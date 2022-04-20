Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
FAQ - Simplyk devient Zeffy
Nouvelles de l'entreprise

FAQ - Simplyk devient Zeffy

20 avril 2022

Simplyk révèle sa nouvelle identité : Zeffy. Voici pourquoi nous avons décidé de changer le nom de l'entreprise. 

Nous avons une nouvelle identité et une nouvelle image de marque, mais pas d'inquiétude : notre mission, nos services et notre tarification restent les mêmes. Voici ce que vous pouvez faire pour nous soutenir.

Pourquoi avez-vous décidé de changer le nom de la compagnie ?

La simplicité étant l'une de nos valeurs fondatrices, il nous était essentiel d'avoir un nom mémorable, simple à prononcer et à écrire dans toutes les langues. Le nom Zeffy fait aussi référence à la politique de gratuité (zero-fee) de notre entreprise.

Pourquoi avez-vous choisi le nom Zeffy ? 

"Nous voulions un nom qui symbolise notre implication et notre soutien aux organisations à but non lucratif à travers chaque langue et culture. Le nom Zeffy a été inspiré par le mot zephyr, défini comme une brise légère. En tant que Zeffy, nous devenons le vent qui propulse les organisations à but non lucratif vers leurs missions. Notre objectif est d'être une force gratuite qui donne du pouvoir aux OBNL."

explique Thibaut Jaurou, CTO et cofondateur de Simplyk.

Zeffy sera-t-il toujours 100% gratuit ? 

Nous sommes gratuits et le resterons toujours. Nous avons un nouveau nom et une nouvelle image, mais notre mission reste la même: donner plus de pouvoir aux OBNL grâce à une technologie entièrement gratuite.

Est-ce que le produit va changer ? 

Des changements d'ordre "esthétique" sont à prévoir dans le tableau de bord au cours des prochaines semaines. Par esthétique, nous entendons un nouveau logo, de nouvelles polices et de nouvelles couleurs ! Mais c'est tout.

Que signifie ce changement pour mon organisme ?

Vos donateurs peuvent continuer à donner par le biais de vos formulaires actuels, mais il est préférable de mettre à jour tous les formulaires sur votre site avec nos nouveaux liens, car ils contiennent notre nouveau nom et obtiendront une meilleure adhésion de vos donateurs !

Première étape - Changez les liens de votre site web

Si votre site web contient un lien vers notre site, vous pouvez le mettre à jour avec notre nouvelle adresse - zeffy.com. Si votre site web ou vos communications externes mentionnent le nom Simplyk, vous pouvez le remplacer par notre nouveau nom, Zeffy.

Pour les formulaires intégrés

Pour effectuer la mise à jour tout en veillant à ce que vos paramètres personnalisés soient conservés, il suffit d'ouvrir l'éditeur de votre site Web et de modifier le code HTML du formulaire intégré de la façon suivante :

Pour les boutons

Si votre site web contient un bouton qui dirige vers un formulaire de don ou de billetterie de Simplyk, vous pouvez facilement mettre à jour le lien de la façon suivante : 

Allez dans votre tableau de bord > Donation ou Billetterie (selon votre type de formulaire) > mes formulaires et cliquez ensuite sur partager.

Deuxième étape - Pour informer vos donateurs de la transition

Vos donateurs seront peut-être intéressés d'apprendre que votre plateforme de collecte de fonds à une nouvelle identité ! N'hésitez pas à inclure la phrase ci-dessous dans vos prochaines campagnes ou communications :

"Simplyk, la plateforme de collecte de fonds que nous utilisons, s'appelle désormais Zeffy. Elle reste 100% gratuite et financée exclusivement par vos contributions généreuses." 

Comment puis-je contacter l'équipe ? 

À partir de la semaine prochaine, nos adresses courriel passeront de @simplyk.io à @zeffy.com. Pas d'inquiétude - tous les courriels envoyés aux anciennes adresses Simplyk arriveront à destination. 

N'hésitez pas à nous contacter à [email protected] pour toutes autres questions.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Rowan Fletcher

Continuez à lire :

Aucun élément n'a été trouvé.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.