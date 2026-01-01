Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Programmes de développement économique et communautaire

🌳 Foire écologique communautaire

Invitez vos voisins à participer à des ateliers écologiques, à rencontrer des vendeurs locaux et à assister à des démonstrations en direct ; récoltez des fonds grâce aux frais d'inscription aux stands et aux dons, tout en promouvant la durabilité locale.

🚴 Rouler pour la revitalisation

Un tour à vélo communautaire mettant en valeur les quartiers revitalisés ; les cyclistes recueillent des promesses de dons par kilomètre pour financer des projets de développement économique local.

📱 Local Biz Spotlight

Partager des profils numériques hebdomadaires de petites entreprises ; les sympathisants font des dons pour voter pour leurs favoris, ce qui stimule le commerce de proximité et le financement du programme.

🎥 Soirée cinéma sous les étoiles

Organisez une projection de film en plein air dans un parc de quartier en vous associant à des vendeurs pour les collations, la collecte de fonds et l'esprit communautaire.

🤝 Échange de compétences Social

Organisez une soirée d'été au cours de laquelle des professionnels échangent des mini-ateliers ; les participants paient un droit d'entrée, ce qui favorise l'acquisition de compétences et la collecte de fonds.

💡 Concours de pitchs pour les micro-subventions

Inviter les membres de la communauté à présenter des idées de micro-subventions en ligne ; les supporters font des dons pour voter pour les gagnants, ce qui permet de financer directement des projets locaux.

