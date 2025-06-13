Guides sur les organisations à but non lucratif

"Nous avons perdu des dons parce que personne n'avait d'argent liquide.

"Notre lecteur de cartes a cessé de fonctionner au pire moment.

"Nous ne voulions pas acheter plus de matériel uniquement pour collecter 50 dollars.

"Il a fallu une semaine pour que tous les chèques soient déposés.

Cela vous semble familier ? Si vous avez déjà organisé une collecte de fonds, vous avez probablement été confronté aux mêmes maux de tête. Les gens veulent donner. Vous voulez collecter des fonds. Mais le transfert de ces fonds d'un compte à l'autre peut sembler inutilement coûteux et compliqué.

Et lorsque vous faites partie d'une petite organisation à but non lucratif, chaque don manqué compte.

Pourquoi il est encore si difficile d'accepter des dons en personne

Imaginez ceci. Vous avez organisé l'événement parfait. Vos participants sont tellement émus qu'ils font la queue pour financer votre petite association.

Super, le pire est passé ! Ou plutôt, il le serait si l'acceptation des dons en personne n'était pas si pénible.

Ce n'est pas vous. Toutes les méthodes éprouvées d'acceptation des dons en personne ont leurs limites.

Espèces, chèques ou cartes ? Faites votre choix.

L'argent liquide. Personne ne transporte suffisamment d'argent liquide pour réduire votre budget. Il est difficile d'en assurer le suivi et facile à perdre. Risqué.

Les chèques. Très rares. Si quelqu'un sait où se trouve son chéquier, vous avez théoriquement l'argent. Mais vous devez tenir vos propres registres et vous rendre à la banque pour utiliser ces fonds.

Carte. Les lecteurs de cartes sont conçus pour les magasins de détail, pas pour les petites organisations à but non lucratif. Des systèmes comme Square et Stripe promettent de résoudre le problème des dons en espèces ou par chèque... à condition d'acheter leurs terminaux et de payer leurs frais.

"Nous avions l'habitude de recourir aux chèques, mais le suivi manuel des dons était un cauchemar.

Ce dont vous n'avez pas besoin pour accepter des dons en personne

La plupart des petites organisations à but non lucratif s'appuient sur un mélange de caisses et de lecteurs de cartes peu pratiques pour accepter les dons en personne. Et soyons honnêtes : aucune de ces solutions n'est idéale.

Vous n'avez pas besoin...

Un lecteur de cartes (coûteux !)

Frais de traitement

Une caisse

Un POS encombrant

Un service informatique

Tout ce dont vous avez besoin pour accepter les dons en personne, c'est d'un appareil technologique dont vous ne vous séparez probablement jamais : un smartphone. Si vous disposez d'un système de don par prélèvement automatique.

Qu'est-ce que Tap to Pay (et pourquoi cela change la donne pour l'acceptation des dons en personne) ?

Vous avez probablement touché une carte sans contact ou votre téléphone à une caisse enregistreuse lorsque vous avez pris un café au lait ce matin. Accepter des dons en personne devrait être aussi simple.

Avec la bonne application, tapez pour payer, et votre smartphone se transformera en terminal de don - aucunlecteur de carte n'est nécessaire.

Les donateurs n'ont pas d'argent liquide ni de chèques en main. Ils en ont :

Une carte de crédit ou de débit sans contact

Apple Pay ou Google Pay sur leur téléphone

Et c'est tout ce qu'il faut. Grâce à la technologie Tap to pay, vous pouvez accepter un don sur place, avec votre iPhone.

Pas de lecteur ? Pas de problème. C'est ici que la fonction "tap to pay" (toucher pour payer) sauve la situation :

Imaginez que vous êtes...

Vous êtes bénévole pour une collecte de fonds dans une école. Votre table est peu technique, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours accepter les dons en personne des parents, des enseignants et des élèves (pour le grand voyage de classe !) avec seulement un téléphone et un sourire.

Organiser un déjeuner de bienfaisance dans un parc local. Grâce à la fonction "tap to pay", votre système de don est aussi mobile que vous. Vous pouvez emporter votre téléphone d'une table à l'autre pour collecter des dons en personne à la volée, tout en veillant à ce que tout le monde ait sa part de gâteau.

Un membre du conseil d'administration invitant un donateur potentiel à dîner. Dès qu'ils sont prêts à donner (avant le dessert, espérons-le !), vous êtes prêt à accepter un don en personne. Ils n'ont pas besoin de se souvenir de leur chéquier et vous n'avez pas besoin d'apporter un lecteur de cartes encombrant.

Déléguer à un nouvel employé enthousiaste. Vous pouvez vous éloigner de la table de collecte de fonds en toute confiance. Vous n'avez qu'à remettre votre téléphone à votre nouvel employé et il pourra continuer à recueillir les dons sans avoir à se soucier du lecteur de cartes ou de la caisse.

Vente de t-shirts lors d'un concert de charité. Tap to pay vous permet d'installer un stand de vente dans un champ, un sous-sol ou un hall d'entrée bondé. Personne ne trébuche sur les fils, personne n'a besoin de wifi ou d'une prise de courant, et personne ne paie de frais.

Gérer la table d'enregistrement au spectacle de talents local. Et les grands-parents de quelqu'un ont oublié d'acheter des billets. Aucun problème. Avec le système "tap to pay" adéquat, les grands-parents peuvent acheter des billets sur place, sans Internet, sans frais et sans argent liquide.

Fini le temps où l'on se disait "je ferai un don quand je serai rentré chez moi". Grâce à la fonction "Tap to pay", l'acceptation des dons en personne devient un jeu d'enfant. Aucun lecteur de carte n'est nécessaire et aucun frais n'est prélevé.

Le premier système Tap-to-Pay conçu pour les petites organisations à but non lucratif, et non pour les magasins

La plupart des systèmes de point de vente sont conçus pour les magasins de détail, où les bénéfices, les taxes et les frais font partie intégrante du jeu. Mais ce n'est pas ce que vous êtes, et ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Tout ce que fait une petite association est au service de sa mission, et les frais interfèrent avec ce bon travail.

Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds sans frais, a créé le seul système de paiement par prélèvement conçu spécifiquement pour les petites organisations à but non lucratif.

Voici ce que les petites organisations à but non lucratif attendent vraiment d'un outil de don en personne :

Pas de frais d'installation

Pas de lecteur de cartes à acheter ou à gérer

Pas de frais de transaction ou de traitement

Suivi des donateurs

Compatible avec votre iPhone.

C'est exactement ce que propose Zeffy.

La fonction "Tap to pay" permet de se passer de matériel.

Après avoir aidé des milliers d'organisations à but non lucratif à conserver la totalité de l'argent collecté, l'équipe de Zeffy a constaté les problèmes liés à l'acceptation des dons en personne. Pour les résoudre, Zeffy a créé une application qui permet d'accepter les dons en personne avec n'importe quel appareil IOS, à tout moment et en tout lieu. Aucun lecteur de carte n'est nécessaire.

Zeffy signifie pas de frais.

Encore mieux ? Avec Zeffy, l'acceptation de dons en personne est totalement gratuite.

Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds tout-en-un et sans frais pour les organisations à but non lucratif :

Dons en ligne et en personne

Billetterie

Ventes aux enchères et tombolas

Magasins en ligne

Campagnes pair-à-pair

Gestion des donateurs

Adhésions

Les paiements par carte permettent un suivi automatique des donateurs.

Lorsque vous acceptez un don en personne avec l'application de paiement de Zeffy, votre compte Zeffy conserve un enregistrement détaillé. Vous saurez toujours qui a donné quoi et quand, ce qui facilite le suivi.

Changez votre façon de collecter des fonds.

Pour Deborah Nelson et sa petite équipe, c'était une évidence de passer à Zeffy pour accepter les dons en personne.

Avec Zeffy dans son équipe, Deborah peut éviter de se rendre à la banque et au bureau de poste (et d'y faire la queue !). Elle envoie des lettres de remerciement et assure le suivi des donateurs en ligne, au lieu de réconcilier des listes manuscrites avec des remerciements manuscrits.

Et tout ce temps supplémentaire ? Il est bien utilisé. Armée de son seul téléphone (avons-nous mentionné qu'aucun lecteur de carte n'est nécessaire ?), Deborah peut consacrer plus de temps à la collecte de fonds pour ses élèves. "Zeffy nous fournit tout cela, et nous avons plus de temps et d'efforts pour collecter des fonds", explique Deborah.

Vous avez encore des questions ? Nous avons les réponses.

💳 Ai-je besoin d'un lecteur de cartes ?

Pas de lecteur de carte ni de cordon à manipuler. Pas de lecteur de carte ni de cordon à manipuler. Juste le téléphone qui se trouve déjà dans votre poche.

L'application "tap-to-pay" de Zeffy vous permet d'utiliser votre téléphone pour accepter les dons en personne de toute personne disposant d'une carte sans contact, d'Apple Pay ou de Google Pay.

Zeffy est-il vraiment libre ?

C'est vraiment gratuit. Zeffy ne facturera jamais de frais de plateforme ou de transaction, et il n'y a pas de matériel sournois à acheter.

Si un donateur choisit d'ajouter un pourboire pour soutenir Zeffy, nous l'acceptons. Mais ce n'est jamais obligatoire.

🤝 Les donateurs auront-ils confiance ?

Des milliers de donateurs font confiance à Zeffy chaque jour, mais ne nous croyez pas sur parole.

Découvrez les témoignages d'organisations à but non lucratif qui nous ont attribué une note de 4,9 sur G2, ou lisez quelques-unes de nos évaluations et de nos réussites.

📋 Puis-je continuer à suivre les dons ?

Oui ! Et avec encore moins de soucis. Chaque transaction est enregistrée dans votre compte Zeffy pour faciliter le suivi et l'engagement des donateurs.

📶 Et si nous ne disposons pas d'un wifi fiable ?

Tap to Pay fonctionne en utilisant la connexion de données mobiles de votre téléphone. Aucun wifi n'est nécessaire.

Les donateurs ne bénéficient pas d'un service de qualité ? Pas de problème. Tant que vous avez du service, vous pouvez accepter des dons en personne avec leur carte.

Zeffy contre Square

Vous êtes curieux de savoir comment le système de paiement par carte de Zeffy se compare aux systèmes de point de vente commerciaux les plus répandus comme Square ? Les deux ont été créés pour des organisations complètement différentes, et cela se voit dans leurs caractéristiques.

Fonctionnalité Zeffy Carré Frais de transaction $0 2.6% + $0.10 Matériel nécessaire Aucun lecteur de carte n'est nécessaire Lecteur de carte requis Conçu pour les organisations à but non lucratif Oui Non Outils de collecte de fonds Intégré Non inclus Suivi des donateurs Automatique Manuel ou externe

Prêt à essayer Tap to Pay lors de votre prochain événement ?

Lors de votre prochain événement, oubliez les lecteurs de cartes encombrants et les listes manuscrites de donateurs en espèces. Sans frais et sans matériel, l 'application Tap to Pay de Zeffy a rendu l'acceptation des dons en personne plus facile que jamais.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un donneur enthousiaste et d'un smartphone, et nous parions qu'ils seront tous deux présents lors de votre prochain événement.

Essayez Zeffy gratuitement et continuez à l' utiliser gratuitement aussi longtemps que vous le souhaitez. Pas de frais, pas de lecteur de carte, juste votre téléphone.

