Logiciel pour les organisations à but non lucratif

Network for Good (aujourd'hui Bonterra Fundraising) est un choix courant lors de l'évaluation des plateformes de collecte de fonds. Prendre une décision éclairée pour votre organisation peut vous amener à rechercher plus d'informations, des comparaisons côte à côte et des avis d'utilisateurs réels.

Vous trouverez ci-dessous une analyse complète qui vous aidera à déterminer si Network for Good est la solution la mieux adaptée à vos objectifs, à vos campagnes de collecte de fonds, à votre mission et à votre budget.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus :

Qu'est-ce que Network for Good ?

Bonterra Fundraising (anciennement connu sous le nom de Network for Good) est une plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs qui a été conçue pour les organisations à but non lucratif dont les ressources sont limitées. Cette plateforme est utilisée par plus de 16 000 organisations à but non lucratif et se concentre sur la rationalisation de la collecte de fonds, le renforcement des relations avec les donateurs et l'optimisation de l'impact.

Cette solution tout-en-un pour la gestion des donateurs, les campagnes de collecte de fonds et la communication met l'accent sur la simplicité et la facilité d'utilisation pour les organisations disposant de ressources ou d'une expertise technique limitées (pas besoin de développeurs de logiciels).

Network for Good est-il devenu Bonterra Fundraising ?

Bonterra a acquis Network for Good et opère désormais sous le nom de Bonterra Fundraising. La solution comprend les mêmes fonctionnalités que celles auxquelles les organisations à but non lucratif sont habituées et se trouve désormais sous le même toit que les solutions de Bonterra en matière de RSE et de gestion des dossiers.

Nous ferons référence à Bonterra tout au long de cet article, sachant qu'il s'agit de la terminologie actualisée associée à la fonctionnalité Network for Good que vous connaissez peut-être.

Quelle est la principale différence entre Bonterra et Network for Good ?

La plus grande différence entre Bonterra et Network for Good est que l'outil de collecte de fonds est désormais doté d'une automatisation élargie, de modèles d'IA et de fonctionnalités de niveau entreprise. Il est important de noter que cela modifie également la tarification, car les organisations devront se renseigner sur les devis personnalisés pour utiliser les plans Pro et Enterprise de Bonterra.

Frais

Bonterra Fundraising (anciennement Network for Good) a obtenu une note de 4,4 / 5 pour son rapport qualité-prix sur Capterra et adapte ses coûts aux organisations à but non lucratif de taille moyenne. Plusieurs plans tarifaires sont disponibles, et les frais d'abonnement mensuels commencent généralement à environ 200 $.

La tarification de Bonterra n'est pas très claire, car des devis personnalisés sont proposés en fonction de la taille de votre organisation et des fonctionnalités qui vous intéressent. Tous les plans prévoient également des frais de transaction sur chaque don, pouvant aller jusqu'à 4,75 %.

Ventilation des plans de collecte de fonds de Bonterra

Tous les plans sont soumis à des devis personnalisés. Des fonctionnalités supplémentaires sont également disponibles moyennant un coût additionnel.

Tableau réactif Plan Aperçu des fonctionnalités L'essentiel - Conçu pour les petites organisations à but non lucratif

- Caractéristiques principales :

- Engagement des donateurs

- Gestion des bénévoles

- Journées de dons Pro - Outils pour les organisations en croissance

- Fonctionnalités des Essentiels + en matière d'engagement des donateurs

- Automatisation

- E-mails ciblés

- Formulaires en ligne

- IA

- Fonctionnalités de gestion des bénévoles des Essentiels +

- Accès complet à l'API

- Gestion des volontaires

- CRM

- Intégrations

- Fonctionnalités des journées de dons des Essentiels +

- Fractionnement des dons

- Conformité

- Points d'engagement

- Automatisation du flux de travail

- Grand livre

- Adhésion

- Subventions

- Personnel affecté

- Gestion des déménagements et dons planifiés

- Cibles

- Champs calculés personnalisés Entreprise - Plateforme d'entreprise alimentée par l'IA

- Fonctions d'engagement des donateurs de Pro+

- Organisation avancée

- Modèles d'IA spécifiques aux cas d'utilisation

- Fonctionnalités de gestion des bénévoles de Pro +

- Miroir SQL

- Fonctionnalités de Pro + pour les journées de dons

- Pipeline de données

- SSO

- Plans de réponse directe



Service clientèle de Bonterra

Network for Good (aujourd'hui Bonterra Fundraising) a reçu une note Capterra de 4,6 /5 pour son service clientèle. Les clients actuels de Bonterra peuvent remplir une page d'assistance en ligne pour contacter le bon membre de l'équipe concernant leurs préoccupations.

D'autres options d'assistance à la clientèle sont disponibles :

Les clients peuvent s'adresser par courrier électronique pour résoudre des problèmes ou poser des questions et joindre une équipe réactive pour guider les utilisateurs.

Les clients peuvent accéder directement aux agents du service clientèle pour une assistance plus personnalisée en cas de problème persistant.

Il existe également un centre d'aide en ligne très complet, comprenant des articles, des guides et des FAQ.

Le site web de Bonterra propose un service de chat en direct pendant les heures d'ouverture, ce qui permet d'obtenir une aide rapide en cas de problèmes urgents.

Quels sont les avantages de Bonterra Fundraising ?

Network for Good (aujourd'hui Bonterra Fundraising) a obtenu une note de 4,4 /5 pour ses caractéristiques sur Capterra, reflétant ses divers outils destinés à soutenir les organisations à but non lucratif dans tous les domaines de la collecte de fonds et de la gestion des donateurs.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Plate-forme centralisée: Une solution unifiée qui facilite la gestion des efforts de collecte de fonds et des relations avec les donateurs en un seul endroit.

Outils personnalisés de collecte de fonds: Accès à des profils détaillés de donateurs et à des informations sur les ménages pour la sensibilisation et la communication.

Une communication rationalisée: Engagez les donateurs sans effort sur plusieurs canaux à l'aide de modèles préconçus et de contenus prêts à l'emploi.

Des analyses et un suivi puissants: Suivez les tendances des dons, découvrez des informations et optimisez les stratégies de collecte de fonds grâce à des outils de reporting avancés.

Des intégrations transparentes: Simplifiez les flux financiers en intégrant Bonterra à des outils tels que QuickBooks Online.

Bonterra Fundraising pros

Service à la clientèle

"Notre expérience a été excellente depuis l'intégration jusqu'à aujourd'hui. Tous les membres du personnel ont été en mesure de comprendre Bonterra avec peu ou pas de questions dès leur première connexion. Les réponses aux questions ont été apportées au fur et à mesure. Nous n'avons pas eu à nous plaindre. - Judy E.

CRM et suivi de la base de données des donateurs

"Le CRM fonctionne très bien - il est facile de suivre les donateurs, les dons en temps réel et les événements. Il vous permet de rester en contact avec les donateurs et de connaître leurs habitudes de don. Il est également facile de voir quels événements ont rapporté le plus de dons et vous permet d'envoyer des courriels à des groupes de donateurs, soit par événement, soit en fonction de leurs habitudes de don. - Aiden F.

Données et outils de reporting avancés

"Il a simplifié les choses en regroupant les données en un seul endroit ! Plus besoin de déplacer les données de la plateforme de réservation d'événements, du processeur de cartes de crédit et du service de newsletter ! De plus, la plateforme est facile à utiliser et génère des lettres d'information de très bonne qualité." - Carolina S.

Polyvalence, de la gestion des bénévoles au marketing par courriel

"J'ai pu me débarrasser de quelques logiciels grâce à la polyvalence de Bonterra. J'ai l'impression que ce seul produit couvre tellement de bases que je peux collecter des dons, des ventes de billets, etc... et atteindre des donateurs ou des acheteurs potentiels. Il a permis à notre organisation d'économiser de l'argent grâce à sa polyvalence. - Kevin M.

Bonterra Fundraising cons

Manque de fonctionnalité

"Certains aspects de l'interface utilisateur sont maladroits et peu intuitifs. Il manque également certaines fonctionnalités que nous avons jugées utiles. Il manque l'intégration des médias sociaux pour les courriels, une fonctionnalité qui a été mentionnée dans notre démo, mais qui n'existe pas en réalité." - Jessica B.

‍

Rapport manuel

"Les rapports sont parfois maladroits et peu intuitifs. Les données doivent être exportées vers une feuille de calcul externe, puis réorganisées de manière pertinente." - Michael D.

Expérience de l'utilisateur

"Le produit de Bonterra fonctionne bien, mais il est difficile d'obtenir des données précises en raison du manque d'options pour la gestion des crédits à court terme, et il n'y a pas d'options de reporting. En général, il n'est pas possible d'effectuer des changements globaux et les options pour les champs personnalisés ne sont pas robustes. Il y a BEAUCOUP de meilleures options, moins chères, pour un CRM si la principale chose dont vous avez besoin est une gestion de données de qualité et des rapports. Cela dit, la raison principale de cet avis est que Bonterra, en tant que société, semble opter pour une stratégie d'achat de toutes les petites entreprises pour éliminer la concurrence au lieu d'améliorer réellement son produit ou l'expérience utilisateur." - Carolyn C.

Coût et frais cachés

"Ce que j'aime le moins, c'est que lorsque vous organisez un événement, après avoir vendu 50 billets, NFG prend 1 $ par billet vendu. En tant qu'organisation à but non lucratif, cela s'accumule rapidement pour nous. Bien que j'aime utiliser NFG, si nous pouvions trouver une autre plateforme qui ne fait pas cela mais qui a toutes les autres bonnes caractéristiques de NFG, nous changerions probablement pour elle." - Lizzy A.

Meilleures alternatives de Bonterra Fundraising

Vous avez peut-être opté pour Bonterra Fundraising ou vous êtes curieux de découvrir d'autres options offrant un meilleur rapport coût/valeur. Nous avons rassemblé les meilleures alternatives dans le domaine de la collecte de fonds et de la gestion des donateurs pour vous aider à prendre vos décisions.

Outil de collecte de fonds Avantages Inconvénients Caractéristiques principales Frais Network for Good Gestion des donateurs et collecte de fonds tout-en-un Frais de transaction élevés et tarification peu claire - CRM

- Gestion des bénévoles

- Rapports avancés À partir de ~200 $/mois, devis personnalisés, frais jusqu'à 4,75 %. Zeffy 100% gratuit, sans frais de transaction Le modèle de basculement des donateurs peut prêter à confusion - D'égal à égal

- Evénements

- Adhésion

- Commerce électronique

- Ventes aux enchères

- Tombolas

- Traitement des paiements sur mobile

- Gestion de campagne Gratuit, sans frais de plateforme ou de transaction Bloomerang Des outils efficaces pour fidéliser les donateurs Coût plus élevé au fur et à mesure que la base de données s'étoffe - Informations sur les donateurs

- Gestion des événements et des billets

- Email + communication À partir de 125 $/mois, augmentation en fonction du nombre de donateurs DonorPerfect Gestion des donateurs personnalisable Courbe d'apprentissage plus prononcée - CRM + accès mobile

- Peer-to-peer

- Traitement des paiements À partir de 99 $/mois, 2 à 3 % de frais de transaction NeonOne Plate-forme complète tout-en-un Des prix plus élevés avec les modules complémentaires - Gestion des membres et des bénévoles

- Segmentation des donateurs

- Intégration Tarification personnalisée en fonction des caractéristiques Classy Top peer-to-peer + crowdfunding Coût élevé, CRM limité - Pages de dons personnalisées

- Analyse avancée

- Engagement des donateurs Devis personnalisé + frais de transaction

1. Zeffy

Zeffy est la meilleure alternative à Bonterra Fundraising (anciennement Network for Good). Elle offre une plateforme entièrement gratuite qui couvre même les frais de transaction.

‍

Caractéristiques

Les dons en ligne permettent aux donateurs de faire des dons facilement, sans frais supplémentaires.



Le don mobile permet de faire des dons en déplacement.



Les outils de point de vente simplifient les dons en personne.



La gestion des événements et des tirages au sort simplifie la planification.



Les outils de commerce électronique permettent de vendre des produits pour collecter des fonds.



Le crowdfunding réunit des supporters autour d'objectifs précis.



La collecte de fonds de pair à pair augmente la portée des réseaux.



Les outils de vente aux enchères et la plateforme conviviale améliorent les événements en ligne et en personne.



La gestion des membres permet de suivre l'engagement et les informations clés sur les donateurs.



L'automatisation des courriels permet de gagner du temps grâce à des actions de sensibilisation programmées à l'avance.



Les dons récurrents apportent un soutien constant.



Les options de paiement mobiles offrent une grande flexibilité.



Un thermomètre de la collecte de fonds indique les progrès réalisés en temps réel.

Frais

Nous veillons à ce que chaque dollar soit consacré à votre mission et à ce que vous ne soyez jamais confronté à des frais cachés ou à l'ambiguïté des coûts. Zeffy est conçu pour les organisations à but non lucratif, depuis leurs premiers jours jusqu'à l'expansion de leurs opérations pour avoir un impact significatif.

Avec une note impressionnante de 4,8/5 sur Capterra, Zeffy prouve qu'il n'est pas nécessaire de payer pour avoir un logiciel de collecte de fonds riche en fonctionnalités.

Pour

Plateforme 100% gratuite sans frais de transaction pour maximiser vos revenus de dons.

Une interface simple avec des outils intuitifs de gestion des donateurs et d'engagement.

De solides fonctionnalités de collecte de fonds de pair à pair et de collecte de fonds lors d'événements.

‍

Cons

Le modèle facultatif de reversement aux donateurs peut être source de confusion pour les donateurs

Commentaires des clients

Avec une note globale de 4,8/5 sur Capterra, les utilisateurs font part de leurs commentaires :

"Zeffy est une plateforme idéale pour les inscriptions aux événements de mes organisations à but non lucratif. La mise en place d'événements et la gestion des inscriptions sont rapides et faciles. Les formulaires d'inscription peuvent inclure des questions personnalisées, ce qui est essentiel pour nos événements. La possibilité d'accepter des dons facultatifs s'est avérée utile. La structure tarifaire qui garantit que notre association reçoit 100 % des recettes des inscriptions et des dons est formidable". - Cynthia L.

‍

2. Bloomerang

Bloomerang est une plateforme de gestion des donateurs qui permet d'augmenter la fidélisation et l'engagement des donateurs. Elle fournit aux organisations à but non lucratif des informations utiles pour établir des relations durables et rationaliser les efforts de collecte de fonds.

Caractéristiques

Des informations sur l'engagement des donateurs qui vous aident à suivre et à analyser le comportement des donateurs.

Des formulaires de don en ligne adaptés aux mobiles pour faciliter les dons.

Outils de marketing par courriel pour créer des campagnes de courriel et engager les donateurs.

Outils de gestion des événements, des inscriptions, des billets et des communications.

Des rapports préétablis et personnalisés pour suivre les succès.

Intégrations avec des plateformes telles que QuickBooks, Mailchimp et Classy.

‍

Bloomerang s'accompagne de frais de plateforme qui commencent à 125 dollars par mois.

Pour

Soutien à la fidélisation des donateurs grâce à un suivi intégré de l'engagement.

Gestion rigoureuse des relations avec les donateurs, avec contrôle de la richesse et établissement de rapports.

Fonctionnalités robustes en matière de courrier électronique et de communication.

‍

Cons

Coût plus élevé avec une tarification qui s'adapte rapidement à la croissance de la base de données des donateurs.

Des capacités limitées de collecte de fonds de pair à pair et lors d'événements.

Moins d'options de personnalisation pour les formulaires et les pages.

Commentaires des clients

Bloomerang a une note globale de 4,7 /5 sur Capterra, et les utilisateurs partagent des commentaires tels que :

"Bloomerang a été un outil formidable pour une équipe qui n'était pas familiarisée avec la technologie. Toutes les fonctions de base nécessaires au suivi d'un donateur tout au long de son cycle de vie en ont fait un excellent CRM de base." - Responsable des opérations d'une organisation à but non lucratif

‍

3. DonorPerfect

DonorPerfect est un logiciel de collecte de fonds alternatif conçu pour aider les organisations à but non lucratif à rationaliser leurs opérations. Près de 11 000 organisations utilisent DonorPerfect comme plateforme tout-en-un pour la gestion des donateurs, la collecte de fonds et l'efficacité administrative.

Caractéristiques

Gestion des donateurs et organisation des profils des donateurs.

Formulaires de dons faciles à remplir, campagnes de pair-à-pair et outils d'organisation d'événements.

Rapports et tableaux de bord personnalisables.

Capacité à planifier, suivre et gérer les inscriptions aux événements et les ventes de billets.

Accédez à tout moment aux informations et aux outils relatifs aux donateurs grâce à une application mobile.

Tâches automatisées comme les courriels de remerciement et les rappels.

Options d'intégration avec des plateformes telles que QuickBooks, Mailchimp et Constant Contact.

Traitement sécurisé des dons grâce à des options de paiement intégrées.

‍

Frais

Les abonnements mensuels commencent à 99 dollars ; les frais de transaction ne sont pas divulgués, mais la moyenne se situe entre 2 et 3 %.

Pour

Fonctionnalité CRM personnalisable.

Options de rapport étendues.

De fortes capacités d'intégration.

‍

Une courbe d'apprentissage plus prononcée en raison de la complexité des fonctionnalités et de la personnalisation.

Coûts initiaux et récurrents plus élevés que ceux des plateformes plus simples.

Interface désuète par rapport à des concurrents plus modernes.

‍

La note globale de 4,6 /5 attribuée par Capterra reflète les commentaires des utilisateurs :

‍

"Dans l'ensemble, je suis impressionné par DonorPerfect et je suis toujours à la recherche de nouvelles mises à jour et d'autres programmes à utiliser dans DonorPerfect. - David T.

‍

4. Neon One

Le CRM de Neon One est une bonne alternative à Bonterra Fundraising (anciennement Network for Good) en raison de ses capacités de gestion des donateurs robustes et évolutives. La plateforme propose également des intégrations pour développer des fonctionnalités de collecte de fonds.

Caractéristiques

Formulaires de dons personnalisés faciles à personnaliser.

Gestion des membres et des bénévoles à l'aide d'outils spécialisés.

Des outils simples pour la collecte de fonds de pair à pair dirigée par les supporters.

Des rapports et des tableaux de bord détaillés pour une meilleure compréhension.

Gestion d'événements avec des outils de billetterie et d'inscription.

Intégrations avec des plateformes telles que Zapier, QuickBooks et Salesforce.

‍

Frais

Un devis personnalisé est nécessaire pour déterminer les prix en fonction de la taille de l'entreprise et des fonctionnalités. Capterra attribue à Neon One un rapport qualité-prix de 4,3 /5.

Pour

Plateforme tout-en-un avec CRM, peer-to-peer et collecte de fonds par événement.

Fonctionnalités robustes de personnalisation et de segmentation des donateurs.

Un solide écosystème d'intégration.

‍

Cons

Structure de prix plus élevée avec des coûts supplémentaires pour les fonctions avancées.

Expérience moins intuitive pour les nouveaux utilisateurs.

Les délais de réponse de l'assistance clientèle peuvent être lents.

Commentaires des clients

Neon One a une note globale de 4,3 /5 sur Capterra, et les utilisateurs partagent des choses comme :

‍

"Les fonctions intégrées de collecte de fonds, d'inscription aux événements et de gestion des contacts nous ont permis de tout conserver au sein de NEON. Auparavant, nous devions rassembler des données provenant de systèmes distincts, avec un grand nombre d'exportations et d'importations Excel entre les deux. - Stuart W.

5. Classe

Classy est une alternative qui peut prendre en charge de nombreux moyens de collecte de fonds, depuis les formulaires de dons personnalisables jusqu'à la collecte de fonds de pair à pair et la gestion d'événements solides. Des outils d'analyse et de reporting robustes fournissent également des informations précieuses qui aident une organisation à but non lucratif à suivre ses succès et à affiner sa stratégie de collecte de fonds chaque année.

‍

Caractéristiques

Des pages de dons avec des histoires percutantes et des photos et vidéos de qualité.

Des fonctions d'engagement des donateurs telles que des tableaux de classement, des événements interactifs et l'abondement des dons.

Une image de marque professionnelle, des options de donation claires et une conception adaptée aux mobiles.

Frais

Des devis personnalisés sont nécessaires et des frais de transaction s'appliquent.

Pour

Le meilleur de sa catégorie pour les campagnes de peer-to-peer et de crowdfunding.

Outils avancés d'établissement de rapports et d'analyse des donateurs.

Pages de dons et billetterie d'événements hautement personnalisables.

‍

Cons

Prix élevé, avec des frais supplémentaires pour les fonctionnalités de niveau entreprise.

Fonctionnalités CRM limitées, nécessitant souvent des intégrations externes.

La courbe d'apprentissage est plus raide en raison de l'étendue de ses fonctionnalités.

Commentaires des clients

La note Capterra globale de Classy de 4,3 /5 reflète les commentaires des clients sur leur expérience :

‍

"La contrepartie de la simplicité, de la facilité d'utilisation et de la fiabilité est un éventail plus limité d'options et de fonctions. La complexité de nos événements dépasse souvent les capacités des fonctions standard du logiciel. Cela dit, le service d'assistance de Classy peut parfois proposer une solution de contournement personnalisée. - Mick W.

S'appuyer sur la seule alternative 100% gratuite de Network for Good

Vous cherchez une alternative à Network for Good sans frais élevés ? Zeffy est une plateforme gratuite qui permet aux organisations à but non lucratif de conserver 100 % de leurs dons sans frais de transaction ou de plateforme. Elle est facile à utiliser et offre des outils pour gérer les dons, suivre l'engagement et développer votre base de soutien, sans contrainte financière.

Revue de presse du Réseau pour le Bien : FAQ

Network for Good est-il identique à Bonterra Fundraising ? Oui, Bonterra a acquis Network for Good et opère désormais sous le nom de Bonterra Fundraising Essentials. Bien que les fonctionnalités de base restent les mêmes, Bonterra propose des fonctionnalités étendues dans le cadre de nouveaux plans nécessitant des devis personnalisés.

La tarification a-t-elle changé depuis le passage à Bonterra ? La tarification de Bonterra est moins transparente et nécessite généralement des devis personnalisés. Trois types de plans (Essentials, Pro et Enterprise) permettent d'accéder à des outils de collecte de fonds, entre autres, et sont tarifés en fonction du nombre de sympathisants que vous envisagez d'engager.

Les frais de transaction (jusqu'à 4,75 %) sont maintenus et les fonctionnalités supplémentaires augmentent les coûts. Il s'agit souvent de frais cachés que vous ne voyez pas d'emblée, mais il est bon de se renseigner sur le coût total de la réalisation d'un don par l'intermédiaire de la plateforme, en particulier pour les organisations à but non lucratif en pleine croissance qui pourraient voir les coûts augmenter au fur et à mesure qu'elles se développent.

Pourquoi suis-je facturé par Network for Good ? Network for Good peut vous facturer des frais si vous utilisez ses services en tant que donateur ou organisation à but non lucratif. Pour les donateurs, il peut s'agir de frais de traitement ou de contributions par le biais de leur plateforme.

Pour les organisations à but non lucratif, vous pouvez être facturé pour des services d'abonnement ou des frais de transaction associés à la réception de dons par le biais de la plateforme de collecte de fonds de Network for Good. Vous devez vérifier les détails de votre compte pour comprendre les frais spécifiques que vous rencontrez.

Découvrez les frais cachés pour éviter de payer plus qu'il n'est nécessaire.

