Conservez 100 % des dons de votre organisation à but non lucratif STEM - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les organisations à but non lucratif dans le domaine des sciences et des technologies, de sorte que chaque dollar est consacré à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Science and Technology Nonprofits

Collecte de fonds à frais zéro pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie

Comment Zeffy aide les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie à collecter des fonds

Les organisations à but non lucratif dans le domaine des sciences et de la technologie utilisent Zeffy pour tout financer, des bourses de recherche aux ventes de kits de laboratoire de marque, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Financer des projets de recherche de pointe

Utilisez un formulaire de don personnalisé pour collecter des fonds non affectés pour de nouvelles initiatives de recherche - rationalisez les contributions et mettez en lumière les percées.

Programme mensuel de soutien au laboratoire

Mettez en place des dons mensuels échelonnés pour les fournitures et l'entretien des laboratoires - créez une base de financement fiable que les donateurs apprécient.

Organiser une collecte de fonds pour le défi STEM

Permettez à vos sympathisants d'organiser des événements entre pairs, tels que des courses de 5 km ou des hackathons virtuels, afin de sensibiliser le public et d'élargir votre réseau de donateurs sans effort.

Vendre des billets pour votre conférence sur l'innovation

Vendez des billets pour votre conférence ou atelier STEM phare - collectez les données des participants, gérez les inscriptions et financez votre prochain grand événement sans frais.

Ouvrir un magasin d'articles et de kits scientifiques

Lancez une boutique en ligne vendant du matériel de laboratoire, des kits d'expérimentation et du matériel pédagogique de marque - 100 % des recettes soutiennent votre mission et développent votre communauté.

Organiser une vente aux enchères de matériel de laboratoire

Organisez une vente aux enchères silencieuse ou en direct de matériel de laboratoire offert, de visites VIP de laboratoires ou de packages de sponsors afin d'attirer des soutiens de grande valeur et d'obtenir des dons importants.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre organisation à but non lucratif dans le domaine des STIM.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🔬 25 kits de laboratoire pour les écoles défavorisées

Les expériences pratiques stimulent la curiosité scientifique tout au long de la vie

🚀 3 projets de fusée menés par des étudiants

Nourrir l'ambition et lancer les pionniers de l'aérospatiale de demain

🖥️ 5 postes de travail haute performance

Aider les chercheurs à traiter plus rapidement des simulations complexes

📊 Licences de logiciels d'analyse pour 10 équipes

Des données utiles qui ont un impact sur le monde réel

🧪 50 bourses d'atelier STEM

Assurer à chaque scientifique en herbe une place à la table des négociations

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organismes à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organismes à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie

🔬 Vente de kits scientifiques DIY

Vendre des kits d'expériences à faire soi-même ; les acheteurs partagent les résultats en ligne, ce qui stimule l'engagement tout en finançant l'enseignement des STIM.

🌞 Pique-nique à l'énergie solaire

Organisez un pique-nique en plein air avec des démonstrations de cuisine solaire et des ateliers écologiques ; la vente des billets permet de financer des initiatives en matière d'énergie renouvelable.

🏃 Code & Run 5K

Les coureurs portent des dossards à motif de code LED lors d'une course fun de 5 km ; les frais d'inscription permettent de financer des camps de codage et des actions de sensibilisation à la technologie.

🌐 Hackathon d'innovation virtuelle

Un hackathon en ligne de 48 heures avec des dons à l'entrée ; les équipes développent des solutions STEM, jugées en direct, ce qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique.

🌟 Le toit de Star-Gazing Social

Nuit d'astronomie guidée sur un toit avec des télescopes et des conférences d'experts ; les recettes des billets permettent de financer des programmes de recherche spatiale.

💻 Vente aux enchères de gadgets technologiques

Vente aux enchères en ligne de gadgets et de prototypes technologiques donnés ; les enchères compétitives génèrent des fonds pour des projets à but non lucratif.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 associations gratuites dans le domaine de la science et de la technologie Sciences et technologies à but non lucratif idées de collecte de fonds

Principales subventions pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie en 2025

Débloquez des fonds grâce aux meilleures subventions adaptées à votre organisation à but non lucratif dans le domaine des STIM. Ces options sont un excellent point de départ.

Systèmes de réseaux intelligents compatibles avec les marchés verticaux (VINES)

Fondation nationale de la science (NSF)

Non spécifié

Ce programme soutient la recherche dans le domaine des systèmes de réseaux intelligents. La date limite de dépôt des propositions est fixée au 25 août 2025.

Incorporation du comportement humain dans les modèles épidémiologiques (IHBEM)

Fondation nationale de la science (NSF)

Non spécifié

Finance la recherche sur l'intégration du comportement humain dans les modèles épidémiologiques, les propositions devant être soumises au plus tard le 14 juillet 2025.

Sécurité, vie privée et confiance dans le cyberespace

Fondation nationale de la science (NSF)

Non spécifié

Ce programme soutient la recherche dans les domaines de la cybersécurité, de la protection de la vie privée et de la confiance. La date limite de dépôt des propositions est fixée au 29 septembre 2025.

Subventions d'action STEM

Société pour la science

Jusqu'à 5 000

Ce programme accorde de petites subventions à des organisations à but non lucratif innovantes pour la sensibilisation aux STIM. Les dates d'ouverture du cycle de candidature seront annoncées ultérieurement.

Principales entreprises qui font des dons à aux organismes à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre organisation à but non lucratif dans le domaine des STIM ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de ses programmes Spark Good.

Google.org

Fournit des fonds, des programmes et une expertise technique pour accélérer les missions, en mettant l'accent sur la connaissance, les compétences, l'apprentissage et le progrès scientifique.

Société pour la science

Offre des possibilités de parrainage pour les programmes et les événements qui soutiennent l'apprentissage pratique des STIM et les foires scientifiques.

General Motors

Investit dans des organisations à but non lucratif et des communautés afin d'offrir des expériences d'apprentissage immersives et pratiques dans les domaines des STIM.

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie. Il n'y a pas de frais de plateforme, de frais de traitement ou de coûts cachés. Nous sommes en mesure d'offrir nos services gratuitement grâce aux dons facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. Il n'y a pas de piège !

Les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Certainement ! Les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie peuvent utiliser Zeffy pour collecter une variété de dons, y compris les dons généraux, les cotisations des membres et les parrainages. Zeffy prend également en charge la vente de billets pour des événements et les dons récurrents, le tout sans frais.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations à but non lucratif scientifiques et technologiques peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les organisations à but non lucratif dans le domaine des sciences et de la technologie peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Zeffy fournit les outils nécessaires pour répondre à vos besoins en matière de collecte de fonds, qu'il s'agisse de collectes de fonds de pair à pair, de webinaires à billets ou de programmes de dons récurrents pour un soutien durable.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie ?

Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie, car c'est la seule plateforme véritablement gratuite. Alors que d'autres prétendent être gratuits mais facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy s'assure que chaque centime va directement à votre mission, ce qui renforce la confiance des donateurs et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus.

