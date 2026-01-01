data-usecase-icon="donation_form"
Collecte de fonds pour la revitalisation des quartiers
Lancez une campagne ciblée afin de collecter des fonds pour la réparation des rues, l'amélioration de l'éclairage ou l'embellissement des espaces publics à l'aide d'un simple formulaire de don en ligne. Les donateurs peuvent voir exactement où vont leurs contributions et aider à transformer leur propre communauté.
Club d'investissement communautaire
Encouragez les sympathisants locaux à s'engager à faire des dons mensuels pour la formation professionnelle, la sensibilisation des jeunes ou les subventions aux petites entreprises. Les dons récurrents automatisés garantissent un flux régulier de ressources pour soutenir les projets à long terme.
Défi "Peer-to-Peer" des héros locaux
Donnez aux bénévoles et aux chefs de quartier les moyens de collecter des fonds en votre nom. Chaque participant crée une page personnalisée pour rallier ses amis et sa famille aux initiatives de développement économique dans son quartier.
Atelier sur le développement de la main-d'œuvre
Vendez des billets pour des événements de formation pratique, des salons de l'emploi ou des séminaires d'éducation financière. La billetterie rationalisée et la gestion des participants permettent de s'inscrire facilement et sans frais.
Vitrine de la coopérative d'artisans
Soutenez les entrepreneurs locaux en vendant en ligne des produits faits main, de l'artisanat ou des produits frais. Les bénéfices sont directement réinvestis dans des subventions aux entreprises locales - aucun frais de transaction n'est déduit.
Adhésion des champions de la Communauté
Proposez des niveaux d'adhésion qui offrent des avantages particuliers tels que des rapports exclusifs, des réunions d'information sur les projets ou la priorité accordée aux bénévoles. Les cotisations des membres fournissent un financement fiable pour les programmes de développement en cours.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🛠️ 50 microcrédits pour les nouveaux entrepreneurs
Permettre aux habitants de lancer de petites entreprises et de subvenir aux besoins de leurs familles.
📈 10 ateliers d'éducation financière
Enseigner des compétences essentielles en matière de budget et d'épargne pour une stabilité économique durable.
🌱 100 parcelles de jardins communautaires
Fournir des produits frais et une éducation nutritionnelle pratique dans les déserts alimentaires.
🖥️ 25 kits d'inclusion numérique
Veiller à ce que les familles à faibles revenus aient accès à des ordinateurs et à une formation à l'internet.
🎓 5 bourses de formation professionnelle
Ouvrir des portes aux résidents pour qu'ils acquièrent des compétences recherchées et obtiennent un emploi stable.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes de développement économique et communautaire
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Programmes de développement économique et communautaire
🌳 Foire écologique communautaire
Invitez vos voisins à participer à des ateliers écologiques, à rencontrer des vendeurs locaux et à assister à des démonstrations en direct ; récoltez des fonds grâce aux frais d'inscription aux stands et aux dons, tout en promouvant la durabilité locale.
🚴 Rouler pour la revitalisation
Un tour à vélo communautaire mettant en valeur les quartiers revitalisés ; les cyclistes recueillent des promesses de dons par kilomètre pour financer des projets de développement économique local.
📱 Local Biz Spotlight
Partager des profils numériques hebdomadaires de petites entreprises ; les sympathisants font des dons pour voter pour leurs favoris, ce qui stimule le commerce de proximité et le financement du programme.
🎥 Soirée cinéma sous les étoiles
Organisez une projection de film en plein air dans un parc de quartier en vous associant à des vendeurs pour les collations, la collecte de fonds et l'esprit communautaire.
🤝 Échange de compétences Social
Organisez une soirée d'été au cours de laquelle des professionnels échangent des mini-ateliers ; les participants paient un droit d'entrée, ce qui favorise l'acquisition de compétences et la collecte de fonds.
💡 Concours de pitchs pour les micro-subventions
Inviter les membres de la communauté à présenter des idées de micro-subventions en ligne ; les supporters font des dons pour voter pour les gagnants, ce qui permet de financer directement des projets locaux.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 programmes gratuits Programmes de développement économique et communautaire idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Programmes de développement économique et communautaire en 2025
Subventions pour le développement communautaire (CDG) - Petites subventions
Ville de Chicago
Jusqu'à 250 000
Ce programme soutient les projets éligibles dans les domaines du commerce, de l'utilisation mixte et de l'industrie légère. Les candidatures sont ouvertes et la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 août 2025.
Subventions pour le développement communautaire (CDG) - Moyennes
Ville de Chicago
De 300 001 à 5 millions de dollars
Le programme soutient des projets de bureaux, de commerces de détail, de culture, d'industrie, d'institutions et d'utilisations mixtes. Les candidatures sont ouvertes et la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 août 2025.
Subventions au titre de l'initiative de développement de la communauté rurale
Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) Développement rural
$50,000 - $500,000
Attribue des subventions à des organisations de logement et de développement communautaire à but non lucratif, à des communautés rurales à faibles revenus et à des tribus reconnues par le gouvernement fédéral pour soutenir des projets de logement, d'équipements communautaires et de développement communautaire et économique dans les zones rurales ; la date limite de dépôt des candidatures électroniques est fixée au 7 août 2025.
Programme de développement économique communautaire (CED)
Administration pour les enfants et les familles (ACF), Bureau des services communautaires (OCS)
Environ 15,2 millions de dollars au total
Développe l'emploi pour les personnes à faible revenu en investissant dans des sociétés de développement communautaire (CDC) qui créent et développent des entreprises et des opportunités d'emploi ; le financement de l'année fiscale 2024 a été clôturé et le NOFO de l'année fiscale 2025 sera publié sur Grants.gov.
Principales entreprises qui font des dons à Programmes de développement économique et communautaire en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et du programme Spark Good.
Amazon
Il soutient l'impact économique dans les communautés, le logement abordable et la formation professionnelle.
Chevron
Soutient le développement économique et la durabilité environnementale par le biais de subventions et de partenariats.
Banque américaine
Soutient le parrainage d'organisations à but non lucratif dans les domaines de l'éducation, du développement économique, des arts et de la culture.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes de développement économique et communautaire ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les programmes de développement économique et communautaire ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous maintenons notre modèle de gratuité grâce à des pourboires optionnels pour les donateurs. Cela vous permet de conserver chaque dollar collecté pour vos projets communautaires.
Les programmes de développement économique et communautaire peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter la dîme ?
Absolument ! Les programmes communautaires tels que les églises peuvent collecter la dîme, gérer les billets d'événements, mettre en place des dons récurrents, et plus encore avec Zeffy, le tout sans frais. Chaque dollar collecté avec Zeffy soutient directement vos initiatives communautaires.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes de développement économique et communautaire peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les programmes de développement économique et communautaire peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Cela inclut les collectes de fonds de pair à pair, les événements à billets et les programmes de dons continus. Que vous organisiez une collecte de fonds pour un gala annuel ou que vous mettiez en place un programme de dons mensuels, Zeffy soutient vos efforts sans frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes de développement économique et communautaire ?
Zeffy est la meilleure option pour les programmes de développement économique et communautaire car c'est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement gratuite. D'autres plateformes peuvent prétendre être gratuites, mais elles dissimulent des frais de traitement ou des coûts cachés. Avec Zeffy, chaque dollar collecté va directement à votre mission, ce qui favorise la confiance et maximise l'impact sur vos activités communautaires.