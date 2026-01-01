Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie. Il n'y a pas de frais de plateforme, de frais de traitement ou de coûts cachés. Nous sommes en mesure d'offrir nos services gratuitement grâce aux dons facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. Il n'y a pas de piège !

Les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Certainement ! Les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie peuvent utiliser Zeffy pour collecter une variété de dons, y compris les dons généraux, les cotisations des membres et les parrainages. Zeffy prend également en charge la vente de billets pour des événements et les dons récurrents, le tout sans frais.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations à but non lucratif scientifiques et technologiques peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les organisations à but non lucratif dans le domaine des sciences et de la technologie peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Zeffy fournit les outils nécessaires pour répondre à vos besoins en matière de collecte de fonds, qu'il s'agisse de collectes de fonds de pair à pair, de webinaires à billets ou de programmes de dons récurrents pour un soutien durable.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie ?

Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie, car c'est la seule plateforme véritablement gratuite. Alors que d'autres prétendent être gratuits mais facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy s'assure que chaque centime va directement à votre mission, ce qui renforce la confiance des donateurs et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus.