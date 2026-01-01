Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre organisation à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les organisations à but non lucratif œuvrant pour l'autonomisation des femmes, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Women Empowerment Nonprofits

Collecte de fonds à frais zéro pour les organisations à but non lucratif œuvrant pour l'émancipation des femmes

Comment Zeffy aide les organisations à but non lucratif d'autonomisation des femmes à collecter des fonds

Les organisations à but non lucratif d'autonomisation des femmes utilisent Zeffy pour tout financer, des bourses d'études aux marchés d'artisans, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Campagne d'attribution de bourses d'études

Recueillir des dons sans frais pour financer des bourses d'études pour les femmes et les jeunes filles, en fournissant un formulaire de don simple et partageable qui met en évidence l'impact et suscite l'intérêt des partisans.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Programme de dons mensuels des cercles de sœurs

Construire un réseau de soutien stable en invitant les donateurs à s'engager dans des cercles de dons mensuels, assurant ainsi un financement fiable pour le mentorat continu et les ateliers communautaires.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Campagne de mentorat de pair à pair

Permettez aux ambassadeurs de collecter des fonds au nom de votre initiative de jumelage de mentors, en utilisant des pages personnalisées pour encourager le soutien des pairs et étendre votre portée.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Gala d'autonomisation et événement de réseautage

Vendez des billets pour une soirée de gala avec des conférenciers et des opportunités de réseautage, en gérant les RSVP et les paiements de manière transparente.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="store"

Marché en ligne "Artisans du changement

Présentez et vendez des objets artisanaux fabriqués par les participantes au programme, générant ainsi des revenus pour les femmes entrepreneurs et permettant de collecter des fonds pour votre mission - sans frais à 100 %.

data-usecase-cta="store"

data-usecase-icon="adhésion"

Adhésion au Cercle des Champions

Proposer une adhésion progressive avec des mises à jour exclusives et l'accès à des ateliers de leadership, transformant ainsi des donateurs ponctuels en champions engagés de la communauté.

data-usecase-cta="adhésion"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre organisation à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🎓 10 bourses de formation professionnelle

Pour que les femmes acquièrent les compétences dont elles ont besoin pour construire un avenir stable et indépendant

__wf_reserved_inherit

🛡️ 50 cours d'autodéfense

Renforcer la confiance et la sécurité des participants dans leur vie quotidienne

__wf_reserved_inherit

👩‍💻 25 kits de démarrage de micro-entreprises

Fournir des outils et des conseils aux femmes qui lancent leur propre petite entreprise

__wf_reserved_inherit

🧠 100 séances de conseil en santé mentale

Offrir un soutien émotionnel vital aux femmes qui se remettent d'un traumatisme ou d'un stress

__wf_reserved_inherit

🤝 5 événements de responsabilisation des communautés

Réunir des femmes pour des ateliers, des mises en réseau et un mentorat à vie

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les organisations à but non lucratif d'autonomisation des femmes

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Organismes sans but lucratif axés sur l'autonomisation des femmes

🏃‍♀️ Course EmpowerHer

Organisez une course/marche de 5 km dans votre communauté, en invitant les supporters à parrainer des tours tout en favorisant l'éducation et le bien-être des femmes à l'extérieur.

🌸 Yoga pour elle

Proposer des cours de yoga en plein air animés par des femmes et financés par des dons, afin de promouvoir le bien-être et la communauté et de récolter des dons pour soutenir les programmes destinés aux femmes survivantes.

📚 Women's Book & Brew

Club de lecture pop-up avec billetterie, associant des auteures locales à des dégustations de café. Il permet de créer une communauté, de susciter des conversations et de collecter des fonds grâce à la vente de billets.

🚴‍♀️ Cycle pour la sororité

Rassembler des cyclistes pour un défi cycliste virtuel/hybride, en collectant des promesses de dons par kilomètre pour financer des ateliers sur le leadership des femmes et des réseaux de soutien par les pairs.

🎨 Paint Her Future

Organiser des ateliers de peinture en plein air animés par des femmes artistes. Les participants font un don pour se joindre à l'atelier et créer des œuvres d'art qui seront vendues aux enchères pour soutenir des programmes de création pour les femmes.

📱 #HerStory Challenge

Une campagne de médias sociaux d'un mois au cours de laquelle les supporters partagent des histoires de femmes autonomes avec #HerStory, débloquant des dons jumelés et inspirant des dons entre pairs.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 organisations gratuites Femmes et autonomisation des organisations à but non lucratif idées de collecte de fonds

Tous les articles autonomisation des femmes à but non lucratif idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Organismes à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre organisation à but non lucratif œuvrant pour l'émancipation des femmes. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Le Fonds des femmes de Caroline du Nord Subventions

Le Fonds des femmes de Caroline du Nord

De 1 500 à 5 000 dollars

Ce programme soutient des organisations et des programmes à but non lucratif au service des femmes et des jeunes filles, en mettant l'accent sur la sécurité du logement. Les candidatures sont ouvertes du 25 juillet 2025 au 26 août 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions d'action communautaire de l'AAUW

AAUW

Jusqu'à 75 000

Ce programme soutient les organisations à but non lucratif et les établissements d'enseignement qui aident les filles de la maternelle à la terminale à développer leur confiance, leurs compétences et leur identité dans le domaine des STIM. La date limite de dépôt des lettres d'intérêt est fixée à octobre 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Amber Grant

WomensNet

De 2 000 à 25 000 dollars par an

Attribue des financements mensuels aux entreprises détenues par des femmes afin de soutenir leur croissance. La date limite de dépôt des demandes pour la prochaine subvention de 10 000 dollars est fixée au 30 juin 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Opportunité de subvention S/GWI

Grants.gov

Non spécifié

Recherche des candidats dont le travail favorise le leadership des femmes dans la prévention et l'atténuation des conflits. Les montants de financement spécifiques ne sont pas détaillés dans les informations fournies.

Postuler

En savoir plus association pour l'émancipation des femmes subventions

Principales entreprises qui font des dons à organismes à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre organisation à but non lucratif en faveur de l'autonomisation des femmes ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Le programme Spark Good soutient les subventions locales, les rassemblements, les registres et les demandes d'espace pour les organisations à but non lucratif.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

La Fondation Coca-Cola

Investit dans des programmes sociaux et économiques, y compris l'autonomisation économique, le développement de la jeunesse et l'éducation pour les communautés.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation Tory Burch

Soutient les femmes entrepreneurs au moyen de subventions, de prêts à faible taux d'intérêt, d'une formation et d'une communauté afin d'accroître leur pouvoir économique.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fonds mondial pour les femmes

finance des organisations dirigées par des femmes qui œuvrent en faveur de l'égalité des sexes et des droits de l'homme.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif d'autonomisation des femmes ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif d'autonomisation des femmes ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission de soutenir les organisations à but non lucratif comme la vôtre. Il n'y a pas de piège !

Les organisations à but non lucratif d'autonomisation des femmes peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les organisations à but non lucratif d'autonomisation des femmes peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, organiser des collectes de fonds de pair à pair, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté est directement affecté à l'avancement de votre mission.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations à but non lucratif peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Zeffy vous permet d'organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair où votre communauté peut se rallier à votre cause, gérez facilement des événements avec billets, ou mettez en place des programmes de dons mensuels pour un soutien constant. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy est là pour vous aider sans frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif axées sur l'autonomisation des femmes ?

Zeffy est la seule et unique plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif œuvrant pour l'autonomisation des femmes. Contrairement aux autres plateformes qui ont des frais cachés ou des frais de traitement, Zeffy s'assure que chaque centime de vos dons soutienne votre cause, en établissant une relation de confiance avec les donateurs et en maximisant votre impact.

Comment obtenir un financement pour...

Programmes de développement économique et communautaire

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.