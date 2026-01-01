Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Organismes sans but lucratif axés sur l'autonomisation des femmes

🏃‍♀️ Course EmpowerHer

Organisez une course/marche de 5 km dans votre communauté, en invitant les supporters à parrainer des tours tout en favorisant l'éducation et le bien-être des femmes à l'extérieur.

🌸 Yoga pour elle

Proposer des cours de yoga en plein air animés par des femmes et financés par des dons, afin de promouvoir le bien-être et la communauté et de récolter des dons pour soutenir les programmes destinés aux femmes survivantes.

📚 Women's Book & Brew

Club de lecture pop-up avec billetterie, associant des auteures locales à des dégustations de café. Il permet de créer une communauté, de susciter des conversations et de collecter des fonds grâce à la vente de billets.

🚴‍♀️ Cycle pour la sororité

Rassembler des cyclistes pour un défi cycliste virtuel/hybride, en collectant des promesses de dons par kilomètre pour financer des ateliers sur le leadership des femmes et des réseaux de soutien par les pairs.

🎨 Paint Her Future

Organiser des ateliers de peinture en plein air animés par des femmes artistes. Les participants font un don pour se joindre à l'atelier et créer des œuvres d'art qui seront vendues aux enchères pour soutenir des programmes de création pour les femmes.

📱 #HerStory Challenge

Une campagne de médias sociaux d'un mois au cours de laquelle les supporters partagent des histoires de femmes autonomes avec #HerStory, débloquant des dons jumelés et inspirant des dons entre pairs.

