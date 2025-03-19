Comment Zeffy peut être gratuit ?
Guide complet de la conformité des organisations à but non lucratif après leur constitution, par État
Guides sur les organisations à but non lucratif

Guide complet de la conformité des organisations à but non lucratif après leur constitution, par État

19 mars 2025

Félicitations pour la constitution de votre association ! Ce guide vous aidera à satisfaire à toutes les exigences de conformité nécessaires. Nous allons le diviser en étapes claires et réalisables.

1. Mesures immédiates de mise en conformité

Première réunion du conseil d'administration 

Priorité : élevée | Coût : Gratuit

Accédez ici à notre guide détaillé de la première réunion du conseil d'administration.

Exigences spécifiques à l'État

Tableau réactif
État Exigence Chronologie Coût Lien de dépôt Notes
Californie Déclaration d'information (SI-100) 90 jours $20 - En ligne : https://bizfileonline.sos.ca.gov/
- Formulaire PDF : https://bpd.cdn.sos.ca.gov/corp/pdf/so/corp_so100.pdf		 Renouvellement tous les 2 ans
Enregistrement initial de l'organisme de bienfaisance (CT-1) 30 jours après le premier don $50 - En ligne : https://oag.ca.gov/charities/initial-reg
- Formulaire : https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/charities/charitable/ct1-form.pdf
Pennsylvanie Publicité légale Immédiatement après la constitution ~$200 - Publication obligatoire dans 2 journaux :
1. Un journal à grand tirage
2. Un journal juridique de votre comté - liste ici
Conservez la preuve de la publication !
Plus d'informations ici
Texas Exemption de la taxe de franchise Après l'obtention du statut 501(c)(3) Gratuit Postulez par l'intermédiaire du Texas Comptroller of Public Accounts (contrôleur des comptes publics du Texas) :
https://comptroller.texas.gov/taxes/exempt/ 		Conserver la documentation relative à l'approbation de l'exemption

D'autres exigences spécifiques à l'État sont à venir

ℹ️ Depuis le 21 mars 2025, toutes les entités créées aux Etats-Unis et leurs bénéficiaires effectifs sont désormais exemptés de l'obligation de déclarer les informations relatives aux bénéficiaires effectifs (BOI) au FinCEN. Voir le communiqué de presse

2. Actions de conformité récurrentes

Dépôt fédéral (formulaire 990)

Échéance : 15e jour du 5e mois suivant la fin de l'exercice fiscal

Choisissez la version appropriée :

Exigences spécifiques à l'État

Tableau réactif
État Exigence Fréquence de dépôt Coût Date d'échéance Lien de dépôt Notes
Californie RRF-1 Annuel En fonction des revenus
- Moins de 50 000 $ : Gratuit
- $50,000-$100,000 : $75
- Plus de 100 000 $ : 150 		4,5 mois après la fin de l'exercice https://rct.doj.ca.gov/
Déclarations fiscales Annuel Gratuit 15 mai https://www.ftb.ca.gov/myftb/ Obligation sans condition de ressources
Pennsylvanie BCO-10 Annuel Sur la base des contributions annuelles reçues :
$25,001-$100,000 = $100
$100,001-$500,000 = $150
>$500,000 = $250 		Dépôt initial : dans les 30 jours suivant l'atteinte du seuil de 25 000 USD
Dépôt annuel : 135 jours après la fin de l'exercice		 - Formulaire
- Instructions
- Portail en ligne 		Uniquement si les cotisations annuelles sont supérieures à 25 000
Rapport décennal Tous les 10 ans $70 Années se terminant en 1 https://www.corporations.pa.gov/ Prochaine échéance : 2031
Texas Rapport sur la taxe de franchise Annuel Gratuit 15 mai https://www.ftb.ca.gov/myftb/ Points clés :
Pas nécessaire si vous avez déposé la demande d'exonération de la taxe de franchise mentionnée ci-dessus.
Si vous n'êtes pas exempté de taxe, vous devez la déposer
Si vos revenus sont inférieurs à 1,18 million de dollars, vous ne devriez pas avoir à payer d'impôts.

D'autres exigences spécifiques à l'État sont à venir

3. Permis spéciaux et considérations

Tableau réactif
État Exigences spécifiques
Texas Règles spéciales pour :
- Organisations d'anciens combattants
- Tombolas
- les jeux de bingo
Si vous êtes dans l'un des cas ci-dessus, vérifiez la réglementation spécifique.

4. Liste de contrôle de conformité

Dossiers essentiels à conserver

Gestion financière

✅ Si vous utilisez Zeffy comme banque et pour la collecte de fonds, la conservation des données relatives aux dons et à tous les types de transactions financières sera assurée.

Note : Bien que ce guide soit complet, les réglementations peuvent changer. Vérifiez toujours les exigences actuelles auprès de sources officielles ou consultez un avocat spécialisé dans les organisations à but non lucratif pour obtenir des conseils spécifiques.

Rédigé par
Michel Ferry

Continuez à lire :

Comment créer une association à but non lucratif
Conduire votre première réunion du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif : Guide d'approbation des statuts pour les débutants

Votre première réunion du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif est cruciale pour la réussite juridique et opérationnelle. Ce guide vous accompagne dans l'approbation des statuts, les rôles des dirigeants et la conformité.

En savoir plus

