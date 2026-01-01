Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Idées de collecte de fonds pour les programmes de développement économique et communautaire

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les programmes de développement économique et communautaire

Le crowdfunding au service des projets locaux

Lancer une campagne locale de financement participatif (crowdfunding) permettant aux habitants de financer des projets de développement communautaire par l'intermédiaire de plateformes en ligne.

Journée de don virtuel

Coordonner un événement en ligne d'une journée au cours duquel les dons sont doublés par une entreprise partenaire, ce qui permet d'augmenter les dons grâce à l'engagement des médias sociaux.

Collecte de fonds pour la fête de quartier

Organisez une fête de quartier amusante avec des jeux, de la nourriture et des œuvres d'art locales, en faisant payer un petit droit d'entrée pour soutenir les programmes communautaires.

Dîner de gala de bienfaisance

Organiser un dîner haut de gamme avec des chefs locaux et des divertissements, en offrant des possibilités de parrainage aux entreprises pour leur donner de la visibilité.

Vente communautaire de livres de cuisine

Compilation et vente d'un livre de cuisine présentant des recettes locales élaborées par des membres de la communauté, les recettes étant destinées à soutenir des initiatives de développement local.

Vente aux enchères d'œuvres d'art pour le développement

Organiser une vente aux enchères d'œuvres d'art mettant en vedette des artistes locaux, dont les recettes seront affectées à des projets de développement économique dans la région.

Programme de parrainage d'entreprise

Créez un programme de parrainage à plusieurs niveaux offrant aux entreprises une visibilité en échange d'un soutien à vos efforts de développement communautaire.

Journées de partenariat avec les entreprises locales

Collaborer avec les entreprises locales pour qu'elles reversent un pourcentage des ventes lors de journées désignées afin de soutenir des projets communautaires.

Défi de plaidoyer sur les médias sociaux

Engagez les supporters dans un défi les encourageant à défendre les intérêts de la communauté sur les médias sociaux tout en collectant des fonds.

Ateliers de développement communautaire

Proposer des ateliers payants sur des compétences pertinentes pour le développement économique local, en invitant des experts à enseigner et à générer des fonds.

Programme d'adhésion au don durable

Mettre en place un programme d'adhésion offrant des avantages exclusifs et encourageant les dons récurrents pour soutenir les efforts de développement en cours.

Kiosque de collecte de fonds au marché agricole

Montez un stand sur les marchés de producteurs locaux pour promouvoir votre cause et collecter des dons tout en vous engageant auprès de la communauté.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour le développement économique et communautaire Programs🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos programmes de développement économique et communautaire ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations à but non lucratif de développement économique et communautaire :

1. Ateliers de développement communautaire

  • Organiser des ateliers où les membres de la communauté paient une somme modique pour acquérir des compétences utiles (par exemple, l'esprit d'entreprise, l'entretien de la maison, l'éducation financière).
  • Engagez des experts locaux pour animer ces sessions, ce qui leur donnera de la visibilité et soutiendra la communauté.

2. Parrainage d'entreprises locales

  • Établir des partenariats avec des entreprises locales pour parrainer des événements ou des programmes en échange d'opportunités publicitaires.
  • Soulignez leurs contributions dans les médias sociaux, les bulletins d'information et la signalisation des événements.

3. Campagne de crowdfunding

  • Créez une campagne de crowdfunding convaincante sur des plateformes telles que GoFundMe ou Kickstarter, axée sur un projet ou un besoin spécifique.
  • Tirez parti des médias sociaux pour atteindre un public plus large et impliquer votre communauté.

4. Fête de quartier

  • Organisez un festival ou une foire de quartier qui comprend de la nourriture, de la musique, de l'art et de l'artisanat, et dont les frais d'entrée soutiennent votre mission.
  • Encourager les talents et les entreprises locales à participer pour stimuler l'esprit communautaire.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsAteliers de développement communautaireHautHautMediumParrainage d'une entreprise localeMediumMediumHautCampagne de financement par crowdfundingMediumHautMediumFête de quartierMediumHautHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une fête de quartier :

  • 8 semaines avant : Fixer une date et obtenir les autorisations nécessaires.
  • 6 semaines avant : Commencez à commercialiser l'événement pour attirer les vendeurs et les participants.
  • 4 semaines avant : finaliser la logistique, y compris la sonorisation, la nourriture et les activités.
  • 1 semaine avant : Confirmer la participation de tous les fournisseurs et finaliser le calendrier.
  • La veille : Préparer le lieu et tester l'équipement.
  • Le jour du festival : Organisez l'événement avec votre équipe et vos bénévoles.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location de l'espace, permis et matériel de marketing.
  • Coûts variables : Fournitures pour les activités, frais des vendeurs de nourriture et divertissements.
  • Objectif de revenus : Fixez un objectif financier basé sur les flux de revenus et les dépenses que vous prévoyez.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que le mauvais temps pour les événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

