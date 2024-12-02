Toutes les organisations à but non lucratif connaissent le pouvoir des relations solides et durables avec les donateurs, mais il peut être difficile d'engager efficacement les petits donateurs. Avec un temps et des ressources limités, comment faire en sorte que chaque petit donateur se sente valorisé ?

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un budget important ou d'une grande équipe pour engager les petits donateurs et leur montrer qu'ils comptent. Des stratégies d'engagement simples et bien planifiées permettent d'établir des liens significatifs et d'inciter les donateurs à renforcer leur soutien au fil du temps.

Dans ce guide, nous examinerons quelques moyens uniques d'impliquer vos petits donateurs en ligne et de les maintenir en contact avec la mission de votre organisation pour les années à venir.

Table des matières

Pourquoi l'engagement des petits donateurs est-il important ?

6 stratégies pratiques et efficaces d'engagement en ligne pour les petits donateurs

4 conseils pour fidéliser durablement les petits donateurs

Derniers mots sur les stratégies d'engagement des petits donateurs

FAQ sur l'engagement des petits donateurs

Pourquoi l'engagement des petits donateurs est-il important ?

L'engagement des donateurs est la stratégie qui consiste à établir et à entretenir des relations solides avec les personnes qui vous soutiennent. Il est essentiel pour la fidélisation des donateurs, car plus vos donateurs sont engagés, plus ils sont susceptibles de rester impliqués dans votre mission et de continuer à la soutenir.

Alors que de nombreuses organisations à but non lucratif se concentrent davantage sur les grands donateurs, il est tout aussi important de maintenir l'engagement des petits donateurs. Ces derniers peuvent donner moins individuellement, mais leur impact et leur fidélité combinés peuvent faire une énorme différence. Voici pourquoi l'engagement des petits donateurs est important :

Obtenir plus de dons

La plupart des gens peuvent donner au moins 5 $ à une bonne cause, quels que soient leurs revenus. Votre tâche consiste à leur montrer comment ces 5 $ feront une réelle différence pour votre association. En acceptant les petits dons, vous donnez à chacun la possibilité d'aider, quel que soit son niveau de revenu.

Hiérarchisez vos besoins

Le fait de compter sur de petits dons vous permet de vous concentrer davantage sur votre mission et moins sur les directives réglementaires. Vous pouvez utiliser les fonds là où ils sont vraiment nécessaires sans vous soucier des règles qui accompagnent les subventions ou de la pression exercée pour plaire aux grands donateurs.

Créer un flux de revenus fiable

Beaucoup de grands donateurs font un don unique, mais les petits donateurs font souvent des dons réguliers, ce qui vous permet de disposer d'une source de financement stable. Les petits dons peuvent devenir importants au fil du temps. Ils sont également moins affectés par les fluctuations économiques que les dons plus importants et ponctuels, ce qui permet de maintenir un financement durable.

Développer les connexions locales

Les petits donateurs de votre région deviennent vos champions locaux. Ils peuvent faire passer le message à leurs voisins et vous aider à répondre aux besoins locaux, ce qui vous permet d'élargir votre champ d'action et d'améliorer vos opérations.

6 stratégies pratiques et efficaces d'engagement en ligne pour les petits donateurs

1. Créer un programme d'adhésion virtuel

La création d'un programme d'adhésion en ligne pour les petits donateurs permet de maintenir un engagement constant. Votre programme d'adhésion peut être ouvert à certains petits donateurs qui ont contribué pendant un certain temps ou qui ont atteint certains montants.

Pour montrer aux membres qu'ils sont appréciés, offrez-leur des avantages exclusifs tels que des invitations à des événements spéciaux ou des informations sur les coulisses. Envoyez de courtes enquêtes tous les deux mois pour leur demander s'ils apprécient d'être membres et quels sont les avantages qu'ils souhaitent le plus. Utilisez ce retour d'information pour rendre le programme plus intéressant pour eux.

2. Organiser des défis virtuels mensuels

Une autre façon de stimuler l'engagement des donateurs est d'organiser des défis en ligne chaque mois. Les gens peuvent participer à ces défis en publiant des photos, des vidéos ou des histoires personnelles sur les médias sociaux et en y associant votre organisation. Cela permet de maintenir les donateurs actifs et de sensibiliser un plus grand nombre de personnes à votre mission.

Voici cinq idées de défis virtuels que vous pouvez essayer :

Défi de la marche pour l'eau :

Demandez à vos donateurs engagés de marcher 1 mile par jour avec une bouteille d'eau, montrant ainsi leur soutien aux communautés qui marchent sur de longues distances pour obtenir de l'eau potable, et de partager des photos quotidiennes de leur marche

Demandez à vos donateurs engagés de marcher 1 mile par jour avec une bouteille d'eau, montrant ainsi leur soutien aux communautés qui marchent sur de longues distances pour obtenir de l'eau potable, et de partager des photos quotidiennes de leur marche ‍ Défi de la semaine sans déchets :

Invitez les donateurs à réduire leurs déchets pendant une semaine - ils peuvent partager des conseils et des photos d'articles réutilisables qu'ils utilisent

Invitez les donateurs à réduire leurs déchets pendant une semaine - ils peuvent partager des conseils et des photos d'articles réutilisables qu'ils utilisent ‍ Kind acts challenge :

‍Encourageant à faire une chose gentille par jour pendant 7 jours - les participants publient leurs bonnes actions et inspirent les autres

faire une chose gentille par jour pendant 7 jours - les participants publient leurs bonnes actions et inspirent les autres ‍ Défi "planter et faire pousser" :

‍Demander aux gens de planter quelque chose et de partager sa croissance pendant un mois - en lien avec des causes environnementales

gens de planter quelque chose et de partager sa croissance pendant un mois - en lien avec des causes environnementales ‍ Défi "Save your change" :

Demandez aux donateurs de collecter de la petite monnaie pendant un mois et d'en faire don - ils peuvent partager des photos de leur collection grandissante

Pour que ces défis soient efficaces, communiquez des lignes directrices claires au moins une semaine avant le début du défi.

Publiez des mises à jour pour maintenir l'enthousiasme des gens au début de la campagne virtuelle, mettez en avant les histoires des participants pour montrer l'impact, et offrez de petites récompenses aux membres actifs. Cela vous aidera à créer une dynamique et à encourager une plus grande participation.

3. Célébrer les donateurs sur les médias sociaux

Montrez votre reconnaissance à vos donateurs par le biais d'une reconnaissance simple et gratuite sur vos canaux sociaux existants. Partagez des posts hebdomadaires "Donor Spotlight" mettant en lumière l'histoire et l'impact d'un donateur.

Créez des campagnes dédiées à votre communauté de donateurs et encouragez-les à partager les raisons pour lesquelles ils soutiennent votre cause. Présentez ces histoires dans votre bulletin d'information ou sur votre site web.

Même sans technologie sophistiquée, vous pouvez faire preuve d'une reconnaissance significative par le biais de.. :

Messages mensuels de remerciement aux donateurs

Remerciez les histoires dans vos mises à jour régulières par courrier électronique

Collages de photos simples sur l'impact des donateurs

Mettre en évidence des citations de sympathisants sur les raisons qui les poussent à donner

Cette reconnaissance personnelle ne coûte rien d'autre que du temps et montre aux donateurs que leur soutien est important, quel qu'en soit le montant.

4. Organiser des réunions virtuelles

Organisez régulièrement des rencontres virtuelles avec vos donateurs - il ne s'agit pas toujours de demander de l'argent. Une fois par mois, organisez une discussion amicale en ligne avec vos petits donateurs pour mieux les connaître.

Au cours de ces discussions, votre objectif doit être d'en apprendre davantage sur eux, notamment sur les raisons qui les poussent à donner, leurs motivations et les liens personnels qu'ils entretiennent avec votre cause.

Racontez des histoires sur la façon dont leurs dons font la différence. Montrez-leur ce qui se passe en coulisses - une visite rapide de votre banque alimentaire. Demandez-leur également de vous faire part de leurs idées - ils pourraient avoir des suggestions pour vous aider à avoir plus d'impact dans votre domaine.

Si les grands donateurs retiennent souvent l'attention en raison de l'importance de leurs dons, l'opinion de vos petits donateurs est tout aussi importante. En écoutant leurs idées et en les associant à votre travail, ils se sentent valorisés et sont plus enclins à rester engagés dans votre cause. Ces réunions sont faciles à organiser à l'aide d'outils tels que Zoom ou YouTube Live.

5. Partager des témoignages vidéo de bénéficiaires

Un excellent moyen de stimuler l'engagement des donateurs est d'envoyer de courts témoignages vidéo de personnes que votre organisation a aidées. Demandez à vos bénéficiaires de raconter leur histoire et d'expliquer comment les dons ont changé leur vie.

Suivez l'exemple de Make-A-Wish America, qui utilise YouTube pour partager des histoires percutantes sur la façon dont les dons transforment les souhaits des enfants en réalité.

S'ils se sentent à l'aise, demandez-leur de dire un remerciement personnel en utilisant les prénoms des donateurs - comme "Merci, Sarah" ou "Merci, Tom et Mary". Cette touche personnelle permet aux donateurs de se sentir directement liés à l'impact qu'ils ont créé.

Voici d'autres bonnes pratiques pour créer des témoignages vidéo efficaces :

Les vidéos doivent être courtes - 1 à 2 minutes seulement

Se concentrer sur une histoire personnelle à la fois

Ajouter des légendes pour que tout le monde puisse comprendre

Créer un récit narratif : quel est le problème, quelle est la solution, et comment les dons ont aidé.

Partager largement - par le biais de courriels, de médias sociaux et de bulletins d'information

Ces vidéos simples et sincères aident les donateurs à voir exactement comment leur don aide des personnes réelles, ce qui renforce leur confiance dans vos efforts.

6. Encourager les donateurs à faire du bénévolat

Offrez à vos donateurs des moyens simples d'aider depuis leur domicile. Laissez-les partager vos messages sur les médias sociaux, écrire des notes d'encouragement aux personnes que vous servez, ou partager votre travail avec leurs amis et les ajouter à la liste de diffusion.

Rendez les choses amusantes en offrant des récompenses à différents niveaux - ajoutez leur nom à un mur spécial sur votre site web lorsqu'ils accomplissent des tâches. Donnez-leur des badges numériques qu'ils pourront partager en ligne, comme "Fier de l'aide de [votre organisation]" ou "Bénévole étoile depuis trois mois". Le fait de voir ces badges sur les médias sociaux pourrait encourager d'autres personnes à participer également.

4 conseils pour fidéliser durablement les petits donateurs

1. Segmenter et mobiliser les donateurs

Une fois que vous connaissez bien vos petits donateurs, créez des segments de donateurs en fonction de leur fréquence d'engagement, de leur groupe d'âge, du montant de leurs dons et d'autres détails. Cette segmentation permet de créer des messages ciblés pour différents groupes de donateurs sur tous vos canaux, des courriels aux médias sociaux.

Par exemple, les jeunes donateurs qui donnent principalement pendant les vacances peuvent préférer les histoires Instagram, tandis que les donateurs mensuels peuvent apprécier les mises à jour détaillées par courriel avec les étapes du projet. De cette façon, vous partagez des contenus qui comptent pour eux et vous renforcez les relations avec les donateurs.

2. Suivre l'engagement des donateurs

Suivez et mesurez la façon dont les donateurs interagissent avec votre association pour comprendre quelles sont les stratégies d'engagement les plus efficaces. Un suivi régulier permet d'améliorer vos efforts de fidélisation.

Voici quelques-uns des indicateurs permettant de mesurer l'engagement des donateurs :

Taux d'ouverture des courriels

Taux de clics sur les courriels

Interactions avec les médias sociaux

Participation à des événements

Heures de bénévolat

Visites du site web

Méthode de don

Croissance du montant moyen des dons

Utilisez votre logiciel de gestion des donateurs et vos outils de médias sociaux pour mesurer l'engagement des donateurs. Ces données vous indiquent quels sont les donateurs actifs et comment ils aiment rester en contact, ce qui vous aide à améliorer vos efforts en matière d'engagement et de fidélisation.

3. Créer un plan d'engagement des donateurs

Une stratégie solide d'engagement des donateurs vous permet d'éviter la confusion et de renforcer la fidélisation. Avec un plan clair, vous savez exactement quand contacter chaque donateur, quels messages les intéressent le plus et quelles activités ils préfèrent.

Cette approche ciblée vous permet d'envoyer les bonnes mises à jour, d'inviter les donateurs à des événements pertinents et de reconnaître leur soutien d'une manière qui leur importe, afin qu'ils se sentent liés à vos projets.

4. Impliquer votre conseil d'administration

L'implication des membres du conseil d'administration ajoute une touche personnelle qui approfondit les relations avec les donateurs potentiels. Bien que les membres du conseil d'administration se concentrent généralement sur les grands donateurs, demandez-leur de s'adresser également aux petits donateurs, par le biais d'appels de remerciement, de discussions individuelles ou de réunions virtuelles.

En entendant directement les membres du conseil d'administration, les petits donateurs se sentent vraiment appréciés par les dirigeants de votre organisation, ce qui renforce leur engagement à l'égard de votre cause.

Derniers mots sur la stratégie d'engagement des petits donateurs

L'établissement de relations avec les petits donateurs est un processus continu. Au fur et à mesure qu'ils s'engagent dans votre organisation, ils sont susceptibles de donner davantage, de faire du bénévolat avec enthousiasme, de défendre vos intérêts de manière proactive et de participer régulièrement à vos efforts de collecte de fonds.

Vos stratégies d'engagement des donateurs devraient se concentrer sur la création de liens authentiques et durables grâce à la personnalisation. Prendre le temps de comprendre et d'engager les petits donateurs en fonction de leurs intérêts leur montre qu'ils comptent - non seulement pour leurs dons, mais aussi en tant qu'individus. Les petits donateurs qui se sentent valorisés aujourd'hui deviennent souvent vos plus fervents partisans demain.

FAQ sur l'engagement des petits donateurs

Qu'est-ce qu'un petit don ? Les petits dons se situent généralement entre 1 et 100 dollars, bien que certaines organisations puissent considérer comme petits dons des montants allant jusqu'à 250 ou 500 dollars. Ces dons permettent à des sympathisants de tous horizons financiers de faire des dons. Les petits dons sont particulièrement importants dans le cadre des dons récurrents et du crowdfunding, où de petits montants réguliers peuvent avoir un impact significatif. Pour les organisations à but non lucratif, les petits dons créent un flux de financement régulier qui leur apporte un soutien fiable.

Comment un logiciel de gestion des donateurs peut-il renforcer vos stratégies d'engagement des petits donateurs ? Un bon système de gestion des donateurs automatise la gestion des petits donateurs. Il permet de suivre les dons, les activités et les interactions de chaque donateur avec votre organisation. Vous pouvez regrouper les donateurs en fonction du montant de leurs dons, de la manière dont ils s'engagent avec vous et d'autres détails clés. Cela permet de personnaliser l'engagement et de s'assurer que les messages sont adaptés aux préférences de chaque petit donateur.