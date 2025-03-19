Guides sur les organisations à but non lucratif

Félicitations pour la constitution de votre association ! Ce guide vous aidera à satisfaire à toutes les exigences de conformité nécessaires. Nous allons le diviser en étapes claires et réalisables.

1. Mesures immédiates de mise en conformité

Première réunion du conseil d'administration

Priorité : élevée | Coût : Gratuit

Doit avoir lieu rapidement après la constitution de la société (30 jours)

Décisions clés à prendre :

Adopter un règlement intérieur Élire les membres du bureau Autoriser le compte bancaire Approuver les politiques initiales Fixer l'année fiscale



‍

‍

Exigences spécifiques à l'État

‍

Tableau réactif État Exigence Chronologie Coût Lien de dépôt Notes Californie Déclaration d'information (SI-100) 90 jours $20 - En ligne : https://bizfileonline.sos.ca.gov/

- Formulaire PDF : https://bpd.cdn.sos.ca.gov/corp/pdf/so/corp_so100.pdf Renouvellement tous les 2 ans Enregistrement initial de l'organisme de bienfaisance (CT-1) 30 jours après le premier don $50 - En ligne : https://oag.ca.gov/charities/initial-reg

- Formulaire : https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/charities/charitable/ct1-form.pdf Pennsylvanie Publicité légale Immédiatement après la constitution ~$200 - Publication obligatoire dans 2 journaux :

1. Un journal à grand tirage

2. Un journal juridique de votre comté - liste ici

Conservez la preuve de la publication !

Plus d'informations ici Texas Exemption de la taxe de franchise Après l'obtention du statut 501(c)(3) Gratuit Postulez par l'intermédiaire du Texas Comptroller of Public Accounts (contrôleur des comptes publics du Texas) :

https://comptroller.texas.gov/taxes/exempt/ Conserver la documentation relative à l'approbation de l'exemption

D'autres exigences spécifiques à l'État sont à venir

‍

ℹ️ Depuis le 21 mars 2025, toutes les entités créées aux Etats-Unis et leurs bénéficiaires effectifs sont désormais exemptés de l'obligation de déclarer les informations relatives aux bénéficiaires effectifs (BOI) au FinCEN. Voir le communiqué de presse

‍

2. Actions de conformité récurrentes

Dépôt fédéral (formulaire 990)

Échéance : 15e jour du 5e mois suivant la fin de l'exercice fiscal

‍

Choisissez la version appropriée :

990-N (e-Postcard) : Revenus ≤ 50 000 $ - déposer en ligne ici

990-EZ: Revenue < $200,000 - file online here or offline here

990 complet : Revenus ≥ 200 000 $ - déposer en ligne ici ou hors ligne ici

‍

Exigences spécifiques à l'État

‍

Tableau réactif État Exigence Fréquence de dépôt Coût Date d'échéance Lien de dépôt Notes Californie RRF-1 Annuel En fonction des revenus

- Moins de 50 000 $ : Gratuit

- $50,000-$100,000 : $75

- Plus de 100 000 $ : 150 4,5 mois après la fin de l'exercice https://rct.doj.ca.gov/ Déclarations fiscales Annuel Gratuit 15 mai https://www.ftb.ca.gov/myftb/ Obligation sans condition de ressources Pennsylvanie BCO-10 Annuel Sur la base des contributions annuelles reçues :

$25,001-$100,000 = $100

$100,001-$500,000 = $150

>$500,000 = $250 Dépôt initial : dans les 30 jours suivant l'atteinte du seuil de 25 000 USD

Dépôt annuel : 135 jours après la fin de l'exercice - Formulaire

- Instructions

- Portail en ligne Uniquement si les cotisations annuelles sont supérieures à 25 000 Rapport décennal Tous les 10 ans $70 Années se terminant en 1 https://www.corporations.pa.gov/ Prochaine échéance : 2031 Texas Rapport sur la taxe de franchise Annuel Gratuit 15 mai https://www.ftb.ca.gov/myftb/ Points clés :

Pas nécessaire si vous avez déposé la demande d'exonération de la taxe de franchise mentionnée ci-dessus.

Si vous n'êtes pas exempté de taxe, vous devez la déposer

Si vos revenus sont inférieurs à 1,18 million de dollars, vous ne devriez pas avoir à payer d'impôts.

D'autres exigences spécifiques à l'État sont à venir

‍

3. Permis spéciaux et considérations

‍

Tableau réactif État Exigences spécifiques Texas Règles spéciales pour :

- Organisations d'anciens combattants

- Tombolas

- les jeux de bingo

Si vous êtes dans l'un des cas ci-dessus, vérifiez la réglementation spécifique.

‍

4. Liste de contrôle de conformité

Dossiers essentiels à conserver

Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration

Registres financiers

Dossiers de dons

Dépôt de confirmations

Relevés bancaires

‍

Gestion financière

Compte bancaire séparé pour votre organisation à but non lucratif

Mise en place du système comptable

Suivi des dons

Documentation des dépenses

‍

✅ Si vous utilisez Zeffy comme banque et pour la collecte de fonds, la conservation des données relatives aux dons et à tous les types de transactions financières sera assurée.

Note : Bien que ce guide soit complet, les réglementations peuvent changer. Vérifiez toujours les exigences actuelles auprès de sources officielles ou consultez un avocat spécialisé dans les organisations à but non lucratif pour obtenir des conseils spécifiques.