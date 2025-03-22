Un site web bien conçu n'aide pas seulement votre association à faire connaître sa mission et à entrer en contact avec ses sympathisants, mais il constitue également un outil essentiel pour la collecte de fonds. La simplicité du processus de don est l'un des aspects les plus importants de tout site web à but non lucratif.

Squarespace est une plateforme de création de sites web qui offre une gamme de fonctionnalités pour aider votre association à établir une forte présence en ligne tout en vous aidant à faciliter les dons.

Dans ce guide, nous discuterons des fonctions de donation de Squarespace, des prix, des intégrations de tiers et des meilleures pratiques pour aider votre association à développer ses efforts de collecte de fonds en ligne. Vous découvrirez également une alternative 100% gratuite pour créer votre boutique en ligne.

‍

Table des matières

‍

Qu'est-ce que Squarespace ?

Squarespace est une plateforme de création de sites web conviviale, connue pour ses modèles et ses outils de conception intuitifs. Pour les organisations à but non lucratif, il s'agit d'un moyen accessible de créer des sites web d'aspect professionnel pour faire connaître leur mission, engager leurs partisans et faciliter la collecte de fonds en ligne. Il simplifie la création de sites web, mais il se concentre principalement sur l'esthétique et la convivialité plutôt que sur des outils spécifiques aux organisations à but non lucratif.

Squarespace peut être un bon choix pour les organisations à but non lucratif ayant des besoins minimes, comme la création d'une page de dons de base ou la présentation de leur travail en ligne. Cependant, les organisations qui recherchent des fonctions de collecte de fonds avancées, comme la gestion des donateurs ou les dons sans frais, risquent de le trouver limité.

‍

‍

Tarifs de Squarespace pour les organisations à but non lucratif

Squarespace propose plusieurs plans tarifaires basés sur la fonctionnalité et la fréquence de paiement, chacun avec des caractéristiques différentes.

‍

Dons d'espaces carrés Plan Tarification annuelle Tarification mensuelle Caractéristiques Personnel 192 $/an (16 $/mois) 25 $/mois Modèles entièrement personnalisables

Optimisé pour les mobiles

Domaine personnalisé gratuit (un domaine gratuit au cours de la première année d'un cycle de facturation annuel)

Vendre des produits/services

Envoyer des factures gratuitement

0 % de frais de transaction sur les factures Entreprises 276 $/an (23 $/mois) 36 $/mois Toutes les caractéristiques du plan personnel

Analyse avancée du site web

Accepter les paiements

Frais de transaction de 3 % sur les transactions effectuées dans les magasins en ligne Commerce de base 336 $/an (28 $/mois) 40 $/mois Toutes les caractéristiques du plan d'affaires

Pas de frais de transaction sur les achats en ligne

Des outils de merchandising puissants Commerce avancé 624 $/an (52 $/mois) 72 $/mois Toutes les caractéristiques du plan commercial de base

Expédition avancée

Actualisation avancée

Vendre des abonnements

Pas de frais de transaction

‍

Réductions Squarespace pour les organisations à but non lucratif

Squarespace offre aux organisations à but non lucratif une réduction de 10 % sur leur première année de paiement, ce qui rend plus abordable la création d'un site web professionnel. Vous pouvez accéder à cette réduction en :

Choisir un modèle pour les organisations à but non lucratif : Commencez par parcourir la section"Community & Nonprofits" dans la boutique de modèles de Squarespace pour trouver un modèle qui correspond à vos besoins.

‍Application ducode de réduction : Lors du paiement, entrez le code "NONPROFIT" pour recevoir 10 % de réduction sur votre premier paiement.

‍

Comment accepter des dons sur Squarespace

Avec Squarespace, vous pouvez ajouter un bloc de dons directement sur votre site. Vous pouvez l'intégrer sur la page de votre choix - la page d'accueil, une page dédiée à la collecte de fonds ou un article de blog. Une fois que vous avez un compte Squarespace, voici comment le configurer :

Étape 1: Connecter un processeur de paiement : Reliez Squarespace Payments ou des processeurs tiers tels que Stripe ou PayPal pour accepter les dons.

Étape 2: Ajouter un bloc "Donation" : Ouvrez l'éditeur, accédez à une page et ajoutez un bloc "Donation".

Étape 3: Personnaliser les paramètres du fonds :

Modifier le texte du bouton de don pour qu'il corresponde à votre mission

Fixer les montants des dons (fixes ou variables)

Activer les dons récurrents via Stripe (si nécessaire)

Étape 4: Recueillir les informations sur les donateurs : Utilisez les champs du formulaire pour recueillir les noms, les adresses électroniques ou d'autres informations essentielles.

Étape 5: Créer des courriels de remerciement : Personnalisez les reçus de dons automatisés pour les donateurs.

Ce bloc de don affiche un formulaire simple permettant aux visiteurs de faire un don unique. Vous pouvez définir des montants de dons suggérés ou laisser les donateurs libres de décider. Après avoir rempli le formulaire de don, les donateurs peuvent utiliser Squarespace Payments, Stripe ou PayPal pour effectuer leur paiement.

Ces étapes sont faciles pour les nouveaux utilisateurs, mais les besoins avancés en matière de dons, tels que les paiements récurrents et la segmentation des donateurs, nécessitent des outils supplémentaires ou des solutions de contournement.

‍

Quelles sont les limites de Squarespace ?

1. Frais de transaction sur le plan d'affaires

Le plan Business comporte des frais de transaction de 3 % sur tous les dons, ce qui peut représenter une somme importante si votre association reçoit beaucoup de contributions. Le plan Commerce de base élimine ces frais, mais son prix est plus élevé.

Tous les plans entraînent des frais de traitement des paiements via Stripe ou PayPal, généralement 2,9 % + 0,30 $ par transaction.

‍

2. Les dons récurrents sont limités

Squarespace ne prend pas en charge les dons récurrents de manière native. Les donateurs doivent s'appuyer sur des outils externes et des intégrations tierces comme Stripe pour activer cette fonctionnalité, ce qui ajoute de la complexité et des coûts supplémentaires.

En revanche, Zeffy permet d'effectuer des dons récurrents 100 % gratuits, ce qui aide les organisations à but non lucratif à conserver chaque dollar collecté.

‍

3. Pas de gestion avancée des donateurs

La gestion des donateurs est essentielle pour établir des relations et fidéliser les sympathisants. Bien que Squarespace permette aux organisations à but non lucratif d'exporter des données de base sur les donateurs, il manque d'outils pour suivre les contributions ou l'engagement.

Des plateformes comme Zeffy intègrent la gestion des donateurs aux outils de collecte de fonds, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de rationaliser leurs opérations sans coûts supplémentaires.

‍

‍

5 bonnes pratiques pour accepter les dons sur Squarespace

1. Rendez votre formulaire de don visible

Votre formulaire de don doit être facile à trouver sur votre site web. Ajoutez des blocs de dons aux pages les plus fréquentées, comme la page d'accueil et les pages de remerciement. Expliquez clairement comment les dons soutiennent votre mission et incluez un appel à l'action fort.

‍

Conseil: utilisez les formulaires de dons 100% en ligne de Zeffy pour les intégrer directement dans votre site Web Squarespace, améliorant ainsi la visibilité et l'accessibilité tout en économisant chaque dollar que vous collectez.

‍

2. Proposer plusieurs options de dons

Votre association devrait permettre aux donateurs de choisir le montant de leurs dons et, si possible, leur donner la possibilité d'effectuer des dons récurrents. Proposer des montants suggérés (par exemple, 25, 50, 100 dollars) peut guider les donateurs et faciliter le processus.

‍

Note: En raison des limitations de Squarespace en matière de collecte de fonds, votre association aura besoin de la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy pour les dons récurrents, la gestion avancée des donateurs ou les transactions sans frais.

‍

3. Promouvoir les dons de contrepartie

Si votre association propose des programmes d'abondement, faites-en la promotion sur votre page de don. Lorsque les donateurs voient que leur don sera doublé grâce à l'abondement, ils se sentent souvent plus motivés pour contribuer et avoir un impact plus important.

‍

‍

4. Utiliser les médias sociaux

Intégrez des boutons de médias sociaux pour permettre aux donateurs de partager votre campagne de dons. Vous pouvez également diffuser des annonces sur les médias sociaux pour cibler les donateurs potentiels et accroître la visibilité.

‍

‍

5. Testez votre processus de don

Avant de lancer votre page de don, testez le processus de don en effectuant un petit don test, en vérifiant le traitement des paiements, en confirmant les courriels et en vérifiant la gestion des erreurs pour vous assurer que tout fonctionne bien.

‍

La meilleure alternative à Squarespace : Zeffy

Squarespace est un bon choix pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à créer des sites Web visuellement attrayants pour partager leur mission et engager leurs partisans. Si vous utilisez déjà Squarespace, vous pouvez toujours intégrer les puissants outils de donation de Zeffy directement dans votre site web pour simplifier la collecte de fonds.

Si vous souhaitez gérer les dons, les collectes de fonds et même une boutique en ligne en un seul endroit, Zeffy propose une solution spécialisée spécialement conçue pour les organisations à but non lucratif. Elle élimine le besoin d'outils distincts et offre tout ce dont vous avez besoin pour collecter des fonds efficacement et gratuitement.

‍

Les principales caractéristiques de Zeffy qui remplacent les limitations de Squarespace :

100% gratuit: Zeffy est entièrement gratuit, sans frais de plateforme ou de transaction, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de conserver chaque dollar collecté.

Des outils de collecte de fonds en un seul endroit: Zeffy vous permet de gérer les dons, d'organiser des campagnes et de mettre en place des contributions récurrentes, le tout intégré à la plateforme, sans ajouts de tierces parties.

Boutique en ligne: Que vous vendiez des marchandises, des billets d'événements ou des adhésions, la boutique en ligne de Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de conserver 100 % du produit de leurs ventes, en évitant les frais de transaction de Squarespace.

Gestion intégrée des donateurs: Suivez les contributions des donateurs, envoyez des courriels de remerciement et renforcez vos relations, sans dépendre d'outils de gestion de la relation client (CRM) externes.

Dons récurrents: Zeffy facilite la mise en place de dons réguliers par les donateurs, sans frais supplémentaires d'installation ou d'intégration, ce qui garantit une source de financement régulière.

‍

‍

Dernières réflexions sur les dons à Squarespace

La création d'un système de dons en ligne par le biais d'un site web ne doit pas être compliquée. Bien que Squarespace offre de nombreuses fonctionnalités de création de sites web, il peut ne pas convenir aux organisations à but non lucratif qui souhaitent collecter des dons par l'intermédiaire de leur site web.

Zeffy offre aux organisations à but non lucratif une meilleure option - une plateforme entièrement gratuite pour mettre en place une page de don professionnelle qui simplifie la collecte de fonds à un coût nul. Au-delà des fonctionnalités de donation, notre plateforme offre de nombreux outils pour vous aider à vous engager auprès des donateurs, tout en vous assurant de conserver chaque dollar collecté.

‍

‍

FAQ sur les donations Squarespace

‍

Pouvez-vous accepter des dons récurrents sur Squarespace ? Oui, vous pouvez collecter des dons récurrents sur Sqaurespace.

‍

L'utilisation de Squarespace est-elle gratuite ? Squarespace offre une période d'essai gratuite de 14 jours, mais après cela, vous devrez choisir un plan payant. Si vous recherchez une plateforme de collecte de fonds entièrement gratuite, Zeffy vous permet de créer une page de don sans frais, avecdavantage de fonctionnalités conçues spécifiquement pour les organisations à but non lucratif.

‍