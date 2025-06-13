"Nous avons perdu des dons parce que personne n'avait d'argent liquide.
"Notre lecteur de cartes a cessé de fonctionner au pire moment.
"Nous ne voulions pas acheter plus de matériel uniquement pour collecter 50 dollars.
"Il a fallu une semaine pour que tous les chèques soient déposés.
Cela vous semble familier ? Si vous avez déjà organisé une collecte de fonds, vous avez probablement été confronté aux mêmes maux de tête. Les gens veulent donner. Vous voulez collecter des fonds. Mais le transfert de ces fonds d'un compte à l'autre peut sembler inutilement coûteux et compliqué.
Et lorsque vous faites partie d'une petite organisation à but non lucratif, chaque don manqué compte.
Imaginez ceci. Vous avez organisé l'événement parfait. Vos participants sont tellement émus qu'ils font la queue pour financer votre petite association.
Super, le pire est passé ! Ou plutôt, il le serait si l'acceptation des dons en personne n'était pas si pénible.
Ce n'est pas vous. Toutes les méthodes éprouvées d'acceptation des dons en personne ont leurs limites.
La plupart des petites organisations à but non lucratif s'appuient sur un mélange de caisses et de lecteurs de cartes peu pratiques pour accepter les dons en personne. Et soyons honnêtes : aucune de ces solutions n'est idéale.
Tout ce dont vous avez besoin pour accepter les dons en personne, c'est d'un appareil technologique dont vous ne vous séparez probablement jamais : un smartphone. Si vous disposez d'un système de don par prélèvement automatique.
Vous avez probablement touché une carte sans contact ou votre téléphone à une caisse enregistreuse lorsque vous avez pris un café au lait ce matin. Accepter des dons en personne devrait être aussi simple.
Avec la bonne application, tapez pour payer, et votre smartphone se transformera en terminal de don - aucunlecteur de carte n'est nécessaire.
Et c'est tout ce qu'il faut. Grâce à la technologie Tap to pay, vous pouvez accepter un don sur place, avec votre iPhone.
Imaginez que vous êtes...
Fini le temps où l'on se disait "je ferai un don quand je serai rentré chez moi". Grâce à la fonction "Tap to pay", l'acceptation des dons en personne devient un jeu d'enfant. Aucun lecteur de carte n'est nécessaire et aucun frais n'est prélevé.
La plupart des systèmes de point de vente sont conçus pour les magasins de détail, où les bénéfices, les taxes et les frais font partie intégrante du jeu. Mais ce n'est pas ce que vous êtes, et ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Tout ce que fait une petite association est au service de sa mission, et les frais interfèrent avec ce bon travail.
Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds sans frais, a créé le seul système de paiement par prélèvement conçu spécifiquement pour les petites organisations à but non lucratif.
Voici ce que les petites organisations à but non lucratif attendent vraiment d'un outil de don en personne :
C'est exactement ce que propose Zeffy.
Après avoir aidé des milliers d'organisations à but non lucratif à conserver la totalité de l'argent collecté, l'équipe de Zeffy a constaté les problèmes liés à l'acceptation des dons en personne. Pour les résoudre, Zeffy a créé une application qui permet d'accepter les dons en personne avec n'importe quel appareil IOS, à tout moment et en tout lieu. Aucun lecteur de carte n'est nécessaire.
Encore mieux ? Avec Zeffy, l'acceptation de dons en personne est totalement gratuite.
Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds tout-en-un et sans frais pour les organisations à but non lucratif :
Lorsque vous acceptez un don en personne avec l'application de paiement de Zeffy, votre compte Zeffy conserve un enregistrement détaillé. Vous saurez toujours qui a donné quoi et quand, ce qui facilite le suivi.
Pour Deborah Nelson et sa petite équipe, c'était une évidence de passer à Zeffy pour accepter les dons en personne.
Avec Zeffy dans son équipe, Deborah peut éviter de se rendre à la banque et au bureau de poste (et d'y faire la queue !). Elle envoie des lettres de remerciement et assure le suivi des donateurs en ligne, au lieu de réconcilier des listes manuscrites avec des remerciements manuscrits.
Et tout ce temps supplémentaire ? Il est bien utilisé. Armée de son seul téléphone (avons-nous mentionné qu'aucun lecteur de carte n'est nécessaire ?), Deborah peut consacrer plus de temps à la collecte de fonds pour ses élèves. "Zeffy nous fournit tout cela, et nous avons plus de temps et d'efforts pour collecter des fonds", explique Deborah.
Pas de lecteur de carte ni de cordon à manipuler. Pas de lecteur de carte ni de cordon à manipuler. Juste le téléphone qui se trouve déjà dans votre poche.
L'application "tap-to-pay" de Zeffy vous permet d'utiliser votre téléphone pour accepter les dons en personne de toute personne disposant d'une carte sans contact, d'Apple Pay ou de Google Pay.
C'est vraiment gratuit. Zeffy ne facturera jamais de frais de plateforme ou de transaction, et il n'y a pas de matériel sournois à acheter.
Si un donateur choisit d'ajouter un pourboire pour soutenir Zeffy, nous l'acceptons. Mais ce n'est jamais obligatoire.
Des milliers de donateurs font confiance à Zeffy chaque jour, mais ne nous croyez pas sur parole.
Découvrez les témoignages d'organisations à but non lucratif qui nous ont attribué une note de 4,9 sur G2, ou lisez quelques-unes de nos évaluations et de nos réussites.
Oui ! Et avec encore moins de soucis. Chaque transaction est enregistrée dans votre compte Zeffy pour faciliter le suivi et l'engagement des donateurs.
Tap to Pay fonctionne en utilisant la connexion de données mobiles de votre téléphone. Aucun wifi n'est nécessaire.
Les donateurs ne bénéficient pas d'un service de qualité ? Pas de problème. Tant que vous avez du service, vous pouvez accepter des dons en personne avec leur carte.
Vous êtes curieux de savoir comment le système de paiement par carte de Zeffy se compare aux systèmes de point de vente commerciaux les plus répandus comme Square ? Les deux ont été créés pour des organisations complètement différentes, et cela se voit dans leurs caractéristiques.
Lors de votre prochain événement, oubliez les lecteurs de cartes encombrants et les listes manuscrites de donateurs en espèces. Sans frais et sans matériel, l 'application Tap to Pay de Zeffy a rendu l'acceptation des dons en personne plus facile que jamais.
Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un donneur enthousiaste et d'un smartphone, et nous parions qu'ils seront tous deux présents lors de votre prochain événement.
Essayez Zeffy gratuitement et continuez à l' utiliser gratuitement aussi longtemps que vous le souhaitez. Pas de frais, pas de lecteur de carte, juste votre téléphone.
Vous êtes à la recherche d'un système de point de vente pour les organisations à but non lucratif qui réponde aux besoins de votre organisation ? Apprenez-en plus sur le système Tap to Pay de Zeffy et sur les raisons pour lesquelles il s'agit du meilleur et du plus abordable des systèmes de point de vente.