Êtes-vous curieux de savoir comment votre collecte de fonds se compare à celle des autres ? Nous avons utilisé Zeffy pour examiner des millions de dons provenant d'organisations à but non lucratif à travers les États-Unis afin de déterminer les moyennes.
Une petite remarque sur les données :
Ces chiffres indiquent les montants moyens des dons de milliers d'organisations à but non lucratif. Mais n'oubliez pas que chaque organisation est différente. Des éléments tels que votre taille, votre ancienneté, votre localisation et vos donateurs peuvent influer sur vos résultats. Utilisez ces points de référence comme une référence utile, et non comme une note finale !
Pour de nombreuses organisations à but non lucratif, la collecte de fonds se fait en vase clos. Vous vous concentrez sur vos campagnes, vos donateurs, vos défis, et il est difficile de savoir ce qui est "normal".
Ces points de référence offrent un aperçu de ce qui est typique pour des organisations similaires. Ils peuvent constituer un élément d'information utile en cas de besoin :
Les chiffres ne vous diront pas quoi faire. Mais (nous l'espérons !) ils vous aideront à poser de meilleures questions. Alors, plongeons dans le vif du sujet...
Les organisations religieuses reçoivent généralement des dons plus importants. Cela peut être dû à des dons récurrents ou à un soutien solide et de longue date de la part de leurs communautés.
Les causes liées à la santé, à l'humanitaire et à la politique obtiennent également des dons moyens plus élevés, en particulier lorsque les gens ressentent un lien personnel ou émotionnel avec la cause, ou qu'il y a un sentiment d'urgence.
Par ailleurs, les groupes étudiants et culturels attirent souvent un public plus jeune ou plus large, qui a tendance à donner des montants plus modestes.
La plupart des États se situent entre 140 et 170 dollars par don.
Les zones urbaines et à coûts élevés comme Washington, New York et la Californie ont tendance à enregistrer des dons moyens plus élevés. Cela s'explique souvent par la tenue d'événements à gros budget ou par la présence de donateurs qui peuvent donner davantage.
Les États où les moyennes sont plus basses, comme l'Idaho et le Rhode Island, peuvent avoir des campagnes plus populaires ou plus axées sur la communauté. Cela signifie généralement que les gens sont plus nombreux à donner, mais pour des montants plus modestes.
Il n'existe pas d'approche unique de la collecte de fonds, mais le fait de savoir ce qui est typique peut vous aider à planifier plus intelligemment et à avoir plus confiance en vos chiffres.
Que vous prépariez votre prochaine réunion du conseil d'administration, que vous lanciez une campagne ou que vous soyez simplement curieux de savoir où vous vous situez, nous espérons que ces repères vous fourniront un point de départ solide.
Vous voulez savoir où vous en êtes ? Utilisez l'outil d'analyse comparative gratuit de Zeffy pour comparer vos données relatives aux dons et à la billetterie par cause et par pays.
Clause de non-responsabilité
Les données de référence présentées reflètent les moyennes agrégées du secteur et sont destinées à des fins d'information générale uniquement. Les performances des organisations individuelles peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'orientation de la mission, la démographie des donateurs, les stratégies de collecte de fonds et les conditions du marché extérieur. Les écarts par rapport à ces données de référence ne doivent pas être interprétés comme une indication de la performance ou de l'efficacité de la plateforme Zeffy.
