50 millions de dollars sur la science des données dans le domaine de l'autisme afin d'identifier les causes et d'améliorer les résultats.

22 septembre 2025

Les NIH financent 13 projets pour un montant total de plus de 50 millions de dollars afin d'intégrer diverses données pour mieux comprendre les causes de l'autisme et améliorer les résultats.

En savoir plus

Société de l'autisme Créer des liens pour la communauté de l'autisme ...

01 novembre 2025

La Société de l'autisme propose des ressources, des informations et un soutien, en soulignant qu'un enfant sur 36 est atteint d'un trouble du spectre autistique.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don à la recherche sur l'autisme et être sûr qu'il sera utilisé efficacement ?

Vous pouvez faire un don à la recherche sur l'autisme directement sur cette page. Zeffy s'assure que 100 % de vos dons parviennent à des organisations à but non lucratif vérifiées (501(c)(3)). Vous pouvez donc être sûr que votre contribution soutient leur mission sans frais de plateforme.

Les dons aux associations de lutte contre l'autisme sont-ils déductibles des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy à des organisations caritatives vérifiées dans le domaine de l'autisme sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal après avoir fait votre don.

Quelles sont les meilleures associations de lutte contre l'autisme auxquelles faire un don ?

Cette page présente une liste d'organisations à but non lucratif vérifiées, de type 501(c)(3), qui se consacrent au soutien des personnes atteintes d'autisme et à l'avancement de la recherche sur l'autisme. Nous nous sommes assurés de la légitimité et de l'impact de chaque organisation.

Quels moyens de paiement puis-je utiliser pour faire un don à la recherche sur l'autisme ou aux programmes de soutien ?

Vous pouvez faire un don en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, ce qui garantit la protection de vos informations financières.

Comment Zeffy s'assure-t-il que 100 % de ma contribution au don pour l'autisme parvienne à l'organisation visée ?

Zeffy est une plateforme à frais zéro, ce qui signifie que nous ne prenons aucune part de votre don. 100% de votre contribution va directement à l'organisation d'autisme vérifiée que vous avez choisi de soutenir.

Où va mon "don pour l'autisme" ou mon "don pour la société de l'autisme" lorsque je fais un don par l'intermédiaire de cette page ?

Votre don est directement versé à l'organisation à but non lucratif désignée pour soutenir ses programmes, ses recherches et ses efforts de sensibilisation. Zeffy traite la transaction et veille à ce que les fonds soient transférés en toute sécurité.

Comment choisir la meilleure fondation pour l'autisme à laquelle faire un don ?

Nous avons vérifié le statut 501(c)(3) de chaque organisation à but non lucratif répertoriée sur cette page, afin de garantir que votre don parvienne à une organisation légitime et efficace. Vous pouvez consulter leurs missions et leurs programmes pour trouver celui qui correspond le mieux à vos valeurs.

Vérifié par Zeffy

What does it mean ?

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

