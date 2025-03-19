Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre plateforme. En cliquant sur "Accepter tous les cookies", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site, d'analyser l'utilisation du site et de nous aider dans nos efforts de marketing.
Cookies nécessaires à la fonctionnalité de base du site web.
Cookies utilisés pour fournir le contenu le plus pertinent pour vous et vos besoins.
Cookies utilisés pour fournir le contenu le plus pertinent pour vous et vos besoins.
Cookies qui aident à comprendre les performances du site web, la façon dont les utilisateurs interagissent avec lui et à identifier les bogues.
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Conserver la documentation relative à l'approbation de l'exemption
D'autres exigences spécifiques à l'État sont à venir
ℹ️ Depuis le 21 mars 2025, toutes les entités créées aux Etats-Unis et leurs bénéficiaires effectifs sont désormais exemptés de l'obligation de déclarer les informations relatives aux bénéficiaires effectifs (BOI) au FinCEN. Voir le communiqué de presse
2. Actions de conformité récurrentes
Dépôt fédéral (formulaire 990)
Échéance : 15e jour du 5e mois suivant la fin de l'exercice fiscal
Points clés :
Pas nécessaire si vous avez déposé la demande d'exonération de la taxe de franchise mentionnée ci-dessus.
Si vous n'êtes pas exempté de taxe, vous devez la déposer
Si vos revenus sont inférieurs à 1,18 million de dollars, vous ne devriez pas avoir à payer d'impôts.
D'autres exigences spécifiques à l'État sont à venir
3. Permis spéciaux et considérations
Tableau réactif
État
Exigences spécifiques
Texas
Règles spéciales pour :
- Organisations d'anciens combattants
- Tombolas
- les jeux de bingo
Si vous êtes dans l'un des cas ci-dessus, vérifiez la réglementation spécifique.
4. Liste de contrôle de conformité
Dossiers essentiels à conserver
Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration
Registres financiers
Dossiers de dons
Dépôt de confirmations
Relevés bancaires
Gestion financière
Compte bancaire séparé pour votre organisation à but non lucratif
Mise en place du système comptable
Suivi des dons
Documentation des dépenses
✅ Si vous utilisez Zeffy comme banque et pour la collecte de fonds, la conservation des données relatives aux dons et à tous les types de transactions financières sera assurée.
Note : Bien que ce guide soit complet, les réglementations peuvent changer. Vérifiez toujours les exigences actuelles auprès de sources officielles ou consultez un avocat spécialisé dans les organisations à but non lucratif pour obtenir des conseils spécifiques.
La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif
Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.
Continuez à lire :
Comment créer une association à but non lucratif
Conduire votre première réunion du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif : Guide d'approbation des statuts pour les débutants
Votre première réunion du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif est cruciale pour la réussite juridique et opérationnelle. Ce guide vous accompagne dans l'approbation des statuts, les rôles des dirigeants et la conformité.