FAQ - Simplyk devient Zeffy

Simplyk révèle sa nouvelle identité : Zeffy. Voici pourquoi nous avons décidé de changer le nom de l'entreprise.

Nous avons une nouvelle identité et une nouvelle image de marque, mais pas d'inquiétude : notre mission, nos services et notre tarification restent les mêmes. Voici ce que vous pouvez faire pour nous soutenir.

Pourquoi avez-vous décidé de changer le nom de la compagnie ?

La simplicité étant l'une de nos valeurs fondatrices, il nous était essentiel d'avoir un nom mémorable, simple à prononcer et à écrire dans toutes les langues. Le nom Zeffy fait aussi référence à la politique de gratuité (zero-fee) de notre entreprise.

‍

Pourquoi avez-vous choisi le nom Zeffy ?

"Nous voulions un nom qui symbolise notre implication et notre soutien aux organisations à but non lucratif à travers chaque langue et culture. Le nom Zeffy a été inspiré par le mot zephyr, défini comme une brise légère. En tant que Zeffy, nous devenons le vent qui propulse les organisations à but non lucratif vers leurs missions. Notre objectif est d'être une force gratuite qui donne du pouvoir aux OBNL."

explique Thibaut Jaurou, CTO et cofondateur de Simplyk.

‍

Zeffy sera-t-il toujours 100% gratuit ?

Nous sommes gratuits et le resterons toujours. Nous avons un nouveau nom et une nouvelle image, mais notre mission reste la même: donner plus de pouvoir aux OBNL grâce à une technologie entièrement gratuite.

‍

Est-ce que le produit va changer ?

Des changements d'ordre "esthétique" sont à prévoir dans le tableau de bord au cours des prochaines semaines. Par esthétique, nous entendons un nouveau logo, de nouvelles polices et de nouvelles couleurs ! Mais c'est tout.

‍

Que signifie ce changement pour mon organisme ?

Vos donateurs peuvent continuer à donner par le biais de vos formulaires actuels, mais il est préférable de mettre à jour tous les formulaires sur votre site avec nos nouveaux liens, car ils contiennent notre nouveau nom et obtiendront une meilleure adhésion de vos donateurs !

‍

Première étape - Changez les liens de votre site web

Si votre site web contient un lien vers notre site, vous pouvez le mettre à jour avec notre nouvelle adresse - zeffy.com. Si votre site web ou vos communications externes mentionnent le nom Simplyk, vous pouvez le remplacer par notre nouveau nom, Zeffy.

‍

Pour les formulaires intégrés

Pour effectuer la mise à jour tout en veillant à ce que vos paramètres personnalisés soient conservés, il suffit d'ouvrir l'éditeur de votre site Web et de modifier le code HTML du formulaire intégré de la façon suivante :

Pour les boutons

Si votre site web contient un bouton qui dirige vers un formulaire de don ou de billetterie de Simplyk, vous pouvez facilement mettre à jour le lien de la façon suivante :

Allez dans votre tableau de bord > Donation ou Billetterie (selon votre type de formulaire) > mes formulaires et cliquez ensuite sur partager.

Deuxième étape - Pour informer vos donateurs de la transition

Vos donateurs seront peut-être intéressés d'apprendre que votre plateforme de collecte de fonds à une nouvelle identité ! N'hésitez pas à inclure la phrase ci-dessous dans vos prochaines campagnes ou communications :

"Simplyk, la plateforme de collecte de fonds que nous utilisons, s'appelle désormais Zeffy. Elle reste 100% gratuite et financée exclusivement par vos contributions généreuses."

‍

Comment puis-je contacter l'équipe ?

À partir de la semaine prochaine, nos adresses courriel passeront de @simplyk.io à @zeffy.com. Pas d'inquiétude - tous les courriels envoyés aux anciennes adresses Simplyk arriveront à destination.

N'hésitez pas à nous contacter à [email protected] pour toutes autres questions.