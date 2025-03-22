Un site web bien conçu n'aide pas seulement votre association à faire connaître sa mission et à entrer en contact avec ses sympathisants, mais il constitue également un outil essentiel pour la collecte de fonds. La simplicité du processus de don est l'un des aspects les plus importants de tout site web à but non lucratif.
Squarespace est une plateforme de création de sites web qui offre une gamme de fonctionnalités pour aider votre association à établir une forte présence en ligne tout en vous aidant à faciliter les dons.
Dans ce guide, nous discuterons des fonctions de donation de Squarespace, des prix, des intégrations de tiers et des meilleures pratiques pour aider votre association à développer ses efforts de collecte de fonds en ligne. Vous découvrirez également une alternative 100% gratuite pour créer votre boutique en ligne.
Squarespace est une plateforme de création de sites web conviviale, connue pour ses modèles et ses outils de conception intuitifs. Pour les organisations à but non lucratif, il s'agit d'un moyen accessible de créer des sites web d'aspect professionnel pour faire connaître leur mission, engager leurs partisans et faciliter la collecte de fonds en ligne. Il simplifie la création de sites web, mais il se concentre principalement sur l'esthétique et la convivialité plutôt que sur des outils spécifiques aux organisations à but non lucratif.
Squarespace peut être un bon choix pour les organisations à but non lucratif ayant des besoins minimes, comme la création d'une page de dons de base ou la présentation de leur travail en ligne. Cependant, les organisations qui recherchent des fonctions de collecte de fonds avancées, comme la gestion des donateurs ou les dons sans frais, risquent de le trouver limité.
Squarespace propose plusieurs plans tarifaires basés sur la fonctionnalité et la fréquence de paiement, chacun avec des caractéristiques différentes.
Squarespace offre aux organisations à but non lucratif une réduction de 10 % sur leur première année de paiement, ce qui rend plus abordable la création d'un site web professionnel. Vous pouvez accéder à cette réduction en :
Avec Squarespace, vous pouvez ajouter un bloc de dons directement sur votre site. Vous pouvez l'intégrer sur la page de votre choix - la page d'accueil, une page dédiée à la collecte de fonds ou un article de blog. Une fois que vous avez un compte Squarespace, voici comment le configurer :
Étape 1: Connecter un processeur de paiement : Reliez Squarespace Payments ou des processeurs tiers tels que Stripe ou PayPal pour accepter les dons.
Étape 2: Ajouter un bloc "Donation" : Ouvrez l'éditeur, accédez à une page et ajoutez un bloc "Donation".
Étape 3: Personnaliser les paramètres du fonds :
Étape 4: Recueillir les informations sur les donateurs : Utilisez les champs du formulaire pour recueillir les noms, les adresses électroniques ou d'autres informations essentielles.
Étape 5: Créer des courriels de remerciement : Personnalisez les reçus de dons automatisés pour les donateurs.
Ce bloc de don affiche un formulaire simple permettant aux visiteurs de faire un don unique. Vous pouvez définir des montants de dons suggérés ou laisser les donateurs libres de décider. Après avoir rempli le formulaire de don, les donateurs peuvent utiliser Squarespace Payments, Stripe ou PayPal pour effectuer leur paiement.
Ces étapes sont faciles pour les nouveaux utilisateurs, mais les besoins avancés en matière de dons, tels que les paiements récurrents et la segmentation des donateurs, nécessitent des outils supplémentaires ou des solutions de contournement.
Le plan Business comporte des frais de transaction de 3 % sur tous les dons, ce qui peut représenter une somme importante si votre association reçoit beaucoup de contributions. Le plan Commerce de base élimine ces frais, mais son prix est plus élevé.
Tous les plans entraînent des frais de traitement des paiements via Stripe ou PayPal, généralement 2,9 % + 0,30 $ par transaction.
Squarespace ne prend pas en charge les dons récurrents de manière native. Les donateurs doivent s'appuyer sur des outils externes et des intégrations tierces comme Stripe pour activer cette fonctionnalité, ce qui ajoute de la complexité et des coûts supplémentaires.
En revanche, Zeffy permet d'effectuer des dons récurrents 100 % gratuits, ce qui aide les organisations à but non lucratif à conserver chaque dollar collecté.
La gestion des donateurs est essentielle pour établir des relations et fidéliser les sympathisants. Bien que Squarespace permette aux organisations à but non lucratif d'exporter des données de base sur les donateurs, il manque d'outils pour suivre les contributions ou l'engagement.
Des plateformes comme Zeffy intègrent la gestion des donateurs aux outils de collecte de fonds, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de rationaliser leurs opérations sans coûts supplémentaires.
Votre formulaire de don doit être facile à trouver sur votre site web. Ajoutez des blocs de dons aux pages les plus fréquentées, comme la page d'accueil et les pages de remerciement. Expliquez clairement comment les dons soutiennent votre mission et incluez un appel à l'action fort.
Conseil: utilisez les formulaires de dons 100% en ligne de Zeffy pour les intégrer directement dans votre site Web Squarespace, améliorant ainsi la visibilité et l'accessibilité tout en économisant chaque dollar que vous collectez.
Votre association devrait permettre aux donateurs de choisir le montant de leurs dons et, si possible, leur donner la possibilité d'effectuer des dons récurrents. Proposer des montants suggérés (par exemple, 25, 50, 100 dollars) peut guider les donateurs et faciliter le processus.
Note: En raison des limitations de Squarespace en matière de collecte de fonds, votre association aura besoin de la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy pour les dons récurrents, la gestion avancée des donateurs ou les transactions sans frais.
Si votre association propose des programmes d'abondement, faites-en la promotion sur votre page de don. Lorsque les donateurs voient que leur don sera doublé grâce à l'abondement, ils se sentent souvent plus motivés pour contribuer et avoir un impact plus important.
Intégrez des boutons de médias sociaux pour permettre aux donateurs de partager votre campagne de dons. Vous pouvez également diffuser des annonces sur les médias sociaux pour cibler les donateurs potentiels et accroître la visibilité.
Avant de lancer votre page de don, testez le processus de don en effectuant un petit don test, en vérifiant le traitement des paiements, en confirmant les courriels et en vérifiant la gestion des erreurs pour vous assurer que tout fonctionne bien.
Squarespace est un bon choix pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à créer des sites Web visuellement attrayants pour partager leur mission et engager leurs partisans. Si vous utilisez déjà Squarespace, vous pouvez toujours intégrer les puissants outils de donation de Zeffy directement dans votre site web pour simplifier la collecte de fonds.
Si vous souhaitez gérer les dons, les collectes de fonds et même une boutique en ligne en un seul endroit, Zeffy propose une solution spécialisée spécialement conçue pour les organisations à but non lucratif. Elle élimine le besoin d'outils distincts et offre tout ce dont vous avez besoin pour collecter des fonds efficacement et gratuitement.
La création d'un système de dons en ligne par le biais d'un site web ne doit pas être compliquée. Bien que Squarespace offre de nombreuses fonctionnalités de création de sites web, il peut ne pas convenir aux organisations à but non lucratif qui souhaitent collecter des dons par l'intermédiaire de leur site web.
Zeffy offre aux organisations à but non lucratif une meilleure option - une plateforme entièrement gratuite pour mettre en place une page de don professionnelle qui simplifie la collecte de fonds à un coût nul. Au-delà des fonctionnalités de donation, notre plateforme offre de nombreux outils pour vous aider à vous engager auprès des donateurs, tout en vous assurant de conserver chaque dollar collecté.
