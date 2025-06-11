Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Choisir le bon logiciel de vente aux enchères en ligne en 2024
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

Choisir le bon logiciel de vente aux enchères en ligne en 2024

11 juin 2025

Les ventes aux enchères en ligne sont un outil puissant pour les organisations à but non lucratif, mais le succès de ces événements dépend en grande partie du logiciel de vente aux enchères utilisé pour les faciliter. Le bon logiciel de vente aux enchères en ligne peut rationaliser le processus d'enchères, améliorer l'engagement des participants et maximiser vos efforts de collecte de fonds.

Ce guide vous guidera à travers les caractéristiques essentielles et les considérations à rechercher dans un logiciel de vente aux enchères en ligne - des interfaces conviviales à la gestion complète des articles, nous couvrirons tout ce que vous devez savoir pour choisir le meilleur logiciel pour votre prochain événement de vente aux enchères en ligne.

Qu'est-ce qu'un logiciel de vente aux enchères en ligne ?

Un logiciel de vente aux enchères en ligne est un outil numérique permettant de créer, de gérer et d'exécuter des ventes aux enchères en ligne. 

Ces plateformes permettent aux organisations d'organiser des ventes aux enchères où les participants peuvent placer des offres sur des articles ou des services depuis n'importe où dans le monde ; en outre, elles aident à automatiser de nombreux aspects du processus de vente aux enchères.

Caractéristiques principales d'un logiciel de vente aux enchères en ligne :

Quels sont les avantages d'un logiciel de vente aux enchères ?

Les logiciels de vente aux enchères en ligne offrent de nombreux avantages aux organisations à but non lucratif, les aidant à maximiser leurs efforts de collecte de fonds et à rationaliser la gestion des événements. Les logiciels de vente aux enchères en ligne aident : 

Meilleur logiciel de vente aux enchères en ligne

Zeffy

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds en ligne 100 % gratuite qui aide les organisations à but non lucratif à lancer des ventes aux enchères, à suivre les informations relatives aux donateurs, à traiter les paiements, et bien plus encore, et ce gratuitement. Contrairement à d'autres logiciels de collecte de fonds, Zeffy est une véritable solution tout-en-un qui offre une gamme complète d'outils. De la billetterie d'événement à la gestion des membres, Zeffy est la seule plateforme qui vous aide à collecter plus de fonds et qui ne prend pas un centime de ce que vous gagnez.  

Prix :  

Zeffy est entièrement gratuit. Lorsque quelqu'un fait un don sur votre formulaire de collecte de fonds en ligne, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) de faire un don à Zeffy. Tout le monde ne donne pas à chaque fois, et c'est normal. Suffisamment de donateurs laissent une contribution pour couvrir tous les frais, de sorte que les organisations à but non lucratif n'ont pas à débourser un centime.

Fonctionnalités:

OneCause

OneCause est une plateforme complète de collecte de fonds conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Elle offre une suite d'outils pour les ventes aux enchères en ligne, les enchères mobiles et la gestion d'événements.

Prix :

Les organisations à but non lucratif doivent demander une démonstration afin de recevoir les options tarifaires.

Fonctionnalités:

Qgiv

Qgiv offre une suite complète d'outils de collecte de fonds, avec de solides capacités de vente aux enchères en ligne et mobiles.

Prix :

Coûts à partir de 25 $/mois 

Fonctionnalités:

Handbid

Handbid se spécialise dans les ventes aux enchères mobiles et en ligne, offrant aux participants une expérience d'enchère transparente.

Prix :

Prix Handbid à partir de 1 396

Fonctionnalités:

Enchères

BiddingOwl offre une solution rentable aux organisations à but non lucratif qui souhaitent organiser des ventes aux enchères en ligne.

Prix :

BiddingOwl facture une commission de performance de 5%.

Fonctionnalités:

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de vente aux enchères silencieuse ?

Le choix du bon logiciel de vente aux enchères silencieuse est essentiel pour garantir la réussite de l'événement de collecte de fonds. Voici les principales caractéristiques et considérations à prendre en compte :

Lancez gratuitement votre vente aux enchères en ligne avec Zeffy 

La préparation et l'exécution d'une vente aux enchères en ligne efficace et amusante pour votre association peuvent sembler fastidieuses. Mais avec les bonnes règles, les bonnes procédures, les meilleures pratiques et les bons outils, votre association peut s'assurer que chaque vente aux enchères en ligne est un succès retentissant.

En utilisant un logiciel de vente aux enchères en ligne gratuit comme Zeffy, votre association peut rendre la participation à votre vente aux enchères simple et amusante grâce aux enchères mobiles, aux notifications d'enchères automatisées, à la facilité de paiement, et bien d'autres choses encore. De plus, les associations peuvent profiter des outils gratuits de marketing et d'engagement de Zeffy pour communiquer les règles à l'avance par e-mail et faire un suivi pour remercier les participants à la fin de la vente.

Rédigé par
François de Kerret

Guides sur les organisations à but non lucratif
Comment lancer une vente aux enchères silencieuse à but non lucratif en 9 étapes [Le guide 2024].

Grâce à notre guide 2024, vous pouvez apprendre à organiser une vente aux enchères silencieuse gagnante en 9 étapes. Cela vous permettra de maximiser la collecte de fonds, d'impliquer les donateurs et de rationaliser la planification des événements pour votre organisation à but non lucratif.

Guides sur les organisations à but non lucratif
Enchérir pour une cause : Stratégies de vente aux enchères à des fins caritatives

Apprenez des stratégies efficaces pour les ventes aux enchères caritatives dans notre guide complet. Découvrez comment planifier, promouvoir et organiser des ventes aux enchères en ligne et en direct réussies afin de maximiser le potentiel de collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif".

