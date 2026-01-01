Nous avons analysé les données de milliers d'organisations à but non lucratif pour découvrir comment la fidélisation des donateurs varie réellement en fonction de la cause - et ce qu'un don supplémentaire par personne pourrait signifier pour votre résultat net.
Imaginez la situation : Vous avez finalement réussi à convaincre un donateur de mettre en place un don récurrent. Vous vous réjouissez et poussez peut-être un soupir de soulagement. Mais des mois plus tard, leur don s'arrête discrètement. Que s'est-il passé ? S'agit-il de votre dernière lettre d'information ? Un remerciement manqué ? Ou est-ce simplement la façon dont fonctionnent les relations avec les donateurs ?
Si vous vous êtes déjà demandé si le parcours de vos donateurs était "normal", vous n'êtes pas seul. Tous les dirigeants d'organisations à but non lucratif veulent savoir combien de temps les donateurs récurrents restent généralement engagés. Et jusqu'à présent, il était difficile d'avoir une vision claire de ce qui est typique pour votre cause.
Note : Ces références sont basées sur des données anonymes de dons récurrents provenant de milliers d'organisations à but non lucratif utilisant Zeffy. Chaque organisation est différente - utilisez ces données comme référence et non comme note finale.
Le graphique ci-dessus montre le nombre moyen de dons effectués par les donateurs récurrents pour différentes causes à but non lucratif.
Voici la réalité : La plupart des donateurs récurrents ne restent pas éternellement, mais certaines causes les retiennent plus longtemps que d'autres. Comprendre ces tendances peut vous aider à fixer des attentes réalistes et à concentrer vos efforts de fidélisation là où ils auront le plus d'impact.
Si l'on examine de plus près ces modèles de dons, on constate qu'il existe trois niveaux distincts :
La différence est importante : Les organisations religieuses reçoivent plus de trois fois plus de dons par donateur récurrent que les causes liées aux anciens combattants, à l'environnement et aux sports et loisirs.
GivingTuesday indique que la part des donateurs qui donnent mensuellement a presque doublé au cours des cinq dernières années, passant de 3,76 % en 2019 à 6,23 % en 2024. Mais le pourcentage de nouveaux donateurs qui commencent à donner de manière récurrente est resté pratiquement inchangé, à un peu moins de 2 %.
Cet écart est important. Selon GivingTuesday, les organisations à but non lucratif pourraient obtenir 10 à 20 milliards de dollars de dons supplémentaires par an si même une petite partie des nouveaux donateurs devenaient des donateurs récurrents.
Cela ajoute un contexte important à ce que nous observons dans les données de Zeffy : le nombre moyen de dons varie considérablement selon la cause, mais chaque don supplémentaire représente un soutien plus stable pour votre mission. Même de petites améliorations dans la fidélisation des donateurs peuvent avoir un impact important sur la viabilité financière de votre organisation.
Et si vous pouviez trouver un moyen d'améliorer les taux de fidélisation des donateurs et d'augmenter le nombre moyen de dons par donateur ? C'est la question à un million de dollars.
Les dons récurrents ne conviennent pas à tout le monde, mais quand c'est le cas, ils peuvent constituer un moyen efficace de nouer des relations durables. Même de petits changements dans la manière dont les nouveaux donateurs s'engagent pourraient avoir un impact important sur l'ensemble du secteur.
Zeffy est conçu pour vous aider à garder vos donateurs plus longtemps, sans vous donner plus de travail. Voici comment :
Zeffy vous aide à fidéliser vos clients, à réduire les tâches administratives et à maintenir le flux de soutien, le tout sans frais.
Notre analyse couvre toutes les transactions de donateurs récurrents jusqu'au 13 septembre 2024. Nous n'avons pris en compte que les donateurs effectuant des dons automatiques et récurrents - ces chiffres n'incluent pas les donateurs ponctuels.
Nous avons calculé le nombre moyen de dons effectués par les donateurs récurrents pour les différentes causes des organisations. Cela nous permet de comparer tous les types d'organisations à but non lucratif, quelle que soit la fréquence des dons de leurs donateurs.
Nous comptons les transactions uniques des donateurs, de sorte que chaque donateur (ou chaque série de dons récurrents) n'est compté qu'une seule fois.
Les données sont résumées par cause d'organisation (comme la santé, l'éducation, etc.), mais nous ne les répartissons pas en fonction de l'âge des donateurs, de l'importance des dons ou de la taille des organisations. Cela signifie que les tendances que vous observez représentent des moyennes pour de nombreuses organisations de différentes tailles et de différents types de donateurs.
Avis de non-responsabilité :
Les données de référence présentées reflètent les moyennes agrégées du secteur et sont destinées à des fins d'information générale uniquement. Les performances des organisations individuelles peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'orientation de la mission, la démographie des donateurs, les stratégies de collecte de fonds et les conditions du marché extérieur. Les écarts par rapport à ces données de référence ne doivent pas être interprétés comme une indication de la performance ou de l'efficacité de la plateforme Zeffy.
