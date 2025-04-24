Le choix d'une plateforme de collecte de fonds pour votre organisation à but non lucratif peut sembler insurmontable. Avec autant d'options disponibles, comment savoir laquelle fonctionnera vraiment pour vous ?

Dans cet examen approfondi, nous allons regarder de plus près Give Lively, ses forces, ses faiblesses, et ce que les vrais utilisateurs en disent. Des frais cachés à l'expérience utilisateur globale, nous explorerons les détails critiques que vous devez connaître avant de vous engager.

Nous allons également comparer Give Lively avec des concurrents de premier plan, en vous donnant un aperçu des prix, des fonctionnalités et de la facilité d'utilisation de plusieurs solutions pratiques de collecte de fonds. Cette compilation de témoignages d'utilisateurs d'organisations à but non lucratif membres de Give Lively, d'évaluations et de comparaisons directes vous donne tout ce dont vous avez besoin pour prendre une décision en toute connaissance de cause.

‍

Aller à l'étape suivante :

‍

‍

‍

Qu'est-ce que Give Lively et comment fonctionne-t-il ?

Give Lively est une entreprise technologique conçue pour faciliter la collecte de fonds et la rendre plus accessible aux organisations à but non lucratif. Nous offrons une plateforme complète d'outils numériques - entièrement gratuits - pour aider les organisations à but non lucratif à collecter des fonds en ligne, à s'engager auprès des donateurs et à rationaliser leurs efforts de collecte de fonds.

Depuis notre création en 2015, notre objectif est d'inspirer les organisations à but non lucratif avec une technologie de collecte de fonds puissante sans les coûts élevés qui y sont souvent associés. Financés par des philanthropes, nous couvrons les coûts opérationnels, de sorte que les organisations à but non lucratif peuvent utiliser notre plateforme sans se soucier des frais.

‍

Donnez des notes à Lively

Jetons un coup d'œil sur les évaluations de Capterra concernant Give Lively avant de nous lancer dans des commentaires honnêtes :

Note globale : 4.1 /5

Évaluation du service clientèle : 3.9 /5

Évaluation des caractéristiques : 3.5 /5

Rapport qualité-prix : 3.6 /5

‍

‍

Offrir une expérience utilisateur vivante

De nombreuses organisations à but non lucratif apprécient la facilité avec laquelle il est possible de mettre en place et de personnaliser des campagnes, qu'il s'agisse de dons par SMS, de collecte de fonds entre pairs pour la justice sociale et environnementale ou de billetterie pour financer les services aux immigrants grâce à la plateforme Give Lively. La plateforme donne à vos pages de dons un aspect professionnel et simplifie la tâche des donateurs, ce qui est un avantage pour toutes les organisations.

Cela dit, si Give Lively couvre parfaitement l'essentiel, certaines organisations à but non lucratif mentionnent qu'il serait encore meilleur avec quelques extras comme l'intégration d'un CRM ou des options de messagerie plus avancées pour les donateurs, adaptées à l'ère numérique. Les rapports peuvent également être un peu difficiles à établir pour les événements plus complexes.

Mais si vous cherchez une solution solide et gratuite qui vous aide à collecter des fonds de manière efficace tout en restant conviviale, Give Lively est un choix solide à considérer. Il est particulièrement utile pour les petites organisations ou pour toute personne souhaitant rationaliser sa collecte de fonds sans en payer le prix fort.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Tableau réactif Catégorie d'article Caractéristiques principales Options de collecte de fonds - Dons récurrents

- Appels en ligne (peuvent être partagés par des codes QR)

- Objectifs de collecte de fonds personnalisés

- Collecte de fonds multicanaux (pages de campagne, billetterie d'événement, peer-to-peer et dons par SMS) Flexibilité des paiements - Options de paiement flexibles (cartes de crédit, PayPal, Venmo, portefeuilles numériques, transferts ACH)

- Prise en charge des frais de traitement par les donateurs Expérience de l'utilisateur - Portail utilisateur pour les donateurs

- Marque et design personnalisables

- Options de partage social/email/SMS faciles à mettre en œuvre Sécurité et conformité - Sécurité robuste (cryptage de bout en bout, protection SSL, conformité PCI niveau 1) Rapports et analyses - Accès illimité aux données des donateurs en temps réel et aux exportations à la demande Collecte de fonds pour des événements - Billetterie événementielle avec options personnalisables (niveaux de billets, périodes de vente, billets gratuits)

- Suivi des dons en direct et intégration aux pages de l'événement

‍

C'est une chose de voir des fonctionnalités avancées présentées, et une autre d'entendre de vrais utilisateurs. Nous allons nous pencher sur les évaluations honnêtes réalisées au cours des dernières années afin de répondre à certaines questions courantes ou à une demande à laquelle vous pensez peut-être lorsque vous évaluez ce qui convient le mieux à votre organisation.

Donnez les avantages et les inconvénients de Lively : Que disent les utilisateurs ?

Donner des pros de la vie

Fonction de don par texto

Les fonctions de don par texto et de Give Lively mobile sont remarquables pour les organisations à but non lucratif qui recherchent un moyen simple et efficace d'impliquer les donateurs directement sur leur téléphone ou d'autres appareils mobiles. Les utilisateurs apprécient la personnalisation de l'application, qui permet de l'aligner sur des campagnes de collecte de fonds spécifiques et de cibler différents segments d'une base de donateurs.

Les donateurs étant de plus en plus dépendants de leur téléphone portable, le fait de disposer de ces options, comme les messages textuels, peut également être un excellent moyen d'attirer les nouvelles générations. Tout moyen d'optimiser l'expérience de don par le biais de la téléphonie mobile peut s'avérer payant, et les capacités téléphoniques de Give Lively y contribuent.

‍

‍

"J'aime le fait que le texte puisse être personnalisé et lié à une campagne, et la possibilité d'avoir plusieurs campagnes est géniale. - Ellie B.

‍

Installation facile

Give Lively offre un moyen rapide et simple de démarrer avec Give Lively. L'aspect professionnel de la plateforme signifie que même les petites équipes peuvent créer rapidement des pages de dons soignées et conviviales.

Les logiciels de collecte de fonds doivent être simples à utiliser, car ils constituent un moyen éprouvé de créer un impact réel et de donner un coup d'envoi plus rapide. L'impossibilité d'utiliser les fonctionnalités ou de comprendre votre site de collecte de fonds (en particulier si les représentants du service clientèle ne répondent pas toujours) peut avoir un impact sur l'ensemble de votre stratégie.

‍

"La plateforme est très facile à utiliser et à mettre en place. Elle donne à votre page de dons un aspect professionnel et convivial." - Svetlana I.

‍

Idéal pour les petites organisations à but non lucratif

Give Lively est idéal pour mettre en avant les organisations à but non lucratif qui font la différence et qui fonctionnent avec une équipe réduite, en proposant des frais peu élevés et pas de frais annuels. De plus, son intégration facile à votre site web permet de lancer des campagnes sans trop de difficultés techniques.

Lorsque vous travaillez avec une équipe réduite, il peut être utile de mettre l'accent sur la facilité d'utilisation de votre plateforme de collecte de fonds. Les courbes d'apprentissage ou les systèmes complexes peuvent ralentir les processus et vous faire perdre du temps pour engager votre communauté.

‍

"C'est parfait pour notre petite association. C'est formidable qu'ils ne prélèvent qu'un petit pourcentage de nos dons et qu'ils ne facturent pas d'énormes frais annuels. Les campagnes de dons que l'on peut concevoir avec ce logiciel sont superbes et il est facile de les connecter à notre site web ! - Maya L.

‍

‍

‍

Pas de frais de plateforme

La plateforme ne facture pas de frais mensuels ou de frais d'activation, ce que de nombreux utilisateurs apprécient par rapport à des alternatives plus coûteuses qui peuvent augmenter le prix au fur et à mesure que l'organisation à but non lucratif s'agrandit. Il est important de noter qu'il y a des frais de transaction à prendre en compte, mais le faible coût est un avantage que vous pouvez apprécier.

Les frais s'accumulent, et vous voulez être sûr qu'au fur et à mesure de votre croissance et de vos collectes de fonds, toutes les fonctionnalités seront toujours disponibles gratuitement. Cela signifie que davantage de dons sont directement affectés à votre mission !

‍

"C'est vraiment génial de ne pas avoir à payer des frais mensuels ou annuels pour un produit de collecte de fonds où l'on peut envoyer un SMS pour donner et soutenir une collecte de fonds d'égal à égal. - Ellie B.

‍

Quelles sont les limites de Give Lively ?

Rapports

L'exécution de rapports détaillés peut s'avérer délicate et certaines intégrations ne fonctionnent pas de manière aussi transparente qu'on l'aurait souhaité. Cela peut sembler être un obstacle gênant si votre association s'appuie fortement sur les données.

Les analyses sont essentielles à un plan stratégique de collecte de fonds. Les données sont de l'or lorsqu'il s'agit de prendre des décisions basées sur votre base unique de supporters, vos objectifs et votre croissance.

‍

"Je n'ai pas aimé le fait qu'il soit un peu difficile d'établir des rapports et l'intégration pour notre marche aurait pu être un peu plus fluide, permettant à plus de personnes d'avoir accès aux informations de leur équipe. - Jon B.

‍

‍

Soutien à la clientèle

L'assistance à la clientèle peut être difficile d'accès lorsque vous en avez le plus besoin, et les réponses sont parfois un peu décevantes. Si vous avez besoin d'une assistance rapide, cette expérience peut s'avérer frustrante.

Vous voulez que votre logiciel de collecte de fonds soit votre partenaire et que vous n'ayez jamais à vous inquiéter de ce qui pourrait se passer si vous ne pouviez pas vous contacter. Il est particulièrement important d'en tenir compte lorsque vous réfléchissez à l'impact sur l'expérience que vous offrez aux donateurs.

‍

"Il n'y a aucun moyen de trouver de l'aide une fois que l'on est connecté. Il faut aller sur la page principale sans être connecté pour voir l'option de chat. Je l'ai fait deux fois et la réponse a été la même à chaque fois. A un moment donné, on m'a dit qu'il s'agissait d'un produit payant. Cela signifie-t-il que je dois m'attendre à ce qu'il ne fonctionne pas ?" - Jeremy W.

‍

Frais cachés

Bien qu'annoncés comme "gratuits", les frais de transaction de Give Lively peuvent vous prendre au dépourvu, en particulier avec les frais de transaction de Stripe. Il est important de savoir que des coûts cachés comme ceux-ci peuvent avoir un impact sur votre résultat net, et il est normal de ne pas connaître tous les coûts dès le départ.

Plus vous collectez de fonds, plus les frais prélevés sont élevés. Il s'agit donc d'un élément à prendre en compte lors de l'établissement de votre budget et de la planification de vos activités de collecte de fonds. Il vous sera utile de voir ce qui est abordable et quel est votre budget pour l'achat d'un logiciel de collecte de fonds afin de trouver la meilleure option.

‍

"Gratuit et sans contrepartie ? NON ! Give Lively demande à l'utilisateur d'avoir un compte stripe.com qui facture chaque transaction. Stripe.com propose une réduction pour les organisations à but non lucratif mais, et je trouve cela tout à fait incroyable, ils ne vous diront pas quelle est la réduction si vous ne créez pas d'abord un compte chez eux !" - Richard Y.

‍

‍

Manque d'intégrations

Give Lively n'a pas autant d'intégrations qui soutiennent la gestion des donateurs et l'établissement de relations dans le cadre de la collecte de fonds. Il s'agit d'une considération importante, car les campagnes personnalisées et sur mesure deviennent essentielles à l'acquisition et à la fidélisation des donateurs.

‍

"Il y a quelques ajouts qui seraient utiles, comme une intégration CRM ou la possibilité d'envoyer des messages à partir de cette plateforme. Les offres sont basiques mais GRATUITES, donc je ne me plains pas." - Ellie B.

‍

Donner un prix à Lively

‍

Give Lively est présentée comme une plateforme de collecte de fonds gratuite et ne facture pas de frais de plateforme. Cependant, les coûts s'additionnent au fur et à mesure que vous collectez des fonds pour votre travail essentiel avec la plateforme.

‍

Comment fonctionnent les frais de Give Lively ?

Sachez que Give Lively facture les organisations à but non lucratif pour chaque transaction par le biais de frais de traitement qui sont déduits du total de vos dons :

Virements ACH/Banque : 0,8 % (plafonné à 5 $ par transaction)

Principales cartes de crédit: 2,2 % + 0,30 $ par transaction

Cartes American Express : 3,5 % par transaction

PayPal : 1,99 % + 0,49 $ par transaction

Chèque : 0,97 $ par chèque

‍

‍

Meilleures alternatives à Give Lively

Tableau réactif Plate-forme Points forts Faiblesses potentielles Donner en direct - Faible coût (pas de frais de plateforme)

- Convivialité avec des pages de dons personnalisables - Intégrations limitées et fonctions avancées de collecte de fonds

- Outils de reporting basiques Zeffy - Il s'agit d'une plateforme entièrement gratuite, sans frais d'installation ni de transaction.

- Interface facile à utiliser avec des outils de collecte de fonds intégrés et d'autres ressources disponibles gratuitement pour faire avancer votre mission. - Moins d'intégrations

- Les conseils couverts par les donateurs peuvent prêter à confusion Classy - Outils complets de collecte de fonds, y compris le peer-to-peer, les dons récurrents et la gestion d'événements

- Fonctionnalités avancées de reporting et d'analyse - Complexité qui peut ne pas convenir aux petites organisations à but non lucratif.

- Les frais de plateforme et de transaction peuvent s'accumuler

‍

Comment Give Lively se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds ?

1. Zeffy

‍

Give Lively vs Zeffy : Qui est le meilleur ?

Zeffy est la meilleure alternative à Give Lively, non seulement parce qu'il est vraiment 100% gratuit (sans frais de transaction), mais aussi en raison de ses fonctionnalités robustes et de son équipe de service à la clientèle pour aider à maximiser le succès des organisations à but non lucratif.

Il s'agit d'une excellente option pour une plateforme riche en fonctionnalités pour les organisations qui se concentrent sur tout, de la santé reproductive à la violence domestique, en passant par l'égalité raciale et les refuges pour animaux, sans le coût, tout en conservant une configuration et une expérience utilisateur simples.

‍

Les principales caractéristiques de Zeffy sont les suivantes

Don mobile

Outil de point de vente pour les dons en personne

Gestion d'événements et tombolas

Commerce électronique

Campagnes de crowdfunding

Collecte de fonds de pair à pair avec la famille, les collègues, les amis et les proches

Gestion des adhésions

Encans

Automatisation des courriels

Dons récurrents

Thermomètre de la collecte de fonds

‍

Commentaires des utilisateurs

"0 % de frais de traitement, c'est énorme. Ce qui rend le service exceptionnel, c'est qu'il est très facile d'interagir avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé (plateforme, mise en place, formulaires, etc.). Les sociétés "pay to play" devraient prendre exemple sur Zeffy". - Lance N.

‍

‍

2. Classe

‍

Classy est une alternative que les grandes organisations disposant d'un budget pour un logiciel de collecte de fonds pourraient préférer. Classy offre une variété de fonctionnalités pour gérer l'expérience du donateur du début à la fin, et des devis personnalisés sont nécessaires pour déterminer le prix exact pour votre organisation.

‍

Caractéristiques principales de Classy :

Une narration et des images authentiques

Engagement des donateurs

Une expérience de don sans faille

‍

Commentaires des utilisateurs

"Nous utilisons Classy depuis de nombreuses années maintenant, et avons collecté des dizaines de milliers de dollars auprès de notre communauté croissante de donateurs. Classy est incroyablement facile à utiliser et bénéficie d'un support extraordinaire, même si nous sommes sur un fuseau horaire complètement différent de celui de l'équipe de support ! - Claire B.

‍

‍

‍

FAQ : Give Lively en vaut-il la peine pour mon association ?

‍

Que fait Give Lively ? Give Lively fournit aux organisations à but non lucratif des outils pour la collecte de fonds numérique, pour des causes allant de l'éducation au créneau de la préservation de la biodiversité dans les soins de santé à l'avenir. Sa plateforme permet aux organisations de créer des pages de campagne, d'accepter des dons, de vendre des billets d'événements et de mener des collectes de fonds de pair à pair, tout en aidant les communautés à se reconnecter pour relever des défis difficiles.

Les principales caractéristiques qui font que les gens sont attirés par l'effet Give Lively comprennent des conceptions personnalisables, des options de dons récurrents et un traitement sécurisé des paiements par le biais de divers canaux tels que les cartes de crédit, PayPal, Venmo et les transferts ACH.

‍

Give Lively est-il sécurisé ? Oui, Give Lively prend la sécurité au sérieux pour tous les dons effectués par les utilisateurs. La plateforme utilise un cryptage de bout en bout et des pages protégées par le protocole SSL pour garantir la sécurité de toutes les données relatives aux donateurs et aux transactions.

En outre, elle est conforme au niveau 1 de la norme PCI, le plus haut niveau de certification pour la sécurité des cartes de paiement, et utilise un traitement sécurisé des paiements par l'intermédiaire de Stripe, un leader de confiance en matière de solutions de paiement. Cela signifie que vos données et celles de vos donateurs sont bien protégées à tout moment.

‍

Give Lively est-il gratuit ? Bien que la plateforme de Give Lively soit gratuite pour les organisations à but non lucratif, des frais de transaction s'appliquent à chaque don effectué, ce qui a un coût. Une meilleure compréhension des frais cachés de Give Lively permet aux organisations à but non lucratif de prendre des décisions éclairées.

‍