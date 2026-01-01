Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Lancer une campagne locale de financement participatif (crowdfunding) permettant aux habitants de financer des projets de développement communautaire par l'intermédiaire de plateformes en ligne.
Coordonner un événement en ligne d'une journée au cours duquel les dons sont doublés par une entreprise partenaire, ce qui permet d'augmenter les dons grâce à l'engagement des médias sociaux.
Organisez une fête de quartier amusante avec des jeux, de la nourriture et des œuvres d'art locales, en faisant payer un petit droit d'entrée pour soutenir les programmes communautaires.
Organiser un dîner haut de gamme avec des chefs locaux et des divertissements, en offrant des possibilités de parrainage aux entreprises pour leur donner de la visibilité.
Compilation et vente d'un livre de cuisine présentant des recettes locales élaborées par des membres de la communauté, les recettes étant destinées à soutenir des initiatives de développement local.
Organiser une vente aux enchères d'œuvres d'art mettant en vedette des artistes locaux, dont les recettes seront affectées à des projets de développement économique dans la région.
Créez un programme de parrainage à plusieurs niveaux offrant aux entreprises une visibilité en échange d'un soutien à vos efforts de développement communautaire.
Collaborer avec les entreprises locales pour qu'elles reversent un pourcentage des ventes lors de journées désignées afin de soutenir des projets communautaires.
Engagez les supporters dans un défi les encourageant à défendre les intérêts de la communauté sur les médias sociaux tout en collectant des fonds.
Proposer des ateliers payants sur des compétences pertinentes pour le développement économique local, en invitant des experts à enseigner et à générer des fonds.
Mettre en place un programme d'adhésion offrant des avantages exclusifs et encourageant les dons récurrents pour soutenir les efforts de développement en cours.
Montez un stand sur les marchés de producteurs locaux pour promouvoir votre cause et collecter des dons tout en vous engageant auprès de la communauté.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les initiatives en faveur de l'émancipation des femmes peuvent accroître leur financement grâce à des cercles de donateurs, des ventes aux enchères de mentorat, des ateliers spéciaux et des ventes de produits dérivés pour les programmes de leadership.
Organiser des salons de l'emploi au niveau local, des présentations de compétences et des campagnes de parrainage par les employeurs afin de collecter des fonds pour les initiatives de développement de la main-d'œuvre.
Organiser des ateliers de budgétisation, des campagnes de crowdfunding et des webinaires soutenus par des sponsors afin de collecter des fonds pour financer des programmes d'enseignement, du matériel et des bourses d'études dans le cadre de programmes d'éducation financière.
Les initiatives en faveur du logement abordable collectent des fonds par le biais de visites de maisons de quartier, de parrainages d'entreprises et de dîners communautaires afin de soutenir les logements neufs et rénovés.
Pour les programmes de formation professionnelle, mettre en valeur les compétences des diplômés par des démonstrations publiques, obtenir des parrainages d'employeurs et lancer des campagnes de dons d'anciens élèves.
Les organisations à but non lucratif de développement économique et communautaire organisent des soirées de présentation et des collectes de fonds locales pour financer des logements abordables, des formations professionnelles et des projets de revitalisation.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations à but non lucratif de développement économique et communautaire :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsAteliers de développement communautaireHautHautMediumParrainage d'une entreprise localeMediumMediumHautCampagne de financement par crowdfundingMediumHautMediumFête de quartierMediumHautHaut
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une fête de quartier :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
