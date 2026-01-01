‍

Imaginez la situation : Vous avez finalement réussi à convaincre un donateur de mettre en place un don récurrent. Vous vous réjouissez et poussez peut-être un soupir de soulagement. Mais des mois plus tard, leur don s'arrête discrètement. Que s'est-il passé ? S'agit-il de votre dernière lettre d'information ? Un remerciement manqué ? Ou est-ce simplement la façon dont fonctionnent les relations avec les donateurs ?

Si vous vous êtes déjà demandé si le parcours de vos donateurs était "normal", vous n'êtes pas seul. Tous les dirigeants d'organisations à but non lucratif veulent savoir combien de temps les donateurs récurrents restent généralement engagés. Et jusqu'à présent, il était difficile d'avoir une vision claire de ce qui est typique pour votre cause.

Note : Ces références sont basées sur des données anonymes de dons récurrents provenant de milliers d'organisations à but non lucratif utilisant Zeffy. Chaque organisation est différente - utilisez ces données comme référence et non comme note finale.

Une vue d'ensemble : Ce que nous avons trouvé

‍

Le graphique ci-dessus montre le nombre moyen de dons effectués par les donateurs récurrents pour différentes causes à but non lucratif.

Voici la réalité : La plupart des donateurs récurrents ne restent pas éternellement, mais certaines causes les retiennent plus longtemps que d'autres. Comprendre ces tendances peut vous aider à fixer des attentes réalistes et à concentrer vos efforts de fidélisation là où ils auront le plus d'impact.

Décortiquer les chiffres : Qui donne le plus souvent ?

Si l'on examine de plus près ces modèles de dons, on constate qu'il existe trois niveaux distincts :

Niveau supérieur (9-13 dons par donateur)

Les organisations religieuses (13) entretiennent les relations les plus longues, probablement en raison des liens étroits avec la communauté et de l'engagement régulier par le biais de services et d'événements.

Les services sociaux et les causes humanitaires (11) suivent de près, ce qui suggère que les donateurs ressentent un lien durable avec ces missions.

Les organisations de protection des animaux et les organisations politiques (9) complètent le peloton de tête, avec des donateurs qui font près de deux fois plus de dons que les organisations de niveau inférieur.

Niveau intermédiaire (5-7 dons par donateur)

Les organisations de santé et d'éducation (7) font preuve d'un engagement constant, les donateurs soutenant probablement des programmes spécifiques ou des besoins permanents.

Le service communautaire, les groupes d'étudiants et les autres causes (6) suivent de près, reflétant un mélange de soutien axé sur la mission et d'engagement à plus court terme.

Niveau inférieur (4 dons par donateur)

Les organisations d'anciens combattants, d'environnement, de sports et de loisirs (4) ont tendance à avoir des relations plus courtes, peut-être parce que ces causes attirent davantage le soutien d'événements ou de campagnes spécifiques.

La différence est importante : Les organisations religieuses reçoivent plus de trois fois plus de dons par donateur récurrent que les causes liées aux anciens combattants, à l'environnement et aux sports et loisirs.

‍

Combien de fonds supplémentaires pourriez-vous collecter ? Voyons les choses en détail. Imaginez que vous ayez 100 donateurs récurrents qui donnent 25 $ par don : Organisation religieuse (13 dons par an) : 1 300 dons au total = 32 500

1 300 dons au total = Service social à but non lucratif (11 dons par an) : 1 100 dons = 27 500

1 100 dons = Organisation environnementale (4 dons par an) : 400 dons = 10 000 Il s'agit d'une différence considérable qui dépend entièrement du nombre de fois où les donateurs donnent, et non du nombre de donateurs que vous avez.

Si vous êtes une organisation environnementale avec 1 000 donateurs récurrents, faire en sorte que chaque personne donne une fois de plus par an vous rapporterait 25 000 $ de plus - ce qui équivaut à acquérir 1 000 nouveaux donateurs de 25 $, sans dépenser un seul dollar pour l'acquisition.

L'importance croissante des dons récurrents

GivingTuesday indique que la part des donateurs qui donnent mensuellement a presque doublé au cours des cinq dernières années, passant de 3,76 % en 2019 à 6,23 % en 2024. Mais le pourcentage de nouveaux donateurs qui commencent à donner de manière récurrente est resté pratiquement inchangé, à un peu moins de 2 %.

Cet écart est important. Selon GivingTuesday, les organisations à but non lucratif pourraient obtenir 10 à 20 milliards de dollars de dons supplémentaires par an si même une petite partie des nouveaux donateurs devenaient des donateurs récurrents.

Cela ajoute un contexte important à ce que nous observons dans les données de Zeffy : le nombre moyen de dons varie considérablement selon la cause, mais chaque don supplémentaire représente un soutien plus stable pour votre mission. Même de petites améliorations dans la fidélisation des donateurs peuvent avoir un impact important sur la viabilité financière de votre organisation.

Et si vous pouviez trouver un moyen d'améliorer les taux de fidélisation des donateurs et d'augmenter le nombre moyen de dons par donateur ? C'est la question à un million de dollars.

Les dons récurrents ne conviennent pas à tout le monde, mais quand c'est le cas, ils peuvent constituer un moyen efficace de nouer des relations durables. Même de petits changements dans la manière dont les nouveaux donateurs s'engagent pourraient avoir un impact important sur l'ensemble du secteur.

Ce que cela signifie pour votre organisation à but non lucratif Chaque organisation est différente, mais ces repères peuvent vous aider : Fixez des attentes réalistes : Si vous êtes une organisation à but non lucratif dans le domaine de l'éducation et que vous faites en moyenne 7 dons par donateur récurrent, vous êtes dans la moyenne pour votre cause.

Si vous êtes une organisation à but non lucratif dans le domaine de l'éducation et que vous faites en moyenne 7 dons par donateur récurrent, vous êtes dans la moyenne pour votre cause. Comprendre l'impact financier : Lorsque vous savez que les donateurs récurrents donnent de 4 à 13 fois, vous pouvez planifier et prévoir plus efficacement.

Lorsque vous savez que les donateurs récurrents donnent de 4 à 13 fois, vous pouvez planifier et prévoir plus efficacement. Concentrez-vous sur l'extension des relations : Même un seul don supplémentaire par donateur fait la différence.

Même un seul don supplémentaire par donateur fait la différence. Entamez des conversations qui comptent : Où en êtes-vous et qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous rapprocher de l'échelon supérieur ?

Où en êtes-vous et qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous rapprocher de l'échelon supérieur ? Il s'agit d'un point de repère et non d'une carte de pointage : Montrez à votre conseil d'administration ou à votre équipe comment vous vous situez par rapport à des organisations similaires. "Voici ce qui est typique pour des organisations comme la nôtre.

Comment Zeffy aide à fidéliser les donateurs

Zeffy est conçu pour vous aider à garder vos donateurs plus longtemps, sans vous donner plus de travail. Voici comment :

Remerciez toujours

Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.

Des suivis plus intelligents

Votre tableau de bord Zeffy enregistre l'historique complet de chaque donateur afin que vous puissiez voir à quelle fréquence ils donnent, ce qui leur tient à cœur et quand vous devez les contacter. Un timing intelligent = des relations plus fortes.

Pour que les dons restent transparents

Les dons récurrents sont faciles à mettre en place et encore plus faciles à maintenir. Grâce aux renouvellements automatiques optionnels et aux portefeuilles numériques tels qu'Apple Pay, les dons restent sans friction.

Savoir ce qui fonctionne

Les outils de reporting de Zeffy permettent de voir les tendances des dons, de repérer les baisses et de comprendre qui reste dans les parages, puis de doubler les efforts sur ce qui fonctionne.

Zeffy vous aide à fidéliser vos clients, à réduire les tâches administratives et à maintenir le flux de soutien, le tout sans frais.

Comment nous avons obtenu ces chiffres

Notre analyse couvre toutes les transactions de donateurs récurrents jusqu'au 13 septembre 2024. Nous n'avons pris en compte que les donateurs effectuant des dons automatiques et récurrents - ces chiffres n'incluent pas les donateurs ponctuels.

Nous avons calculé le nombre moyen de dons effectués par les donateurs récurrents pour les différentes causes des organisations. Cela nous permet de comparer tous les types d'organisations à but non lucratif, quelle que soit la fréquence des dons de leurs donateurs.

Nous comptons les transactions uniques des donateurs, de sorte que chaque donateur (ou chaque série de dons récurrents) n'est compté qu'une seule fois.

Les données sont résumées par cause d'organisation (comme la santé, l'éducation, etc.), mais nous ne les répartissons pas en fonction de l'âge des donateurs, de l'importance des dons ou de la taille des organisations. Cela signifie que les tendances que vous observez représentent des moyennes pour de nombreuses organisations de différentes tailles et de différents types de donateurs.

Avis de non-responsabilité :

Les données de référence présentées reflètent les moyennes agrégées du secteur et sont destinées à des fins d'information générale uniquement. Les performances des organisations individuelles peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'orientation de la mission, la démographie des donateurs, les stratégies de collecte de fonds et les conditions du marché extérieur. Les écarts par rapport à ces données de référence ne doivent pas être interprétés comme une indication de la performance ou de l'efficacité de la plateforme Zeffy.