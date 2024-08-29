TikTok est une plateforme puissante pour les organisations à but non lucratif. Son algorithme favorise les contenus authentiques et centrés sur l'humain, offrant aux organisations à mission des opportunités uniques de raconter leur histoire, de rallier des soutiens et d'avoir un impact réel.

Au cœur de la base d'utilisateurs de TikTok se trouve la génération Z, avec plus de 60 % des utilisateurs appartenant à cette génération réputée pour utiliser les médias sociaux afin de défendre ses convictions. Cela représente une opportunité inestimable pour les organisations à but non lucratif de s'engager auprès d'individus passionnés qui peuvent amplifier leur message et sensibiliser le public à l'échelle mondiale.

La plateforme de médias sociaux a même introduit des fonctions spéciales conçues pour stimuler les capacités de collecte de fonds des organisations à but non lucratif. Ces outils et leur vaste portée en font des éléments essentiels de la stratégie numérique de toute organisation à but non lucratif qui se veut avant-gardiste.

Dans ce guide, nous allons explorer les principaux avantages de TikTok et de l'initiative TikTok for Good pour les organisations à but non lucratif. Découvrez des conseils pour la collecte de fonds, des stratégies pour briller sur la plateforme et comment maximiser votre impact.

‍

Table des matières

Pourquoi les organisations à but non lucratif devraient-elles utiliser TikTok ?

TikTok for Good : Une initiative pour les organisations à but non lucratif

Exemples d'organisations à but non lucratif utilisant TikTok for Good

Comment créer un compte TikTok pour une organisation à but non lucratif ?

Comment les organisations à but non lucratif collectent-elles des fonds sur TikTok ?

7 conseils éprouvés pour utiliser TikTok afin de maximiser l'impact de votre organisation à but non lucratif

Dernières réflexions sur la création d'un impact positif grâce à TikTok

FAQ sur TikTok pour les organisations à but non lucratif

‍

Pourquoi les organisations à but non lucratif devraient-elles utiliser TikTok ?

Plateforme de médias sociaux relativement jeune, TikTok compte plus de 1,04 milliard d'utilisateurs actifs par mois, avec un public majoritairement jeune.

La génération Z, née entre 1997 et 2012, constitue la majorité des utilisateurs de TikTok, qu'elle préfère à d'autres plateformes comme Instagram. Ce groupe démographique n'est pas seulement composé d'adolescents ; il comprend aussi de jeunes adultes politiquement engagés et désireux d'impulser un changement social.

Selon le rapport de Blackbaud"Gen Z at the Table : A Special Edition of the Next Generation of Giving", 84 % des membres de la génération Z soutiennent d'une manière ou d'une autre des organisations à but non lucratif, des œuvres de bienfaisance ou des causes. Les médias sociaux constituent l'un des principaux canaux par lesquels ils aiment manifester leur soutien.

Avec une forte présence sur TikTok, les organisations à but non lucratif peuvent s'engager auprès de futurs sympathisants et s'assurer que leur cause devient une priorité pour une nouvelle génération.

TikTok est utile à votre organisation de différentes manières :

Les fonctionnalités de TikTok, telles que les duos, les points et les flux en direct, vous permettent d'interagir directement avec votre public et de créer une communauté.

L'utilisation de hashtags populaires ou la création de hashtags spécifiques à une mission peuvent accroître votre visibilité et votre portée.

Le contenu court et facile à digérer de TikTok rend les questions complexes plus accessibles à un public plus large.

Les organisations à but non lucratif peuvent ajouter des autocollants de donation à leurs vidéos sur TikTok, ce qui permet aux utilisateurs de faire des dons en toute simplicité.

Les outils d'édition intégrés à l'application vous permettent d'enregistrer et de publier rapidement des vidéos ; aucun ordinateur n'est nécessaire.

Les campagnes réussies, comme les défis par hashtag, peuvent devenir instantanément virales et stimuler la collecte de fonds.

‍

TikTok for Good : Une initiative pour les organisations à but non lucratif

TikTok for Good est le programme de la plateforme destiné aux organisations à but non lucratif et aux associations caritatives qui souhaitent s'engager auprès des utilisateurs. Il permet d'accroître l'audience, de sensibiliser et d'activer les sympathisants grâce à trois fonctionnalités uniques :

Gestion de compte : TikTok vous aide à mettre en place les meilleures pratiques et à gérer vos relations avec les utilisateurs. Il vous guide à chaque étape jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs.

TikTok vous aide à mettre en place les meilleures pratiques et à gérer vos relations avec les utilisateurs. Il vous guide à chaque étape jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Analyses avancées : TikTok offre à votre organisation à but non lucratif des informations sur votre compte et vos vidéos, en mettant en lumière la façon dont votre public interagit avec votre contenu et la façon dont votre compte se développe au fil du temps.

TikTok offre à votre organisation à but non lucratif des informations sur votre compte et vos vidéos, en mettant en lumière la façon dont votre public interagit avec votre contenu et la façon dont votre compte se développe au fil du temps. Hashtags promus : TikTok promeut le hashtag lié à votre cause spécifique auprès des utilisateurs, qui peuvent alors publier des vidéos en utilisant votre hashtag.

‍

Exemples d'organisations à but non lucratif utilisant Tiktok for Good

1. Hôpital de recherche pour enfants St. Jude (716,1K Followers)

Jude, l'organisation à but non lucratif utilise principalement son canal pour raconter des histoires. L'hôpital de recherche met en lumière les survivants du cancer, offre des aperçus des coulisses de l'hôpital et fait appel à ses sympathisants et partenaires pour parler de leur cause.

Leur contenu est adapté à la plateforme, avec des accroches fortes pour attirer le public et du matériel relatable. L'équipe utilise souvent des sous-titres sur les vidéos pour rendre son contenu plus accessible.

‍

2. UNICEF (490.3K Followers)

La présence TikTok percutante de l'UNICEF comprend des collaborations avec de grands influenceurs ainsi que des histoires authentiques de membres de l'équipe et de bénéficiaires. L'organisation a également travaillé avec des célébrités comme Millie Bobby Brown pour sensibiliser à sa cause.

L'organisation utilise efficacement les outils de donation et les campagnes de hashtag de TikTok tout en se concentrant sur un contenu positif et centré sur l'humain. Le contenu TikTok de l'UNICEF met en avant la résilience humaine, en se concentrant sur des histoires édifiantes et en montrant l'humanité dans diverses situations.

‍

3. ASPCA (217K Followers)

L'ASPCA a pour mission de mettre fin à la cruauté envers les animaux. Sa stratégie de contenu est donc assez simple : elle se concentre sur des tas et des tas de mignons petits amis à fourrure.

Sur TikTok, elle présente le parcours d'animaux de compagnie depuis les refuges jusqu'aux foyers aimants, en mettant en avant les adoptions réussies. Grâce à des campagnes de hashtags ciblées, l'ASPCA promeut également l'adoption et la collecte de fonds. Leur contenu vise à créer un lien émotionnel avec leurs efforts de sauvetage des animaux, en soulignant la valeur de l'adoption des animaux de compagnie plutôt que de leur achat.

‍

Comment créer un compte TikTok à but non lucratif ?

Étape 1 : Téléchargez TikTok gratuitement à partir du Google Play Store (pour les utilisateurs Android) ou de l'Apple Store (pour les utilisateurs iOS).

Étape 2 : Ouvrez l'application et inscrivez-vous à l'aide d'une adresse électronique, d'un numéro de téléphone ou d'un compte de média social (comme Facebook).

Étape 3 : Choisissez un nom d'utilisateur reflétant la mission de votre association

Étape 4 : Créez votre profil en ajoutant une image de haute qualité de votre organisation à but non lucratif. Rédigez une biographie courte et attrayante qui met en évidence votre mission.

Étape 5 : Faites de votre compte un compte professionnel pour débloquer des fonctionnalités exclusives. Cliquez sur Paramètres, sélectionnez "Gérer le compte", puis cliquez sur "Compte professionnel".

‍

Comment les organisations à but non lucratif collectent-elles des fonds sur TikTok ?

1. Autocollants pour les dons

Les autocollants de don sont des icônes cliquables intégrées dans les vidéos qui vous aident à collecter des fonds. Lorsqu'ils sont cliqués, les utilisateurs accèdent directement au formulaire de don, où ils peuvent faire un don à votre organisation à but non lucratif.

Grâce à Tiltify, le processus est simple et sécurisé, et les donateurs n'ont pas besoin de quitter l'application TikTok.

Actuellement, les autocollants de dons ne sont disponibles que pour certaines organisations à but non lucratif qui répondent aux critères d'éligibilité de TikTok. TikTok prévoit d'étendre cette fonctionnalité, mais les organisations doivent vérifier leur éligibilité sur la plateforme. Même sans accès immédiat, une forte présence sur TikTok peut permettre à votre organisation de se positionner pour de futures opportunités de collecte de fonds sur la plateforme.

Si votre association n'a pas encore accès aux autocollants de don, concentrez-vous sur l'augmentation de votre nombre de followers et de votre engagement. Une présence forte vous placera sur le radar de TikTok et augmentera vos chances d'accéder à cette fonctionnalité à l'avenir.

‍

2. Ajout d'un profil d'organisme à but non lucratif

TikTok vous permet de collecter des dons pour votre organisation à but non lucratif directement à partir de votre profil. Sous la biographie et le bouton "Suivre", les utilisateurs de TikTok peuvent ajouter un lien vers l'organisation qu'ils souhaitent soutenir. Tous les utilisateurs de TikTok, y compris les comptes officiels d'organisations à but non lucratif, peuvent utiliser cette fonctionnalité.

Certaines organisations caritatives, comme la Croix-Rouge, ont ajouté des boutons de donation à leur profil afin d'encourager plus facilement les dons en faveur de leur cause.

‍

3. Mener des campagnes publicitaires payantes

Outre le contenu organique, TikTok propose des campagnes publicitaires payantes. Des organisations caritatives de renom, telles que Cancer Research UK, la Croix-Rouge britannique et le WWF, y diffusent déjà des publicités.

Les publicités TikTok fonctionnent selon un modèle d'enchères, où les utilisateurs spécifient une offre et une limite de dépense quotidienne. Les publicités sont disponibles dans de nombreux formats. Elles apparaissent entre le contenu organique et le contenu généré par l'utilisateur, avec une "étiquette sponsorisée" et un bouton "appel à l'action" qui renvoie l'internaute à une page de destination.

Vous pouvez créer des publicités pour cibler des groupes démographiques spécifiques et atteindre divers objectifs publicitaires. Par exemple, l'utilisation d'objectifs de conversion vous permet d'obtenir des dons dans le cadre d'un appel de fonds, tandis que les objectifs de génération de leads vous aident à obtenir des conversions et à recueillir des informations sur des sympathisants potentiels.

‍

7 conseils éprouvés pour utiliser TikTok afin de maximiser l'impact de votre organisation à but non lucratif

1. Sautez sur les tendances TikTok

Un moyen facile d'attirer l'attention sur votre association est de découvrir les tendances et d'y participer.

Gardez un œil sur les thèmes, danses, chansons, filtres et hashtags populaires, et adaptez votre contenu à ces tendances. Vous pouvez découvrir les tendances actuelles en appuyant sur l'icône de recherche dans le coin supérieur droit de votre fil d'accueil.

Parcourez TikTok comme le ferait l'un de vos sympathisants pour trouver des idées de contenu.

Le hashtag #LearnOnTikTok est l'un des plus populaires et des plus utilisés, avec plus de 855,4 milliards de vues. La Croix-Rouge utilise ce hashtag sur la plupart de ses vidéos d'information afin d'assurer une plus grande visibilité à son contenu.

‍

2. Participer à des défis hashtag

Les défis TikTok permettent à votre organisation à but non lucratif d'inciter ses sympathisants à agir en faveur de votre mission. Créez des défis avec des objectifs clairs et simples et des hashtags pertinents pour maximiser l'impact.

Un bon exemple est le défi #keepthebeat lancé par l'American Heart Association, dans le cadre duquel les participants ont réalisé des vidéos sur le thème "Keep the Beat" et ont contribué à collecter des fonds. En ajoutant des informations de type "text-to-give", l'organisation à but non lucratif a facilité les dons de ses supporters.

Cette approche a non seulement permis d'obtenir un soutien, mais elle s'est également traduite par un engagement et une portée accrus sur TikTok.

‍

3. Plus il y a de messages, mieux c'est

Cela peut sembler difficile, mais avec plus d'un milliard de vidéos regardées chaque jour sur TikTok, vous devez publier souvent pour vous démarquer. Selon la plupart des experts, les marques devraient publier entre une et quatre fois par jour pour maximiser leur notoriété et se constituer un public.

Bien que cela puisse sembler difficile pour les organisations à but non lucratif très occupées, la réutilisation du contenu offre une excellente solution. Si le contenu de vos médias sociaux ou de votre site web dure moins de trois minutes, il peut être adapté à TikTok.

Pour continuer à publier régulièrement, vous pouvez préenregistrer des vidéos et les programmer à l'avance à l'aide d'outils tels que Later.

TED Talk utilise un extrait convaincant de son discours plus long pour partager trois conseils pratiques sur la gestion des incendies de forêt et contribuer à un avenir durable.

Voici quelques-uns des différents types de contenu que vous pouvez réutiliser :

Vidéos YouTube : Choisissez le clip le plus intéressant et reformatez-le dans un format vidéo vertical à l'aide d'outils hors application tels que CapCut.

: Choisissez le clip le plus intéressant et reformatez-le dans un format vidéo vertical à l'aide d'outils hors application tels que CapCut. Interviews et podcasts : Créez une vidéo pour mettre en évidence les moments les plus intéressants et les plus faciles à citer.

Créez une vidéo pour mettre en évidence les moments les plus intéressants et les plus faciles à citer. Articles et commentaires : Récapitulez les principaux points de votre blog ou proposez des commentaires sur des recherches grâce à la fonction Écran vert.

‍

4. Le contenu éducatif est essentiel

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser l'attrait visuel de TikTok pour créer des contenus éducatifs convaincants qui touchent leur public. Il peut s'agir de statistiques révélatrices, de faits liés à la mission ou de tutoriels sur leur cause.

Le NRDC, par exemple, s'efforce de protéger la faune et la flore, de lutter contre le changement climatique et de défendre la santé publique et l'égalité. Pour faire passer son message, il partage de courtes vidéos explicatives sur des termes environnementaux, des événements d'actualité, etc.

En présentant des informations sous forme de petites bouchées sur TikTok, vous pouvez expliquer des sujets complexes dans un contenu facile à digérer, ce qui favorise l'émergence d'une base de sympathisants mieux informés.

‍

5. Utiliser TikTok en direct

À l'instar de la fonction Facebook Live, TikTok Live vous permet d'être en direct et d'interagir avec vos followers en temps réel, ce qui vous aide à créer une relation plus personnelle et plus transparente avec votre public. Cette authenticité renforce la confiance, l'engagement et le soutien à votre cause.

Voici quelques-unes des idées à essayer lorsque vous décidez de passer à l'action :

Organiser des sessions interactives de questions-réponses, en répondant directement aux questions du public et en favorisant un sentiment d'appartenance à la communauté.

Présenter le côté humain de votre association par des visites des coulisses et des entretiens avec le personnel.

Fournir des mises à jour en direct sur l'avancement du projet, démontrant l'impact tangible des dons.

Partager les histoires des bénéficiaires en temps réel, en créant des liens émotionnels avec les téléspectateurs

Organiser des événements de collecte de fonds en direct, en tirant parti de l'instantanéité de la plateforme pour susciter des dons.

‍

6. Faire participer les personnes influentes

Toutes les plateformes de médias sociaux ont des influenceurs, et TikTok ne fait pas exception à la règle. Tendez la main aux influenceurs qui s'intéressent à votre mission ou qui ont un lien personnel avec votre cause.

Notez que vous n'êtes pas obligé de travailler avec des influenceurs ayant plus d'un million de followers. Même ceux qui n'ont que quelques milliers de followers sont parfaits pour sensibiliser à votre cause. S'ils sont passionnés par votre mission, il y a de fortes chances pour que leurs followers le soient aussi, ce qui vous permettra d'accéder à un tout nouveau groupe de sympathisants authentiques.

Prenons l'exemple de l'organisation à but non lucratif The Ocean Cleanup. En collaboration avec les célèbres YouTubers MrBeast et Mark Rober, l'organisation a lancé la campagne #TeamSeas sur TikTok. Elle a encouragé les utilisateurs à créer des vidéos sur la pollution des océans et à faire des dons pour la cause, dans le but d'éliminer 30 millions de livres de déchets des océans et des rivières.

‍

7. Engagez-vous auprès de votre public

Les plateformes de médias sociaux sont l'un des nombreux moyens de dialoguer avec votre public. Sur TikTok, engagez le dialogue avec vos followers en répondant aux commentaires sur les posts, en partageant le contenu publié par les partenaires et en étiquetant les volontaires ou les donateurs dans vos vidéos.

La Croix-Rouge américaine, une importante organisation humanitaire à but non lucratif, répond aux utilisateurs par une vidéo. Si vous regardez la section des commentaires sous n'importe quelle vidéo TikTok de l'organisation, il y a plus que probablement une réponse vidéo de l'équipe des médias sociaux aux questions des adeptes.

‍

Dernières réflexions sur la création d'un impact positif grâce à TikTok

Si votre organisation à but non lucratif n'est pas encore présente sur TikTok, c'est le moment idéal pour renforcer votre présence. Grâce à son immense portée et à sa communauté active, TikTok est un excellent moyen de présenter votre mission aux donateurs potentiels, aux bénévoles et aux personnes susceptibles d'avoir besoin de votre aide.

Pour tirer le meilleur parti de TikTok, partagez des histoires d'impact et du contenu éducatif et concentrez-vous sur les tendances et les défis actuels. N'oubliez pas de collaborer avec des influenceurs et d'utiliser l'initiative TikTok for Good. Reprenez votre meilleur contenu sur d'autres médias sociaux et donnez-lui une touche TikTok en utilisant des sons et des hashtags en vogue pour vous démarquer.

Et voici ce qui change la donne : utilisez Zeffy pour transformer votre engagement en dons. Avec Zeff, vous pouvez créer des pages de dons personnalisées, les partager sur les canaux sociaux et suivre vos fonds, le tout sans dépenser d'argent !

‍

FAQ sur TikTok pour les organisations à but non lucratif

TikTok prélève-t-il un pourcentage sur les dons ? Oui, TikTok prélève un pourcentage sur les dons effectués sur sa plateforme. Lorsque quelqu'un envoie des dons par l'intermédiaire de fonctions telles que "TikTok Gifts" pendant les diffusions en direct, TikTok prélève environ 50 % des dons. TikTok ne perçoit rien sur les dons reçus par l'intermédiaire des autocollants de donation. Cela est dû à son partenariat avec Tiltify, qui permet aux utilisateurs de faire des dons directement à des organisations à but non lucratif sans qu'aucun pourcentage ne revienne à TikTok. Cependant, il se peut que vous deviez payer certains frais de traitement standard.

Comment devenir éligible aux fonctionnalités de collecte de fonds de TikTok ? Pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités de collecte de fonds de TikTok, vous devez remplir certains critères : Vous devez vous inscrire sur Tiltify et vous assurer que votre organisation est une organisation caritative approuvée sur la plateforme.

Inscrivez-vous et créez un profil d'organisme de bienfaisance à jour sur Benevity Causes.

Développez une forte présence sur TikTok, en augmentant le nombre de vos followers et l'engagement. Même si votre association n'a pas accès à ces fonctionnalités, vous pouvez toujours utiliser TikTok pour sensibiliser le public et générer des dons. Comme pour les autres comptes de médias sociaux, pour réussir sur TikTok, il faut se tenir au courant des tendances, créer du contenu attrayant et publier régulièrement.