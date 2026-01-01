data-usecase-icon="donation_form"
Campagne d'attribution de bourses d'études
Recueillir des dons sans frais pour financer des bourses d'études pour les femmes et les jeunes filles, en fournissant un formulaire de don simple et partageable qui met en évidence l'impact et suscite l'intérêt des partisans.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Programme de dons mensuels des cercles de sœurs
Construire un réseau de soutien stable en invitant les donateurs à s'engager dans des cercles de dons mensuels, assurant ainsi un financement fiable pour le mentorat continu et les ateliers communautaires.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Campagne de mentorat de pair à pair
Permettez aux ambassadeurs de collecter des fonds au nom de votre initiative de jumelage de mentors, en utilisant des pages personnalisées pour encourager le soutien des pairs et étendre votre portée.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Gala d'autonomisation et événement de réseautage
Vendez des billets pour une soirée de gala avec des conférenciers et des opportunités de réseautage, en gérant les RSVP et les paiements de manière transparente.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="store"
Marché en ligne "Artisans du changement
Présentez et vendez des objets artisanaux fabriqués par les participantes au programme, générant ainsi des revenus pour les femmes entrepreneurs et permettant de collecter des fonds pour votre mission - sans frais à 100 %.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="adhésion"
Adhésion au Cercle des Champions
Proposer une adhésion progressive avec des mises à jour exclusives et l'accès à des ateliers de leadership, transformant ainsi des donateurs ponctuels en champions engagés de la communauté.
data-usecase-cta="adhésion"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎓 10 bourses de formation professionnelle
Pour que les femmes acquièrent les compétences dont elles ont besoin pour construire un avenir stable et indépendant
🛡️ 50 cours d'autodéfense
Renforcer la confiance et la sécurité des participants dans leur vie quotidienne
👩💻 25 kits de démarrage de micro-entreprises
Fournir des outils et des conseils aux femmes qui lancent leur propre petite entreprise
🧠 100 séances de conseil en santé mentale
Offrir un soutien émotionnel vital aux femmes qui se remettent d'un traumatisme ou d'un stress
🤝 5 événements de responsabilisation des communautés
Réunir des femmes pour des ateliers, des mises en réseau et un mentorat à vie
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les organisations à but non lucratif d'autonomisation des femmes
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Organismes sans but lucratif axés sur l'autonomisation des femmes
🏃♀️ Course EmpowerHer
Organisez une course/marche de 5 km dans votre communauté, en invitant les supporters à parrainer des tours tout en favorisant l'éducation et le bien-être des femmes à l'extérieur.
🌸 Yoga pour elle
Proposer des cours de yoga en plein air animés par des femmes et financés par des dons, afin de promouvoir le bien-être et la communauté et de récolter des dons pour soutenir les programmes destinés aux femmes survivantes.
📚 Women's Book & Brew
Club de lecture pop-up avec billetterie, associant des auteures locales à des dégustations de café. Il permet de créer une communauté, de susciter des conversations et de collecter des fonds grâce à la vente de billets.
🚴♀️ Cycle pour la sororité
Rassembler des cyclistes pour un défi cycliste virtuel/hybride, en collectant des promesses de dons par kilomètre pour financer des ateliers sur le leadership des femmes et des réseaux de soutien par les pairs.
🎨 Paint Her Future
Organiser des ateliers de peinture en plein air animés par des femmes artistes. Les participants font un don pour se joindre à l'atelier et créer des œuvres d'art qui seront vendues aux enchères pour soutenir des programmes de création pour les femmes.
📱 #HerStory Challenge
Une campagne de médias sociaux d'un mois au cours de laquelle les supporters partagent des histoires de femmes autonomes avec #HerStory, débloquant des dons jumelés et inspirant des dons entre pairs.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 organisations gratuites Femmes et autonomisation des organisations à but non lucratif idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Organismes à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes en 2025
Le Fonds des femmes de Caroline du Nord Subventions
Le Fonds des femmes de Caroline du Nord
De 1 500 à 5 000 dollars
Ce programme soutient des organisations et des programmes à but non lucratif au service des femmes et des jeunes filles, en mettant l'accent sur la sécurité du logement. Les candidatures sont ouvertes du 25 juillet 2025 au 26 août 2025.
Subventions d'action communautaire de l'AAUW
AAUW
Jusqu'à 75 000
Ce programme soutient les organisations à but non lucratif et les établissements d'enseignement qui aident les filles de la maternelle à la terminale à développer leur confiance, leurs compétences et leur identité dans le domaine des STIM. La date limite de dépôt des lettres d'intérêt est fixée à octobre 2025.
Amber Grant
WomensNet
De 2 000 à 25 000 dollars par an
Attribue des financements mensuels aux entreprises détenues par des femmes afin de soutenir leur croissance. La date limite de dépôt des demandes pour la prochaine subvention de 10 000 dollars est fixée au 30 juin 2025.
Opportunité de subvention S/GWI
Grants.gov
Non spécifié
Recherche des candidats dont le travail favorise le leadership des femmes dans la prévention et l'atténuation des conflits. Les montants de financement spécifiques ne sont pas détaillés dans les informations fournies.
Principales entreprises qui font des dons à organismes à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes en 2025
Walmart
Le programme Spark Good soutient les subventions locales, les rassemblements, les registres et les demandes d'espace pour les organisations à but non lucratif.
La Fondation Coca-Cola
Investit dans des programmes sociaux et économiques, y compris l'autonomisation économique, le développement de la jeunesse et l'éducation pour les communautés.
Fondation Tory Burch
Soutient les femmes entrepreneurs au moyen de subventions, de prêts à faible taux d'intérêt, d'une formation et d'une communauté afin d'accroître leur pouvoir économique.
Fonds mondial pour les femmes
finance des organisations dirigées par des femmes qui œuvrent en faveur de l'égalité des sexes et des droits de l'homme.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif d'autonomisation des femmes ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif d'autonomisation des femmes ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission de soutenir les organisations à but non lucratif comme la vôtre. Il n'y a pas de piège !
Les organisations à but non lucratif d'autonomisation des femmes peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les organisations à but non lucratif d'autonomisation des femmes peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, organiser des collectes de fonds de pair à pair, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté est directement affecté à l'avancement de votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations à but non lucratif peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Zeffy vous permet d'organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair où votre communauté peut se rallier à votre cause, gérez facilement des événements avec billets, ou mettez en place des programmes de dons mensuels pour un soutien constant. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy est là pour vous aider sans frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif axées sur l'autonomisation des femmes ?
Zeffy est la seule et unique plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif œuvrant pour l'autonomisation des femmes. Contrairement aux autres plateformes qui ont des frais cachés ou des frais de traitement, Zeffy s'assure que chaque centime de vos dons soutienne votre cause, en établissant une relation de confiance avec les donateurs et en maximisant votre impact.