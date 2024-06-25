Les organisations à but non lucratif sont confrontées à des défis complexes qui nécessitent une planification et une exécution minutieuses. Qu'il s'agisse de campagnes de collecte de fonds ou de programmes de sensibilisation de la communauté, chaque projet exige une approche stratégique pour garantir un impact maximal. C'est là que la gestion de projet entre en jeu.

En tirant parti de logiciels de gestion de projets à but non lucratif spécialisés et de techniques éprouvées, vous pouvez accroître votre efficacité et votre efficience. Ce guide explore le monde de la gestion de projets à but non lucratif, en abordant les étapes essentielles, les principaux avantages et les meilleures pratiques.

Nous présenterons également sept puissants outils logiciels conçus pour rationaliser les processus, favoriser la collaboration et obtenir des résultats.

Table des matières

Qu'est-ce que la gestion de projet pour les organisations à but non lucratif ?

Les 5 étapes de la gestion de projet pour les organisations à but non lucratif

Pourquoi les organisations à but non lucratif ont-elles besoin d'outils de gestion de projet ?

Les 7 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif

Comment choisir le meilleur logiciel de gestion de projet pour votre organisation à but non lucratif ?

Meilleures pratiques de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif

Derniers mots sur la gestion de projets à but non lucratif

FAQ sur la gestion de projets à but non lucratif

Qu'est-ce que la gestion de projet pour les organisations à but non lucratif ?

La gestion de projet consiste à faire en sorte que les choses soient faites de manière efficace. C'est l'art de guider une équipe pour qu'elle atteigne des objectifs spécifiques dans des délais et des budgets déterminés. Il s'agit de guider une équipe pour qu'elle atteigne des objectifs spécifiques dans le cadre de contraintes définies, telles que le temps, le budget et le champ d'application.

Pour les organisations à but non lucratif, une gestion de projet efficace est essentielle à la réussite de leur activité. Elle aide les associations à concrétiser leurs idées, en veillant à ce que chaque projet fasse avancer leur mission et profite aux communautés qu'elles servent.

Les 5 étapes de la gestion de projet pour les organisations à but non lucratif

1. La conception

La première étape consiste à transformer une idée en une vision claire. Elle implique un brainstorming, des études de faisabilité et la définition des résultats que vous souhaitez atteindre. Votre association doit déterminer pourquoi elle entreprend ce projet et en quoi il lui sera bénéfique.

Au cours de cette première étape, les objectifs du projet sont définis en même temps que l'étendue des travaux et les résultats souhaités.

2. Planification

La phase suivante consiste à créer un plan directeur qui servira de feuille de route pour vous guider tout au long du projet. Il s'agit de décomposer votre projet en tâches gérables et de les placer dans un ordre logique. Vous définissez les budgets du projet et élaborez un plan global.

Les chefs de projet présentent souvent leurs plans à l'aide d'un diagramme de Gantt. Celui-ci offre une représentation visuelle de l'ensemble du calendrier et de la portée du projet. Certains diagrammes de Gantt peuvent automatiquement mettre en évidence les tâches les plus critiques qui ont un impact direct sur le calendrier du projet.

3. Lancement

La phase de lancement est celle où l'on donne le coup d'envoi du projet et où l'on se met au travail. Au cours de cette phase, les gestionnaires de projet peuvent être amenés à réaffecter des ressources ou à ajuster le temps ou les tâches en fonction des besoins. Ils identifient et atténuent également les risques, relèvent les défis éventuels et supervisent l'exécution.

4. Le contrôle

Cette phase consiste à suivre les performances du projet par rapport au plan afin de s'assurer que le calendrier est respecté. Le chef de projet surveille également les progrès de chaque personne ou équipe.

5. Clôture

Enfin, votre projet arrive à son terme et vous remettez les produits finaux. Au cours de cette phase finale, vous reconnaissez le soutien et les efforts de tous les membres de l'équipe. Il est bon de procéder à une analyse rétrospective du projet. Cela permet d'identifier les meilleures pratiques et les erreurs, et de tirer des leçons pour les projets futurs.

Pourquoi les organisations à but non lucratif ont-elles besoin d'outils de gestion de projet ?

1. La planification stratégique

Le principal avantage d'une solution de gestion de projet est qu'elle permet d'automatiser la planification et l'ordonnancement. Alimentées par l'IA, ces solutions fournissent des informations sur les délais, les défis et les livrables des projets.

Vous pouvez créer un plan stratégique pour votre événement de collecte de fonds dans un délai et un budget précis. Des outils de gestion de projet vous permettront de mettre à jour vos plans et de suivre les progrès réalisés par rapport à votre base de référence.

2. Amélioration de la transparence

Les organisations à but non lucratif comptent des centaines de pièces mobiles, et l'équipe de direction a besoin d'un moyen de suivre plusieurs initiatives à la fois. Les solutions de gestion de projet offrent la transparence nécessaire pour gérer facilement les projets essentiels.

Grâce à des fonctionnalités telles que l'affichage d'un portefeuille ou d'un résumé, les organisations à but non lucratif peuvent améliorer la transparence au sein de l'équipe et réduire les allers-retours inutiles.

3. Amélioration de la collaboration au sein de l'équipe

Un autre grand avantage de l'utilisation d'un système de gestion de projet est qu'il offre aux équipes un excellent moyen de collaborer. Il permet de centraliser toutes les communications relatives à un projet. Vous pouvez accéder à des informations telles que le calendrier du projet, l'avancement des tâches et les mises à jour de l'état d'avancement. Il vous permet également de partager des informations, de coordonner et de discuter des tâches en temps réel.

4. Simplification de l'accès aux fichiers et de leur partage

Les solutions de gestion de projet offrent un espace de stockage pour tous les fichiers essentiels. Les membres de l'équipe peuvent apporter des modifications, laisser des commentaires et annoter les documents.

5. Rapports faciles à établir

Vos principaux donateurs et parties prenantes veulent des preuves de l'impact de leur investissement. Les systèmes de gestion de projet offrent des fonctions de reporting qui génèrent automatiquement des rapports d'impact détaillés pour les donateurs.

Les 7 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif

1. Asana

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif à la recherche d'un outil complet de gestion des tâches et des projets

‍Asana offre une plateforme polyvalente permettant aux organisations à but non lucratif de jongler avec plusieurs projets, quelle que soit leur taille ou leur complexité.

Avec Asana, vous pouvez créer différents tableaux pour divers programmes, tels que les campagnes de collecte de fonds, l'organisation d'événements et la gestion des subventions. Au sein de chaque tableau, définissez différentes tâches, attribuez des responsabilités, fixez des échéances et surveillez la progression.

Asana vous donne une longueur d'avance sur vos projets grâce à des modèles personnalisés. Vous recevez des mises à jour en temps réel sur l'état de chaque projet, ce qui vous permet de résoudre toute erreur éventuelle. Le logiciel vous permet de créer des règles d'automatisation pour rationaliser les flux de travail.

Par exemple, vous pouvez mettre en place une règle pour assigner automatiquement des tâches prioritaires à des membres spécifiques de l'équipe lors de la gestion d'une campagne de dons importants.

Avantages et inconvénients

gestion de projets à but non lucratif Pour Cons Différentes options pour l'affichage des projets, notamment des listes, des calendriers, etc.

Un tableau de bord centralisé permettant aux équipes de collaborer et de s'informer sur l'avancement du projet

Formulaires pour aider à rationaliser les demandes des membres de l'équipe

Des outils de suivi de la charge de travail pour gérer l'ensemble des ressources Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Fonctionnalités d'automatisation disponibles uniquement avec la version payante

Frais

Les organisations à but non lucratif éligibles au titre de l'article 501(c)(3) bénéficient d'une remise de 50 % de la part d'Asana.

Personnel : Version gratuite ; convient aux particuliers et aux petites équipes

Version gratuite ; convient aux particuliers et aux petites équipes Starter : 10,99 $ ; adapté aux équipes en pleine croissance pour suivre leurs progrès et respecter les délais.

10,99 $ ; adapté aux équipes en pleine croissance pour suivre leurs progrès et respecter les délais. Avancé : 24,99 $ ; adapté aux grandes organisations

2. Notion

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif à la recherche d'un espace de travail tout-en-un pour gérer les tâches, les projets et les informations.

‍Notion est un outil tout-en-un qui permet à votre équipe de rester connectée et organisée. Il vous permet de créer, de gérer et de collaborer sur divers contenus, notamment des notes, des documents, des listes de tâches et bien plus encore.

Grâce à ses capacités d'IA, Notion vous permet de créer plus rapidement des documents de projet de meilleure qualité. Vous pouvez créer la première version d'un projet en quelques secondes ou demander à l'IA de rendre votre plan plus efficace. La fonctionnalité d'IA de Notion suggère les prochaines étapes et recommande des solutions. Elle automatise les tâches fastidieuses liées aux projets afin d'optimiser les résultats.

Avantages et inconvénients

gestion de projets à but non lucratif Pour Cons Capacité à organiser les projets en différentes vues

Favorise la collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe par le biais de la messagerie instantanée et des commentaires

Fonctionnalité idéale pour la prise de notes

Organise les ressources importantes et les rend facilement accessibles Caractéristiques de base de la gestion de projet

Intégrations mobiles et applicatives limitées

Pas d'outil intégré pour l'établissement de rapports

Frais

Les organisations à but non lucratif 501(c)(3) bénéficient d'une réduction de 50 % sur le plan Plus de Notion. D'autres plans sont disponibles :

Gratuit : Inviter jusqu'à 10 utilisateurs

Inviter jusqu'à 10 utilisateurs Plus : 4 $ au lieu de 8 $ par mois et invitation de 100 utilisateurs

4 $ au lieu de 8 $ par mois et invitation de 100 utilisateurs Entreprises : 15 $ par mois et 250 utilisateurs invités

15 $ par mois et 250 utilisateurs invités Entreprise : Contactez l'équipe de vente pour connaître les tarifs

3. Lundi.com

Le meilleur pour : Les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'un outil de suivi de projet flexible et visuel

‍Monday est un outil de gestion de projet simple et polyvalent qui convient à un large éventail de projets. Grâce à des modèles conviviaux et personnalisables, vous pouvez planifier, suivre et organiser facilement les collectes de fonds.

Votre organisation peut visualiser l'ensemble de son pipeline de dons. Elle montre où vont les dons et automatise les textes et les courriels personnalisés de collecte de fonds. La plateforme est également une excellente option pour recruter des bénévoles et leur assigner des tâches. Vous pouvez intégrer des formulaires de recrutement, attribuer des équipes de bénévoles et visualiser leur disponibilité et leur capacité.

Avantages et inconvénients

gestion de projets à but non lucratif Pour Cons Offre plus de 200 modèles de gestion de projet pour les équipes

Intégration avec des outils tels que Google Drive, Gmail et Trello

Les flux de travail sont dotés d'une fonction d'analyse intégrée qui permet d'obtenir des informations fondées sur des données. Le suivi du temps n'est disponible que pour les utilisateurs premium

La configuration initiale du logiciel peut prendre du temps.

Frais

Plan gratuit : Pour les organisations à but non lucratif comptant jusqu'à 10 membres d'équipe

Pour les organisations à but non lucratif comptant jusqu'à 10 membres d'équipe L'entreprise : Pour les organisations à but non lucratif à la recherche d'un contrôle et d'une assistance de niveau entreprise. Les prix sont disponibles sur demande.

4. Trello

Idéal pour: Les petites organisations à but non lucratif à la recherche d'un outil simple et visuel pour la gestion de projets

Trello est un logiciel de gestion de projet gratuit conçu pour les équipes à la recherche d'une solution simple. Semblable à un tableau Kanban, il présente les tâches sous forme de cartes personnalisables avec des dates d'échéance, des étiquettes, des destinataires et des pièces jointes. Grâce à une fonction intuitive de glisser-déposer, Trello facilite la création de tableaux, de listes et de cartes.

Trello offre un support dédié à la gestion des subventions. Ses champs personnalisés vous permettent d'identifier les types et les tailles de subventions et de les gérer de la planification à l'exécution.

Avantages et inconvénients

gestion de projets à but non lucratif Pour Cons Ajouter des commandes, des règles et des boutons pour automatiser chaque action

Possibilité de fixer des rappels et des dates d'échéance

Passer d'une vue chronologique à une vue de feuille de calcul ou de calendrier

Des modèles faciles à utiliser pour organiser vos projets L'attribution des tâches est limitée à un seul conseil ou projet

L'interface utilisateur peut devenir lourde au fur et à mesure que les projets et la charge de travail augmentent.

Frais

Trello propose des réductions spéciales (jusqu'à 75 %) pour les organisations à but non lucratif et les établissements d'enseignement.

Plan gratuit : Pour les équipes ou les individus souhaitant organiser un projet

Pour les équipes ou les individus souhaitant organiser un projet Standard : 5 $ par mois pour les petites équipes qui ont besoin de gérer leur travail et d'améliorer la collaboration.

5 $ par mois pour les petites équipes qui ont besoin de gérer leur travail et d'améliorer la collaboration. Premium : 10 $ par mois pour les équipes qui ont besoin de suivre et de visualiser de nombreux projets

10 $ par mois pour les équipes qui ont besoin de suivre et de visualiser de nombreux projets Entreprise : 17,50 $ par mois pour un maximum de 50 utilisateurs ; pour plus, le prix varie.

5. ClickUp

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif à la recherche d'un outil de gestion de projet personnalisable

ClickUp est connu pour son interface personnalisable et sa flexibilité. Elle vous permet d'adapter la plateforme à vos besoins spécifiques et à vos préférences. Vous disposez de plus de 15 vues de projet pour répondre aux besoins de votre projet. Ces vues incluent des tableaux Kanban pour une organisation simple des tâches et des diagrammes de Gantt pour un suivi détaillé des étapes.

La plateforme propose des documents, un assistant d'écriture IA, une gestion de budget, un suivi des objectifs et même une boîte de réception.

Avantages et inconvénients

gestion de projets à but non lucratif Pour Cons Éditeur par glisser-déposer pour faciliter la gestion des tâches

Vue du calendrier pour planifier les réunions et les tâches des bénévoles

Des capacités d'établissement de rapports pour une évaluation précise des projets et des programmes

Modèles préconçus pour gérer la collecte de fonds et la coordination des bénévoles Le large éventail de fonctionnalités peut entraîner une courbe d'apprentissage abrupte.

Les fonctions de l'application sont limitées

Frais

Les organisations à but non lucratif peuvent demander une réduction sur les plans payants en soumettant un formulaire sur le site web ClickUp.

Plan gratuit : Idéal pour un usage personnel

Idéal pour un usage personnel Illimité : 7 $ ; idéal pour les petites équipes

7 $ ; idéal pour les petites équipes Entreprises : 12 $ ; idéal pour les équipes de taille moyenne

12 $ ; idéal pour les équipes de taille moyenne Entreprise : Idéal pour les grandes équipes - contactez l'équipe de vente pour un devis

6. Ruche

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif à la recherche d'un outil de gestion de projet et de campagne tout-en-un

Les fonctionnalités de ‍Hive permettent aux organisations à but non lucratif de s'attaquer simultanément à plusieurs projets complexes. Son interface intuitive facilite la définition et le suivi des étapes, garantissant que votre équipe reste alignée sur les objectifs de l'organisation.

Vous pouvez vous aligner sur les membres de l'équipe à part entière et les bénévoles à temps partiel pour réfléchir à des initiatives en équipe et participer à un appel Zoom avec Hive.

Hive offre des vues de projet flexibles, notamment Kanban, Gantt, Table View et Portfolio. Chaque membre de l'équipe peut choisir de visualiser les projets dans le type de graphique qu'il préfère.

Avantages et inconvénients

gestion de projets à but non lucratif Pour Cons Suivi automatique ou manuel de votre temps par action

Fonctionnalités de chat et de marquage pour la collaboration

Portefeuille et vues synthétiques pour évaluer l'avancement des campagnes et des projets

Rationaliser l'activité du projet grâce à la notation agile et aux sprints La courbe d'apprentissage est importante avant d'utiliser toutes les fonctionnalités.

L'application n'est pas aussi réactive que l'ordinateur de bureau

Impossible de créer des tâches récurrentes qui dépendent d'autres tâches au sein d'un projet

Frais

Hive offre aux organisations à but non lucratif des réductions de 10 % sur ses plans.

Plan gratuit : Jusqu'à 10 membres de l'espace de travail pour la gestion de projets légers

Jusqu'à 10 membres de l'espace de travail pour la gestion de projets légers Starter : Pour 5 $/année, avec jusqu'à 10 utilisateurs d'espace de travail pour une gestion d'entrée de gamme.

Pour 5 $/année, avec jusqu'à 10 utilisateurs d'espace de travail pour une gestion d'entrée de gamme. Équipes : Pour 12 $/an, avec jusqu'à 50 membres de l'espace de travail, sans limite de fonctionnalités et de personnalisation.

Pour 12 $/an, avec jusqu'à 50 membres de l'espace de travail, sans limite de fonctionnalités et de personnalisation. Entreprise : Contacter l'équipe de vente pour connaître les tarifs

7. Wrike

Idéal pour : Les grandes organisations à but non lucratif ayant des besoins complexes en matière de gestion de projets

Wrike est un logiciel de gestion de projet doté de fonctionnalités avancées. Il peut aider les gestionnaires de projets à but non lucratif à rationaliser les flux de travail, à automatiser les tâches et à prévoir les risques. Vous pouvez également créer des diagrammes de Gantt et des tableaux de bord personnalisables pour visualiser l'avancement du projet et les obstacles.

Le logiciel propose des modèles de projets complexes qui permettent de diviser les projets les plus importants en étapes gérables. Il permet également aux utilisateurs d'assigner des tâches et de suivre les progrès réalisés. Vous pouvez personnaliser Wrike pour répondre aux différents besoins du projet et de l'équipe.

Avantages et inconvénients

gestion de projets à but non lucratif Avantages Limites Intégration avec plus de 400 applications, notamment Slack, Salesforce, Microsoft Teams, etc.

Tableaux de bord personnalisables pour visualiser l'état d'avancement du projet et les blocages

Offre des informations et des rapports qui vous permettent de mieux comprendre les flux de travail.

Création de contenu AI, édition et prédiction des risques sur les projets Moins abordable pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif

L'interface est un peu difficile à comprendre

Peut ne pas délivrer les notifications essentielles

Aucune réduction n'est accordée aux organisations à but non lucratif.

Frais

Gratuit : Pour une gestion simple des projets et des tâches

Pour une gestion simple des projets et des tâches Équipe : 9,80 $ par mois et par utilisateur pour les équipes en expansion

9,80 $ par mois et par utilisateur pour les équipes en expansion Entreprises : 24,80 $ par mois et par utilisateur pour toutes les équipes d'une organisation

24,80 $ par mois et par utilisateur pour toutes les équipes d'une organisation Entreprise : Les prix sont disponibles sur demande

Comment choisir le meilleur logiciel de gestion de projet pour votre organisation à but non lucratif ?

1. Caractéristiques et exigences

Les logiciels de gestion de projet varient du plus simple au plus complexe, offrant des fonctionnalités telles que des listes de tâches ou des tableaux Kanban. Évaluez vos besoins en fonction de la taille du projet, de la taille de l'équipe et de la méthode préférée.

Pour des fonctions détaillées telles que la structure de répartition du travail et la budgétisation, choisissez un outil comme Asana. Pour visualiser les tâches sur un tableau Kanban, optez pour Trello.

2. Tenir compte du budget et des coûts

Tenez compte de votre budget lorsque vous choisissez un logiciel de gestion de projet, car il existe à la fois des outils gratuits et des options plus onéreuses dotées de fonctionnalités supplémentaires. En tant qu'organisation à but non lucratif, vous pouvez rechercher des logiciels avec différents plans tarifaires, des réductions pour les organisations à but non lucratif ou des options gratuites.

Un outil de gestion de projet gratuit de base permet de créer des listes de contrôle, d'attribuer des tâches et de suivre l'avancement des travaux. Une version payante offre des fonctionnalités avancées telles que la budgétisation et l'automatisation du flux de travail.

3. Facilité d'utilisation

Certains systèmes de gestion de projet peuvent être compliqués à utiliser et nécessiter plusieurs jours de formation pour que votre équipe apprenne à bien les utiliser. Toutes les organisations à but non lucratif n'ont pas besoin d'outils aussi complexes, en particulier celles qui ont de petites équipes. Dans ce cas, vous devriez rechercher une interface simple avec les fonctionnalités dont vous avez besoin.

4. Intégration avec les outils

Assurez-vous que le logiciel de gestion de projet s'intègre aux autres outils utilisés par votre association. Il peut s'agir d'un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif comme QuickBooks et d'outils de communication comme Gmail et Google Drive.

‍

Meilleures pratiques de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif

1. Aligner les projets sur votre mission

Avant de lancer une initiative, posez-vous la question suivante "Comment ce projet fait-il avancer notre mission ?" Faites en sorte que ce lien soit clair pour toutes les parties prenantes. Lorsque les projets s'alignent étroitement sur l'objectif de votre association, vous constaterez un engagement accru et de meilleurs résultats.

2. Établir un calendrier de communication cohérent

Une communication claire et ouverte est essentielle dans la gestion de projets à but non lucratif, que ce soit avec les parties prenantes ou avec votre équipe. Sans elle, la collaboration et la confiance peuvent en pâtir. Veillez à établir un calendrier pour une communication efficace pendant que vous travaillez sur votre projet.

Votre plateforme de gestion de projet doit également favoriser la collaboration entre les membres de l'équipe et les parties prenantes. Elle doit proposer des fonctionnalités telles que des forums de discussion, des chats et le partage de fichiers. Cela permettra à votre équipe de limiter la confusion et de garder tout le monde au courant.

3. Préparer et planifier les marges de recul potentielles

Dans un monde idéal, votre projet sera achevé dans les délais impartis. En réalité, même les plans les mieux conçus connaissent des revers, et vous devez donc vous préparer à l'inattendu. Vous devez donc vous préparer à l'imprévu. Vous devez adopter une approche flexible de la gestion de projet qui permette de faire face aux changements imprévus.

4. Consigner les enseignements tirés

Il est essentiel de noter les leçons apprises pour améliorer continuellement la gestion des projets à but non lucratif.

Après chaque phase ou étape du projet, prévoyez une brève réunion d'équipe pour discuter de ce qui a bien fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Consignez ces informations dans un format partagé et facilement accessible.

Inclure à la fois les succès et les défis, ainsi que des recommandations spécifiques pour les projets futurs. Cette pratique permet d'éviter les erreurs répétées, favorise le transfert de connaissances entre les équipes et contribue à la croissance et à l'efficacité à long terme de votre organisation.

Derniers mots sur la gestion de projets à but non lucratif

Au fur et à mesure que votre organisation se développe et s'attaque à des initiatives plus complexes, vous aurez probablement besoin de solutions intégrées qui vont au-delà de la gestion de projet. Envisagez d'explorer des plateformes complètes qui combinent la gestion de projet avec des capacités de collecte de fonds et de gestion des donateurs. Cette approche holistique peut rationaliser les opérations et maximiser votre impact, vous permettant de vous concentrer davantage sur votre mission et moins sur les tâches administratives.

Une gestion de projet efficace est l'épine dorsale des initiatives à but non lucratif réussies. En mettant en œuvre les stratégies et les outils présentés dans ce guide, vous serez mieux équipé pour mener à bien des projets complexes, maximiser les ressources et conduire des changements significatifs.

La gestion de la croissance peut être un défi pour les organisations à but non lucratif, et c'est là que des outils efficaces deviennent essentiels pour gérer les besoins accrus en matière de collecte de fonds et de gestion des donateurs. Zeffy, une plateforme 100% gratuite, offre aux organisations à but non lucratif des outils complets sans ajouter de fardeau financier. Combinez les fonctions de gestion de projet avec la plateforme de collecte de fonds de Zeffy pour réduire les frais administratifs et consacrer plus d'énergie à votre mission principale.

FAQ sur la gestion de projets à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif ont-elles besoin de chefs de projet ? Si les gestionnaires de projet peuvent être des atouts précieux pour les organisations à but non lucratif, de nombreuses petites organisations parviennent à gérer des projets sans disposer d'un personnel dédié à la gestion de projet. Dans ce cas, les membres de l'équipe portent souvent plusieurs casquettes, les responsables ou les coordinateurs de programme assumant des responsabilités de gestion de projet. L'essentiel est de disposer de processus clairs et d'utiliser des outils qui permettent une planification, une coordination et une exécution efficaces des projets, quelle que soit la taille ou la structure de l'équipe. Les compétences en matière de gestion de projet peuvent être développées au sein des équipes existantes, ce qui permet aux organisations d'atteindre leurs objectifs de manière efficace et efficiente.

Que fait un chef de projet dans une organisation à but non lucratif ? Voici quelques-uns des principaux rôles et responsabilités d'un gestionnaire de projet au sein d'une organisation à but non lucratif : Planifier et développer l'idée du projet

Créez et dirigez votre équipe

Suivre l'avancement du projet et fixer des échéances

Résoudre tout problème survenant au cours des phases du projet

Communiquer avec les parties prenantes et les tenir informées

Quelles sont les caractéristiques que votre association doit rechercher dans un logiciel de gestion de projet ? Chaque organisation a des besoins spécifiques en matière de logiciel de gestion de projet. Voici quelques fonctionnalités clés sur lesquelles chaque organisation devrait se concentrer : Collaboration au sein de l'équipe : Recherchez un chat en temps réel, des mentions et des commentaires sur les tâches, et des capacités de partage de fichiers. Ces fonctionnalités permettent à votre équipe, aux bénévoles et aux parties prenantes de rester en contact.

Recherchez un chat en temps réel, des mentions et des commentaires sur les tâches, et des capacités de partage de fichiers. Ces fonctionnalités permettent à votre équipe, aux bénévoles et aux parties prenantes de rester en contact. Gestion des bénévoles : Chaque organisation à but non lucratif compte un certain nombre de bénévoles. Simplifiez leur coordination grâce à une solution de gestion des bénévoles. Cette solution doit comporter des fonctionnalités telles que des formulaires de recrutement des bénévoles, des outils de planification et de suivi du temps de travail.

Chaque organisation à but non lucratif compte un certain nombre de bénévoles. Simplifiez leur coordination grâce à une solution de gestion des bénévoles. Cette solution doit comporter des fonctionnalités telles que des formulaires de recrutement des bénévoles, des outils de planification et de suivi du temps de travail. Gestion des tâches : Trouvez un logiciel qui vous permette de décomposer les projets en tâches réalisables. Il permet de répartir les responsabilités entre les membres, de fixer des échéances et de suivre les progrès réalisés.

Trouvez un logiciel qui vous permette de décomposer les projets en tâches réalisables. Il permet de répartir les responsabilités entre les membres, de fixer des échéances et de suivre les progrès réalisés. Planification et gestion du temps : Il doit vous permettre de vous concentrer sur les activités du projet en fonction de leur urgence. Il doit permettre de créer les calendriers d'équipe les plus efficaces sans surcharger personne.

Il doit vous permettre de vous concentrer sur les activités du projet en fonction de leur urgence. Il doit permettre de créer les calendriers d'équipe les plus efficaces sans surcharger personne. Documentation et dossiers : Il doit offrir un endroit où stocker les fichiers liés au projet. Il doit faciliter le partage des documents entre les membres de l'équipe.

Quel est le meilleur logiciel de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif ? Le meilleur logiciel de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif dépend des besoins spécifiques, de la taille et du budget de votre organisation. Les options les plus courantes sont les suivantes : Asana pour ses fonctionnalités complètes

Trello pour sa simplicité

ClickUp pour ses possibilités de personnalisation Pour les petites associations ou celles dont le budget est serré, les options gratuites comme le plan de base d'Asana peuvent constituer d'excellents points de départ. Tenez compte de facteurs tels que la facilité d'utilisation, les capacités d'intégration et l'évolutivité lorsque vous choisissez le bon logiciel pour votre association.

