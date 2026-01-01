data-usecase-icon="donation_form"
Financer des projets de recherche de pointe
Utilisez un formulaire de don personnalisé pour collecter des fonds non affectés pour de nouvelles initiatives de recherche - rationalisez les contributions et mettez en lumière les percées.
Programme mensuel de soutien au laboratoire
Mettez en place des dons mensuels échelonnés pour les fournitures et l'entretien des laboratoires - créez une base de financement fiable que les donateurs apprécient.
Organiser une collecte de fonds pour le défi STEM
Permettez à vos sympathisants d'organiser des événements entre pairs, tels que des courses de 5 km ou des hackathons virtuels, afin de sensibiliser le public et d'élargir votre réseau de donateurs sans effort.
Vendre des billets pour votre conférence sur l'innovation
Vendez des billets pour votre conférence ou atelier STEM phare - collectez les données des participants, gérez les inscriptions et financez votre prochain grand événement sans frais.
Ouvrir un magasin d'articles et de kits scientifiques
Lancez une boutique en ligne vendant du matériel de laboratoire, des kits d'expérimentation et du matériel pédagogique de marque - 100 % des recettes soutiennent votre mission et développent votre communauté.
Organiser une vente aux enchères de matériel de laboratoire
Organisez une vente aux enchères silencieuse ou en direct de matériel de laboratoire offert, de visites VIP de laboratoires ou de packages de sponsors afin d'attirer des soutiens de grande valeur et d'obtenir des dons importants.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🔬 25 kits de laboratoire pour les écoles défavorisées
Les expériences pratiques stimulent la curiosité scientifique tout au long de la vie
🚀 3 projets de fusée menés par des étudiants
Nourrir l'ambition et lancer les pionniers de l'aérospatiale de demain
🖥️ 5 postes de travail haute performance
Aider les chercheurs à traiter plus rapidement des simulations complexes
📊 Licences de logiciels d'analyse pour 10 équipes
Des données utiles qui ont un impact sur le monde réel
🧪 50 bourses d'atelier STEM
Assurer à chaque scientifique en herbe une place à la table des négociations
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organismes à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organismes à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie
🔬 Vente de kits scientifiques DIY
Vendre des kits d'expériences à faire soi-même ; les acheteurs partagent les résultats en ligne, ce qui stimule l'engagement tout en finançant l'enseignement des STIM.
🌞 Pique-nique à l'énergie solaire
Organisez un pique-nique en plein air avec des démonstrations de cuisine solaire et des ateliers écologiques ; la vente des billets permet de financer des initiatives en matière d'énergie renouvelable.
🏃 Code & Run 5K
Les coureurs portent des dossards à motif de code LED lors d'une course fun de 5 km ; les frais d'inscription permettent de financer des camps de codage et des actions de sensibilisation à la technologie.
🌐 Hackathon d'innovation virtuelle
Un hackathon en ligne de 48 heures avec des dons à l'entrée ; les équipes développent des solutions STEM, jugées en direct, ce qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique.
🌟 Le toit de Star-Gazing Social
Nuit d'astronomie guidée sur un toit avec des télescopes et des conférences d'experts ; les recettes des billets permettent de financer des programmes de recherche spatiale.
💻 Vente aux enchères de gadgets technologiques
Vente aux enchères en ligne de gadgets et de prototypes technologiques donnés ; les enchères compétitives génèrent des fonds pour des projets à but non lucratif.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 associations gratuites dans le domaine de la science et de la technologie Sciences et technologies à but non lucratif idées de collecte de fonds
Principales subventions pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie en 2025
Systèmes de réseaux intelligents compatibles avec les marchés verticaux (VINES)
Fondation nationale de la science (NSF)
Non spécifié
Ce programme soutient la recherche dans le domaine des systèmes de réseaux intelligents. La date limite de dépôt des propositions est fixée au 25 août 2025.
Incorporation du comportement humain dans les modèles épidémiologiques (IHBEM)
Fondation nationale de la science (NSF)
Non spécifié
Finance la recherche sur l'intégration du comportement humain dans les modèles épidémiologiques, les propositions devant être soumises au plus tard le 14 juillet 2025.
Sécurité, vie privée et confiance dans le cyberespace
Fondation nationale de la science (NSF)
Non spécifié
Ce programme soutient la recherche dans les domaines de la cybersécurité, de la protection de la vie privée et de la confiance. La date limite de dépôt des propositions est fixée au 29 septembre 2025.
Subventions d'action STEM
Société pour la science
Jusqu'à 5 000
Ce programme accorde de petites subventions à des organisations à but non lucratif innovantes pour la sensibilisation aux STIM. Les dates d'ouverture du cycle de candidature seront annoncées ultérieurement.
Principales entreprises qui font des dons à aux organismes à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de ses programmes Spark Good.
Google.org
Fournit des fonds, des programmes et une expertise technique pour accélérer les missions, en mettant l'accent sur la connaissance, les compétences, l'apprentissage et le progrès scientifique.
Société pour la science
Offre des possibilités de parrainage pour les programmes et les événements qui soutiennent l'apprentissage pratique des STIM et les foires scientifiques.
General Motors
Investit dans des organisations à but non lucratif et des communautés afin d'offrir des expériences d'apprentissage immersives et pratiques dans les domaines des STIM.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie. Il n'y a pas de frais de plateforme, de frais de traitement ou de coûts cachés. Nous sommes en mesure d'offrir nos services gratuitement grâce aux dons facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. Il n'y a pas de piège !
Les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Certainement ! Les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie peuvent utiliser Zeffy pour collecter une variété de dons, y compris les dons généraux, les cotisations des membres et les parrainages. Zeffy prend également en charge la vente de billets pour des événements et les dons récurrents, le tout sans frais.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations à but non lucratif scientifiques et technologiques peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les organisations à but non lucratif dans le domaine des sciences et de la technologie peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Zeffy fournit les outils nécessaires pour répondre à vos besoins en matière de collecte de fonds, qu'il s'agisse de collectes de fonds de pair à pair, de webinaires à billets ou de programmes de dons récurrents pour un soutien durable.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie ?
Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie, car c'est la seule plateforme véritablement gratuite. Alors que d'autres prétendent être gratuits mais facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy s'assure que chaque centime va directement à votre mission, ce qui renforce la confiance des donateurs et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus.