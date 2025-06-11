Les ventes aux enchères en ligne sont un outil puissant pour les organisations à but non lucratif, mais le succès de ces événements dépend en grande partie du logiciel de vente aux enchères utilisé pour les faciliter. Le bon logiciel de vente aux enchères en ligne peut rationaliser le processus d'enchères, améliorer l'engagement des participants et maximiser vos efforts de collecte de fonds.

Ce guide vous guidera à travers les caractéristiques essentielles et les considérations à rechercher dans un logiciel de vente aux enchères en ligne - des interfaces conviviales à la gestion complète des articles, nous couvrirons tout ce que vous devez savoir pour choisir le meilleur logiciel pour votre prochain événement de vente aux enchères en ligne.

Qu'est-ce qu'un logiciel de vente aux enchères en ligne ?

Un logiciel de vente aux enchères en ligne est un outil numérique permettant de créer, de gérer et d'exécuter des ventes aux enchères en ligne.

Ces plateformes permettent aux organisations d'organiser des ventes aux enchères où les participants peuvent placer des offres sur des articles ou des services depuis n'importe où dans le monde ; en outre, elles aident à automatiser de nombreux aspects du processus de vente aux enchères.

Caractéristiques principales d'un logiciel de vente aux enchères en ligne :

Enregistrement et authentification des utilisateurs : Des processus d'inscription sécurisés et simples pour les soumissionnaires et les vendeurs.



Création d'enchères : Outils permettant de lister les articles, de fixer les enchères de départ, les prix de réserve et la durée des enchères.



Enchères : Suivi des enchères en temps réel, incrémentation automatique des enchères et notification des alertes de surenchère.



Traitement des paiements : Intégration avec des passerelles de paiement pour traiter les transactions en toute sécurité.



Rapports et analyses : Aperçu des performances des enchères, de l'activité des soumissionnaires et des résumés financiers.



Interface personnalisable : Options permettant de personnaliser le site de vente aux enchères en fonction des préférences de l'hôte.

Quels sont les avantages d'un logiciel de vente aux enchères ?

Les logiciels de vente aux enchères en ligne offrent de nombreux avantages aux organisations à but non lucratif, les aidant à maximiser leurs efforts de collecte de fonds et à rationaliser la gestion des événements. Les logiciels de vente aux enchères en ligne aident :

Élargissez votre champ d'action : Les logiciels de vente aux enchères permettent aux organisations à but non lucratif de toucher des sympathisants dans le monde entier, ce qui augmente le nombre potentiel d'enchérisseurs.



Réduire les coûts et les efforts : Le logiciel de vente aux enchères en ligne réduit le besoin de sites physiques, de personnel et de logistique, ce qui diminue les coûts et les efforts liés à l'événement. De nombreuses plateformes de vente aux enchères automatisent également de nombreuses tâches administratives, ce qui permet au personnel de se concentrer sur d'autres priorités.



Améliorer la collecte de fonds : Les guerres d'enchères en temps réel peuvent faire grimper les montants des offres finales, maximiser les revenus et les options de paiement sécurisé permettent aux participants de payer rapidement.



Collecter et analyser les données : Les logiciels de vente aux enchères ( ) collectent généralement des données précieuses sur le comportement et les préférences des enchérisseurs, ce qui aide les organisations à but non lucratif à adapter leurs futures campagnes. Ils fournissent également des analyses sur les performances des enchères, ce qui facilite l'évaluation des stratégies de collecte de fonds.



Impressionnez les donateurs : Des éléments engageants tels que les chats en direct, les flux de supporters et autres peuvent améliorer l'expérience de la vente aux enchères.

Meilleur logiciel de vente aux enchères en ligne

Zeffy

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds en ligne 100 % gratuite qui aide les organisations à but non lucratif à lancer des ventes aux enchères, à suivre les informations relatives aux donateurs, à traiter les paiements, et bien plus encore, et ce gratuitement. Contrairement à d'autres logiciels de collecte de fonds, Zeffy est une véritable solution tout-en-un qui offre une gamme complète d'outils. De la billetterie d'événement à la gestion des membres, Zeffy est la seule plateforme qui vous aide à collecter plus de fonds et qui ne prend pas un centime de ce que vous gagnez.

Prix :

Zeffy est entièrement gratuit. Lorsque quelqu'un fait un don sur votre formulaire de collecte de fonds en ligne, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) de faire un don à Zeffy. Tout le monde ne donne pas à chaque fois, et c'est normal. Suffisamment de donateurs laissent une contribution pour couvrir tous les frais, de sorte que les organisations à but non lucratif n'ont pas à débourser un centime.





Fonctionnalités:

Formulaires d'enchères personnalisés : Ajoutez des images, des enchères minimales, des prix de départ, des descriptions de ce que vous mettez aux enchères, et bien plus encore.



Une expérience entièrement personnalisée : Faites de vos formulaires les vôtres en y ajoutant votre logo, vos couleurs et une bannière.



Paiement facile : Collecte automatique des paiements une fois la vente aux enchères terminée.



Suivi simple des enchères et des ventes : Contrôlez qui enchérit sur quels articles pendant l'événement, affichez les articles qui ne font l'objet d'aucune enchère et suivez le montant que votre vente aux enchères a permis de récolter.



Une expérience utilisateur passionnante : Nos formulaires sont optimisés pour une utilisation sur téléphone, ce qui permet d'enchérir à tout moment et en tout lieu. Affichez le code QR de votre vente aux enchères lors de votre événement, qui mène directement à votre formulaire en ligne.



Plate-forme de collecte de fonds tout-en-un : Zeffy offre aux organisations à but non lucratif bien plus qu'un logiciel de vente aux enchères en ligne. Avec Zeffy, les organisations peuvent accéder à des formulaires de don personnalisés, à des outils de gestion de la relation client (CRM) et à bien d'autres choses encore, et ce gratuitement.

OneCause

OneCause est une plateforme complète de collecte de fonds conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Elle offre une suite d'outils pour les ventes aux enchères en ligne, les enchères mobiles et la gestion d'événements.

Prix : ‍

Les organisations à but non lucratif doivent demander une démonstration afin de recevoir les options tarifaires.

Fonctionnalités:

Enchères mobiles : Permet aux participants d'enchérir à partir de leur smartphone, ce qui leur permet de rester engagés où qu'ils se trouvent.

Gestion des événements : Intégration de la billetterie, de l'inscription et de la gestion des donateurs.

Outils de vente aux enchères : Prise en charge des ventes aux enchères silencieuses, en direct et en ligne avec mises à jour et notifications en temps réel.

Thermomètre de collecte de fonds : Affichage visuel des progrès de la collecte de fonds pour motiver les donateurs.

Qgiv

Qgiv offre une suite complète d'outils de collecte de fonds, avec de solides capacités de vente aux enchères en ligne et mobiles.

Prix :

Coûts à partir de 25 $/mois

Fonctionnalités:

Enchères en ligne et mobiles : Prise en charge des enchères en ligne et mobiles avec des interfaces faciles à utiliser.

Gestion des soumissionnaires : Outils permettant de gérer l'enregistrement des soumissionnaires et de suivre leur participation.

Catalogue d'articles : Catalogue détaillé des articles avec images, descriptions et informations sur les enchères.

Enchères maximales : Permet aux soumissionnaires de fixer des offres maximales, ce qui automatise le processus d'enchères.

Notifications de surenchère : Notifications automatiques pour informer les soumissionnaires lorsqu'ils ont fait l'objet d'une surenchère.

Rapports d'enchères : Rapports détaillés sur les performances des enchères, y compris l'historique des offres et les ventes finales.

Handbid

Handbid se spécialise dans les ventes aux enchères mobiles et en ligne, offrant aux participants une expérience d'enchère transparente.

Prix :

Prix Handbid à partir de 1 396

Fonctionnalités:

Application mobile pour les appels d'offres : Application mobile dédiée aux enchères, garantissant un accès et un engagement faciles.

Ventes aux enchères en ligne et en direct : Prend en charge les enchères en ligne et en direct avec des mises à jour en temps réel.

Gestion des articles : Outils permettant de créer et de gérer des articles de vente aux enchères, y compris des descriptions détaillées et des images.

Notifications d'offres : Notifications instantanées pour tenir les soumissionnaires informés de l'état de leur offre.

Enchères

BiddingOwl offre une solution rentable aux organisations à but non lucratif qui souhaitent organiser des ventes aux enchères en ligne.

Prix :

BiddingOwl facture une commission de performance de 5%.

Fonctionnalités:

Catalogue d'objets : Catalogue détaillé des objets avec images, descriptions et enchères de départ.

Notifications de surenchère : Notifications automatisées pour informer les soumissionnaires lorsqu'ils ont fait l'objet d'une surenchère.

Rapports sur les enchères : Rapports de base sur les performances des enchères et l'activité des soumissionnaires.

Traitement des paiements : Options de paiement sécurisé pour les gagnants des enchères.

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de vente aux enchères silencieuse ?

Le choix du bon logiciel de vente aux enchères silencieuse est essentiel pour garantir la réussite de l'événement de collecte de fonds. Voici les principales caractéristiques et considérations à prendre en compte :

Facilité d'utilisation : Le logiciel doit avoir une interface intuitive et facile à naviguer, tant pour les administrateurs que pour les participants.



Compatibilité mobile : Veillez à ce que le logiciel fonctionne de manière transparente sur les appareils mobiles, en permettant aux participants d'enchérir à partir de leur smartphone ou de leur tablette.



Suivi des objets : Suivez l'état et l'historique des enchères de chaque objet.



Enchères en temps réel : Assurez-vous que le logiciel fournit des mises à jour en temps réel afin que les participants puissent voir instantanément l'offre la plus élevée.



Augmentation automatique des offres : Le logiciel devrait automatiquement augmenter les offres d'un montant prédéfini.



Enchères maximales : Permettre aux participants de fixer un montant d'enchère maximum, le système augmentant automatiquement leur enchère jusqu'à cette limite.



Notifications de surenchère : Envoyez des notifications automatiques aux participants lorsqu'ils ont fait l'objet d'une surenchère.

Paiements intégrés : Le logiciel doit prendre en charge plusieurs méthodes de paiement sécurisées, y compris les cartes de crédit, PayPal et d'autres passerelles de paiement.



Un processus de paiement sans faille : Un processus de paiement simplifié pour les gagnants des enchères.



Rapports d'enchères : Rapports détaillés sur l'activité des enchères, la performance des articles et le succès global de la vente aux enchères.



Pages d'enchères personnalisées : Possibilité de personnaliser les pages d'enchères avec la marque de votre association, y compris les logos, les couleurs et les thèmes.



Assistance à la clientèle : Accès à une assistance clientèle fiable par téléphone, par courrier électronique ou par chat en direct et disponibilité de matériel de formation, de didacticiels et d'une aide à l'intégration pour vous aider à démarrer.



Intégration CRM : Possibilité d'intégrer votre système CRM existant pour une gestion transparente des donateurs.



Évolutivité : Assurez-vous que le logiciel peut gérer la taille de votre vente aux enchères, qu'il s'agisse de quelques articles ou de centaines.



L'accessibilité financière : Prenez en compte le coût du logiciel, y compris les éventuels frais de transaction, et veillez à ce qu'il corresponde à votre budget.

Lancez gratuitement votre vente aux enchères en ligne avec Zeffy

La préparation et l'exécution d'une vente aux enchères en ligne efficace et amusante pour votre association peuvent sembler fastidieuses. Mais avec les bonnes règles, les bonnes procédures, les meilleures pratiques et les bons outils, votre association peut s'assurer que chaque vente aux enchères en ligne est un succès retentissant.

En utilisant un logiciel de vente aux enchères en ligne gratuit comme Zeffy, votre association peut rendre la participation à votre vente aux enchères simple et amusante grâce aux enchères mobiles, aux notifications d'enchères automatisées, à la facilité de paiement, et bien d'autres choses encore. De plus, les associations peuvent profiter des outils gratuits de marketing et d'engagement de Zeffy pour communiquer les règles à l'avance par e-mail et faire un suivi pour remercier les participants à la fin de la vente.

