Recruter la bonne équipe peut faire ou défaire l'impact de votre association. Alors que les financements se resserrent et que les attentes des donateurs augmentent, il devient crucial de disposer d'une équipe passionnée et qualifiée, en phase avec votre mission.

Au-delà des qualifications standard, les rôles des organisations à but non lucratif exigent des combinaisons uniques d'expertise en matière de programmes, de compétences en matière de gestion des ressources et d'engagement sincère en faveur du changement social.

Explorons 44 questions d'entretien stratégiques pour vous aider à identifier les candidats qui feront avancer votre mission en 2025. Qu'il s'agisse d'évaluer l'adéquation culturelle ou les capacités de gestion de crise, ces questions sont conçues pour révéler les compétences, le dévouement et la capacité d'adaptation dont votre association a besoin pour prospérer.

‍

Table des matières :

Pourquoi est-il important pour une organisation à but non lucratif de poser des questions adaptées ?

4 types de questions à poser lors d'un entretien avec une organisation à but non lucratif

30 questions générales sur les entretiens avec les organisations à but non lucratif

14 questions d'entretien spécifiques pour les organisations à but non lucratif

Dernières réflexions sur les questions d'entretien avec les organisations à but non lucratif

FAQ sur les meilleures questions d'entretien pour les organisations à but non lucratif

‍

Pourquoi est-il important pour les organisations à but non lucratif de poser des questions personnalisées lors des entretiens ?

Les postes à but non lucratif exigent un mélange unique de compétences professionnelles et de motivation pour la mission. Contrairement aux entretiens menés par les entreprises qui se concentrent principalement sur les compétences techniques, les entretiens avec les organisations à but non lucratif doivent évaluer l'engagement du candidat en faveur de l'impact social et sa capacité à s'épanouir avec des ressources limitées.

Un directeur du développement, par exemple, a besoin de plus que de l'expérience en matière de collecte de fonds - il doit établir un lien authentique avec les donateurs tout en gérant des budgets serrés et des contraintes de programme. De même, les directeurs de programme doivent posséder à la fois une expertise opérationnelle et une profonde empathie pour les communautés qu'ils servent.

En posant des questions ciblées, vous pouvez évaluer à la fois les capacités professionnelles et l'alignement de la mission. Cela permet d'identifier les candidats qui feront avancer votre cause tout en établissant des relations significatives avec les parties prenantes et en s'attaquant aux défis propres aux organisations à but non lucratif.

‍

4 types de questions d'entretien que les organisations à but non lucratif doivent poser

1. Questions d'introduction

Commencez par poser des questions qui permettent aux candidats de se sentir à l'aise tout en vous donnant un aperçu de leur parcours professionnel. Posez des questions ouvertes telles que :

Qu'est-ce qui vous a attiré dans le secteur associatif ?

Parlez-moi de votre expérience de travail avec des organisations à mission.

Quels sont les aspects du travail à but non lucratif que vous trouvez les plus gratifiants ?

Ces questions encouragent une conversation naturelle et révèlent des intérêts authentiques sans tester immédiatement l'alignement sur la mission. Gardez les questions spécifiques à la mission pour plus tard dans l'entretien, lorsque les candidats sont plus détendus et peuvent fournir des réponses authentiques.

‍

2. Questions basées sur les connaissances et l'expérience des organisations à but non lucratif

Cherchez à comprendre leur familiarité avec le travail associatif et leurs contributions passées. Par exemple, demandez-leur "Comment avez-vous soutenu une mission similaire dans le passé ?" ou "Que savez-vous des objectifs de notre association ?" pour mesurer leur expertise, leur volonté d'apprendre et leur niveau d'intérêt.

‍

3. Questions basées sur les compétences et alignées sur les besoins de l'organisation

Les organisations à but non lucratif sont souvent confrontées à des défis uniques tels que des budgets limités et la coordination entre les donateurs, les bénévoles, les membres du conseil d'administration et les partenaires communautaires, tout en maintenant des opérations efficaces basées sur le bénévolat.

Les candidats possédant des compétences spécifiques telles que la collecte de fonds, la coordination des bénévoles, la rédaction de demandes de subvention et la sensibilisation de la communauté peuvent apporter une valeur ajoutée considérable à votre organisation à but non lucratif.

‍

4. Questions relatives à l'adéquation culturelle et à l'alignement de la mission

Évaluez dans quelle mesure ils sont en phase avec les valeurs de votre organisation. Par exemple, la question "Que signifie notre mission pour vous personnellement ?" ou "Comment travaillez-vous avec des équipes diverses pour faire avancer une cause commune ?" vous aide à comprendre leur capacité d'adaptation et leur dévouement.

‍

21 questions générales sur les entretiens avec les organisations à but non lucratif

Les questions générales vous aident à comprendre clairement les antécédents et les qualifications d'un candidat. Contrairement aux questions spécifiques, elles sont plus générales et permettent de déterminer si la personne correspond globalement à votre association avant d'entrer dans les détails du rôle.

‍

Valeurs, objectifs et mission

Pour savoir si un candidat est réellement intéressé par votre mission, vérifiez les recherches qu'il a effectuées sur votre organisation. Cela vous aidera à comprendre son enthousiasme et son approche de la résolution des problèmes. Voici quelques questions que vous pouvez poser :

Que savez-vous de notre mission et de notre travail ? Quelles sont, selon vous, les valeurs les plus importantes pour une personne travaillant ici ? Si vous pouviez nous suggérer un nouvel objectif, quel serait-il et pourquoi ? Voici un problème [mentionnez une question spécifique] auquel nous avons déjà été confrontés. Que feriez-vous pour l'améliorer ? Comment nous aideriez-vous à nous développer tout en restant fidèles à nos valeurs ?

‍

Expérience

L'évaluation des réalisations passées d'un candidat et de sa capacité à surmonter les difficultés est essentielle pour les postes exigeants qui requièrent une capacité d'adaptation et une réflexion sur le terrain. Posez des questions qui l'encouragent à réfléchir à son expérience, par exemple :

Quel est le défi auquel vous avez été confronté dans votre travail à but non lucratif et comment l'avez-vous résolu ? Décrivez un échec professionnel et les leçons que vous en avez tirées. Décrivez une campagne de collecte de fonds à laquelle vous avez contribué. Quel a été votre rôle et quel a été le résultat ? Quel est le programme ou l'initiative que vous avez contribué à développer ou à améliorer ? Quelles mesures avez-vous prises et quels en ont été les résultats ? Quand avez-vous identifié une lacune dans la stratégie de votre association et aidé à la combler ? Comment avez-vous géré les désaccords au sein d'une équipe dans le cadre d'un projet à but non lucratif ? Décrivez une occasion où vous avez établi des relations solides avec des donateurs, des partenaires ou des sponsors. En quoi cela a-t-il été bénéfique pour l'organisation ?

Ces scénarios donnent un aperçu de leurs capacités de réflexion critique et de leur aptitude à tirer parti de leurs expériences passées.

‍

Exemples de questions pour s'assurer de l'état de préparation

Voici une liste de questions à poser impérativement pour savoir si vos candidats peuvent répondre aux exigences de votre association :

Pouvez-vous décrire un moment où vous avez dû jongler avec de multiples responsabilités et comment vous les avez gérées ? Que feriez-vous si un donateur ou un bénévole important cessait soudainement de soutenir un projet ? Comment aborderiez-vous l'établissement de relations avec des acteurs de la communauté qui pourraient ne pas soutenir initialement la mission de votre association ? Comment géreriez-vous une situation où le financement d'un programme serait réduit de manière inattendue ? Pouvez-vous nous donner un exemple de la manière dont vous avez réussi à motiver une équipe au cours d'un projet difficile ? Comment géreriez-vous les conflits entre les bénévoles ou les membres de l'équipe ayant des points de vue divergents ? Comment garantissez-vous l'inclusivité et la représentation dans les programmes ou les événements de votre association ? Pouvez-vous décrire comment vous avez géré un dilemme éthique dans un contexte associatif ? Comment classer par ordre de priorité les besoins concurrents de plusieurs programmes ou initiatives ?

En posant ces questions générales, vous pouvez déterminer si le candidat possède les valeurs, l'expérience et l'état d'esprit nécessaires pour réussir dans l'environnement de votre association.

‍

Compétences non techniques et leadership

Diriger des organisations à but non lucratif requiert des capacités uniques pour inspirer les équipes tout en gérant des relations complexes avec les parties prenantes. Ces questions évaluent la capacité d'adaptation et l'intelligence émotionnelle :

Décrivez une crise que vous avez gérée dans un contexte associatif. Comment avez-vous maintenu le moral de l'équipe tout en résolvant le problème ? Comment adaptez-vous votre style de leadership lorsque vous travaillez avec différentes parties prenantes ?

‍

Travail à distance et hybride

Les organisations à but non lucratif modernes opèrent souvent dans des environnements mixtes. Ces questions permettent d'évaluer le leadership virtuel :

Comment maintenir l'engagement des donateurs et des bénévoles dans un environnement virtuel ? Quelles stratégies utilisez-vous pour créer une culture d'équipe dans des environnements hybrides ?

‍

Prise de décision éthique

Les organisations à but non lucratif sont souvent confrontées à des choix moraux complexes. Cette question porte sur le jugement :

Parlez-moi d'une fois où vous avez été confronté à un dilemme éthique opposant les attentes des donateurs aux besoins du programme.

‍

Collecte de fonds et rédaction de demandes de subventions

Un financement durable nécessite l'établissement de relations et une communication convaincante :

Comment maintenir les relations avec les donateurs en période de ralentissement économique ? Décrivez votre approche de l'élaboration de récits de subvention qui sortent du lot.

‍

Diversité et inclusion

Les organisations à but non lucratif modernes doivent servir efficacement des communautés diverses :

Comment avez-vous promu les pratiques d'inclusion dans vos fonctions précédentes ? Quelles stratégies utiliseriez-vous pour garantir que nos programmes servent efficacement les diverses communautés ?

‍

14 questions d'entretien spécifiques pour les organisations à but non lucratif

Directeurs exécutifs

Les directeurs exécutifs dirigent une organisation à but non lucratif, supervisent les programmes, gèrent les équipes et obtiennent des financements. Posez des questions qui mettent à l'épreuve leurs capacités de leadership, de réflexion stratégique et de résolution de problèmes, telles que :

Quelle est votre expérience en matière de gestion d'équipes au sein d'une organisation à but non lucratif et comment avez-vous motivé des employés ou des bénévoles pour atteindre les objectifs de l'organisation ? Pouvez-vous décrire une occasion où vous avez dirigé une organisation à but non lucratif en faisant face à un défi majeur et quelles stratégies vous avez utilisées pour le surmonter ? Comment élaborez-vous et mettez-vous en œuvre des stratégies visant à impliquer les donateurs et à collecter des fonds pour soutenir la mission de l'organisation ?

‍

Membres du conseil d'administration

Ils jouent un rôle important dans l'élaboration de la stratégie de votre association et dans la garantie de sa stabilité financière. Lors des entretiens avec les membres potentiels du conseil d'administration, posez-leur des questions :

Comment avez-vous soutenu la mission d'une organisation à but non lucratif tout en conciliant vos responsabilités fiduciaires dans vos fonctions précédentes ? Quelles stratégies avez-vous utilisées pour aider une organisation à atteindre ses objectifs par le biais de la gouvernance et de l'engagement des donateurs ? Comment négocier avec les dirigeants lorsque votre plan ne correspond pas au leur afin d'assurer l'alignement des valeurs non lucratives au sein de l'équipe ?

‍

Volontaires

Les volontaires interagissent directement avec les communautés ciblées et représentent votre cause. Il est donc important d'évaluer leur motivation et leurs compétences. Les questions pertinentes sont les suivantes :

Pourquoi souhaitez-vous rejoindre notre association en tant que bénévole et qu'espérez-vous accomplir dans le cadre de ce rôle ? Avez-vous déjà travaillé sur des projets à but non lucratif et comment avez-vous contribué à leur réussite ?

‍

Agents de développement

Les chargés de développement jouent un rôle clé dans la collecte de fonds, l'engagement des donateurs et l'obtention de subventions. Pour recruter les bons agents, pensez à poser des questions :

Quelles stratégies avez-vous utilisées pour fidéliser les donateurs et obtenir des dons importants pour une organisation à but non lucratif ? Pouvez-vous décrire une occasion où vous avez réussi à rédiger et à gérer une proposition de subvention ? Comment utilisez-vous les outils numériques pour établir des relations avec les donateurs et suivre les progrès de la collecte de fonds ?

‍

Spécialistes de la communication

Pour la gestion des messages, les relations publiques et l'engagement communautaire, il faut rechercher des spécialistes de la communication. Pour évaluer leur aptitude à remplir cette fonction, posez-leur des questions :

Comment avez-vous développé des campagnes de sensibilisation à la mission ou aux programmes d'une organisation à but non lucratif ? Quelle expérience avez-vous des médias sociaux ou du marketing par courrier électronique pour entrer en contact avec les donateurs et les communautés ? Comment vous assurer que votre message reste cohérent avec les valeurs et la vision d'une organisation à but non lucratif ?

‍

6 conseils pour mener des entretiens efficaces avec les organisations à but non lucratif

Faites des recherches sur les antécédents du candidat : Examinez son curriculum vitae et ses travaux antérieurs au sein d'organisations à but non lucratif afin d'évaluer dans quelle mesure ses compétences correspondent aux objectifs de votre organisation. Faites preuve de souplesse en ce qui concerne les lieux et les horaires des entretiens : Proposer des entretiens en personne ou virtuels et s'adapter aux horaires montre que vous accordez de l'importance au temps et à l'engagement du candidat. Envoyez des documents de préparation : Partagez des liens vers le site web de votre association, les initiatives en cours ou les médias sociaux. Posez ensuite des questions réfléchies telles que : "Qu'avez-vous remarqué à propos de nos campagnes et comment les amélioreriez-vous ?" Utilisez une structure cohérente : Respectez un format clair, comme les questions comportementales, afin de comparer les candidats de manière équitable. Encouragez les candidats à poser des questions : Permettez-leur de poser des questions sur la mission, les programmes et les objectifs de l'association afin d'évaluer leur intérêt. Concluez avec clarté : Expliquer les prochaines étapes et fournir un calendrier pour les décisions afin de maintenir la transparence du processus.

‍

Dernières réflexions sur les questions d'entretien avec les organisations à but non lucratif

Trouver la bonne personne pour votre association, c'est constituer une équipe capable d'avoir un impact réel. Des entretiens réfléchis vous permettent d'aller au-delà des CV et d'identifier les candidats qui correspondent à votre mission et à vos valeurs.

En vous concentrant sur des compétences spécifiques, la passion et l'adéquation culturelle, vous pouvez embaucher des personnes qui contribueront à un changement durable au sein de votre communauté. Complétez les questions personnalisées par des questions générales sur le candidat afin de faire progresser efficacement les objectifs de votre organisation.

‍

FAQ sur les meilleures questions d'entretien pour les organisations à but non lucratif

Comment les petites organisations à but non lucratif qui n'ont pas d'équipe RH formelle peuvent-elles mener des entretiens efficaces ? Les petites organisations non gouvernementales peuvent créer des processus d'entretien complets même si elles ne disposent pas d'un personnel dédié aux ressources humaines. La clé est de créer une structure tout en gardant une mise en œuvre simple. Commencez par ces éléments fondamentaux : Former un comité d'entretien composé de 2 ou 3 membres de l'équipe et d'un membre du conseil d'administration.

Attribuer des domaines d'intervention clairs tels que les compétences, la culture et le potentiel de leadership

Créer un système de notation simple de 1 à 5 pour une évaluation cohérente

Documenter le retour d'information à l'aide de modèles de base ou d'outils en ligne gratuits Recherchez des fonctions similaires dans d'autres organisations à but non lucratif et adaptez leurs questions à votre contexte. Incluez des exercices pratiques qui reflètent les responsabilités professionnelles réelles - par exemple, demandez aux candidats au développement de présenter un programme de donateurs fictif ou demandez aux responsables de programmes de résoudre des problèmes réels auxquels vous avez été confrontés.

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles s'assurer que leurs entretiens sont inclusifs ? La mise en place d'entretiens véritablement inclusifs nécessite une approche globale portant à la fois sur l'accessibilité et sur les méthodes d'évaluation. Commencez par éliminer les obstacles logistiques - proposez des horaires flexibles et plusieurs formats d'entretien (vidéo, téléphone, en personne).

Donnez des détails clairs sur le processus d'entretien, l'accessibilité du lieu et toute préparation préalable nécessaire.

Au cours de l'entretien, utilisez un langage clair et sans jargon et évitez de faire des suppositions sur la formation ou l'expérience des candidats.

Formez votre comité d'entretien à reconnaître les préjugés inconscients et assurez une représentation diversifiée parmi les intervieweurs lorsque c'est possible.

Donnez aux candidats suffisamment de temps pour répondre et proposez des pauses pendant les sessions plus longues.

Élaborer des critères d'évaluation cohérents axés sur les compétences de base plutôt que sur les seules mesures traditionnelles de l'expérience. Rappelez-vous que l'embauche inclusive n'est pas seulement une question d'aménagements - il s'agit de créer un environnement où tous les candidats peuvent démontrer de manière authentique leur potentiel à contribuer à votre mission.